După furtul bijuteriilor, Luvrul ar putea avea propria secţie de Poliţie
Noi.md, 23 octombrie 2025 08:30
Şefa Muzeului Luvru, Laurence des Cars, cere înfiinţarea unei secţii de Poliţie în interiorul muzeului după jaful spectaculos de bijuterii istorice, informează știrileprotv.ro.„Vreau să solicit Ministerului de Interne să analizeze dacă înfiinţarea unei secţii de Poliţie în cadrul muzeului ar fi posibilă”, a spus Laurence des Cars în faţa Comisiei pentru Cultură din Senatul Franţei în prima e
• • •
Alte ştiri de Noi.md
Acum 15 minute
08:30
Politologul și activistul rus Nikolai Platoshkin a făcut o declarație emoționantă despre situația actuală a Republicii Moldova, comparând realitățile de astăzi cu perioada în care țara făcea parte din Uniunea Sovietică.„Cum nu vă este rușine să mințiți oamenii? În perioada sovietică, în Moldova trăiau 4,5 milioane de oameni, iar acum au mai rămas puțin peste două milioane. De ce i-ați transf
08:30
Şefa Muzeului Luvru, Laurence des Cars, cere înfiinţarea unei secţii de Poliţie în interiorul muzeului după jaful spectaculos de bijuterii istorice, informează știrileprotv.ro.„Vreau să solicit Ministerului de Interne să analizeze dacă înfiinţarea unei secţii de Poliţie în cadrul muzeului ar fi posibilă”, a spus Laurence des Cars în faţa Comisiei pentru Cultură din Senatul Franţei în prima e
Acum o oră
08:00
Vă invităm zilnic să cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unică în felul său. Cele mai importante știri ale zilei:23 octombrie — a 296-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pînă la sfîrşitul anului au rămas 69 de zile.Sărbători religioase sau Ortodoxe: Sf. Mc. Evlampie şi Evlampia. Pomenirea Părintelui nostru VasianCe se sărbător
08:00
Ambasadorul Republicii Moldova în Ucraina, Valeriu Chiveri, își încheie mandatul diplomatic la Kiev, după aproape patru ani de activitate.Anunțul a fost făcut de diplomatul moldovean într-un mesaj public, în care a vorbit despre provocările și experiențele din această perioadă, marcată de războiul din statul vecin, transmite IPN.„A fost o onoare să reprezint Moldova și să-mi exercit mand
Acum 2 ore
07:30
Astăzi se menține cer variabil, fără precipitații.Pe alocuri este posibilă formarea unei ceți slabe.Vînt: slab pînă la moderat, din sud-est.Ziua, în sudul țării, aerul se va încălzi pînă la +18…+20°C, în regiunile centrale temperatura va fi de +14...+16°C, iar în nord — în jur de +13...+15°C.
07:30
PE votează majorarea cu 25 mln euro a fondurilor pentru Vecinătatea Estică, inclusiv Moldova # Noi.md
Parlamentul European a votat miercuri un amendament la bugetul Uniunii Europene pentru anul 2026, prin care se propune majorarea cu 25 de milioane de euro a alocărilor destinate Vecinătății Estice, inclusiv Republicii Moldova, transmite IPN.Anunțul a fost făcut de europarlamentarul romîn Siegfried Mureșan, coautor al amendamentului.„Considerăm această majorare necesară pentru a compensa
Acum 4 ore
06:30
Activistul partidului „Acțiune și Solidaritate” (PAS), așa cum se poziționează el însuși, Andonii Marin a făcut o nouă declarație scandaloasă, îndemnînd autoritățile din Moldova să interzică școlile și grădinițele cu predare în limba rusă și alte limbi.În opinia sa, statul ar trebui să acorde finanțare exclusiv instituțiilor care funcționează în limba oficială – româna, în ciuda faptului că ac
05:30
Vulcanismul de pe Marte, posibila cauză a importantelor depozite de gheaţă de la ecuatorul planetei # Noi.md
Vulcanismul din trecutul îndepărtat al planetei Marte este posibila cauză a formării importantelor depozite de gheaţă care s-ar afla îngropate în zona ecuatorială a planetei, conform unui nou studiu publicat la 14 octombrie în jurnalul Nature Communications.Cercetări anterioare au ajuns la concluzia că Marte este bogată în gheaţă, însă majoritatea acestor depozite sînt situate la poli planetei
Acum 6 ore
04:30
Fenomen extrem de rar, surprins în imagini spectaculoase. Fulgere roșii au apărut pe cer într-o ”coincidență perfectă” # Noi.md
Mai mulți fotografi din Noua Zeelandă au surprins imagini cu fulgere roșii, unul dintre cele mai rare fenomene luminoase din lume, în care străluciri roșii aprinse apar brusc pe cer.Fotograful neozeelandez Tom Rae și colegii săi spanioli, Dan Zafra și José Cantabrana, plecaseră pe 11 octombrie să fotografieze Calea Lactee deasupra stîncilor de lut Ōmārama, pe Insula de Sud, cînd au fost mart
03:30
La doar cîteva ore după furtul comis la Muzeul Luvru din Paris, persoane necunoscute au jefuit „Casa Iluminismului Denis Diderot” – muzeul dedicat scriitorului și filozofului francez din orașul Langres, departamentul Haute-Marne.„Forțele de ordine au fost imediat alertate și au sosit la fața locului”, se arată în declarația primăriei citată de postul de radio. „Potrivit primelor constatări, o
Acum 8 ore
02:30
În Siria a fost descoperită o închisoare secretă din perioada lui Assad: în interior au fost găsite urme de propagandă iraniană # Noi.md
În zona Al-Makhram, în estul provinciei Homs, a fost descoperită o închisoare subterană care datează din perioada conducerii lui Bashar al-Assad.Despre acest lucru relatează Oxu.Az, cu referire la canalul Telegram „Свободный Иран” („Iranul Liber”).Potrivit surselor, închisoarea a fost descoperită întîmplător de o patrulă de poliție acum aproximativ zece zile. În adăpostul protejat cu uși m
01:30
Australia dorește să găzduiască un turneu de canotaj la Jocurile Olimpice pe un rîu cu crocodili # Noi.md
Autoritățile statului Queensland au considerat mai favorabilă, din punct de vedere al infrastructurii, organizarea de competiții pe rîul Fitzroy.Rîul adăpostește crocodili, dintre care sînt capturați doar cei mai mari de doi metri și periculoși, transmite point.mdAustralia dorește să găzduiască un turneu de canotaj la Jocurile Olimpice pe un rîu cu crocodili.Directorul executiv al Rowi
01:00
Pe rețelele sociale circulă un videoclip cu un incident curios care a avut loc mai devreme în cadrul Săptămînii Modei din New York (NYFW).Un tînăr îmbrăcat într-un costum neobișnuit creat dintr-o „pungă de plastic” a defilat pe podium. Cel mai interesant este faptul că nimeni nu a considerat acest lucru ciudat, pînă cînd nu a fost remarcat de pază.La NYFW, care are loc de două ori pe an,
Acum 12 ore
00:30
Medicii avertizează: Alcoolul etilic folosit în dezinfectantele pentru mîini și alte produse de curățare ar putea fi interzis # Noi.md
Alcoolul etilic folosit în dezinfectantele pentru mîini și alte produse de curățare ar putea fi interzis în Uniunea Europeană, după ce un grup de experți din cadrul Agenției Europene pentru Produse Chimice a concluzionat că este cancerigen. Decizia finală va aparține Comisiei Europene. {{839431}}O posibilă interzicere a alcoolului ca ingredient în dezinfectante a generat reacții critice di
00:00
Franţa şi Spania se opun Germaniei, reafirmîndu-şi marţi susţinerea faţă de interzicerea - prevăzută în 2035 - a vînzării de maşini noi cu motoare termice în Uniunea Europeană (UE), o măsură decisă în urmă cu mai mulţi ani de către Bruxelles, dar pe care Berlinul încearcă, prin toate mijloacele să o repună în discuţie, relatează AFP. {{842208}}Această măsură - cea mai emblematică a Pactulu
22 octombrie 2025
23:30
Bijuteriile furate din Luvru nu erau asigurate, informează publicația Le Figaro, cu referire la Ministerul Culturii din Franța.Ministerul a precizat că asigurarea permanentă a exponatelor aflate în muzeele „native”, dar nu în expoziții ambulante, ar fi costat prea mult statul.{{843395}}Anterior s-a anunțat că din Luvru au fost furate bijuterii rare din secolul al XVIII-lea, care făceau par
23:30
China protestează împotriva pătrunderii ilegale a unui avion militar australian în Marea Chinei de Sud # Noi.md
Declarația emisă de Ministerul Apărării din Australia denaturează faptele și aruncă vina asupra Chinei, încercînd să ascundă pătrunderea ilegală a unui avion militar australian în spațiul aerian chinez, a declarat miercuri, purtătorul de cuvînt al Ministerului Apărării Naționale al Chinei, Jiang Bin, romanian.cgtn.comOficialul a făcut aceste remarci după declarațiile autorităților australiene
23:00
Casa de licitații britanică Propstore a prezentat ochelarii rotunzi ai fondatorului trupei The Beatles, John Lennon, chitara principalului compozitor al trupei rock Oasis, Noel Gallagher, și pălăria albă de fetru a cîntărețului Michael Jackson, care vor fi scoase la licitație în curînd la Londra.Propstore a prezentat peste 550 de obiecte care vor fi scoase la licitația muzicală de pe 23 și 24
23:00
Domnul Grosu și-a pus și pozele la neamuri în cabinet”: Usatîi sugerează că rezultatul alegerilor pentru șefia Legislativului e previzibil # Noi.md
Deputatul Partidului Nostru, Renato Usatîi, a stîrnit rumoare în ședința plenară de astăzi a Parlamentului, după ce a criticat deschis organizarea alegerilor pentru funcția de președinte al Legislativului, calificînd procesul drept o simplă formalitate și un joc de imagine.„Noi ce, imităm lupta cu guvernarea? Care este sensul cînd tot e clar?”, a declarat Usatîi de la tribuna Parlamentului, re
22:30
Primăria municipiului Bălți invită toți iubitorii de muzică la o nouă ediție a Festivalului „Magia Vocii 2025”, notează Noi.md.Evenimentul va avea loc sîmbătă, 25 octombrie, la ora 12:00, la Casa de Cultură Polivalentă.Evenimentul își propune să descopere și să promoveze tinerele talente locale, oferind publicului un spectacol plin de emoție, armonie și inspirație.Participanții vor imp
22:30
Parlamentul de legislatura a 12-a a fost constituit astăzi într-o ședință solemnă, cu momente protocolare și discursuri politice. Evenimentul a debutat cu intonarea imnului de stat și prezența președintei Maia Sandu în plen, urmată de formarea fracțiunilor parlamentare.Ședința de constituire a Parlamentului a început cu onorarea prezenței în sală a președintelui Republicii Moldova și cu prezen
22:30
Companiile taiwaneze vor beneficia de mai multe oportunități în cel de-al 15-lea Plan cincinal # Noi.md
În perioada celui de-al 15-lea Plan cincinal, adoptat de guvernul chinez pentru dezvoltarea economică și socială, avantajele pieței uriașe, sistemului industrial complet și specialiștilor aflați în partea continentală, vor deveni tot mai evidente, a declarat Zhu Fenglian, purtătorul de cuvînt al Biroului Afacerilor legate de Taiwan de pe lîngă Consiliului de stat al Chinei, scrie romanian.cgtn.com
22:00
Opoziția parlamentară nu va susține Guvernul sub conducerea lui Alexandru Munteanu, candidatul înaintat de PAS pentru funcția de premier. Asta deși unii deputați recunosc profesionalismul omului de afaceri.Totuși, au fost și din cei care au răspuns ironic cînd au fost întrebați despre candidatura prim-ministrului, informează Noi.md cu referire la PRO TV Chisinau.{{843379}}Grigore NOVAC, DE
22:00
În perioada 28 octombrie - 12 noiembrie curent, între orele 19:00 și 07:00, se vor efectua lucrări de mentenanță pentru îmbunătățirea performanței sistemelor informaționale ale Serviciului Fiscal de Stat (SFS).În intervalul menționat, sînt posibile întreruperi de scurtă durată în funcționarea unor servicii fiscale electronice, notează Noi.md.Totodată, cu o durată mai mare, se vor efectua l
22:00
O ședință tensionată a Consiliului Municipal Bălți a scos la iveală conflicte vechi și nemulțumiri profunde privind situația Î.M. „Apă-Canal Bălți”, aflată de mai bine de un an în procedură de restructurare. De la acuzații de „pierderi de sute de milioane” pînă la solicitări de demitere a conducerii, discuțiile au degenerat într-un schimb dur de replici între primarul Alexandr Petkov, viceprimarul
21:30
Persoanele începînd cu vîrsta de 17 ani vor putea conduce, cu condiția să fie însoțite de un șofer experimentat pînă la împlinirea majoratului. Plenul Parlamentului European a aprobat această măsură.Măsura nu intră în vigoare imediat. Primul pas este publicarea în Jurnalul Oficial al UE, iar de acolo guvernele vor avea trei ani pentru a transpune norma și încă un an pentru a se pregăti pentru
21:30
China ocupă de 15 ani consecutiv primul loc mondial după nivelul capacității instalate de energie eoliană, arată datele prezentate de Consiliul chinez pentru Electricitate, scrie romanian.cgtn.comAceastă realitate evidențiază angajamentul țării de a dezvolta rapid și stabil energia eoliană, cu o creștere medie anuală de peste 100 de milioane kilowați.Capacitatea instalată de energie eolian
21:00
Messenger WhatsApp și-a actualizat setările de confidențialitate, oferind utilizatorilor posibilitatea de a controla mai precis cine vede informațiile lor din rubrica „Despre mine”.Compania a anunțat acest lucru pe contul său oficial. În mod implicit, aceste date sînt vizibile doar pentru contactele utilizatorului. {{834304}}Acum, însă, este posibil să se ascundă informațiile „Despre mine”
21:00
Igor Grosu a uitat protocolul: Momentul în care Zinaida Greceanîi îi șoptește ce trebuie să facă # Noi.md
Situație stînjenitoare în Parlament. Igor Grosu care a fost reales astăzi în calitate de președinte al Legislativului, a participat la ceremonia de înmînare a Stindardului. În timpul momentului solemn, speakerul se pare că a uitat ce trebuie să facă.Din imagini se observă cum Zinaida Greceanîi preia Stindardul de la un stegar din Garda de Onoare, apoi se îndreaptă spre Igor Grosu. Acesta nu îș
21:00
La Sélections Mondiales des Vins 2025, cel mai mare concurs de vinuri din America de Nord, Wine of Moldova a reușit o performanță remarcabilă.Cu 132 de probe din partea a 24 de producători autohtoni, Moldova a obținut 46 de medalii și a devenit una din cele mai medaliate țări ale competiției: 4 Grand Gold, 41 Gold, 1 Silver și titlul „Best of Show & Prix VINOFED”"O confirmare solidă a cali
20:30
Chiar dacă nucile în acest an sînt mai puține și mai mărunte, prețul lor va fi dictat de calitate. Este speranța familiei Dereli din satul Văratic, specializată în creșterea, colectarea, prelucrarea și comercializarea nucilor.Plantațiile au rezistat în fața capriciilor naturii din acest an, dar antreprenorul caută în continuare soluții pentru a evita pierderile."Noi cultivăm soiuri de nuci
20:30
Ministrul chinez al Comerțului, Wang Wentao, a avut marți o videoconferință cu Maros Sefcovic, comisarul european pentru comerț și securitate economică, scrie romanian.cgtn.comWang Wentao a declarat că partea chineză este dispusă să colaboreze cu partea europeană pentru a implementa consensurile stabilite de liderii din China și UE și pentru a promova o dezvoltare sănătoasă și stabilă a relați
20:30
Judecătoria Chișinău s-a pronunțat recent într-un dosar ce vizează postul „PRO TV Chișinău” și Consiliul Audiovizualului (CA), după o dispută legată de conținutul unei emisiuni televizate. Instanța a respins acțiunea postului TV, menținînd decizia CA prin care acesta fusese amendat cu 5 000 de lei, transmite Noi.md.Cazul a pornit de la o sesizare potrivit căreia, în emisiunea „Gusturile se dis
20:30
Reacția Moldsilva după scandalurile din sistemul silvic: toleranță zero față de ilegalități # Noi.md
Agenția „Moldsilva” a venit cu o reacție oficială după ce angajații Centrului Național Anticorupție au ridicat peste 100.000 de euro și 680.000 de lei într-un dosar de delapidare și angajări fictive la un ocol silvic din subordinea Întreprinderii „Hâncești-Silva”. Instituția subliniază că se delimitează categoric de orice act de corupție sau abuz de serviciu și declară sprijin total pentru anchete
20:00
La inițiativa inspectorilor de mediu din Leova, au fost organizate ore ecologice practice cu participarea elevilor clasei a XII-a de la Liceul Teoretic „Constantin Spătaru”, notează Noi.md.Activitățile s-au desfășurat în zona fîșiei riverane a rîului Prut, pe teritoriul orașului Leova, unde participanții au colectat deșeurile din masă plastică și alte tipuri de resturi menajere.{{839923}}S
20:00
Compania românească Transelectrica a anunțat începerea lucrărilor pentru construcția a două linii electrice, una dintre care vizează consolidarea interconectării energetice dintre România și Republica Moldova. Este vorba despre Linia Electrică Aeriană care va lega orașele Suceava și Bălți.După cum transmite Noi.md cu referire la IPN, Transelectrica precizează că obiectivul principal al proiect
Acum 24 ore
19:30
Joi, 23 octombrie, pe mai multe adrese din mun. Chișinău, va fi temporar oprită livrarea apei potabile, notează Noi.md.În intervalul 09:00 – 17:00, pe 23 octombrie , fără apă vor fi consumatorii de pe următoarele adrese:-str. Iazului, 3, 3/1, 5, 7, 2/2, 2/3, 2/4, 12; Socoleni, 10, 10/1; Gh. Madan, 48/2; Branişti, 5, 5/2-7, 7/1-6, 9/1,2, 11, 13, 15, 17, 19; N. Dimo 10, 12, 14, 16, 18, 20, 2
19:30
Lucrările de modernizare a infrastructurii rutiere avansează rapid în mai multe raioane ale țării. Potrivit Administrației Naționale a Drumurilor, în orașul Drochia, progresul fizic pe șantierul sensului giratoriu a ajuns deja la aproximativ 80%, la doar o săptămînă după ultima actualizare, transmite Noi.md.Proiectul face parte din reabilitarea drumului național R7 R14 – Drochia – Costești – f
19:00
Inspectorii de mediu din Orhei continuă acțiunile de control și monitorizare a respectării legislației de mediu pe teritoriul raionului, notează Noi.md.În rezultatul verificărilor efectuate, a fost identificat în flagrant un contravenient care a încălcat regimul de protecție a apelor.{{840890}}Conform prevederilor Codului Contravențional, asemenea încălcări se sancționează cu amendă de la
19:00
Producția de mere din raionul Soroca este mai bună și mai calitativă în acest an comparativ cu 2024.Potrivit Alionei Andriuță, șefa Direcției Agricultură și Alimentație Soroca, anul trecut seceta a afectat grav pomii, iar livezile fără irigare au dat roade mici și de calibru redus.Totuși, anul 2025 nu a fost lipsit de provocări. Înghețurile tîrzii din primăvară au afectat o parte din livez
18:30
La intrarea în țară, la PTF „Tudora”, polițiștii de frontieră, în comun cu vameșii au găsit un lot de 224 de unități de ustensile stomatologice folosite în medicina dentară, notează Noi.md.În timpul controlului de specialitate, efectuat asupra unui autoturism condus de un conațional, echipa mixtă a observat în bagajele pasagerilor mai multe cutii care au trezit suspiciuni.{{843156}}În urma
18:00
Inspectoratul General de Carabinieri exprimă cu profundă tristețe vestea trecerii în eternitate a sergentului de clasă III, Ruga Cătălin Sergiu, inspector în cadrul plutonului 2, compania 3, batalionul 1 al Regimentului 1 „Mihai Viteazul”. {{843215}}Potrivit instituției, sergentul Ruga Cătălin Sergiu s-a remarcat ca un militar exemplar, apreciat pentru devotamentul față de instituție, disc
18:00
Parlamentul Republicii Moldova din legislatura a XII-a s-a reunit astăzi în prima sa ședință. În urma votului deputaților, Igor Grosu a fost reales în funcția de președinte al Parlamentului, obținând 55 de voturi pentru.Contracandidatul său, Alexandr Stoianoglo, a acumulat 32 de voturi.{{843795}}Astfel, Igor Grosu își continuă mandatul în fruntea legislativului, în contextul noii legislatu
18:00
Aproape în fiecare curte de bloc din capitală pot fi observate elemente antiparcare instalate în mod samovolnic de către locatari, notează Noi.md. În cazul în care un alt șofer parchează pe acele locuri, situația se poate lăsa și cu scandal, locatarii spunînd că acelle locuri de parcare le-ar aparține.{{764887}}Ca spațiile publice din municipiu să fie curate, libere și accesibile tuturor,
18:00
Comisia Electorală Centrală (CEC) a decis instituirea funcției de secretar general în structura aparatului său administrativ.Hotărîrea a fost adoptată în unanimitate de către membrii CEC, în cadrul ședinței din 22 octombrie.Noua funcție va avea roluri ce țin de administrarea internă și managementul activității instituției.
18:00
Circa 800 de elevi ai Liceului Teoretic „Alexandru Donici” din Peresecina, raionul Orhei, vor învăța într-un laborator de fabricație digitală (FabLab) complet nou, dotat cu echipamente de ultimă generație, transmite Noi.md.Potrivit Ministerului Educației și Cercetării al Republicii Moldova, valoarea investiției se ridică la aproximativ 42 000 de dolari americani.Noul laborator oferă elevil
18:00
Consultări la Președinție: Maia Sandu cheamă partidele la discuții pentru formarea Guvernului # Noi.md
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a invitat fracțiunile și grupurile parlamentare la consultări privind desemnarea candidatului pentru funcția de Prim-ministru.Discuțiile vor avea loc la Președinția Republicii Moldova, pe parcursul a două zile — joi, 23 octombrie, și vineri, 24 octombrie, informează Noi.md cu referire la Paranteze.Potrivit programului anunțat, joi, 23 octombrie,
17:30
Valiză „surpriză” spre Roma: o cetățeană a Italiei, prinsă la aeroport cu marfă de contrabandă # Noi.md
O femeie cu cetățenie italiană, în vîrstă de 65 de ani, a fost găsită pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău, în timp ce încerca să plece spre Roma cu valiza plină de țigări.Deși a ales culoarul verde „nimic de declarat” și a confirmat că nu are bunuri interzise sau supuse declarării, comportamentul pasagerei a trezit suspiciuni. Polițiștii de frontieră, în cooperare cu funcționar
17:30
Bălți trece la biletul electronic în troleibuze: taxatorii ar putea fi înlocuiți cu revizori # Noi.md
Parcul de troleibuze din Bălți ar putea renunța, începînd cu 1 ianuarie 2026, la taxatori, care vor fi înlocuiți de revizori – inspectori de control ai biletelor. Măsura este prevăzută în acordurile de creditare semnate de Primăria municipiului Bălți cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), în cadrul proiectului de modernizare a transportului public.După cum transmite Noi.
17:30
Parlamentul European majorează bugetul pentru Vecinătatea Estică: Republica Moldova, printre principalii beneficiari # Noi.md
Parlamentul European a adoptat astăzi un amendament la Bugetul Uniunii Europene pentru anul 2026, care prevede o majorare cu 25 de milioane de euro a fondurilor alocate regiunii Vecinătății Estice, inclusiv Republicii Moldova.După cum transmite Noi.md cu referire la PRO TV Chișinău, informația a fost confirmată de europarlamentarul român Siegfried Mureșan, vicepreședinte al Partidului Popular
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.