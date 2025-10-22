Reprezentantele Curții de Conturi au participat la Seminarul de consolidare a capacităților EUROSAI

12:20

Cum se interpretează corect opiniile de audit și constatările din... Curtea de Conturi a participat la Conferința privind sistemul de... Participarea Curții de Conturi la cursul EUROSAI IntoSAINT de la... © 2025 Curtea de Conturi a Republicii Moldova. Toate drepturile rezervate Politica Cookie, Politica de confidențialitate, Termeni și condiții / Dezvoltat de Brand.md • Total vizualizări: 26385952 • Total ieri : 6392 Total azi: 2370...