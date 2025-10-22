O gospodărie din raionul Șoldănești devine complex zootehnic modern, cu susținerea Băncii Mondiale
Moldpres, 22 octombrie 2025 16:20
Lucrările la construcția fermei moderne de lapte din localitatea Rogojeni, raionul Șoldănești, avansează constant, indiferent de condițiile meteo. Proiectul, realizat cu sprijinul Programului AGGRI, finanțat de Banca Mondială, reprezintă una dintre cele mai ambițioase ...
• • •
Acum 10 minute
16:30
Organizația „EcoContact” lansează o nouă etapă în sprijinul societății civile active în domeniul protecției mediului, prin organizarea unui atelier de instruire dedicat Programului de granturi mici „Acces egal la justiție de mediu”, ce ...
16:30
Festivalul Moldo Crescendo, ediția a X-a, se deschide pe 24 octombrie. Programul evenimentului # Moldpres
Ediția jubiliară a Festivalului Moldo Crescendo se desfășoară în perioada 24 octombrie – 1 noiembrie, sub genericul „Metamorfoze”, reunind zece concerte ce îmbină muzica clasică, literatura și arta contemporană într-o experiență sono...
Acum 30 minute
16:20
Deputații din noul Parlament s-au întrunit, miercuri, 22 octombrie, în ședința de constituire a organului legislativ.La ședință au participat Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, membrii Curții Constituționale, ai Comisiei Electorale Centrale, precu...
16:20
16:10
Comisia Electorală Centrală (CEC) a instituit funcția de secretar general în structura sa administrativă. Decizia a fost aprobată astăzi în cadrul ședinței CEC, informează MOLDPRES.Solicitată de agenție, șefa Direcției comunicare, relații publice și...
Acum o oră
15:50
Candidatul PAS la șefia Parlamentului, Igor Grosu: „Moldova va semna Tratatul de aderare la UE până în 2028” # Moldpres
Republica Moldova își propune să semneze Tratatul de aderare la Uniunea Europeană până în anul 2028, a declarat astăzi Igor Grosu, în cadrul concursului pentru funcția de speaker. Oficialul a subliniat că actuala legislatură are misiunea istorică ...
15:50
BNM a intervenit în septembrie pe piața interbancară locală prin vânzări nete de 4 milioane de euro # Moldpres
Gradul de acoperire a cererii nete de valută din partea agenților economici prin oferta netă de valută de la persoanele fizice a constituit în luna septembrie curent 83,6% comparativ cu 79,2% în luna august, transmite MOLDPRES.Datele Băncii Naționale a ...
15:50
UE sprijină autoritățile locale din nordul Moldovei în managementul proiectelor de dezvoltare # Moldpres
Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Nord a demarat cu sprijinul Uniunii Europene Programul de instruire în domeniul managementului proiectelor, destinat reprezentanților autorităților publice locale (APL) din Regiunea de Dezvoltare Nord. Primul atelier de lucru a avu...
15:40
Igor Grosu și Alexandr Stoianoglo, înregistrați oficial în cursa pentru funcția de președinte al Parlamentului # Moldpres
Comisia specială pentru organizarea alegerilor președintelui Parlamentului a anunțat înregistrarea oficială a două candidaturi pentru această funcție. În urma examinării dosarelor depuse și a verificării respectării rigorilor legale, au fost eliberate certi...
Acum 2 ore
15:10
Președinta Maia Sandu, la prima ședință a noului Parlament: „Să lucrăm împreună – cu credință – pentru ca Moldova să devină o casă a păcii și a speranței pentru toți cetățenii săi” # Moldpres
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat astăzi la prima ședință a noului Parlament, ales pe 28 septembrie curent, unde s-a adresat deputaților cu un mesaj de început de mandat.Șefa statului a subliniat importanța responsabilității pe care o poa...
15:10
Prim-ministrul Dorin Recean, la ședința Platformei Anticorupție: „Avem obligația să continuăm reforma justiției, cu pași mult mai hotărâți și mai rapizi” # Moldpres
Rezultatele cooperării interinstituționale, în procesul de combatere a corupției electorale, efortul autorităților în asigurarea integrității scrutinului electoral, dar și prioritățile în continuarea reformei justiției au fost discutate la ședința P...
Acum 4 ore
14:30
Orașul Nice din Franța a găzduit, în perioada 18–21 octombrie 2025, Festivalul „Artă, Tradiție, Vin din Inima Moldovei”, un eveniment dedicat promovării culturii, tradițiilor și vinului moldovenesc în diaspora. Festivalul a fost organizat de ...
14:30
VIDEO // Cinci bărbați, suspectați de comiterea unui furt, reținuți de poliție. Ar fi prejudiciat victima cu peste 530 000 de lei # Moldpres
Cinci bărbați, originari din Bălți și Ungheni, au fost reținuți de polițiștii de investigație pentru comiterea unui furt în proporții considerabile. Acțiunile au fost săvârșite în luna august 2025, în raionul Ungheni, fiind cauzat victimei un...
14:20
Banca Mondială acordă un grant de 7,9 milioane de doalri pentru restaurarea ecosistemelor din Republica Moldova # Moldpres
Consiliul directorilor executivi al Băncii Mondiale a aprobat, miercuri, 22 octombrie, un grant de 7,9 milioane de dolari pentru proiectul de restaurare a ecosistemelor pentru prevenirea poluării marine (RE-MAP). Acest proiect va fi finanțat prin Fondul Global de Mediu (GEF), ...
14:00
Solul sănătos, cheia supraviețuirii climatice: un raport global avertizează guvernele asupra vitalității solurilor # Moldpres
Un nou raport publicat pe 21 octombrie de organizația internaţională Salvează Solul avertizează că guvernele lumii ignoră cea mai importantă și accesibilă formă de asigurare climatică: solul sănătos și viu, transmite MOLDPRES.Intitulat „Solul: Soluția as...
13:50
Vicepremierul Mihai Popșoi, întrevedere cu membrii Parlamentului britanic. Dezinformarea și ingerințele externe, pe agenda discuțiilor # Moldpres
Subiectul dezinformării și formele de ingerință externă au fost discutate de vicepremierul Mihai Popșoi în cadrul unei întrevederi cu membrii Comisiei pentru Afaceri Externe (FAC) din Parlamentul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, aflați &ic...
13:50
Prețurile la benzină și motorină continuă să scadă. Șoferii vor achita joi, 23 octombrie, cu până la patru bani mai puțin pentru carburanți, transmite MOLDPRES.Astfel, un litru de motorină va fi comercializat mâine cu cel mult 19 lei și 22 de bani, pr...
13:30
Acord de parteneriat, semnat la Chișinău: CCI și DRRM își vor intensifica colaborarea prin implementarea unor noi proiecte comune # Moldpres
Un nou Acord de parteneriat pentru consolidarea cooperării moldo-române în beneficiul cetățenilor și antreprenorilor de pe ambele maluri ale Prutului a fost semnat la Chișinău, între Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova (CCI a RM) și ...
13:20
Parlamentul de Legislatura a XII-a și-a finalizat procesul de constituire a fracțiunilor parlamentare, șase formațiuni politice fiind anunțate în cadrul ședinței de constituire. PAS a format majoritatea parlamentare, iar celelalte fracțiuni au precizat că vor fi &i...
13:10
Modernizarea accesului la educație și cultură prin digitalizare, inovare și cooperare transfrontalieră în biblioteci publice și universitare va fi posibilă prin proiectul „BiblioTech”, lansat de Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu&rdq...
13:10
Un avocat și clientul său au fost condamnați pentru mai multe episoade de trafic de influență. Decizia a fost pronunțată de magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, informează MOLDPRES.Potrivit Procuraturii Anticorupție, instanța i-a aplicat avocatulu...
13:00
Eurodeputatul Siegfried Mureșan, după constituirea noului Legislativ: „Suntem pregătiți să sprijinim deputații din Parlamentul de la Chișinău în procesul de aderare la UE” # Moldpres
Parlamentul European este pregătit să reia munca cu deputații din Parlamentul de la Chișinău și să continue să-i sprijine în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Mesajul a fost transmis astăzi de eurodeputatul Siegfried Mureșan, după constituirea noului Leg...
13:00
Grădinița „Licurici” din satul Hancăuți, raionul Edineț, a fost inaugurată astăzi după finalizarea lucrărilor de modernizare și dotare, creând un mediu prietenos și sigur pentru dezvoltarea copiilor preșcolari. Proiectul a fost finanțat de Departame...
12:40
Peste 1 800 de obiective de patrimoniu restaurate pe malurile Nistrului: cultura ca liant între comunități # Moldpres
Peste 1 800 de obiective de patrimoniu cultural-istoric au fost inventariate și incluse în proiecte de restaurare și valorificare pe ambele maluri ale Nistrului, datorită sprijinului Uniunii Europene și al PNUD Moldova, transmite MOLDPRES.Andrei Chistol, coordonator...
Acum 6 ore
12:30
Un atac cu dronă lansat de forțele rusești a lovit o grădiniță din Harkov, provocând decesul unei persoane și rănirea altor șapte, a anunțat miercuri președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Toți copiii au fost evacuați și se află în adăposturi, iar ...
12:10
Fracțiunile parlamentare și-au prezentat prioritățile: PAS, PSRM, PCRM, Alternativa și Partidul Democrația Acasă și-au constituit oficial fracțiunile # Moldpres
Parlamentul de Legislatura a XII-a al Republicii Moldova și-a început activitatea, deputații constituindu-și oficial fracțiunile parlamentare și prezentând prioritățile legislative pentru următorii patru ani, comunică MOLDPRES.PAS: Aderarea Republicii Mol...
12:10
CNAM a transferat circa 16 milioane de lei pentru consumabilele utilizate în luna septembrie # Moldpres
Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) a transferat 13 milioane de lei pentru consumabilele costisitoare utilizate în luna septembrie de 11 spitale contractate. Dispozitivele de ultimă generație sunt achitate suplimentar cazului tratat în spita...
12:10
Specialiştii ANTA, familiarizați la Vilnius cu experiența și bune practici pentru digitalizarea și modernizarea transportului rutier din R. Moldova # Moldpres
Reprezentanți ai Agenției Naționale Transport Auto (ANTA), alături de cei ai Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR), au participat la cea de-a VII-a ediție a Forumului Inovației în Transporturi (TIF) 2025, desfășurat la Vilnius, Lituania, tra...
11:50
Republica Moldova a obținut două medalii la Campionatul Mondial de lupte U-23, desfășurat la Novi Sad, Serbia, grație performanțelor lui Vitalie Eriomenco și Alexandru Solovei, relatează MOLDPRES.Vitalie Eriomenco a cucerit medalia de argint la categoria 63 kg, ced&ac...
11:40
China a testat cu succes cel mai rapid tren de mare viteză din lume, modelul CR450, care a atins o viteză record de 453 de kilometri pe oră în cadrul probelor premergătoare introducerii în exploatare, informează agenția Xinhua, citată de MOLDPRES.Potrivit p...
11:40
Serviciul Vamal anunță lucrări programate la infrastructura IT, care ar putea afecta funcționalitatea sistemului informațional # Moldpres
Serviciul Vamal a anunțat că, în noaptea de joi spre vineri, 23 octombrie curent, în intervalul 00:00 - 03:00, vor fi efectuate lucrări programate de modernizare și înlocuire a componentelor infrastructurii IT. Pe durata lucrărilor, funcționalitatea sistem...
11:30
Elevii din Peresecina vor beneficia de un laborator de fabricație digitală cu tehnologie modernă # Moldpres
Un nou laborator de fabricație digitală, dotat cu tehnologii de ultimă generație, a fost inaugurat la Liceul Teoretic „Alexandru Donici” din satul Peresecina, raionul Orhei. De noile echipamente vor beneficia circa 800 de elevi, care vor putea experimenta și &ici...
11:20
Școli din Iași și Drochia au demarat un proiect transfrontalier pentru educație modernă și incluzivă # Moldpres
Două școli, din Iaşi (România) şi Drochia din Republica Moldova, au lansat un proiect educațional comun menit să modernizeze infrastructura, să dezvolte competențele profesorilor și să promoveze educația incluzivă și non-formală, transmite MOLDPRES.Iniția...
11:20
Președinta CC, Domnica Manole, în fața noului Parlament: „Mandatul dumneavoastră este expresie directă a voinței poporului, iar misiunea care vă revine este una de mare demnitate și responsabilitate” # Moldpres
Mandatul dumneavoastră este expresie directă a voinței poporului Republicii Moldova, iar misiunea care vă revine este una de mare demnitate și responsabilitate. Curtea Constituțională (CC) își exprimă încrederea că activitatea Parlamentului de legislatura a ...
11:10
În cadrul ședinței Parlamentului de Legislatura a XII-a, deputații au constituit oficial fracțiunile parlamentare, prima etapă a organizării Legislativului după alegerile din 28 septembrie 2025. Procesul a fost condus de președintele de ședință Zinaida Grecean&ic...
11:00
Parlamentul de Legislatura a XII-a a fost constituit. Maia Sandu: „Este un început care poartă speranțele și încrederea oamenilor” # Moldpres
Deputații aleși în cadrul scrutinului parlamentar din 28 septembrie s-au reunit astăzi în prima ședință a Parlamentului de Legislatura a XII-a, pentru a constitui oficial Legislativul, a alege președintele și vicepreședinții organului legislativ, precum și ...
10:50
Șefa statului, în fața noului Legislativ: „Noul Parlament trebuie să ducă Moldova în Uniunea Europeană” # Moldpres
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a ținut astăzi un discurs în fața deputaților din Parlamentul de legislatura a XII-a, chemând la unitate, responsabilitate și devotament față de țară. Într-o alocuțiune încărcată de mesaje despre pace...
10:50
CNA și procurorii au efectuat percheziții într-un ocol silvic: șapte persoane suspectate de delapidare și fals în acte # Moldpres
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), împreună cu procurorii din municipiul Chișinău, au desfășurat în această dimineață percheziții în mai multe localități din raioanele Hâncești, Ialoveni și Cimișlia, într-un dosar penal ...
10:50
Un cutremur cu magnitudinea 4,2 s-a înregistrat în zona Vrancea. Seismul a fost resimțit și în Republica Moldova # Moldpres
Un cutremur cu magnitudinea 4,2 s-a înregistrat în această dimineață, la ora 10.23, în zona Vrancea. Seismul a fost resimțit și în Republica Moldova, informează MOLDPRES.Cutremurul s-a produs la o adâncime de 90.0 km. Acesta a avut loc &ici...
Acum 8 ore
10:30
Expoziția „Unghiul drept” a artistului plastic Iurie Cojocaru, inaugurată la Muzeul Național de Artă al Moldovei # Moldpres
Muzeul Național de Artă al Moldovei găzduiește expoziția personală „Unghiul drept” a artistului plastic Iurie Cojocaru, o manifestare care aduce în prim-plan forța expresivă a culorii și profunzimea trăirii interioare, informează MOLDPRES.Director...
10:10
Cinci echipe de pompieri au intervenit la Briceni pentru a stinge un incendiu izbucnit la un service auto # Moldpres
Cinci echipe de pompieri au fost mobilizate noaptea trecută în orașul Briceni pentru a lichida un incendiu de proporții izbucnit la un service auto, comunică MOLDPRES.Potrivit IGSU, apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 02:16. La sosirea echipajelor, fl...
10:10
Trei bărbați, condamnați la închisoare pentru conducerea mijloacelor de transport în stare de ebrietate avansată # Moldpres
Trei bărbați au fost condamnați la doi ani de închisoare pentru conducerea mijloacelor de transport în stare de ebrietate avansată. Cazurile au avut loc în raionul Sângerei și în municipiul Chișinău, informează MOLDPRES.Potrivit Procuratu...
10:00
Perfecționare profesională pentru medicii din regiunea transnistreană: cursuri de asistență urgentă modernă la Chişinău # Moldpres
Un grup de 12 lucrători medicali din serviciile de urgență din stânga Nistrului participă, la Chișinău, la un program amplu de perfecționare profesională, menit să le consolideze competențele și să le aducă expertiza în conformitate cu cele mai noi metodo...
09:40
Fiscul își îmbunătățește platformele online: pot apărea întreruperi temporare la sistemele instituției # Moldpres
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) anunță că, în perioada 28 octombrie – 12 noiembrie 2025, vor fi efectuate lucrări de mentenanță menite să îmbunătățească performanța sistemelor informaționale ale instituţiei, transmite MOLDPRES.Intervențiile teh...
09:40
Europa şi Ucraina pregătesc o propunere în 12 puncte pentru a pune capăt războiului Rusiei # Moldpres
Ţările europene lucrează cu Ucraina la o propunere în 12 puncte pentru a pune capăt agresiunii Rusiei de-a lungul actualelor linii de front, respingând condiţiile liderului rus Vladimir Putin, reafirmate în convorbirea pe care a avut-o cu Donald Trump săpt...
09:20
Programul EcoVoucher continuă să aducă economii: aproape 2.000 de familii au beneficiat de vouchere pentru electrocasnice eficiente energetic în luna octombrie # Moldpres
Aproape 2.000 de familii din Republica Moldova au beneficiat, în luna octombrie, de sprijin în cadrul Programului guvernamental EcoVoucher, destinat înlocuirii electrocasnicelor vechi cu altele noi, performante și eficiente energetic, transmite MOLDPRES.Pot...
09:10
Două persoane și-au pierdut viața, iar un tânăr a ajuns la spital în urma unui accident rutier în raionul Sângerei # Moldpres
Două persoane și-au pierdut viața, iar un tânăr a ajuns la spital în urma unui grav accident rutier produs aseară, în jurul orei 22:00, pe traseul R-6, între localitățile Copăceni și Mihailovca din raionul Sângerei, comunică MOLDPRES.Po...
09:00
Două cadre didactice riscă retragerea gradelor profesionale pentru abateri de etică și integritate # Moldpres
Consiliul de Etică al Ministerului Educației și Cercetării (MEC) a propus retragerea gradelor didactice și manageriale pentru două cadre didactice, după constatarea unor abateri grave de la normele de conduită și integritate profesională. Decizia urmează să fie transm...
08:50
Atac masiv al Rusiei asupra Ucrainei. Mai multe victime și distrugeri majore în infrastructura energetică # Moldpres
Armata Federației Ruse a lansat în noaptea de marți spre miercuri un atac masiv asupra Ucrainei, utilizând rachete hipersonice „Kinjal”, rachete balistice „Iskander” și drone de tip kamikaze. Țintele principale au fost obiectivele din infra...
08:40
Parlamentul ales la 28 septembrie se convoacă astăzi în ședința inaugurală, care va fi condusă de decanul supleant de vârstă, Zinaida Greceanîi. La ședință va participa șefa statului, Maia Sandu, care va ține un discurs, comunică MOLDPRES.La șe...
