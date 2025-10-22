Când moldovenii vor fi mai bogați decât britanici, francezi și germani
Mold-Street, 22 octombrie 2025 08:30
Studiul Cebr citat de ziarul britanic Daily Mail, care a realizat şi o aplicaţie grafică cu proiecţii ale evoluţiei PIB-ului statelor lumii din 1998 ş...
Acum 30 minute
08:30
Acum 12 ore
21:00
Alianța a ajutat-o pe dna Takaichi să obțină suficient sprijin din partea parlamentului. Ea își va anunța cabinetul mai târziu în...
Acum 24 ore
16:10
Conform BNM în perioada ianuarie/septembrie 2025, peste 70% din profitul din sistemul bancar a fost obținut de două cele mai mari instituții fin...
15:40
Potrivit CNPF cererea a fost înaintată de Consiliul Bursei de Valori a Moldovei (BVM), ca urmare a satisfacerii cererii de demisie a fostului pr...
Ieri
08:20
Potrivit Consiliului Uniunii Europene este vorba de proiectul de regulament de eliminare treptată a importurilor de gaze naturale rusești, care consti...
20 octombrie 2025
21:00
Rubla rusească se poate aprecia cu circa 50% față de dolar în cazul unei păci în Ucraina # Mold-Street
În prognoza sa de bază, care presupune un status quo în geopolitică și sancțiuni, Sberbank se așteaptă ca dolarul să atingă o medie de 82...
12:20
Crescătorii de bovine, oi şi capre pot accesa granturi de până la un milion de dolari pentru modernizarea fermelor # Mold-Street
Apelul, deschis de Unitatea Consolidată pentru Implementarea și Monitorizarea Proiectelor în domeniul Agriculturii (UCIMPA) și Agenția de Interv...
09:40
Guvernul Recean impune noi condiţii pentru companiile ce vor să câştige licitaţia pentru lucrările de constructie a liniei electrice Bălţi-Suceava # Mold-Street
Astfel participarea companiilor în etapa finală a procedurii de licitație selectie va fi condiţionată "de deţinerea aprobării prealabile a...
Mai mult de 2 zile în urmă
06:40
UE introduce cerinţa - un singur încărcător USB pentru toate dispozitivele electronice # Mold-Street
Noile reguli vizează o piață de peste 400 de milioane de încărcătoare externe (EPS) vândute anual în Uniunea Europeană, și au c...
19 octombrie 2025
10:20
Ce au arătat testările la stres a băncilor din Moldova, în cazul falimentului unor grupuri de debitori # Mold-Street
Potrivit BNM, rezultatele testării denotă că, în baza scenariilor simulate, nicio bancă nu va înregistra indicatorul ratei fondurilor prop...
07:40
Potrivit Inspectoratului acestea sunt primele rezultate ale procedurii de eșantionare a benzinei și motorinei, realizată conform Legii privind piața p...
06:10
În primele opt luni ale anului 2025, valoarea comerțului internațional cu mărfuri al Moldovei a constituit 9,19 miliarde de dolari. Tendinț...
18 octombrie 2025
19:50
Eşec la ONU la instituirea unei taxe climatice la nivel mondial pentru transportul maritim # Mold-Street
Majoritatea țărilor din cadrul agenției ONU pentru transport maritim (57 contra 47) au votat vineri, 17 octombrie, pentru amânarea cu un an a un...
10:10
Circa 70% din cererile de creditare depuse de populaţie sunt făcute online, dar doar 39% sunt acceptate de bănci # Mold-Street
Potrivit autorităţii bancare menținerea relaxării ușoare a standardelor de creditare a fost determinată de factori precum costurile de finanțare, tole...
09:20
Alte două întreprinderi ale statului vor fi lichidate. Erau de mai mulţi ani în insolvenţă # Mold-Street
Este vorba de Întreprinderea de Stat Experimentală pentru Cultivarea Legumelor în Sere "Terra" din Chișinău, specializată î...
17 octombrie 2025
19:50
Acesta este cel mai mic nivel din ultimele cinci luni. Potrivit Oilprice, creșterea stocurilor de petrol din SUA mai mare decât se aștepta a amp...
12:00
Potrivit instituției, încasările la impozitul pe venit din chirii au crescut cu 26,5%, atingând valoarea de 68,3 milioane de lei. Rezultat...
10:20
Trei bănci din Moldova beneficiază de linii de creditare în cadrul inițiativei EU4Business # Mold-Street
Astfel BERD a semnat săptămâna aceasta la Chișinău, acorduri pentru a acorda împrumuturi de 10 milioane de euro către MAIB, 7,5 milioane d...
09:40
Cel mai mare furnizor de servicii de dializă din Moldova preluat de un investitor din Dubai care promite investiții de milioane # Mold-Street
Investiția de 10 milioane de lire sterline este realizată prin intermediul Africa Capital, un grup de investiții cu sediul în Dubai, condus de H...
16 octombrie 2025
17:20
În acest sens, oamenii legii au desfășurat opt percheziții în Chișinău, cu sprijinul angajaților „Fulger,” de unde au ridicat...
15:50
Potrivit BNM, discuțiile s-au axat pe perspectivele economice globale și regionale, reziliența economiei Republicii Moldova și rolul BNM în cons...
14:40
Tendinţe îngrijorătoare: Deficitul comercial a crescut cu peste 32%, iar cu România de 5,5 ori # Mold-Street
Datele statistice arată că în timp ce exporturile de mărfuri s-au comprimat cu circa 2,45% şi au însumat doar 2,28 miliarde dolari, a...
09:20
Astfel anterior au fost eliminate mai multe facilităţi sociale la plata gazelor şi resurselor energetice şi au fost majorate nesemnificativ tarifele l...
08:00
Firma cu care este partener de afaceri premierul Recean, va deschide un restaurant de tip Hard Rock Cafe în Moldova # Mold-Street
Sphera Group susţine că a achiziționat drepturile de franciză pentru deschiderea restaurantelor în România și Republica Moldova de la Hard...
15 octombrie 2025
17:10
Moldova va avea o Antena IA, ca parte a rețelei europene de „fabrici de inteligență artificială” # Mold-Street
Țara noastră va fi reprezentată de FAIMA, Antena Fabricii de Inteligență Artificială din Moldova, una dintre cele 13 antene selectate de EuroHPC...
15:40
Potrivit RISE Moldova, documentele secrete ale furnizorilor de companii offshore, consultate de reporteri arată că Munteanu figurează în cinci c...
15:10
Astfel urmare a creșterii semnificative a cererii din partea mediului de afaceri și a sprijinului financiar oferit de partenerii europeni, proiectul p...
14:00
Modificările au fost elaborate și promovate de Ministerul Finanțelor și Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF), cu scopul "de a consolida c...
10:30
Cum justifică Guvernul necesitatea unei investiţii de circa 6 milioane lei, într-o nouă Bursă # Mold-Street
Potrivit unui proiect de hotăre de Guvern, promovat de Agenţia Proprietăţii Publice (APP), la moment, în Republica Moldova activează unicul oper...
14 octombrie 2025
23:20
Calculatoarele care rulează acest sistem vor continua să funcționeze, dar vor deveni treptat mai expuse atacurilor informatice, furtului de date și es...
13:30
„Moldova are nevoie de cât mai mulți oameni bine pregătiți, cu experiență economică vastă, care să conducă efortul de aderare la UE și dez...
09:00
Republica Moldova a înregistrat cea mai mare creştere din regiune a înmatriculărilor de autoturisme noi # Mold-Street
Potrivit raportului (Europe and Central Asia Economic Update) între anii 2016 și 2024, înmatriculările mai mult decât s-au dublat &i...
13 octombrie 2025
22:00
Premiul Nobel pentru Economie, decernat pentru teoria creșterii durabile prin distrugere creativă # Mold-Street
Potrivit comunicatul emis de Academia Regală Suedeză de Științe, fiecare dintre cei trei laureați a contribuit la înțelegerea creșterii economic...
13:20
Potrivit Serviciului Vamal, deși autocamionul Mercedes Actros ar fi fost pretins gol, funcționarii vamali au percheziționat mijlocul de transport, iar...
11:20
Aceasta în pofida unei majorități parlamentare câștigate de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) la ultimele alegeri parlamentare,...
09:00
Consiliul Concurenței pune la îndoială datele privind stocurile de zahăr şi avertizează asupra riscurilor de monopolizare a pieţei şi creşterea preţurilor # Mold-Street
Potrivit Consiliului Concurenței, aplicarea măsurii nu este „suficient argumentată pe informații oficiale privind volumul importurilor din...
08:10
Începând cu 1 ianuarie 2026, în Republica Moldova este planificată eliminarea accizelor și introducerea TVA-ului de 20% pentru toate...
12 octombrie 2025
20:20
Autoritățile de reglementare puternice sunt esențiale pentru accelerarea integrării în piața energetică europeană # Mold-Street
Raportul „Evaluarea capacităților autorităților de reglementare în domeniul energiei în Comunitatea Energetică”, oferă o imagi...
09:00
Topul celor mai mari plătitori de taxe în prima jumătate a anului, condus de companii energetice, producători de ţigări şi bănci # Mold-Street
Postrivit Fiscului, comparativ cu sarcina stabilită pentru această perioadă (38,22 miliarde lei), încasările la BPN au fost cu 1,07 miliarde le...
06:50
Vânzările de apartamente în Chișinău s-au prăbușit, dar prețurile mari se mențin.***Zona Unică de Plăți în Euro reunește 41...
11 octombrie 2025
17:10
Prețurile de consum au scăzut complet în China, cea mai mare economie asiatică, și în Thailanda. Alte economii asiatice, inclusiv Filipine...
10:10
O nouă evaluare a unei agenţii de rating global plasează Moldova peste Bosnia şi Muntenegru # Mold-Street
Potrivit evaluării publicate pe 10 octombrie 2025, perspectiva stabilă reflectă așteptările S&P Global Ratings că "creșterea economică a Repu...
08:30
Programul oferă tinerilor cu vârsta între 18 și 35 de ani o indemnizație lunară neimpozabilă de 3.000 de lei timp de 12 luni, la prima ang...
10 octombrie 2025
16:40
Comisia Europeană a anunțat vineri o extindere majoră a infrastructurii europene de IA, cu șase noi fabrici de IA care se alătură rețelei de fabrici d...
14:00
Boom investiţional în Moldova?! În prima jumătate a anului investiţiile private au crescut cu 26% # Mold-Street
Potrivit MDED, aceasta evoluţie pozitivă a investițiilor s-a datorat în special surselor financiare proprii ale agenților economici, dar credite...
09:30
Rezervele valutare au urcat la 5,16 miliarde de euro, dar sunt mai mici decât anul trecut # Mold-Street
În consecinţă, pe 30 septembrie 2025 activele oficiale de rezervă au constituit 5.163,69 milioane de euro, în comparație cu 29 august 2025...
08:00
Cum explică Ministerul Finanțelor diferențele de rate a dobânzii aplicate persoanelor fizice și băncilor la valorile mobiliare de stat # Mold-Street
Mold-Street.com a solicitat Ministerului Finanțelor să explice diferența dintre rata dobânzii aplicată persoanelor fizice și cea aplicată băncil...
9 octombrie 2025
16:10
Politicile comerciale ale președintelui american au zdruncinat încrederea investitorilor în obligațiunile Trezoreriei și au amplificat &ic...
16:10
Pierderile de energie în rețelele de distribuție ajung la 18%! Soluția propusă de Ministerul Energiei # Mold-Street
Soluția propusă de Ministerul Energiei în Programul de Transformare Digitală a domeniului Energetic pentru anii 2026–2030, elaborat cu spr...
16:10
Din volumul total al importurilor de zahăr cu facilități, circa 98% revine pe seama a patru companii, inclusiv una din regiunea transnistreană. A...
