ProTV.md, 21 octombrie 2025 18:50
Ucraina a prelungit legea marţială și a suplimentat bugetul de război. Aproape 2/3 din bugetul țării a mers la armată anul acesta
Acum 5 minute
19:10
Vlad Plahotniuc a primit mandat de arest pentru 30 de zile și în dosarele „Metalferos" și blanchetelor pentru pașapoarte. Ce spune avocatul
Vlad Plahotniuc a primit mandat de arest pentru 30 de zile și în dosarele „Metalferos” și blanchetelor pentru pașapoarte. Ce spune avocatul
Acum 15 minute
19:00
PSRM anunță formarea Fracțiunii Socialiștilor în noul Parlament: „Vom fi o opoziție cu adevărat a poporului"
PSRM anunță formarea Fracțiunii Socialiștilor în noul Parlament: „Vom fi o opoziție cu adevărat a poporului”
Acum 30 minute
18:50
Acum o oră
18:40
Guvernul britanic autorizează doborârea dronelor suspecte care survolează bazele militare din UK
Guvernul britanic autorizează doborârea dronelor suspecte care survolează bazele militare din UK
18:30
Rusia exclude încetarea luptelor înaintea întâlnirii Putin-Trump. Lavrov: Ar însemna să uităm de cauzele primare ale conflictului
Rusia exclude încetarea luptelor înaintea întâlnirii Putin-Trump. Lavrov: Ar însemna să uităm de cauzele primare ale conflictului
Acum 2 ore
18:10
Copiii de 14 ani din stânga Nistrului pot fi sancționați contravențional începând cu 22 octombrie: Regimul de la Tiraspol coboară pragul de răspundere administrativă
Copiii de 14 ani din stânga Nistrului pot fi sancționați contravențional începând cu 22 octombrie: Regimul de la Tiraspol coboară pragul de răspundere administrativă
17:50
Fost președinte interimar al Judecătoriei Edineț, percheziționat într-un dosar de trafic de influență: Ar fi intervenit pentru eliberarea unui învinuit
Fost președinte interimar al Judecătoriei Edineț, percheziționat într-un dosar de trafic de influență: Ar fi intervenit pentru eliberarea unui învinuit
17:40
Pe ultima sută de metri: Repetiții pentru prima ședință a noului Parlament - VIDEO
17:20
Victoria Belous explică de ce Guvernul a amânat aplicarea TVA de 20% la importul de mașini: „Vrem un sistem sigur, nu un haos la vamă"
Victoria Belous explică de ce Guvernul a amânat aplicarea TVA de 20% la importul de mașini: „Vrem un sistem sigur, nu un haos la vamă”
Acum 4 ore
17:10
Vlad Plahotniuc, arestat preventiv pentru încă 30 de zile și în dosarele „Metalferos" și blanchetele pentru pașapoarte. Ce spune avocatul
Vlad Plahotniuc, arestat preventiv pentru încă 30 de zile și în dosarele „Metalferos” și blanchetele pentru pașapoarte. Ce spune avocatul
17:10
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 21.10.2025
17:00
Sergiu Prodan părăsește Ministerul Culturii după patru ani de mandat: „Revin la film, acolo unde mă așteaptă un proiect neterminat"
Sergiu Prodan părăsește Ministerul Culturii după patru ani de mandat: „Revin la film, acolo unde mă așteaptă un proiect neterminat”
16:40
Au apelat o bătrână de 85 de ani, s-au dat drept medici și i-au cerut bani pentru „operația fiicei": Trei tineri, reținuți la Bălți după ce au înșelat-o să le dea 300 000 de lei - VIDEO
Au apelat o bătrână de 85 de ani, s-au dat drept medici și i-au cerut bani pentru „operația fiicei”: Trei tineri, reținuți la Bălți după ce au înșelat-o să le dea 300 000 de lei - VIDEO
16:30
Volodimir Zelenski și liderii UE îl susțin pe Donald Trump să utilizeze actuala linie de front drept „bază" pentru negocierile de pace
Volodimir Zelenski și liderii UE îl susțin pe Donald Trump să utilizeze actuala linie de front drept „bază” pentru negocierile de pace
16:20
Ungaria prelungește starea de urgență cu încă șase luni. Drepturi extinse pentru guvernul Orban
Ungaria prelungește starea de urgență cu încă șase luni. Drepturi extinse pentru guvernul Orban
16:20
Ce spune Rusia despre un summit Trump-Putin pe tema războiului din Ucraina, la Budapesta
16:10
Cât de mulțumit este Vlad Plahotniuc de condițiile din penitenciar și de ce nu se prezintă la ședințele de judecată? Declarațiile avocatului acestuia
Cât de mulțumit este Vlad Plahotniuc de condițiile din penitenciar și de ce nu se prezintă la ședințele de judecată? Declarațiile avocatului acestuia
16:00
În acest weekend echipa Moldindconbank a participat, în calitate de partener oficial al evenimentului, la cea de-a treia ediție a „Moldova Business Forum", desfășurată la Arena Chișinău - VIDEO
În acest weekend echipa Moldindconbank a participat, în calitate de partener oficial al evenimentului, la cea de-a treia ediție a „Moldova Business Forum”, desfășurată la Arena Chișinău - VIDEO
15:50
O femeie - transportată la spital, după ce mașina de taxi în care se afla s-a lovit de un alt automobil, în capitală. Imagini de la locul accidentului - FOTO/VIDEO
O femeie - transportată la spital, după ce mașina de taxi în care se afla s-a lovit de un alt automobil, în capitală. Imagini de la locul accidentului - FOTO/VIDEO
15:40
Comisarului european pentru extindere: Moldova și Ucraina ar putea începe în noiembrie negocierile de aderare pe clustere
Comisarului european pentru extindere: Moldova și Ucraina ar putea începe în noiembrie negocierile de aderare pe clustere
15:40
Surpriză enormă în campionatul de fotbal din Suedia. Mjallby, o echipă dintr-un sat cu 1500 de locuitori, a obținut titlul de campioană - VIDEO
Surpriză enormă în campionatul de fotbal din Suedia. Mjallby, o echipă dintr-un sat cu 1500 de locuitori, a obținut titlul de campioană - VIDEO
15:40
Cea mai bună tenismenă a momentului din România, Jaqueline Cristian, își continuă sezonul de vis - VIDEO
Cea mai bună tenismenă a momentului din România, Jaqueline Cristian, își continuă sezonul de vis - VIDEO
15:20
Luptătorul moldovean de stil greco-roman Vitalie Eriomenco s-a calificat în finala Campionatelor Mondiale de până la 23 de ani - VIDEO
Luptătorul moldovean de stil greco-roman Vitalie Eriomenco s-a calificat în finala Campionatelor Mondiale de până la 23 de ani - VIDEO
15:20
O seară exclusivistă, la un restaurant din centrul capitalei! Speakerii internaționali de la Business Forum III au fost impresionați de ospitalitatea moldovenească: „Sunt pentru prima dată, dar cred că o să mai revin" - VIDEO
O seară exclusivistă, la un restaurant din centrul capitalei! Speakerii internaționali de la Business Forum III au fost impresionați de ospitalitatea moldovenească: „Sunt pentru prima dată, dar cred că o să mai revin” - VIDEO
Acum 6 ore
15:00
Autoritățile franceze dau asigurări că îi vor găsi pe cei patru hoți care au furat bijuteriile din Luvru. Ce încearcă să afle anchetatorii
Autoritățile franceze dau asigurări că îi vor găsi pe cei patru hoți care au furat bijuteriile din Luvru. Ce încearcă să afle anchetatorii
14:50
Un bărbat - plasat în arest pentru că intra în apartamente de unde fura bijuterii din aur, bani și alte bunuri. O proprietară l-a prins în flagrant, iar acesta a îmbrâncit-o și a fugit - VIDEO
Un bărbat - plasat în arest pentru că intra în apartamente de unde fura bijuterii din aur, bani și alte bunuri. O proprietară l-a prins în flagrant, iar acesta a îmbrâncit-o și a fugit - VIDEO
14:40
Mjallby este campioana-surpriză a Suediei: Echipa este dintr-un sat cu aproape 1.500 de locuitori
Mjallby este campioana-surpriză a Suediei: Echipa este dintr-un sat cu aproape 1.500 de locuitori
14:40
Fermierii solicită consultarea obligatorie a asociațiilor de profil agricol pentru desemnarea viitorului ministru al Agriculturii
Fermierii solicită consultarea obligatorie a asociațiilor de profil agricol pentru desemnarea viitorului ministru al Agriculturii
14:30
Vladimir Bolea anunță că mai mulți miniștri din guvernul Recean se vor regăsi în noul Executiv. Despre cine este vorba
Vladimir Bolea anunță că mai mulți miniștri din guvernul Recean se vor regăsi în noul Executiv. Despre cine este vorba
13:50
Victor Furtuna și Mihail Ivanov au trecut evaluarea Vetting. Rapoartele Comisiei au fost aprobate de CSP
Victor Furtuna și Mihail Ivanov au trecut evaluarea Vetting. Rapoartele Comisiei au fost aprobate de CSP
13:30
Ultimul cadavru returnat de Hamas Israelului este al unui bărbat care avea și cetățenie română
Ultimul cadavru returnat de Hamas Israelului este al unui bărbat care avea și cetățenie română
13:20
Un bărbat din Sîngerei care a dispărut, căutat de poliție. A plecat cu mașina și nu s-a mai întors
Un bărbat din Sîngerei care a dispărut, căutat de poliție. A plecat cu mașina și nu s-a mai întors
Acum 8 ore
13:10
Sofia declară că va permite avionului lui Putin să traverseze spațiul aerian bulgar în drum spre Budapesta, deși rușii nu au cerut asta
Sofia declară că va permite avionului lui Putin să traverseze spațiul aerian bulgar în drum spre Budapesta, deși rușii nu au cerut asta
13:00
Cum arată închisoarea în care a fost închis Nicolas Sarkozy. Va avea celulă privată cu frigider, televizor, duș, toaletă și telefon fix. Aproape toate au un preț - FOTO
Cum arată închisoarea în care a fost închis Nicolas Sarkozy. Va avea celulă privată cu frigider, televizor, duș, toaletă și telefon fix. Aproape toate au un preț - FOTO
13:00
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 21.10.2025
12:30
Polonia afirmă că Rusia știe ce se va întâmpla dacă Putin va încerca să ajungă prin spațiul ei aerian la Budapesta
Polonia afirmă că Rusia știe ce se va întâmpla dacă Putin va încerca să ajungă prin spațiul ei aerian la Budapesta
12:20
O conservatoare radicală, prima femeie aleasă vreodată la șefia guvernului japonez. Cine este și ce vrea prim-ministra Sanae Takaichi
O conservatoare radicală, prima femeie aleasă vreodată la șefia guvernului japonez. Cine este și ce vrea prim-ministra Sanae Takaichi
12:10
CSM a admis sesizarea Procurorului General privind eliberarea acordului la pornirea urmăririi penale în privința unui fost judecător: Este bănuit de comiterea faptelor de corupție
CSM a admis sesizarea Procurorului General privind eliberarea acordului la pornirea urmăririi penale în privința unui fost judecător: Este bănuit de comiterea faptelor de corupție
12:00
„M-a trimis un cunoscut, a zis că puteți să mă ajutați." Un polițist și medic din Hîncești - bănuiți de falsificarea adeverinței medicale pentru permis auto - VIDEO
„M-a trimis un cunoscut, a zis că puteți să mă ajutați." Un polițist și medic din Hîncești - bănuiți de falsificarea adeverinței medicale pentru permis auto - VIDEO
12:00
O lebădă care s-a rătăcit, salvată de inspectorii de mediu din Orhei. Recomandările specialisților - FOTO
O lebădă care s-a rătăcit, salvată de inspectorii de mediu din Orhei. Recomandările specialisților - FOTO
11:50
Visa și maib anunţă lansarea înscrierilor pentru cea de-a treia ediţie a programului She's Next - VIDEO
Visa și maib anunţă lansarea înscrierilor pentru cea de-a treia ediţie a programului She’s Next - VIDEO
11:30
Rusia temperează speranțele pentru un summit rapid Trump-Putin. Întâlnirea pregătitoare dintre Marco Rubio și Serghei Lavrov nu a fost stabilită
Rusia temperează speranțele pentru un summit rapid Trump-Putin. Întâlnirea pregătitoare dintre Marco Rubio și Serghei Lavrov nu a fost stabilită
11:20
Tragedie la Șoldănești. Un bărbat a murit la locul de muncă în timp ce tăia copaci. Ce spune poliția
Tragedie la Șoldănești. Un bărbat a murit la locul de muncă în timp ce tăia copaci. Ce spune poliția
Acum 12 ore
10:50
Un bărbat a sărit de pe geam de la etajul 5 după ce apartamentul lui a luat foc, la Bălți. Pompierii au evacuat 20 de persoane. Cum s-a întâmplat totul
Un bărbat a sărit de pe geam de la etajul 5 după ce apartamentul lui a luat foc, la Bălți. Pompierii au evacuat 20 de persoane. Cum s-a întâmplat totul
10:30
A intrat într-un local de fast-food și a amenințat angajatul cu un pistol. Bărbatul, condamnat la 7 ani de închisoare
A intrat într-un local de fast-food și a amenințat angajatul cu un pistol. Bărbatul, condamnat la 7 ani de închisoare
10:20
Ala Nemerenco: „Nu mă regăsesc în noul guvern”. Ce postare a făcut ministrul Sănătății
10:10
Celelalte cauze în care este vizat Vlad Plahotniuc - urmează a fi examinate la Judecătoria Ciocana
Celelalte cauze în care este vizat Vlad Plahotniuc - urmează a fi examinate la Judecătoria Ciocana
10:00
Mihai Popșoi, vizită la Luxemburg. A participat la reuniunea miniștrilor afacerilor externe: „Acum contăm pe sprijinul statelor membre pentru a avansa la următoarea etapă"
Mihai Popșoi, vizită la Luxemburg. A participat la reuniunea miniștrilor afacerilor externe: „Acum contăm pe sprijinul statelor membre pentru a avansa la următoarea etapă”
09:50
Medicii de pe ambulanțe au intervenit la 42 de accidente, în urma cărora au avut de suferit 50 de persoane, săptămâna trecută. Câți oameni au avut nevoie de ajutor în urma întoxicațiilor. Datele CNAMUP
Medicii de pe ambulanțe au intervenit la 42 de accidente, în urma cărora au avut de suferit 50 de persoane, săptămâna trecută. Câți oameni au avut nevoie de ajutor în urma întoxicațiilor. Datele CNAMUP
09:50
Un șofer, blocat în automobilul său, după ce s-a izbit într-un copac, la Edineț. Bărbatul, transportat la spital
Un șofer, blocat în automobilul său, după ce s-a izbit într-un copac, la Edineț. Bărbatul, transportat la spital
