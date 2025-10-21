Ala Nemerenco a anunțat că nu va fi ministru în noua garnitură a Guvernului
Oficial.md, 21 octombrie 2025 11:00
Ala Nemerenco, ministru în exercițiu al Sănătății, nu se va regăsi în noul Guvern, care..
• • •
Alte ştiri de Oficial.md
Acum 30 minute
11:00
Bunurile unui apartament din Bălți au fost mistuite de foc. Pompierii au evacuat 20 de persoane # Oficial.md
Pompierii au evacuat 20 de persoane dintre care 5 copii dintr-un bloc de locuit în..
11:00
Ala Nemerenco, ministru în exercițiu al Sănătății, nu se va regăsi în noul Guvern, care..
Acum o oră
10:50
Igor Munteanu are o serie de solicitări pentru candidatul desemnat la funcția de premier # Oficial.md
Igor Munteanu, președintele Coaliției pentru Unitate și Bunăstare (CUB), s-a adresat public potențialului candidat desemnat..
10:50
Irina Vlah a participat la Recepția organizată de Ambasada Ungariei și a adresat felicitări poporului ungar # Oficial.md
Irina Vlah, președintele Partidului Republican „Inima Moldovei”, a participat ieri-seară la Recepția organizată de Ambasada Ungariei cu..
10:50
De la începutul anului 2025, prin intermediul subdiviziunilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă ale..
Acum 2 ore
10:00
Mihai Popșoi a participat la reuniunea miniștrilor afacerilor externe privind securitatea și conectivitatea interregională # Oficial.md
Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, a participat la reuniunea miniștrilor afacerilor externe privind securitatea..
10:00
O nouă legislatură își va începe activitatea prin ședința de constituire a Parlamentului, care va..
09:50
În după amiaza zilei de 20 octombrie 2025, salvatorii din nordul țării au fost solicitați..
09:50
Rezultatele finale ale Recensământului Populației și Locuințelor 2024: Caracteristici etnoculturale ale populației # Oficial.md
Biroul Național de Statistică prezintă rezultatele finale ale Recensământului populației și locuințelor (RPL) din 2024 cu privire..
Acum 4 ore
07:40
Deputatul PAS, Radu Marian, a anunțat că în urma consultărilor cu conducerea Ministerului Finanțelor și..
Acum 6 ore
07:10
George Simion, președintele Alianței pentru Unirea Românilor – AUR și Vasile Costiuc președintele Partidului Democrația..
Acum 24 ore
21:20
În după-amiaza zilei de 20 octombrie 2025, un echipaj aero-medical SMURD a efectuat o intervenție..
17:10
Serviciul Vamal reconfirmă angajamentul de a dezvolta o administrație vamală modernă, eficientă și bazată pe rezultate # Oficial.md
În procesul continuu de modernizare și aliniere la standardele europene, Serviciul Vamal al Republicii Moldova..
16:40
Procuratura Anticorupție a anunțat că, astăzi, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a admis demersul procurorilor privind prelungirea..
15:20
Astăzi, în cadrul participării la reuniunea miniștrilor afacerilor externe privind securitatea și conectivitatea interregională, viceprim-ministrul,..
15:20
Parlamentul de legislatura a XII-a se convoacă în ședința de constituire pe data de 22..
14:30
Uniunea Avocaților își exprimă îngrijorarea privind declarațiile făcute de Maia Sandu referitoare la vettingul avocaților # Oficial.md
În calitatea sa de garant al independenței profesiei de avocat, Uniunea Avocaților din Republica Moldova..
14:20
Tentativă de transport ilicit de produse alimentare, tehnică de uz casnic, jante și cauciucuri # Oficial.md
Ofițerii Echipelor mobile ale Serviciului Vamal au documentat două tentative de transport ilicit de mărfuri,..
14:10
Peste 2 mii de copii cu statut de refugiat din Ucraina beneficiază de educație în instituțiile din capitală # Oficial.md
Municipiul Chișinău continuă să ofere sprijin constant copiilor refugiați din Ucraina, asigurându-le acces la educație..
14:00
Bilanț de la Frontieră: 17 cazuri de documente de călătorie cu semne vădite de falsificare # Oficial.md
Pe parcursul săptămânii precedente, polițiștii de frontieră au depistat 17 cazuri de documente de călătorie..
13:50
Irina Vlah: Unii deputaţi declaraţi de opoziţie încă nu ştiu că au ajuns în buzunarul PAS în urma jocurilor perfide şi înţelegerilor ascunse ale liderilor lor # Oficial.md
Politiciana Irina Vlah, lider al Partidului Republican „Inima Moldovei” a cărui activitate este limitată pe..
13:40
În weekend, polițiștii de patrulare au identificat 60 de persoane care conduceau mijloace de transport sub influența alcoolului # Oficial.md
În weekend, polițiștii de patrulare au identificat 60 de persoane care conduceau mijloace de transport sub..
13:40
Un fost angajat al ASP- reținut pentru 72 de ore, în cadrul unei ample cauze penale ce vizează corupția sistemică # Oficial.md
Un fost angajat al Agenției Servicii Publice (ASP) a fost reținut pentru 72 de ore..
12:10
Procuratura municipiului Chișinău informează că, printr-o sentință recent pronunțată de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, un..
11:40
Avocaţii Poporului au lansat un apel pentru asigurarea unei guvernări de calitate, construită pe transparenţă, previzibilitate # Oficial.md
Avocaţii Poporului au lansat astăzi un apel pentru asigurarea unei guvernări de calitate, construită pe..
11:30
Apelul lui Ion Ceban pentru viitorul premier: Să nu facă politică, ci politici pentru oameni! # Oficial.md
Ion Ceban, primar general al municipiului Chișinău, fruntaș al Blocului ALTERNATIVA, a lansat un apel..
Ieri
11:10
De la începutul anului curent Serviciul Vamal a colectat la bugetul de stat circa 31,9 miliarde lei # Oficial.md
În perioada 13 – 19 octombrie 2025, încasările Serviciului Vamal la bugetul de stat se..
10:40
Curtea de Conturi a evaluat performanța automatizării procesului de gestionare a apelurilor de urgență prin numărul unic 112 # Oficial.md
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a publicat Raportul de audit al performanței „Automatizarea procesului..
10:30
CCRM a publicat Raportul de audit al performanței „Automatizarea procesului de gestionare a apelurilor de urgență prin numărul unic 112 contribuie la îmbunătățirea serviciilor acordate popul # Oficial.md
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a publicat Raportul de audit al performanței „Automatizarea procesului..
10:20
Președintele Maia Sandu ar urma să-l acționeze în judecată pe jurnalistul Gheorghe Gonța pentru defăimare...
10:10
Conducerea Partidului Social Democrat European (PSDE) a participat, În perioada 16-18 octombrie 2025, la Congresul..
10:00
Mihai Popșoi va participa la reuniunea miniștrilor afacerilor externe privind securitatea și conectivitatea interregională # Oficial.md
Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi va participa la reuniunea miniștrilor afacerilor externe privind securitatea..
10:00
PLDM cere PAS să inițieze un amplu proces de consultare publică asupra viitorului program de guvernare # Oficial.md
Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM) cere Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) să inițieze un..
19 octombrie 2025
12:00
El Yass, carismaticul artist cubanez care îmbină ritmurile fierbinți latino cu o energie scenică debordantă,..
Mai mult de 2 zile în urmă
17:10
Partidul Comuniștilor din Republica Moldova (PCRM) va avea propria fracțiune în Parlament. Membrii Comitetului Central..
13:00
Curtea de Conturi a participat la atelierul internațional „Fundamentele juridice ale transparenței datoriilor” # Oficial.md
În perioada 8-10 octombrie curent, membri Curții de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) – Alexandru..
12:30
Igor Munteanu, despre candidatura lui Alexandru Munteanu: Mănușa a fost ridicată, iar ceea ce părea de neînchipuit în ultima vreme pare sa se adeverească # Oficial.md
Igor Munteanu, liderul Coaliției pentru Unitate și Bunăstare (CUB), a urmărit emisiunea cu candidatul anunțat să..
12:20
Fiica sa e omagiată! Irina Vlah: Deschisă, sinceră, fină, muncitoare, disciplinată și mega responsabilă – așa ești și așa să fii mereu în viață! # Oficial.md
Sărbătoare mare în familia Irinei Vlah, lider al Partidului Republican „Inima Moldovei”. Fiica sa, Anna,..
17 octombrie 2025
17:50
Agricultorii din raionul Hâncești vor putea planifica mai eficient activitățile agricole și vor primi avertizări..
17:00
Comisia Electorală Centrală a aprobat, în cadrul ședinței de astăzi, simbolurile electorale ale partidelor politice înregistrate..
15:20
Usatîi: Noul Parlament și viitorul Guvern au astăzi o misiune clară – să lucreze pentru toți cetățenii din Republica Moldova # Oficial.md
Renato Usatîi a făcut apel către Partidul Acțiune și Solidaritate, formațiunea care deține majoritatea parlamentară,..
14:40
Nina Cereteu, primar al orașului Drochia, și Stela Onuțu, primar al orașului Glodeni, vor refuza..
14:20
Astăzi, 17 octombrie 2025, începe campania electorală pentru alegerile locale noi din 16 noiembrie 2025...
13:50
Președintele Maia Sandu spune că avem nevoie de un prim-ministru care să încerce să învioreze..
13:00
PLDM: După ce a alcătuit lista de deputați și a desfășurat o campanie în favoarea PAS, contrar normelor legale care interzic implicarea instituției prezidențiale în activități partizane, Maia # Oficial.md
Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM), într-o declarație, se arată extrem de îngrijorat de maniera..
13:00
Prim-vicepreședintele Partidului Social Democrat European (PSDE), Ion Sula, participă, în perioada 16–18 octombrie, la Congresul..
12:50
Ședință de lucru cu verificatorii de proiecte atestați în domeniul urbanismului, convocată la MIDR # Oficial.md
La Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale a fost organizată, astăzi, o ședință de lucru cu..
12:40
Vladimir Voronin refuză să deschidă ședința de constituire a noului Parlament în calitate de decan de vârstă # Oficial.md
Vladimir Voronin, ex-președinte al țării, președintele Partidului Comuniștilor din Republica Moldova, ales deputat pe lista..
12:20
Irina Vlah: La 20 octombrie va fi decizia Curții de Apel cu privire la limitarea activiății „INIMA MOLDOVEI”. Acest caz este foarte important pentru viitorul democrației în Republica Moldova! # Oficial.md
Luni, 20 octombrie, Curtea de Apel va pronunța o decizie cu privire la restricționarea activității..
11:50
Ministerul Culturii spune că a aflat, cu profund regret, despre trecerea în eternitate a renumitului..
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.