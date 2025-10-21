Moldova va participa la Forumul Extinderii Europene: ce se află pe agenda discuțiilor de la Bruxelles
Noi.md, 21 octombrie 2025 10:30
Republica Moldova va lua parte la primul Forum al Extinderii Uniunii Europene, care se va desfășura pe 18 noiembrie, la Bruxelles, la inițiativa Comisiei Europene.Evenimentul va aduna lideri europeni, reprezentanți ai țărilor candidate și experți în politici publice, pentru a discuta despre viitorul Uniunii și despre procesul de extindere. Țara noastră va fi reprezentată de ambasadoarea Daniel
Mulți tineri cred că știința și religia nu se contrazic, scrie publicația britanică The Spectator. Pentru Generația Z, existența unui Dumnezeu Creator nu este o chestiune de credință, ci o credință bazată științific. Acest lucru este neașteptat: umanitatea este în pragul unei revoluții în conștiința publică, se arată surprins autorul, Michel-Yves Bolloré. ***Mulți membri ai genera
10:30
Ministra Sănătății, Ala Nemerenco, a anunțat că nu se regăsește în noua garnitură guvernamentală, notează Noi.md."Nu mă regăsesc în lista noului guvern. Detaliu de atmosferă - 8 noiembrie 2019", a scris Nemerenco în rețelele sociale, atașînd nostalgic o poză alături de președinta Maia Sandu, foști miniștri și fostul prim-ministru Natalia Gavrilița.Ieri, Ala Nemerenco a fost întrebată d
10:30
Blocajul guvernamental din SUA, cu efecte globale, s-ar putea încheia după mai bine de 3 săptămîni # Noi.md
Blocajul guvernamental din Statele Unite este ”probabil să se încheie în cursul acestei săptămîni”, a declarat Kevin Hassett, principalul consilier economic al Casei Albe.Asta în condițiile în care administraţia Trump este pregătită să adopte ”măsuri mai ferme” dacă democraţii nu vor coopera, transmite CNBC.{{843244}}”Există şanse reale ca situaţia să se rezolve foarte curînd”, a spus Hass
Acum o oră
10:00
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) informează contribuabilii despre obligația de a modifica ora echipamentelor de casă și de control (ECC) conform trecerii la ora de iarnă, pînă la data de 20 noiembrie 2025.Potrivit Regulamentului privind exploatarea echipamentelor de casă şi de control pentru efectuarea decontărilor în numerar sau prin alte instrumente de plată, contribuabilii sînt obligați să ut
10:00
În Franța, o furtună puternică și o tornadă care au trecut prin Val-d'Oise au provocat pagube semnificative în mai multe zone, inclusiv Ermon, Obon și Franconville.„Este un fenomen climatic grav”, a declarat prefectura Val-d'Oise. Potrivit datelor prefecturii, în urma incidentului, o persoană a murit, iar patru au fost grav rănite.{{842164}}Zonele Gambetta și strada Henri Dunant din Ermon,
10:00
Autostrada spre Europa prinde viață: podul peste Prut va fi gata în 18 luni, dar cine va plăti nota de plată # Noi.md
Construcția autostrăzii Iași–Chișinău–Odesa a trecut de la planuri la acțiuni concrete, odată cu începerea lucrărilor la podul peste rîul Prut – prima secțiune de autostradă de pe teritoriul Republicii Moldova.Ministrul în exercițiu al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, a declarat în cadrul emisiunii „Pe Față” de la Moldova 1 că lucrările la acest tronson, care va fi o a
Acum 2 ore
09:30
Fostul deputat democrat, Constantin Țuțu, adus luni la o nouă şedinţă de judecată silit, a obţinut o nouă amînare după ce primul lui avocat a lipsit, iar al doilea şi cel din oficiu au spus că nu au apucat să vadă dosarul. Procurorii anticorupţie afirmă că ar fi vorba de o tergiversare.La proces a lipsit avocatul lui Țuțu, Ion Negura, pentru a doua oară consecutiv. A fost prezent însă un nou a
09:30
Lista viitorilor miniștri ai Guvernului urmează să fie stabilită în această săptămână, iar unele nume din actualul Guvern ar putea fi reconfirmate, în timp ce sunt așteptate și schimbări.Declarația a fost făcută de candidatul la funcția de premier, Alexandru Munteanu. Invitat la emisiunea „Новая неделя” de la TV8, Munteanu a mai afirmat că a văzut motivație și energie tânără în discuțiile cu m
09:00
Trafic rutier suspendat temporar pe mai multe străzi din Chișinău în perioada 21–23 octombrie # Noi.md
Primăria Municipiului Chișinău anunță că, în perioada 21–22 octombrie 2025, între orele 09:00–20:00, traficul rutier va fi suspendat complet pe strada Maria Drăgan, pe tronsonul cuprins între străzile Vadul lui Vodă și Ciocana.Măsura este necesară pentru executarea lucrărilor de reparație curentă pe această porțiune de drum.În perioada menționată, circulația transportului public va fi re
Acum 4 ore
08:30
Volvo Cars: centura de siguranță multi-adaptivă, care va debuta în noul EX60, a fost desemnată una dintre cele mai bune invenții ale anului 2025 de către TIME # Noi.md
Prima centură de siguranță multi-adaptivă din lume, creată de Volvo Cars, va debuta în SUV-ul complet electric Volvo EX60 și a fost recunoscută de revista TIME drept una dintre „Cele mai bune invenții ale anului 2025”.Lista anuală TIME include 300 de inovații remarcabile care transformă viața noastră de zi cu zi. Pentru al doilea an consecutiv, Volvo Cars este onorată pentru inovațiile sale în
08:30
Praga va interzice închirierea trotinetelor electrice, începînd cu luna ianuarie 2026, viceprimarul criticînd această modalitate de transport pentru „haosul” pe care îl provoacă pe trotuare, transmite agerpres.ro.Consilierii locali au aprobat luni, 20 octombrie curent, o revizuire a reglementărilor privind opțiunile de transport partajat în orașul cu aproape 1,4 milioane de locuitori, ale căru
08:30
Dumitru Barbalat reamintește autorităților: „Orice persoană are dreptul de a critica statul și autoritățile publice” # Noi.md
Expertul economic și fostul director al Direcției Economie Reală din cadrul Ministerului Economiei, Dumitru Barbalat, a publicat un mesaj pe Facebook, în care atrage atenția asupra respectării Legii nr. 64/2010 privind libertatea de exprimare, subliniind că statul și autoritățile publice nu pot intenta acțiuni pentru defăimare, iar orice cetățean are dreptul legal de a le critica.„Chear dacă
08:00
Bulgaria este pregătită să-și deschidă spațiul aerian pentru avionul președintelui rus Vladimir Putin, dacă acesta decide să se deplaseze la Budapesta, în Ungaria, pentru o întîlnire cu președintele american Donald Trump, a anunțat luni ministrul bulgar de externe Georg Georgiev, în cadrul Consiliului Afaceri Externe al UE de la Luxemburg, relatează Novinite.com, citată de hotnews.ro.Discutînd
08:00
Leul moldovenesc s-a mai devalorizat puțin față de euro, dar a slăbit și față de dolar.Astfel, pe parcursul unei zile el a cedat monedei unice europene mai mult de 3 bani, iar dolarului american – aproape 9 bani, transmite Noi.md.Banca Naţională a Moldovei a stabilit pentru ziua de 21 octombrie un curs oficial de schimb valutar egal cu 19,7345 lei pentru un euro (+4,26 bani) și 16,9337 lei
08:00
Vă invităm zilnic să cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unică în felul său. Cele mai importante știri ale zilei:21 octombrie — a 294-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pînă la sfîrşitul anului au rămas 71 de zile.Sărbători religioase sau Ortodoxe: Sf. Cuv. Pelaghia. Sf. Cuv. TaisiaCe se sărbătorește în lume: Sărbăto
08:00
Donald Trump a avertizat luni că mișcarea Hamas va fi „eradicată” dacă încalcă acordul de încetare a focului în Fâșia Gaza, după schimburile de acuzații între Israel și Hamas privind încălcări ale armistițiului intrat în vigoare pe 10 octombrie, scrie adevarul.ro.Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat luni, la Casa Albă, că Hamas riscă „eradicarea” dacă nu respectă acordul de în
07:30
Astăzi cerul va fi noros, fără precipitații.Izolat sînt posibile înghețuri cu intensitate de la –1 la –3 °C.Vîntul va sufla slab pînă la moderat, din direcția sud-est.Ziua, în sudul țării temperatura aerului va fi de +13...+15°C.În centru se așteaptă +11...+13°C, iar în nord termometrele vor indica în jur de +8...+10°C.
07:30
Poliția de patrulare informează că pe mai multe porțiuni de drum din nordul și centrul țării, inclusiv în Chișinău se circulă în condiții de ceață densă, ceea ce reduce mult din vizibilitate.Bine de știut! Pe o vreme ca asta, folosirea luminilor de întîlnire, împreună cu cele anticeață sînt esențiale. Mărește distanța în mers față de mașina din față, redu viteza și nu ieși la depășire
Acum 6 ore
06:30
În Republica Moldova trebuie să studiem istoria statului nostru și nu putem rescrie istoria în funcție de conjunctura politică.Această opinie a fost exprimată de politologul-sociolog, doctorul în filosofie Boris Șapovalov.El a subliniat că, dacă educăm cetățenii Republicii Moldova, care este un stat multinațional, trebuie să studiem istoria nu a etniei române.„Da, avem români – 8% din
06:00
Juriștii continuă să se expună în privința unui eventual vetting al avocaților, așa cum a menționat că ar fi necesar președinta Maia Sandu, notează Noi.md."Sînt de acord că declarația privind evaluarea avocaților este extrem de gravă. Dar pentru mine personal cel mai grav este faptul ca această declarație atestă că deciziile privind politicile în continuare vor fi adoptate fără o consultare pr
05:30
Unii consumatori din mun. Chișinău vor rămîne miercuri temporar fără apă, notează Noi.md.Pe 22 octombrie, în intervalul 09:10 – 16:30, este posibilă deconectarea energiei electrice, un proces care va avea ca rezultat furnizarea de apă cu presiune joasă, în legătură cu executarea unor lucrări de către Î.C.S. „Premier Energy Distribution”.{{831189}}Informația se referă la consumatorii de pe
05:30
UFC Fight Night 262 din Vancouver a devenit arena în care un om a refuzat să continue, iar altul a înțeles că pentru a cîștiga nu trebuie să fii întotdeauna perfect, ci trebuie doar să fii încăpățînat.Pe scurtÎn lupta principală a serii, Brendan Allen, numărul nouă în clasament, l-a forțat să se predea pe Renier de Ridder, care a intrat în luptă cu statutul de filosof, luptător intelec
Acum 8 ore
04:30
Campionatul Angliei: cînd Liverpool se scufundă, iar Haaland înscrie ca și cum ar fi meseria lui # Noi.md
După pauza internațională, Anglia a revenit la haosul obișnuit.Ploaie, zgomotul asurzitor al tribunelor și nervi la limită – toate sînt așa cum trebuie. Doar Liverpool pare că trăiește un coșmar în acest sezon, iar Erling Haaland pare că nu este om.Nottingham Forest – Chelsea: cea mai rapidă demisie a anului0:3, sec și dureros.Angelos PosteСoglou asigurase pînă în ultima clip
03:30
Juventus a dat greș cu Como, iar Pioli și-a sărbătorit aniversarea sub zgomotul valurilor.În Italia, totul este ca de obicei: soarele este jos, cafeaua este tare, dramele sînt fierbinți. Dar etapa a 7-a din Seria A ne-a reamintit de ce acest campionat este mai mult decît un simplu fotbal. Este un teatru cu elemente de psihoterapie, unde fiecare greșeală sună mai tare decît aplauzele.Como –
Acum 12 ore
02:30
Franța – etapa în care „Monaco” și-a pierdut ritmul, iar „Lens” și „Lille” au jucat ca la carte # Noi.md
Parisul a dat greș, „Monaco” a rămas fără cupele europene, iar în nord se cîntă din nou cîntece de victorie.Franța îndrăgește drama — dar una specială, cu aromă de baghetă și o ușoară senzație de disperare în postgust.Etapa a 8-a din Liga 1 a demonstrat: aici chiar și un egal poate fi o tragedie, iar victoria — un act de rezistență estetică.Lens — Paris: cînd ambițiile au miros de sînge și
01:30
Spania fierbe din nou— cei doi veșnici giganți își continuă jocul nu numai pe teren, ar și în mințile suporterilor.Barcelona salvează meciurile în ultimele minute, Real o face cu sînge rece și fără emoții. Și dacă La Liga ar fi un serial, cei doi ar fi cîștigat de mult un Emmy pentru cel mai bun serial dramatic al sezonului. Barcelona – Girona: Yamal, matur nu după vîrstăLamine Yam
01:00
O companie privată care produce echipamente pentru armata americană a recunoscut că în noiembrie 2024, deasupra New Jersey nu zburau OZN-uri, ci echipamente militare secrete.Despre aceasta relatează Oxu.Az cu referire la New York Post.{{842872}}„Vă amintiți de marea teamă față de OZN-uri din New Jersey de anul trecut? Ei bine, noi am fost responsabili”, a declarat interlocutorul publicaț
00:30
Președintele SUA a prezentat într-un videoclip, postat pe rețeaua de socializare Truth Social, mostre de finisaje din aur de proba 999 pentru decorarea interiorului biroului său – multe elemente decorative aurii, gata de instalare.„În Biroul Oval și în Cabinetul de Miniștri al Casei Albe s-a folosit aur de 24 de carate de cea mai înaltă calitate”, a scris Trump în descrierea videoclipului, adă
00:00
Satelitul militar, lansat cu 56 de ani în urmă, a fost deviat de pe orbită — și nimeni nu știe încă cu certitudine cine a făcut acest lucru și de ce.În 1969, Marea Britanie a lansat Skynet-1A — un satelit militar de comunicații, plasat pe orbita deasupra coastei de est a Africii pentru a transmite informații forțelor armate britanice. Acesta a încetat să funcționeze din cauza unor problem
00:00
Despre aceasta scrie publicația Politico, menționînd că Bruxelles a propus eliminarea trecerii la ora de vară sau iarnă încă din 2018, dar asta nu s-a întîmplat.Ceasurile vor fi din nou trecute la ora de iarnă pe 26 octombrie, „și, sincer să fiu, nu mai văd rostul acestui lucru”, a declarat premierul Spaniei, Pedro Sánchez, într-un mesaj video pe platforma X, îndemnînd la punerea în aplicare a
00:00
Biroul Național de Statistică al Chinei a publicat astăzi datele economice pentru primele trei trimestre ale anului, care arată că produsul intern brut (PIB) a ajuns la 101.503,6 miliarde yuani, marcînd o creștere de 5,2% față de aceeași perioadă a anului trecut, la prețuri constante, scrie romanian.cgtn.com.Rezultatele confirmă o traiectorie stabilă și progresivă a economiei, cu progrese vizi
20 octombrie 2025
23:30
Xi Jinping, a transmis un mesaj de condoleanțe în urma decesul fostului premier Tomiichi Murayama # Noi.md
Președintele Chinei, Xi Jinping, a transmis duminică un mesaj premierului Japoniei, Ishiba Shigeru, exprimînd condoleanțe în urma decesului fostului premier Tomiichi Murayama, odată cu mesajul de compasiune familiei acestuia, scrie romanian.cgtn.comPreședintele Xi a arătat că Murayama a fost un politician japonez cu un puternic simț al dreptății și un vechi prieten al poporului chinez, care s-
23:30
În Polonia, pescarii au prins un somn gigant în timpul unei competiții, care a stabilit un nou record mondial. Somnul s-a dovedit a fi cu 7 centimetri mai lung decît precedentul pește-record.{{838750}}Somnul gigant a fost prins de participanții la competiția pentru Cupa Mikado, care a avut loc în perioada 18-19 octombrie pe teritoriul lacului de acumulare Rybnik. Reprezentanții Academiei Polon
23:00
Chișinăuienii sînt îndemnați să informeze autoritățile atunci cînd observă persoane fără adăpost aflate în dificultate. Apelul vine din partea Centrului municipal de găzduire și orientare pentru persoanele fără domiciliu stabil, după ce în acest an 27 de persoane au fost transportate de urgență la spital, unele cu suspiciuni de tuberculoză.Directorul instituției, Veaceslav Macovei, a anunțat c
23:00
Furtuna tropicală „Fengshen” va aduce pe 21-22 octombrie ploi torențiale și vînt puternic în sudul insulei turistice chineze Hainan.Conform prognozelor Administrației Meteorologice a RPC, viteza vîntului va ajunge la 30 m/s, transmite Oxu.Az.{{842601}}Furtuna va trece peste insulele Xisha din Marea Chinei de Sud. Vremea nefavorabilă va afecta orașul Sanya din Hainan. În perioada 22-23
22:30
Renumitul fizician chinez, laureat al Premiului Nobel, Yang Chenning, a decedat sîmbătă, la Beijing, la vîrsta de 103 ani, scrie romanian.cgtn.comYang s-a născut la Hefei, în 1922. În anii '40, s-a mutat în Statele Unite ale Americii pentru a urma studiile academice, ocupînd ulterior funcții didactice. În 1957 a fost recompensat cu Premiul Nobel pentru Fizică, Teoria Yang-Mills promovată de Y
22:30
Serviciile de informații olandeze au redus schimbul de informații cu omologii lor din Statele Unite.Șeful Serviciului de Informații și Securitate AIVD, Erik Akerboom, și șeful Serviciului de Informații și Securitate Militară MIVD, Peter Resink, au declarat că agențiile au schimbat abordarea cooperării cu CIA și Agenția Națională de Securitate din SUA în perioada noii administrații.„Este ad
22:00
Candidatul la funcția de prim-ministru al Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a declarat că nu va tolera practicile de „cumetrism” și numirile în funcții pe bază de relații personale, subliniind că acest fenomen ține tot mai mult de trecut.Declarația a fost făcută în cadrul emisiunii „Новая неделя” de la TV8, după ce moderatorul a menționat că, odată revenit în țară, Munteanu ar putea fi s
22:00
Secretarul de stat american Marco Rubio ar putea să se întîlnească în cîteva zile cu ministrul rus de Externe Serghei Lavrov.Despre aceasta informează RBC-Ucraina, citînd agenția Reuters.O sursă anonimă a declarat publicației că, la întîlnirea de vineri, 17 octombrie, oficialii americani au afirmat că Rubio intenționează să se întîlnească cu Lavrov joi, 23 octombrie.Departamentul de St
22:00
În Polonia, o turistă care nu a reușit să iasă de sine stătător din peșteră, după o excursie speologică, a fost salvată.Serviciile de salvare au primit un apel după ora 19:00, duminică, precum că o femeie care coborîse în peștera Studnisko din podișul Cracovia-Częstochowa nu putea ieși singură de acolo.{{843076}}Doi bărbați care erau cu ea nu aveau suficiente cunoștințe și echipament pentr
Acum 24 ore
21:30
Vladimir Bolea a dezvăluit care miniștri din actualul Guvern Recean ar putea rămâne în viitorul Cabinet # Noi.md
Viceprim-ministrul Vladimir Bolea a declarat, în cadrul emisiunii „7 Zile”, că mai mulți membri ai actualului Guvern Recean ar putea fi menținuți și în viitorul Cabinet de miniștri, subliniind că anunțul oficial privind componența acestuia aparține prim-ministrului desemnat.„Eu cred că asta va fi prerogativa prim-ministrului să declare tot Cabinetul, dar îi pot menționa pe cei care au spus dej
21:30
Dirijorul și maestrul Nicolae Botgros nu va mai prezida prima ședință a noului Parlament, deși inițial își exprimase disponibilitatea de a o face.Artistul a declarat pentru TV8 că motivele sînt de ordin personal și că trece printr-o perioadă dificilă.{{843315}}„Eu sînt afectat acum și am și copilul în spital. Am mai multe necazuri pe cap. Nu o să pot eu să prezidez. Cu mare dragoste, dar n
21:30
Cometa Lemmon (C/2025 A6) se va apropia cel mai mult de Pămînt pe 21 octombrie, la aproximativ 24 de ore după ce cometa mai slab luminată, SWAN (C/2025 R2), face același lucru. Iată cum, unde și cînd le poți vedea pe amîndouă.Dacă ești pasionat de observațiile astronomice, săptămîna aceasta ai o ocazie rară. După un an fără comete suficient de luminoase pentru a fi observate fără echipamente s
21:30
Pe circuitul UP.Summit din Texas, SUA, au avut loc primele curse aeriene, create după modelul „Formulei 1”.La competiție au participat patru piloți, care au parcurs un traseu aerian sinusoidal cu o viteză maximă de 102 km/h.Lungimea traseului a fost de 3,2 km, iar înălțimea de zbor a fost limitată la 50 de metri pentru a asigura siguranța, informează Noi.md cu referire la oxu.az. {{838
21:00
Aplicarea taxei pe valoare adăugată (TVA) la importul autovehiculelor în Republica Moldova va fi amînată.Anunțul a fost făcut de deputatul PAS Radu Marian, care a precizat că decizia vine în urma consultărilor cu reprezentanții Ministerului Finanțelor și ai Serviciului Vamal.{{841436}}„Aplicarea TVA la importul autovehiculelor va fi amînată.Urmare a consultărilor cu conducerea Minister
21:00
Petr Yan împotriva lui Merab Dvalishvili: va avea loc o revanșă în care miza este mai mare decît titlul # Noi.md
În noaptea de 6 spre 7 decembrie, Las Vegas va deveni din nou centrul lumii — în octogon se vor întîlni Petr Yan și Merab Dvalishvili.Prima luptă s-a încheiat fără suspans – victoria georgianului prin decizia unanimă a arbitrilor, 50-45 pe toate cartonașele. Dar acum totul este diferit. Yan este sănătos, furios și dornic să-și recîștige statutul, iar Dvalishvili este genul de tip care nu iartă
21:00
Consiliul Uniunii Europene a aprobat un plan de renunțare la importul de gaze rusești, se arată într-o declarație a organismului.Conform acestuia, renunțarea la materiile prime rusești va fi etapizată: interdicția va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2026, cu menținerea unei perioade de tranziție pentru contractele în vigoare. În special, contractele pe termen scurt încheiate pînă la 17 iunie
21:00
Ministerul Educației cere retragerea gradului didactic unei foste directoare condamnate pentru mită # Noi.md
Ministerul Educației și Cercetării va solicita retragerea gradului didactic al fostei directoare a Grădiniței nr. 32 din Chișinău, acuzată că a estorcat mită pentru înscrierea copiilor, ocolind procedurile legale.Cazul va fi examinat la următoarea ședință a Consiliului de Etică al Ministerului Educației și Cercetării, a anunțat luni ministrul educației în exercițiu, Dan Perciun, transmite IPN.
21:00
Francezii bogați își transferă banii în Luxemburg și Elveția. Tulburările politice și amenințările fiscale au accelerat exodul investițiilor din țară către locuri mai sigure.„Majoritatea activelor cu care lucrăm nu se mai află în Franța, dar sînt transferate în contracte de asigurare de viață în Luxemburg, iar acest proces, într-adevăr, se accelerează”, spune Guillaume Lucchini, fondatorul une
