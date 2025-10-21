Juriștii, despre un posibil vetting al avocaților: "Este grav"
Noi.md, 21 octombrie 2025 06:00
Juriștii continuă să se expună în privința unui eventual vetting al avocaților, așa cum a menționat că ar fi necesar președinta Maia Sandu, notează Noi.md."Sînt de acord că declarația privind evaluarea avocaților este extrem de gravă. Dar pentru mine personal cel mai grav este faptul ca această declarație atestă că deciziile privind politicile în continuare vor fi adoptate fără o consultare pr
Acum 5 minute
06:30
În Republica Moldova trebuie să studiem istoria statului nostru și nu putem rescrie istoria în funcție de conjunctura politică.Această opinie a fost exprimată de politologul-sociolog, doctorul în filosofie Boris Șapovalov.El a subliniat că, dacă educăm cetățenii Republicii Moldova, care este un stat multinațional, trebuie să studiem istoria nu a etniei române.„Da, avem români – 8% din
Acum o oră
06:00
Acum 2 ore
05:30
Unii consumatori din mun. Chișinău vor rămîne miercuri temporar fără apă, notează Noi.md.Pe 22 octombrie, în intervalul 09:10 – 16:30, este posibilă deconectarea energiei electrice, un proces care va avea ca rezultat furnizarea de apă cu presiune joasă, în legătură cu executarea unor lucrări de către Î.C.S. „Premier Energy Distribution”.{{831189}}Informația se referă la consumatorii de pe
05:30
UFC Fight Night 262 din Vancouver a devenit arena în care un om a refuzat să continue, iar altul a înțeles că pentru a cîștiga nu trebuie să fii întotdeauna perfect, ci trebuie doar să fii încăpățînat.Pe scurtÎn lupta principală a serii, Brendan Allen, numărul nouă în clasament, l-a forțat să se predea pe Renier de Ridder, care a intrat în luptă cu statutul de filosof, luptător intelec
Acum 4 ore
04:30
Campionatul Angliei: cînd Liverpool se scufundă, iar Haaland înscrie ca și cum ar fi meseria lui # Noi.md
După pauza internațională, Anglia a revenit la haosul obișnuit.Ploaie, zgomotul asurzitor al tribunelor și nervi la limită – toate sînt așa cum trebuie. Doar Liverpool pare că trăiește un coșmar în acest sezon, iar Erling Haaland pare că nu este om.Nottingham Forest – Chelsea: cea mai rapidă demisie a anului0:3, sec și dureros.Angelos PosteСoglou asigurase pînă în ultima clip
03:30
Juventus a dat greș cu Como, iar Pioli și-a sărbătorit aniversarea sub zgomotul valurilor.În Italia, totul este ca de obicei: soarele este jos, cafeaua este tare, dramele sînt fierbinți. Dar etapa a 7-a din Seria A ne-a reamintit de ce acest campionat este mai mult decît un simplu fotbal. Este un teatru cu elemente de psihoterapie, unde fiecare greșeală sună mai tare decît aplauzele.Como –
Acum 6 ore
02:30
Franța – etapa în care „Monaco” și-a pierdut ritmul, iar „Lens” și „Lille” au jucat ca la carte # Noi.md
Parisul a dat greș, „Monaco” a rămas fără cupele europene, iar în nord se cîntă din nou cîntece de victorie.Franța îndrăgește drama — dar una specială, cu aromă de baghetă și o ușoară senzație de disperare în postgust.Etapa a 8-a din Liga 1 a demonstrat: aici chiar și un egal poate fi o tragedie, iar victoria — un act de rezistență estetică.Lens — Paris: cînd ambițiile au miros de sînge și
01:30
Spania fierbe din nou— cei doi veșnici giganți își continuă jocul nu numai pe teren, ar și în mințile suporterilor.Barcelona salvează meciurile în ultimele minute, Real o face cu sînge rece și fără emoții. Și dacă La Liga ar fi un serial, cei doi ar fi cîștigat de mult un Emmy pentru cel mai bun serial dramatic al sezonului. Barcelona – Girona: Yamal, matur nu după vîrstăLamine Yam
01:00
O companie privată care produce echipamente pentru armata americană a recunoscut că în noiembrie 2024, deasupra New Jersey nu zburau OZN-uri, ci echipamente militare secrete.Despre aceasta relatează Oxu.Az cu referire la New York Post.{{842872}}„Vă amintiți de marea teamă față de OZN-uri din New Jersey de anul trecut? Ei bine, noi am fost responsabili”, a declarat interlocutorul publicaț
Acum 8 ore
00:30
Președintele SUA a prezentat într-un videoclip, postat pe rețeaua de socializare Truth Social, mostre de finisaje din aur de proba 999 pentru decorarea interiorului biroului său – multe elemente decorative aurii, gata de instalare.„În Biroul Oval și în Cabinetul de Miniștri al Casei Albe s-a folosit aur de 24 de carate de cea mai înaltă calitate”, a scris Trump în descrierea videoclipului, adă
00:00
Satelitul militar, lansat cu 56 de ani în urmă, a fost deviat de pe orbită — și nimeni nu știe încă cu certitudine cine a făcut acest lucru și de ce.În 1969, Marea Britanie a lansat Skynet-1A — un satelit militar de comunicații, plasat pe orbita deasupra coastei de est a Africii pentru a transmite informații forțelor armate britanice. Acesta a încetat să funcționeze din cauza unor problem
00:00
Despre aceasta scrie publicația Politico, menționînd că Bruxelles a propus eliminarea trecerii la ora de vară sau iarnă încă din 2018, dar asta nu s-a întîmplat.Ceasurile vor fi din nou trecute la ora de iarnă pe 26 octombrie, „și, sincer să fiu, nu mai văd rostul acestui lucru”, a declarat premierul Spaniei, Pedro Sánchez, într-un mesaj video pe platforma X, îndemnînd la punerea în aplicare a
00:00
Biroul Național de Statistică al Chinei a publicat astăzi datele economice pentru primele trei trimestre ale anului, care arată că produsul intern brut (PIB) a ajuns la 101.503,6 miliarde yuani, marcînd o creștere de 5,2% față de aceeași perioadă a anului trecut, la prețuri constante, scrie romanian.cgtn.com.Rezultatele confirmă o traiectorie stabilă și progresivă a economiei, cu progrese vizi
20 octombrie 2025
23:30
Xi Jinping, a transmis un mesaj de condoleanțe în urma decesul fostului premier Tomiichi Murayama # Noi.md
Președintele Chinei, Xi Jinping, a transmis duminică un mesaj premierului Japoniei, Ishiba Shigeru, exprimînd condoleanțe în urma decesului fostului premier Tomiichi Murayama, odată cu mesajul de compasiune familiei acestuia, scrie romanian.cgtn.comPreședintele Xi a arătat că Murayama a fost un politician japonez cu un puternic simț al dreptății și un vechi prieten al poporului chinez, care s-
23:30
În Polonia, pescarii au prins un somn gigant în timpul unei competiții, care a stabilit un nou record mondial. Somnul s-a dovedit a fi cu 7 centimetri mai lung decît precedentul pește-record.{{838750}}Somnul gigant a fost prins de participanții la competiția pentru Cupa Mikado, care a avut loc în perioada 18-19 octombrie pe teritoriul lacului de acumulare Rybnik. Reprezentanții Academiei Polon
23:00
Chișinăuienii sînt îndemnați să informeze autoritățile atunci cînd observă persoane fără adăpost aflate în dificultate. Apelul vine din partea Centrului municipal de găzduire și orientare pentru persoanele fără domiciliu stabil, după ce în acest an 27 de persoane au fost transportate de urgență la spital, unele cu suspiciuni de tuberculoză.Directorul instituției, Veaceslav Macovei, a anunțat c
23:00
Furtuna tropicală „Fengshen” va aduce pe 21-22 octombrie ploi torențiale și vînt puternic în sudul insulei turistice chineze Hainan.Conform prognozelor Administrației Meteorologice a RPC, viteza vîntului va ajunge la 30 m/s, transmite Oxu.Az.{{842601}}Furtuna va trece peste insulele Xisha din Marea Chinei de Sud. Vremea nefavorabilă va afecta orașul Sanya din Hainan. În perioada 22-23
Acum 12 ore
22:30
Renumitul fizician chinez, laureat al Premiului Nobel, Yang Chenning, a decedat sîmbătă, la Beijing, la vîrsta de 103 ani, scrie romanian.cgtn.comYang s-a născut la Hefei, în 1922. În anii '40, s-a mutat în Statele Unite ale Americii pentru a urma studiile academice, ocupînd ulterior funcții didactice. În 1957 a fost recompensat cu Premiul Nobel pentru Fizică, Teoria Yang-Mills promovată de Y
22:30
Serviciile de informații olandeze au redus schimbul de informații cu omologii lor din Statele Unite.Șeful Serviciului de Informații și Securitate AIVD, Erik Akerboom, și șeful Serviciului de Informații și Securitate Militară MIVD, Peter Resink, au declarat că agențiile au schimbat abordarea cooperării cu CIA și Agenția Națională de Securitate din SUA în perioada noii administrații.„Este ad
22:00
Candidatul la funcția de prim-ministru al Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a declarat că nu va tolera practicile de „cumetrism” și numirile în funcții pe bază de relații personale, subliniind că acest fenomen ține tot mai mult de trecut.Declarația a fost făcută în cadrul emisiunii „Новая неделя” de la TV8, după ce moderatorul a menționat că, odată revenit în țară, Munteanu ar putea fi s
22:00
Secretarul de stat american Marco Rubio ar putea să se întîlnească în cîteva zile cu ministrul rus de Externe Serghei Lavrov.Despre aceasta informează RBC-Ucraina, citînd agenția Reuters.O sursă anonimă a declarat publicației că, la întîlnirea de vineri, 17 octombrie, oficialii americani au afirmat că Rubio intenționează să se întîlnească cu Lavrov joi, 23 octombrie.Departamentul de St
22:00
În Polonia, o turistă care nu a reușit să iasă de sine stătător din peșteră, după o excursie speologică, a fost salvată.Serviciile de salvare au primit un apel după ora 19:00, duminică, precum că o femeie care coborîse în peștera Studnisko din podișul Cracovia-Częstochowa nu putea ieși singură de acolo.{{843076}}Doi bărbați care erau cu ea nu aveau suficiente cunoștințe și echipament pentr
21:30
Vladimir Bolea a dezvăluit care miniștri din actualul Guvern Recean ar putea rămâne în viitorul Cabinet # Noi.md
Viceprim-ministrul Vladimir Bolea a declarat, în cadrul emisiunii „7 Zile”, că mai mulți membri ai actualului Guvern Recean ar putea fi menținuți și în viitorul Cabinet de miniștri, subliniind că anunțul oficial privind componența acestuia aparține prim-ministrului desemnat.„Eu cred că asta va fi prerogativa prim-ministrului să declare tot Cabinetul, dar îi pot menționa pe cei care au spus dej
21:30
Dirijorul și maestrul Nicolae Botgros nu va mai prezida prima ședință a noului Parlament, deși inițial își exprimase disponibilitatea de a o face.Artistul a declarat pentru TV8 că motivele sînt de ordin personal și că trece printr-o perioadă dificilă.{{843315}}„Eu sînt afectat acum și am și copilul în spital. Am mai multe necazuri pe cap. Nu o să pot eu să prezidez. Cu mare dragoste, dar n
21:30
Cometa Lemmon (C/2025 A6) se va apropia cel mai mult de Pămînt pe 21 octombrie, la aproximativ 24 de ore după ce cometa mai slab luminată, SWAN (C/2025 R2), face același lucru. Iată cum, unde și cînd le poți vedea pe amîndouă.Dacă ești pasionat de observațiile astronomice, săptămîna aceasta ai o ocazie rară. După un an fără comete suficient de luminoase pentru a fi observate fără echipamente s
21:30
Pe circuitul UP.Summit din Texas, SUA, au avut loc primele curse aeriene, create după modelul „Formulei 1”.La competiție au participat patru piloți, care au parcurs un traseu aerian sinusoidal cu o viteză maximă de 102 km/h.Lungimea traseului a fost de 3,2 km, iar înălțimea de zbor a fost limitată la 50 de metri pentru a asigura siguranța, informează Noi.md cu referire la oxu.az. {{838
21:00
Aplicarea taxei pe valoare adăugată (TVA) la importul autovehiculelor în Republica Moldova va fi amînată.Anunțul a fost făcut de deputatul PAS Radu Marian, care a precizat că decizia vine în urma consultărilor cu reprezentanții Ministerului Finanțelor și ai Serviciului Vamal.{{841436}}„Aplicarea TVA la importul autovehiculelor va fi amînată.Urmare a consultărilor cu conducerea Minister
21:00
Petr Yan împotriva lui Merab Dvalishvili: va avea loc o revanșă în care miza este mai mare decît titlul # Noi.md
În noaptea de 6 spre 7 decembrie, Las Vegas va deveni din nou centrul lumii — în octogon se vor întîlni Petr Yan și Merab Dvalishvili.Prima luptă s-a încheiat fără suspans – victoria georgianului prin decizia unanimă a arbitrilor, 50-45 pe toate cartonașele. Dar acum totul este diferit. Yan este sănătos, furios și dornic să-și recîștige statutul, iar Dvalishvili este genul de tip care nu iartă
21:00
Consiliul Uniunii Europene a aprobat un plan de renunțare la importul de gaze rusești, se arată într-o declarație a organismului.Conform acestuia, renunțarea la materiile prime rusești va fi etapizată: interdicția va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2026, cu menținerea unei perioade de tranziție pentru contractele în vigoare. În special, contractele pe termen scurt încheiate pînă la 17 iunie
21:00
Ministerul Educației cere retragerea gradului didactic unei foste directoare condamnate pentru mită # Noi.md
Ministerul Educației și Cercetării va solicita retragerea gradului didactic al fostei directoare a Grădiniței nr. 32 din Chișinău, acuzată că a estorcat mită pentru înscrierea copiilor, ocolind procedurile legale.Cazul va fi examinat la următoarea ședință a Consiliului de Etică al Ministerului Educației și Cercetării, a anunțat luni ministrul educației în exercițiu, Dan Perciun, transmite IPN.
21:00
Francezii bogați își transferă banii în Luxemburg și Elveția. Tulburările politice și amenințările fiscale au accelerat exodul investițiilor din țară către locuri mai sigure.„Majoritatea activelor cu care lucrăm nu se mai află în Franța, dar sînt transferate în contracte de asigurare de viață în Luxemburg, iar acest proces, într-adevăr, se accelerează”, spune Guillaume Lucchini, fondatorul une
20:30
România, Bulgaria și Grecia vor semna în luna noiembrie, la Bruxelles, împreună cu Comisia Europeană, un acord de cooperare pentru construirea unei axe de transport care va lega Marea Egee de Marea Neagră.După cum transmite Noi.md cu referire la Stiri pe surse, proiectul, considerat de comisarul european pentru transport durabil și turism, Apostolos Tzitzikostas, drept „o prioritate absolută”,
20:00
Dezvoltatorii mesageriei WhatsApp lucrează activ la întărirea măsurilor de combatere a spamului în sistemul lor.În cadrul acestor eforturi, platforma intenționează să limiteze volumul mesajelor pe care utilizatorii și conturile de afaceri le pot trimite contactelor fără a primi feedback de la acestea.{{837156}}Conceput inițial ca un instrument pentru comunicarea personală, WhatsApp s-a tra
20:00
ANRE avertizează asupra platformelor neautorizate de investiții care promit cîștiguri din tarife feed-in # Noi.md
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) atrage atenția asupra apariției, în spațiul public și pe rețelele de socializare, a unor anunțuri publicitare ce promovează platforme de investiții participative în proiecte energetice și promit obținerea de venituri garantate din așa-numite tarife reglementate fixe (feed-in).ANRE îndeamnă persoanele fizice și juridice să se informeze
19:30
Echipele mobile de medici specialiști continuă să ofere populației consultații profilactice gratuite, acoperite din mijloacele financiare ale fondului măsurilor de profilaxie al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM).Astfel, săptămîna curentă, complexul radiodiagnostic mobil pentru examinarea cutiei toracice se va afla în mai multe instituții medicale din raionul Strășeni, și anum
19:30
Agenția de Mediu avertizează populația să nu ardă frunzele uscate, o practică frecventă în această perioadă, dar interzisă prin lege și periculoasă pentru sănătatea oamenilor și pentru mediu, transmite Noi.md.Instituția amintește că arderea resturilor vegetale se sancționează cu amenzi între 10.000 și 15.000 de lei pentru persoanele fizice și între 30.000 și 40.000 de lei pentru persoanele jur
19:00
Ce răspunde Kremlinul la declarațiile lui Zelenski privind apropierea sfîrșitului conflictului # Noi.md
Poziția părții ucrainene în ceea ce privește încetarea conflictului militar este plină de contradicții, dar Rusia va continua să lucreze la soluționarea acestuia, a declarat purtătorul de cuvînt al președintelui rus, Dmitri Peskov, relatează corespondentul RBC.„Vedem declarații foarte contradictorii din partea Kievului. Vedem că poziția regimului de la Kiev este plină de contradicții. Toate ac
19:00
Cel de-al 20-lea Comitet Central al Partidului Comunist Chinez (PCC) și-a început luni dimineață, la Beijing, cea de-a patra sesiune plenară, scrie romanian.cgtn.com. Secretarul general al Comitetului Central al PCC, Xi Jinping, a prezentat un raport de activitate în numele Biroului Politic și a explicat propunerile preliminare ale conducerii partidului privind elaborarea celui de-al 15-lea Pl
19:00
Ce a declarat Kremlinul cu privire la participarea lui Zelenski la summitul dintre Putin și Trump # Noi.md
Detaliile întîlnirii dintre președinții Rusiei și SUA, Vladimir Putin și Donald Trump, care va avea loc la Budapesta, nu au fost încă stabilite, a declarat purtătorul de cuvînt al liderului rus, Dmitri Peskov, răspunzînd la întrebarea privind posibila participare la summit a președintelui ucrainean Vladimir Zelenski.Cuvintele sale sînt transmise de RBC.„Deocamdată nu există detalii despre
18:30
Orașul Vancouver din Canada a devenit din nou arena unei nopți în care fluierul a sunat ca o provocare, iar lovitura - ca un argument.UFC Fight Night 262 a oferit publicului tot ceea ce iubește la MMA: deznodăminte neașteptate, granița fragilă dintre eroism și durere și cîteva knock-out-uri care vor fi revăzute în slow motion.Eroul principal al serii a fost Brendan Allen, același tip care
18:30
Un deranjament tehnic a fost înregistrat la rețeaua de contact la intersecția străzilor 31 August 1989 și Vasile Alecsandri, fapt ce a afectat circulația troleibuzelor din zonă.Modificări temporare ale rutelor:{{838641}}Ruta nr. 20 – redirecționată de pe bd. Ștefan cel Mare și Sfînt pe str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni și Vasile Alecsandri;Ruta nr. 24 – redirecționată de pe str.
18:30
Ce sumă a încasat Serviciul Fiscal de Stat la Bugetul public național în săptămîna precedentă # Noi.md
În perioada săptămînii precedente, 13 - 17 octombrie 2025, conform informațiilor operative, încasările la Bugetul public național administrate de Serviciul Fiscal de Stat constituie circa 720,2 milioane de lei.Autoritatea fiscală pune un accent deosebit pe promovarea conformării voluntare a contribuabililor, un instrument eficient în acest sens fiind vizita fiscală. În perioada de referință, a
18:00
Luptătorul moldovean Gheorghe Balaur a cîștigat medalia de argint la Campionatul Mondial de MMA # Noi.md
Sportivul moldovean Gheorghe Balaur a cîștigat medalia de argint la Campionatul Mondial de arte marțiale mixte pentru amatori, care s-a desfășurat în perioada 17-19 octombrie în orașul sîrb Novi Sad.În categoria de greutate pînă la 77 de kilograme, Balaur a ajuns cu succes în finală, obținînd două victorii convingătoare. În prima luptă, el l-a învins pe sportivul din Azerbaidjan, după ce adver
18:00
Energocom vine cu precizări privind citirea contoarelor de gaze și corectitudinea facturilor # Noi.md
SA Energocom vine cu precizări privind citirea contoarelor de gaze și corectitudinea facturilor, în contextul tranziției serviciilor de furnizare către companie.Potrivit Energocom, datele de consum sînt colectate exclusiv de operatorii de distribuție din teritoriu, iar furnizorul nu are acces direct la contoare, transmite Moldova1.{{841834}}În cazurile în care citirea nu este posibilă, con
18:00
Pentru ca o donație destinată unei instituții de învățămînt să nu fie interpretată drept mită, aceasta trebuie să respecte procedurile legale.Într-un reportaj realizat de jurnalista Alina Chiperi, pentru emisiunea „Dimineața cu Radio Moldova”, Angela Prisăcaru, șefă adjunctă de direcție la Ministerul Educației și Cercetării, a explicat cum pot părinții sprijini în mod transparent școlile și gr
18:00
BNS: 185 de etnii prezente în Moldova, dar peste trei sferturi din populație se declară moldoveni # Noi.md
Biroul Național de Statistică (BNS) a prezentat astăzi date privind caracteristicile etnoculturale ale populației obținute în urma Recensămîntului din 2024.Potrivit BNS, din totalul celor 2,4 milioane de persoane recenzate, 1 milion 848 mii de persoane sau 76,7% s-au declarat moldoveni și 193,2 mii sau 8% - romîni. Celelalte grupuri etnice reprezentau o pondere de 15,3%, dintre care s-au decla
18:00
Pană digitală globală: Lumea digitală s-a oprit brusc luni dimineață, cînd o pană uriașă a afectat serverele Amazon Web Services (AWS) din Statele Unite, lăsînd milioane de utilizatori din întreaga lume fără acces la platformele lor preferate. Printre serviciile afectate se numără Snapchat, Canva, Duolingo, dar și jocuri online populare precum Fortnite, Roblox, Clash of Clans sau Clash Royale.
18:00
Biroul Național de Statistică (BNS) a anunțat astăzi rezultatele finale privind structura etnoculturală a populației, obținute în cadrul Recensămîntului din 2024.Potrivit BNS, din populația totală de 2 409,2 mii de persoane, au declarat limba maternă 99,9%, dintre care moldovenească a fost declarată de către 1 441,4 mii persoane (48,1%), română - de 765,8 mii persoane (31,8%), rusă 280 mii per
18:00
Astăzi, Biroul Național de Statistică (BNS) a făcut public raportul privind diversitatea etnică, lingvistică și religioasă a populației, rezultat al Recensămîntului 2024.Astfel, datele recensămîntului relevă că majoritatea absolută a populației, ceea ce înseamnă 2 271,1 mii de persoane recenzate sau 94,3%, s-au declarat ortodocși. Dintre alte confesiuni religioase mai numeroși erau cei aparț
Acum 24 ore
17:30
Zdob și Zdub a sărbătorit 30 de ani cu multă energie — o melodie, un videoclip și Bonaparte # Noi.md
Trupa Zdob și Zdub sărbătorește 30 de ani de la înființare. Cîntăreții au mulțumit fanilor și au prezentat o nouă melodie și un videoclip, creat de autorii legendarului „Trenulețul”.De asemenea, trupa a anunțat un turneu aniversar. ”Anul acesta sărbătorim 30 de ani de Zdob și Zdub! 30 de ani de muzică, concerte, prietenii și momente de neuitat alături de voi. Vă mulțumim că ați fost alături de
