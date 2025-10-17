Întîlnirea Trump - Zelenski la Casa Albă: Declarațiile președinților

21:30

Lupta dintre doi vechi dușmani nu este un sport. Este o nostalgie îmbrăcată în mănuși. Au împărțit deja ringul MMA. Acum împărtășesc ringul de box.Miami va deveni din nou arena revanșelor, unde trecutul nu dispare nici măcar după zeci de ani.În noaptea de 14 spre 15 noiembrie, legendele UFC — Anderson Silva și Chris Weidman — vor disputa al treilea lor meci, dar de data aceasta după reguli