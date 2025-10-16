După două săptămâni de incertitudine și criză, MoldovaGaz anunță reluarea livrărilor de gaz către regiunea transnistreană, dar fără detalii despre durata aprovizionării - VIDEO
ProTV.md, 16 octombrie 2025 23:30
După două săptămâni de incertitudine și criză, MoldovaGaz anunță reluarea livrărilor de gaz către regiunea transnistreană, dar fără detalii despre durata aprovizionării - VIDEO
Acum o oră
23:50
Împreună au 199 de ani și au scris istorie în tenis: doi jucători veterani devin cei mai vârstnici adversari într-un meci oficial - VIDEO # ProTV.md
Împreună au 199 de ani și au scris istorie în tenis: doi jucători veterani devin cei mai vârstnici adversari într-un meci oficial - VIDEO
Acum 2 ore
23:40
Emisiunea ÎN PROfunzime cu Lorena Bogza din 16.10.2025. Invitat: Alexandru Munteanu - VIDEO # ProTV.md
Emisiunea ÎN PROfunzime cu Lorena Bogza din 16.10.2025. Invitat: Alexandru Munteanu - VIDEO
23:30
23:20
Ce vă califică pentru funcția de prim-ministru? Cum răspunde Alexandru Munteanu
23:10
Curtea Constituțională a confirmat rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie și a validat mandatele deputaților aleși - VIDEO # ProTV.md
Curtea Constituțională a confirmat rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie și a validat mandatele deputaților aleși - VIDEO
Acum 4 ore
22:40
Alexandru Munteanu, despre propunerea neașteptată din partea Maiei Sandu de a deveni prim-ministru: „Era o seară frumoasă… a sunat telefonul. Am recunoscut vocea”
22:30
LIVE. Viitorul premier, Alexandru MUNTEANU, astăzi la emisiunea ÎN PROfunzime
22:30
Structura noului Guvern, stabilită în proporție de 80-90 la sută. Anunțul făcut de Alexandru Munteanu la În PROfunzime: „Săptămâna viitoare vom fi gata” # ProTV.md
Structura noului Guvern, stabilită în proporție de 80-90 la sută. Anunțul făcut de Alexandru Munteanu la În PROfunzime: „Săptămâna viitoare vom fi gata”
22:20
22:00
21:00
LIVE. Viitorul premier, Alexandru MUNTEANU, vine astăzi la emisiunea ÎN PROfunzime
20:50
Trump anunță că se va întâlni cu Putin la Budapesta, „pentru a vedea dacă putem pune capăt războiului «rușinos» dintre Rusia și Ucraina” # ProTV.md
Trump anunță că se va întâlni cu Putin la Budapesta, „pentru a vedea dacă putem pune capăt războiului «rușinos» dintre Rusia și Ucraina”
Acum 6 ore
20:40
Un tablou de Picasso a dispărut în timp ce era transportat către o expoziție din Granada. Pictura valorează 600.000 de euro # ProTV.md
Un tablou de Picasso a dispărut în timp ce era transportat către o expoziție din Granada. Pictura valorează 600.000 de euro
20:30
20:30
Radu Albot a ajuns la opt victorii în ultimele nouă meciuri. Tenismenul nostru s-a calificat în sferturile de finală la un turneu din Grecia, după ce a învins astăzi un adversar ivorian - VIDEO # ProTV.md
Radu Albot a ajuns la opt victorii în ultimele nouă meciuri. Tenismenul nostru s-a calificat în sferturile de finală la un turneu din Grecia, după ce a învins astăzi un adversar ivorian - VIDEO
20:30
Visul frumos al naționalei Moldovei de tenis de masă la Campionatul European pe echipe s-a încheiat în optimi. Băieții noștri au fost învinși de Slovenia - VIDEO # ProTV.md
Visul frumos al naționalei Moldovei de tenis de masă la Campionatul European pe echipe s-a încheiat în optimi. Băieții noștri au fost învinși de Slovenia - VIDEO
20:20
Tractoare moderne, combine produse în Moldova și puieți de sezon: la Moldexpo s-a deschis expoziția Moldagroteh și târgul Toamna de Aur - VIDEO # ProTV.md
Tractoare moderne, combine produse în Moldova și puieți de sezon: la Moldexpo s-a deschis expoziția Moldagroteh și târgul Toamna de Aur - VIDEO
20:10
Un dovleac de peste o tonă face senzație în California: gigantul crescut în curtea unui fermier poate fi mutat doar cu ajutorul mai multor oameni - VIDEO # ProTV.md
Un dovleac de peste o tonă face senzație în California: gigantul crescut în curtea unui fermier poate fi mutat doar cu ajutorul mai multor oameni - VIDEO
20:10
Echipa feminină de fotbal a clubului Barcelona se distrează în Liga Campionilor. Gruparea catalană conduce în clasamentul unic, după a doua victorie consecutivă - VIDEO # ProTV.md
Echipa feminină de fotbal a clubului Barcelona se distrează în Liga Campionilor. Gruparea catalană conduce în clasamentul unic, după a doua victorie consecutivă - VIDEO
20:10
Fostul luptător din UFC, Alexandr Romanov, a devenit campion mondial la grappling, iar într-o altă categorie a cucerit bronzul - VIDEO # ProTV.md
Fostul luptător din UFC, Alexandr Romanov, a devenit campion mondial la grappling, iar într-o altă categorie a cucerit bronzul - VIDEO
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 16.10.2025
19:50
19:50
Trei bărbați, reținuți pentru trafic de droguri: cultivau cânepă în sere și o distribuiau în Chișinău - VIDEO # ProTV.md
Trei bărbați, reținuți pentru trafic de droguri: cultivau cânepă în sere și o distribuiau în Chișinău - VIDEO
19:30
Tensiuni în Consiliul Municipal Chișinău: bugetul pentru 2025, blocat între acuzații de netransparență și lipsa unui raport detaliat - VIDEO # ProTV.md
Tensiuni în Consiliul Municipal Chișinău: bugetul pentru 2025, blocat între acuzații de netransparență și lipsa unui raport detaliat - VIDEO
19:30
Infrastructura energetică, noul front al războiului: drone ucrainene lovesc o substație din Rusia, în timp ce milioane de ucraineni rămân fără curent după atacuri aeriene - VIDEO # ProTV.md
Infrastructura energetică, noul front al războiului: drone ucrainene lovesc o substație din Rusia, în timp ce milioane de ucraineni rămân fără curent după atacuri aeriene - VIDEO
19:20
Curtea Constituțională confirmă că alegerile au fost corecte: PAS, Blocul Patriotic, Alternativa, PDA și Partidul Nostru împart mandatele în noul legislativ - VIDEO # ProTV.md
Curtea Constituțională confirmă că alegerile au fost corecte: PAS, Blocul Patriotic, Alternativa, PDA și Partidul Nostru împart mandatele în noul legislativ - VIDEO
19:10
Trump vorbește acum la telefon cu Putin: „Conversația este una lungă”. Discuția, înainte de vizita oficială a lui Zelenski la Casa Albă. Ce strategie nouă pregătește Kievul # ProTV.md
Trump vorbește acum la telefon cu Putin: „Conversația este una lungă”. Discuția, înainte de vizita oficială a lui Zelenski la Casa Albă. Ce strategie nouă pregătește Kievul
Acum 8 ore
18:30
Donald Trump și Vladimir Putin discută azi, înainte de întâlnirea crucială a președintelui SUA cu Volodimir Zelenski # ProTV.md
Donald Trump și Vladimir Putin discută azi, înainte de întâlnirea crucială a președintelui SUA cu Volodimir Zelenski
18:10
40 de bănci din Moldova și alte trei țări din regiune aderă oficial la SEPA: Tranzacții în euro mai rapide, mai ieftine și mai sigure # ProTV.md
40 de bănci din Moldova și alte trei țări din regiune aderă oficial la SEPA: Tranzacții în euro mai rapide, mai ieftine și mai sigure
18:00
Domnica Manole, după validarea alegerilor: Noul Parlament va fi convocat de președinte în cel mult 30 de zile - VIDEO # ProTV.md
Domnica Manole, după validarea alegerilor: Noul Parlament va fi convocat de președinte în cel mult 30 de zile - VIDEO
18:00
Adolescentă de 18 ani reținută de poliție, în Sankt Petersburg, pentru că a interpretat un cântec anti-Putin - VIDEO # ProTV.md
Adolescentă de 18 ani reținută de poliție, în Sankt Petersburg, pentru că a interpretat un cântec anti-Putin - VIDEO
18:00
Unul dintre participanții la negocierile de pace Rusia – Ucraina va demisiona din poziția ocupată în guvernul rus # ProTV.md
Unul dintre participanții la negocierile de pace Rusia – Ucraina va demisiona din poziția ocupată în guvernul rus
17:50
Jurnaliștii acreditați la Pentagon au predat legitimaţiile de acces şi au părăsit clădirea, neacceptând noile reguli impuse - VIDEO # ProTV.md
Jurnaliștii acreditați la Pentagon au predat legitimaţiile de acces şi au părăsit clădirea, neacceptând noile reguli impuse - VIDEO
17:50
Letonia a ordonat unui număr de peste 800 de ruși să părăsească țara: Unii nu știu că sunt vizați de deportare - VIDEO # ProTV.md
Letonia a ordonat unui număr de peste 800 de ruși să părăsească țara: Unii nu știu că sunt vizați de deportare - VIDEO
17:50
Naționala de tineret a Argentinei este la un pas de un nou titlu de campioană mondială - VIDEO # ProTV.md
Naționala de tineret a Argentinei este la un pas de un nou titlu de campioană mondială - VIDEO
17:30
Cazul tânărului din Fălești ucis într-o pădure. Autorul omorului condamnat la 22 de ani de închisoare. Ce spun părinții victimei - VIDEO # ProTV.md
Cazul tânărului din Fălești ucis într-o pădure. Autorul omorului condamnat la 22 de ani de închisoare. Ce spun părinții victimei - VIDEO
17:30
Igor Grosu, după validarea rezultatelor alegerilor și a mandatelor de deputat: „Începem o nouă etapă. Ținta noastră clară este aderarea la UE în 2028” # ProTV.md
Igor Grosu, după validarea rezultatelor alegerilor și a mandatelor de deputat: „Începem o nouă etapă. Ținta noastră clară este aderarea la UE în 2028”
17:20
Jannik Sinner l-a învins pe Tsitsipas și e în semifinale la Six Kings Slam! Italianul, în fața unui duel de foc cu Novak Djokovic - VIDEO # ProTV.md
Jannik Sinner l-a învins pe Tsitsipas și e în semifinale la Six Kings Slam! Italianul, în fața unui duel de foc cu Novak Djokovic - VIDEO
17:20
LIVE. Curtea Constituțională a Republicii Moldova organizează un briefing de presă
17:10
17:00
17:00
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 16.10.2025
16:50
Acum 12 ore
16:40
Grecia a adoptat legea care permite ziua de muncă de 13 ore, în pofida protestelor din stradă: „După criză, ne așteptam la o revenire la normalitate” # ProTV.md
Grecia a adoptat legea care permite ziua de muncă de 13 ore, în pofida protestelor din stradă: „După criză, ne așteptam la o revenire la normalitate”
16:40
Trump vrea să creeze un fond al victoriei pentru Ucraina. De unde ar veni banii
16:20
Cancelarul german, discurs important în Bundestag despre susținerea Ucrainei. „Doar puterea menține pacea”. Planul prezentat # ProTV.md
Cancelarul german, discurs important în Bundestag despre susținerea Ucrainei. „Doar puterea menține pacea”. Planul prezentat
16:00
Anunț neașteptat în Ungaria: Guvernul Viktor Orbán vrea să introducă a 14-a pensie lunară. Care este motivul # ProTV.md
Anunț neașteptat în Ungaria: Guvernul Viktor Orbán vrea să introducă a 14-a pensie lunară. Care este motivul
15:40
Președintele Parlamentului European, Roberta Metsola, vine la Chișinău
15:30
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, vine la Chișinău
15:20
Zelenski numește primul ombudsman militar din istoria Ucrainei
