Alexandru Botnari, s-a retras din Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei
Noi.md, 16 octombrie 2025 19:30
Primarul municipiului Hîncești, Alexandru Botnari, s-a retras din Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei (PDCM) și a anunțat că își va continua activitatea în afara politicii.În cadrul unei întruniri desfășurate pe 16 octombrie 2025, acesta a propus-o pe viceprimara Olga Moraru pentru funcția de președintă a Organizației Teritoriale PDCM Hîncești. Candidatura a fost acceptată, iar Olga
• • •
Alte ştiri de Noi.md
Acum 5 minute
20:00
Curtea Constituțională a Republicii Moldova a confirmat legalitatea alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 și a validat mandatele celor 101 deputați aleși. Decizia a fost anunțată joi, 16 octombrie, de președinta Curții, Domnica Manole, în cadrul unui briefing public. Magistrata a precizat că hotărârea a fost adoptată în urma sesizării Comisiei Electorale Centrale (CEC) și a unei a
20:00
Un nou parteneriat internațional în domeniul auditului, consultanței și serviciilor fiscale – Forvis Mazars – a fost lansat oficial în Republica Moldova. Evenimentul de inaugurare a reunit reprezentanți ai autorităților publice, ai mediului de afaceri, precum și conducerea regională și internațională a grupului, transmite Noi.md.Ministra Finanțelor, Victoria Belous, a fost prezentă la lansare,
20:00
Un turist britanic a petrecut aproximativ două săptămîni în jungla thailandeză, hrănindu-se cu furnici și scoarță de copac.Lawrence Stallard Honor, în vîrstă de 19 ani, călătorea prin Thailanda și a decis să treacă în țara vecină Myanmar printr-un punctul de frontieră închis. Însă încercarea a eșuat, iar turistul s-a rătăcit în pădure.{{841768}}Mama lui Lawrence se temea că acesta ar putea
Acum o oră
19:30
Conducerea partidului INIMA MOLDOVEI a discutat cu reprezentanții Ambasadei SUA în Moldova subiecte actuale legate de activitatea formațiunii politice.Președinta INIMA MOLDOVEI, fostul bașcan al ATO Gagauzia, Irina Vlah, i-a informat pe reprezentanții Ambasadei despre abuzurile la care a fost supus recent partidul, inclusiv excluderea ilegală a candidaților săi din lista electorală a Blocului
19:30
Cinci sportivi moldoveni au cucerit medalii de argint și bronz la Campionatul Mondial de Taekwon-do ITF.Potrivit Olympic Moldova, competiția s-a desfășurat în orașul Porec din Croația.{{842514}}Alte două medalii de bronz au fost adjudecate la nivel de cadeți, prin Gherman Arnaut (40 kg) și Maxim Munteanu (45 kg), transmite Unimedia.La Campionatul Mondial de la Porec au concurat 1 473 d
19:30
Șeful Inspectoratului pentru Protecția Mediului, Ion Bulmaga, a venit cu un mуsaj de felicitare în contextul aniversării a 35 de ani de la fondarea instituției, notează Noi.md."Această frumoasă aniversare nu reprezintă doar o bornă temporală, ci și o recunoaștere a muncii neobosite, a dedicării și a profesionalismului de care ați dat dovadă de-a lungul anilor.Prin perseverență, integritate
19:30
Primarul municipiului Hîncești, Alexandru Botnari, s-a retras din Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei (PDCM) și a anunțat că își va continua activitatea în afara politicii.În cadrul unei întruniri desfășurate pe 16 octombrie 2025, acesta a propus-o pe viceprimara Olga Moraru pentru funcția de președintă a Organizației Teritoriale PDCM Hîncești. Candidatura a fost acceptată, iar Olga
19:30
Barourile Cahul și Bălți au anunțat convocarea adunărilor generale ordinare ale avocaților.Potrivit informațiilor publicate pe site-ul Uniunii Avocaților din Republica Moldova, avocații din Baroul Cahul urmează să se întrunească în data de 24 octombrie, iar cei din Baroul Bălți – la 14 noiembrie.{{841147}}Unul dintre subiectele incluse pe ordinea de zi este alegerea unui membru în Comisia
Acum 2 ore
19:00
Federația Sindicatelor Lucrătorilor din Cultură (FSLC) a organizat miercuri Congresul al VIII-lea, la care au participat delegații din întreaga țară, notează Noi.md.Congresul al VIII-lea al FSLC a reafirmat angajamentul Federației de a proteja drepturile și interesele profesionale ale lucrătorilor din domeniul culturii și de a promova un dialog social constructiv în sector.{{841043}}Delega
19:00
Președintele Chinei, Xi Jinping, a trimis recent o scrisoare personalului didactic și studenților de la Universitatea Agricolă din China, felicit îndu-i cu ocazia împlinirii a 120 de ani de la înființarea instituției, scrie romanian.cgtn.comÎn scrisoare, Xi și-a exprimat speranța ca profesorii să continue să promoveze tradițiile valoroase ale universității, să se dedice agriculturii și prosper
19:00
Un eveniment special va avea loc în perioada 17–19 octombrie în sectorul Botanica, aducînd atmosfera caldă a toamnei în inima capitalei.Potrivit Preturei sectorului Botanica, zilnic, pe bd. Dacia 26, între orele 09:00 și 20:00, vizitatorii sînt invitați să descopere produse autentice realizate de producători locali.Vizitatorii vor putea descoperi produse naturale și preparate culinare real
18:30
Începînd cu 17 octombrie, livrările de gaze naturale în regiunea transnistreană vor fi reluate complet, în volumele contractuale necesare pentru acoperirea necesarului tuturor categoriilor de consumatori.Despre acest lucru a anunțat președintele interimar al Consiliului de administrație al SA „Moldovagaz”, Vadim Ceban, care a menționat că acest lucru va permite reluarea furnizării apei calde ș
18:30
Promotorul britanic Frank Warren a reaprins interesul în divizia grea, adăugînd o nouă intrigă. Potrivit acestuia, Oleksandr Usyk urmează să decidă în scurt timp dacă își va apăra centura WBO sau o va lăsa vacantă pentru un nou campion.„Meciul dintre Parker și Wardley va avea loc în curînd, iar cîștigătorul va deveni campion interimar. Apoi, Usyk va trebui să decidă dacă își va îndeplini oblig
18:30
Podul Giurgiu-Ruse care asigură legătură între Bulgaria și România va fi închis traficului în 4 noiembrie, în urma unor reparații majore, a anunțat joi Agenția pentru Infrastructură Rutieră (RIA) din România.După cum transmite Noi.md cu referire la Agerpres, căile de rulare pentru trecerea autoturismelor vor fi restricționate de la 9:00 A.M. la 9:00 P.M, iar cele pentru camioane grele de la 9:
18:30
Noul Parlament de la Chișinău, de legislatura a XII-a, este format din 55 de deputați aleși pe listele Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), 26 de deputați ai Blocului Electoral Patriotic (BP), opt deputați ai Blocului Alternativa și cîte șase ai Partidul Nostru (PN) și Partidului Democrația Acasă (PPDA).Mandatele deputaților și rezultatele alegerilor au fost confirmate joi, 16 octombrie,
Acum 4 ore
18:00
Primăria municipiului Chișinăului informează că, în legătură cu executarea unor lucrări planificate, S.A. „Apă-Canal Chișinău” va întrerupe furnizarea apei potabile pe anumite străzi din sectorul Ciocana, marți, 21 octombrie 2025, în intervalul orar: 09:00 – 20:00.Adrese afectate sînt: bd. Mircea cel Bătrân; str. Mihail Sadoveanu; str. Igor Vieru; str. Alecu Russo.Cetățenii sînt îndemnați
18:00
Curtea Constituțională a confirmat rezultatele alegerilor parlamentare desfășurate la data de 28 septembrie. De asemenea, Înalta Curte a validat mandatele deputaților aleși. O hotărîre care prevede acest lucru a fost aprobată de judecătorii Curții Constituționale.Astfel, șase formațiuni politice au trecut pragul electoral și au acces în legislativ. Este vorba despre Partidul Politic „Partidul
18:00
Republica Moldova a participat la Reuniunea comună a Grupurilor de lucru pentru gestionarea integrată și evaluarea resurselor de apă, organizată în cadrul Convenției pentru protecția și utilizarea cursurilor de apă transfrontaliere și a lacurilor internaționale, la care sînt parte 57 de state.Evenimentul a oferit un cadru esențial pentru schimb de experiență și bune practici în gestionarea int
17:30
UE a prezentat o foaie de parcurs cu patru niveluri de protecție împotriva dronelor și a altor amenințări # Noi.md
Comisia Europeană a prezentat statelor membre un plan cuprinzător de consolidare a capacităților de apărare europene, care prevede, printre altele, combaterea dronelor și a altor amenințări din aer, mare și spațiu.Potrivit „Европейская правда”, foaia de parcurs în domeniul apărării stabilește obiective și etape clare pentru a depăși lacunele în capacități, pentru a accelera investițiile în apă
17:30
Conform Raportului operativ privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat, în perioada de 9 luni ale anului 2025, în bugetul asigurărilor sociale de stat au fost acumulate venituri în sumă totală de 37717,4 mil. lei sau 77,8% din planul anual prevăzut.Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii s-au acumulat în sumă de 20439,1 mil. lei sau 73,0% din prevederile anuale, în
17:30
Uniformă a Poliției de Frontieră, găsită într-o mașină închiriată: cazul a stîrnit discuții online # Noi.md
O uniformă a Poliției de Frontieră, găsită într-o mașină închiriată, a stîrnit discuții pe rețelele sociale după ce imaginile au fost făcute publice de un bărbat care administrează o companie de închirieri auto. {{842479}}La o zi distanță, autorul videoului a revenit cu o nouă înregistrare, în care a explicat contextul și a precizat că incidentul nu are nicio conotație penală.Potrivit
17:30
Curtea Constituțională (CC) a examinat astăzi sesizarea Comisiei Electorale Centrale (CEC) privind confirmarea rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie și validarea mandatelor de deputat. În cadrul ședinței, reprezentantul Blocului Patriotic a cerut ca rezultatele scrutinului parlamentar să nu fie validate, în timp ce reprezentanții Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), ai Pa
17:30
Comitetul de miniștri al Consiliului Europei a decis încetarea supravegherii în patru cauze împotriva Republicii Moldova, constatînd că statul a îndeplinit integral măsurile impuse prin hotărîrile Curții Europene a Drepturilor Omului.După cum transmite Noi.md cu referire la Bizlaw, hotărîrile vizate includ cauze din perioada 2018–2025, în care statul a fost obligat să adopte măsuri atît indivi
17:00
Dacă SUA vor decide să furnizeze Ucrainei rachete Tomahawk, acest lucru ar putea duce la o nouă escaladare.Despre acest lucru a fost declarat pentru jurnaliști purtătorul de cuvînt al președintelui rus, Dmitri Peskov. „Din partea președintelui [Ucrainei, Volodimir] Zelenski și din partea președintelui [SUA, Donald] Trump, tema „Tomahawk” este mereu prezentă. Evaluarea părții ruse – în per
17:00
Consiliul Municipal Chișinău a decis să renunțe la perceperea taxei de salubrizare pentru anul 2025.{{841981}}Hotărîrea a fost aprobată de 38 de consilieri municipali în cadrul ședinței din 16 octombrie.Decizia vine după dezbateri intense între fracțiunile din CMC — unele au argumentat că taxa reprezintă o povară suplimentară pentru cetățeni, în timp ce altele au avertizat că eliminarea ac
17:00
În această săptămînă, majoritatea penitenciarelor din Republica Moldova au organizat activități dedicate Zilei Internaționale a Educației în Penitenciare, sărbătorită anual pe 13 octombrie. Evenimentele au vizat evidențierea rolului educației în procesul de reintegrare socială a persoanelor private de libertate, transmite Noi.md.Potrivit Administrației Naționale a Penitenciarelor, educația con
17:00
Naționala Moldovei și-a încheiat evoluția la Campionatul European pe echipe, care se desfășoară în Zadare, Croația.În meciul din prima rundă a play-off-ului, echipa noastră a pierdut în fața echipei Sloveniei cu scorul de 1:3, nereușind să se califice în sferturile de finală.Vladislav Ursu a adus Moldovei singurul punct, cîștigând primul meci cu scorul de 3:0, dar în al doilea meci a pierd
17:00
Tenismenul moldovean Radu Albot a reușit să acceseze optimile de finală ale turneului Challenger desfășurat în Hersonissos, Grecia. {{842244}} În meciul de debut pe tabloul principal, Albot l-a învins pe grec Petros Tsitsipas cu scorul 6-3, 6-1, demonstrînd un joc solid și controlat, reușind cinci break-uri și cedînd un singur serviciu, transmite goodnews. Următorul său adversar va
16:30
Ca urmare a aprobării de către Consiliul Audiovizualului (CA), în ședința din 10 octombrie curent, a rezultatelor Raportului final de monitorizare privind modul de reflectare în mass-media TV a campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din septembrie 2025, autoritatea de reglementare a audiovizualului semnalează un comportament contrar statutului și misiunii furnizorului public regional „
16:30
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) în colaborare cu Agenția de Guvernare Electronică (AGE) a lansat alte nouă servicii digitale, destinate persoanelor juridice prin aplicația EVO, modulul Servicii Publice sau de pe servicii.gov.md. Astfel, ANSA devine una din cele 15 instituții publice din Republica Moldova care oferă servicii digitale complete.Serviciile pot fi accesate cu
16:30
Primăria municipiului Chișinău oferă în prezent peste 30 de servicii sociale specializate, adresate copiilor și familiilor din oraș. Acestea acoperă diferite domenii, de la prevenție și sprijin pînă la intervenție și reintegrare, transmite Noi.md.Printre serviciile disponibile se numără: Servicii de sprijin pentru familie și copil: consiliere psihologică, asistență socială, orientare edu
Acum 6 ore
16:00
Israelul va continua lupta împotriva mișcării palestiniene Hamas pînă cînd aceasta va fi eliminată.Potrivit Oxu.Az, cu referire la ziarul Times of Israel, despre acest lucru a declarat pe 16 octombrie premierul israelian Benjamin Netanyahu, cu ocazia zilei de comemorare a victimelor atacului Hamas din 7 octombrie 2023.{{842501}}„Lupta nu s-a încheiat. Astăzi, un singur lucru este clar: ori
16:00
Ca urmare a aprobării de către Consiliul Audiovizualului (CA), în ședința din 10 octombrie curent, a rezultatelor Raportului final de monitorizare privind modul de reflectare în mass-media TV a campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din septembrie 2025, autoritatea de reglementare a audiovizualului semnalează un comportament contrar statutului și misiunii furnizorului public regional „
16:00
SUA se ocupă cu intimidarea și subminează regulile comerțului internațional, cerînd puterilor mondiale să înceteze achizițiile de petrol rusesc, iar China este gata să răspundă.Despre acest lucru a declarat purtătorul de cuvînt al Ministerului Afacerilor Externe al Chinei, Lin Jian. Astfel el a comentat cererea Washingtonului de a înceta achiziționarea de petrol din Rusia, precum și amenin
16:00
Judocanul moldovean Adil Osmanov, distins cu Ordinul de Onoare pentru realizările sale sportive # Noi.md
Renumitul judocan moldovean de origine azeră, medaliat cu bronz la Jocurile Olimpice de la Paris, Adil Osmanov, a fost decorat cu Ordinul de Onoare prin decretul președintelui Moldovei, informează portalul AZERTAC.Judoistul a primit această distincție onorifică pentru merite excepționale în dezvoltarea sportului moldovenesc și realizări deosebite în acest domeniu, transmite Noi.md, citînd Medi
16:00
Negocieri la Bratislava: Moldova își apără drepturile cetățenilor care muncesc peste hotare # Noi.md
În perioada 13–16 octombrie, o delegație a Republicii Moldova s-a aflat la Bratislava, Slovacia, unde a purtat discuții importante privind proiectul Aranjamentului administrativ pentru aplicarea Acordului moldo-slovac în domeniul securității sociale, transmite Noi.md.Aranjamentul administrativ este un instrument esențial pentru implementarea prevederilor Acordului, asigurînd un cadru clar
15:30
În cele 6 localități din țară, unde pe 16 noiembrie curent vor avea loc alegeri locale noi, vor fi organizate, în total, 21 de secții de votare, notează Noi.md.Cele mai multe secții de vot vor fi deschise în orașul Leova, raionul Leova – 10 la număr.{{842234}}În comuna Natalievca, raionul Fălești, vor fi deschise 4 secții de votare, în comuna Călinești, raionul Fălești – 3, comuna Cremenci
15:30
Două persoane au fost rănite prin foc de armă, în urma unui conflict între mai mulți bărbați. Incidentul s-a produs la 13 octombrie, pe strada Calea Basarabiei din Chișinău. Poliția a declarat pentru AGORA că un bărbat de 33 de ani ar fi efectuat mai multe împușcături. Două persoane au fost rănite prin foc de armă, în urma unui conflict între mai mulți bărbați. Incidentul s-a produ
15:30
Funcționarii vamali de la postul Leușeni au descoperit recent trei tentative de transport ilicit de bunuri, pe sensul de intrare în Republica Moldova, transmite Noi.md.În timpul controalelor efectuate asupra a trei vehicule venind din Franța, Germania și Italia, vameșii au identificat instrumente electrice, articole vestimentare, produse cosmetice și alimentare, toate în cantități comerciale ș
15:00
Poliția din raionul Cahul a emis un avertisment către locuitori, după ce în ultimele zile au fost semnalate mai multe cazuri de furturi de acumulatoare, baterii de la automobile hibride și alte componente auto.Pentru a preveni astfel de incidente, oamenii legii recomandă conducătorilor auto să fie vigilenți și să ia măsuri suplimentare de protecție. Printre acestea se numără parcarea vehiculel
15:00
Adunarea Națională a respins joi două moțiuni de cenzură depuse de stînga radicală și de extrema dreaptă împotriva guvernului premierului Sebastien Lecornu, nereușind să obțină cele 289 de voturi necesare, relatează AFP și dpa.Cele două moțiuni de cenzură depuse de partidul de extremă stînga Franța Nesupusă (LFI) și de formațiunea de extremă dreapta Adunarea Națională (Rassemblement National,
15:00
Președintele Volodimir Zelenski a numit-o pe Olha Reshetilova în funcția de prim ombudsman militar al Ucrainei, a anunțat, joi, Biroul Președintelui.Numirea vine la o lună după ce parlamentul ucrainean a adoptat o lege care oficializează instituția. Reshetilova a ocupat anterior funcția de comisar prezidențial pentru drepturile personalului militar și ale familiilor acestora din decembrie 2024
15:00
În prezent, peste 83.000 de elevi sînt alimentați zilnic în școlile din Capitală. În sistemul educațional municipal activează peste 1.200 de angajați în blocurile alimentare, care asigură zi de zi funcționarea corectă a acestui proces esențial.Primăria Chișinău investește constant în modernizarea și dotarea infrastructurii de alimentație din instituțiile de învățămînt. În ultimii ani, au fost
15:00
Din 12 octombrie curent, punctele de trecere a frontierei externe ale Uniunii Europene (UE) implementează noul Sistem de Intrare/Ieșire – Entry/Exit System (EES), notează Noi.md.Pentru ca fiecare călător să fie pregătit din timp, Poliția de Frontieră continuă desfășurarea campaniei de informare în toate punctele de trecere a frontierei țării.{{840784}}Polițiștii de frontieră discută direct
14:30
Autoritățile de pe coasta sudică a Mării Negre din Bulgaria au emis o avertizare BG-Alert în anticiparea unor precipitații abundente pe timpul nopții.Avertizarea, activată de guvernatorul regional al Burgasului, acoperă toate municipalitățile din sudul Burgasului, inclusiv stațiunile Sveti Vlas și Elenite, ca măsură preventivă pentru a asigura siguranța publică, anunță Novinite, transmite Digi
14:30
Primăria municipiului Chișinău a aprobat rețeaua de clase și elevi pentru instituțiile de învățămînt primar și secundar din Capitală pentru anul de studii 2025–2026, evidențiind o creștere continuă a numărului de școli și elevi, transmite Noi.md.În prezent, municipiul numără 131 de instituții de învățămînt, însumînd 99 521 de elevi, ceea ce reprezintă o creștere cu 2 214 elevi și 34 de clase c
14:30
În provincia indoneziană Papua a avut loc un cutremur cu magnitudinea de 6,7 grade. {{842216}} Potrivit Oxu.Az, cu referire la agenția Reuters, informația a fost comunicată de Serviciul Geologic al Statelor Unite (USGS). Potrivit datelor agenției, epicentrul s-a aflat la o adîncime de 70 km, la aproximativ 200 de kilometri de orașul Abeura, a cărui populație depășește 62 de mii de
14:30
În contextul informațiilor vehiculate recent în mass-media, potrivit cărora patru persoane ar fi decedat și aproximativ 60 ar fi fost internate în urma unui eveniment desfășurat în satul Ciocîlteni, raionul Orhei, Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) a precizat că aceste informații nu corespund realității și nu sînt susținute de datele oficiale obținute în urma anchetei epidemiologice.
Acum 8 ore
14:00
Alexandru Munteanu, candidat al Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) la funcția de prim-ministru, a reacționat după apariția unor acuzații privind activitatea sa investițională și presupusele legături cu companii offshore. Într-o postare pe Facebook, Munteanu a subliniat că este pregătit să ofere explicații detaliate pentru fiecare investiție și decizie de afaceri luată de-a lungul carierei sa
14:00
Poliția Republicii Moldova informează că, în spațiul online, apar tot mai multe persoane care încearcă să convingă cetățenii că pot obține cîștiguri triple, fără riscuri și fără efort.În realitate, în spatele acestor promisiuni se ascund adesea scheme frauduloase, menite să profite de încrederea oamenilor și să le pună în pericol munca și economiile. Astfel de „investiții” pot duce la pierdere
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.