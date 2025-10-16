PROGRAM MOLDAGROTECH și FARMER: 4 zile de inovație agricolă, discuții și evenimente
Agromedia, 16 octombrie 2025 10:20
PROGRAM MOLDAGROTECH și FARMER: 4 zile de inovație agricolă, discuții și evenimente
Acum 30 minute
10:20
PROGRAM MOLDAGROTECH și FARMER: 4 zile de inovație agricolă, discuții și evenimente
Acum 2 ore
09:00
MOLDOVA LANSEAZĂ O BURSĂ INTERNAȚIONALĂ PENTRU ATRAGEREA INVESTIȚIILOR
Acum 24 ore
17:40
PIAȚA OLEAGINOASELOR: UE așteaptă o recoltă record de rapiță și reduceri la floarea-soarelui # Agromedia
16:20
690 DE FERMIERI VOR BENEFICIA DE SPRIJIN FINANCIAR DUPĂ CALAMITĂȚILE DIN PRIMĂVARĂ
13:40
TEHNOLOGIE NOUĂ LA INCAAMV: Puieții vor fi crescuți după standarde UE
13:20
PREȚURILE CEREALELOR SUB PRESIUNE: Instabilitate globală și tensiuni comerciale
13:00
GUVERNUL DUBLEAZĂ BUGETUL SCHEMEI DE AJUTOR DE STAT PENTRU INVESTIȚII
12:00
TEHNOLOGIE ITALIANĂ ÎN SOL MOLDOVENESC: Rețeta succesului în pomicultură de la VamilAgro # Agromedia
11:50
ZONA ROȘIE: Focar activ de Pestă Porcină Africană
Ieri
10:20
PORUMBELE: Beneficii, utilizări și secretele unui superaliment autohton
14 octombrie 2025
18:10
REZERVAȚIA NATURALĂ FETEȘTI: Destinația perfectă pentru drumeții, ecoturism, fotografie de natură # Agromedia
17:10
ÎNTREȚINEREA VACILOR ÎN REPAUS MAMAR: Condiții pentru fătare ușoară
13:20
DE CE ESTE PĂSTURA MAI VALOROASĂ DECÂT POLENUL? Ce conține „pâinea albinelor”
12:30
ELIZAVETA BREAHNĂ: Deșeurile din vinificație pot aduce venit
11:30
PRODUCĂTORII AUTOHTONI, LA ȘCOALA DE AGRICULTURĂ ECOLOGICĂ DIN ALBANIA
10:50
RÂȘCOVUL (LACTARIUS DELICIOSUS): Ciuperca cu gust fin și proprietăți valoroase
Mai mult de 2 zile în urmă
18:40
SEMINȚELE DE STRUGURI: Superalimentul cu beneficii majore pentru sănătate
18:20
SITUAȚIE ALARMANTĂ ÎN EUROPA: Focare multiple de boli la animale
15:30
START SPECTACULOS PENTRU EDIȚIA 2025 A EXPOZIȚIILOR MOLAGROTECH ȘI FARMER
13:40
EXPERȚI GERMANI EVALUEAZĂ PROGRAMELE AGRICOLE DE LA UTM
12:00
DORIN RECEAN ÎȘI ÎNCHEIE MANDATUL DE PREMIER
10:10
SEMĂNATUL ÎN CONDIȚII DE SOL UMED: Provocări și soluții
10:00
SPRIJIN UE PENTRU FERMIERII AFECTAȚI DE ÎNGHEȚ: 3.000 euro/ha în România
09:50
PODCAST „AGRICULTURA MODERNĂ”. Ina Butucel: Fermierii vor fi primii care vor simți beneficiile integrării europene # Agromedia
09:00
VREMEA SĂPTĂMÂNII 14–20 OCTOMBRIE: Debut instabil, final cu temperaturi în creștere
10 octombrie 2025
16:10
CRIZĂ ÎN APICULTURA ROMÂNEASCĂ: Producția de miere, la cel mai scăzut nivel
14:20
SYNGENTA OFERĂ LOC DE MUNCĂ: Reprezentant Vânzări culturi speciale
13:40
CUM CONSUMĂM CORECT CĂTINA ÎN SEZON ȘI CUM O PĂSTRĂM PENTRU IARNĂ
12:40
„LA NEA ION”: Ospitalitate cu miros de fân și gust de miere la nordul Moldovei
11:20
MOLDOVA PREIA BUNE PRACTICI DIN OLANDA PENTRU MODERNIZAREA SECTORULUI AGROALIMENTAR
10:00
TEHNOLOGIE ȘI PASIUNE PENTRU LEGUME DE CALITATE ÎN GOSPODĂRIA FAMILIEI PLĂCINTĂ
09:40
PLOILE ÎNTÂRZIE RECOLTAREA LA FLOAREA-SOARELUI ȘI PORUMB. Fermierii, în alertă
9 octombrie 2025
18:00
7 BENEFICII DEMONSTRATE ALE GHIMBIRULUI. Cum ajută imunitatea și digestia
16:30
2 000 DE FERMIERI VOR PRIMI ECHIPAMENTE AGRICOLE PRINTR-UN NOU PROGRAM DE GRANTURI
16:11
BROKERII ANTICIPEAZĂ SCUMPIRI LA PORUMB PE FONDUL ÎNTÂRZIERILOR LA RECOLTARE
16:11
POMUȘOARELE, MAI SCUMPE ÎN ACEST AN. Fermierii ucraineni au pierdut jumătate din recoltă # Agromedia
16:11
UTM MODERNIZEAZĂ ÎNVĂȚĂMÂNTUL AGRICOL PRIN PARTENERIAT CU EXPERȚI GERMANI
16:11
VARIOLA LA BOVINE. Cum o recunoaștem, cauze și măsuri recomandate
16:11
CERCETĂTORII MOLDOVENI IMPLICAȚI ÎNTR-UN PROIECT EUROPEAN PENTRU SOLURI SĂNĂTOASE
16:11
ȘOFRAN CULTIVAT ÎN MOLDOVA, POVESTEA FAMILIEI CEBANU
8 octombrie 2025
18:10
GUTUIUL AURIU, SOI ROMÂNESC DE TOAMNĂ, GUSTOS ȘI PRODUCTIV
16:00
BERBERIS THUNBERGII: Arbustul decorativ cu frunze roșii, purpurii și galbene
15:20
COMERȚ FĂRĂ BARIERE: Moldova va integra sistemele vamale cu UE
15:00
VINURILE MOLDOVENEȘTI VOR AVEA ETICHETE NOI: REGULI aprobate de Guvern
13:20
GUVERNUL SUSPENDĂ TEMPORAR IMPORTURILE DE ZAHĂR ALB DIN SERBIA
11:40
VINHART: Povestea unei vinării de familie cu vinuri autohtone și ediții limitate
10:30
FINANȚARE PENTRU FERMIERII DIN SECTORUL ZOOTEHNIC: AGGRI, Apelul IV
7 octombrie 2025
13:10
MĂRUL LUI ADAM (MACLURA POMIFERA): Gard viu și protecție împotriva insectelor
12:00
„DACĂ PLOILE CONTINUĂ, PIERDEM 70% DIN RECOLTĂ”. Pomicultorii, în lupta cu vremea
11:00
FERMA VIITORULUI: Roboții optimizează procesele, iar vacile aleg singure momentul mulsului # Agromedia
