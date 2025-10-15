O fetiță, găsită de carabinieri, după ce s-a rătăcit de părinți de Hramul capitalei
Noi.md, 15 octombrie 2025 12:30
De Ziua Chișinăului, în mijlocul mulțimii adunate în centrul orașului, o fetiță s-a pierdut de părinții ei, notează Noi.md.Carabinierii aflați în serviciu au observat-o, au vorbit cu ea și i-au oferit siguranță, pînă cînd au reușit să-i găsească familia."Pentru părinți au fost clipe de emoție și recunoștință.Pentru noi, confirmarea că sîntem acolo unde trebuie, aproape de oameni.Ca
Ungaria a reușit să egaleze Portugalia în prelungirile meciului de la Lisabona, amînînd astfel calificarea echipei lui Cristiano Ronaldo la Campionatul Mondial, scrie tv8.md.În schimb, Anglia devine prima reprezentativă europeană care obține matematic calificarea la turneul final, transmite Eurosport.Maghiarii au fost cei care au deschis scorul în deplasare, printr-un gol marcat de Attila
Procuratura Bălți anunță despre expedierea în instanța de judecată a unei cauze penale de învinuire a unei persoane de comiterea infracțiunii de corupere electorală.Potrivit materialelor cauzei, făptuitorul aflîndu-se pe teritoriul Republicii Moldova, în special în municipiul Bălți, începînd cu luna mai a anului 2025 și pînă la 23.09.2025 (momentul reținerii acestuia), a acționat împreună cu a
Ministra Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, a declarat înaintea ședinței de astăzi a Guvernului că nu l-a cunoscut personal pe Alexandru Munteanu, candidatul propus pentru funcția de prim-ministru, însă i-a apreciat experiența profesională.„Nu am avut ocazia să-l cunosc pe domnul Munteanu. Am aflat detalii din presă, probabil ca și majoritatea. Reieșind din CV-ul său, are o experiență impres
Începînd cu 1 martie anul viitor, prețurile biletelor pentru transportul rutier de pasageri în traficul raional și interraional vor crește cu pînă la 20%, notează Noi.md.Aceste măsuri sînt prevăzute în noua metodologie de calcul a tarifelor, care va fi aplicată la nivel național și care a fost aprobată astăzi de către Executiv."Se propune o nouă metodologie de calculare a tarifelor pentru
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) informează cetățenii despre confirmarea unui caz de Pestă porcină africană (PPA) în raionul Orhei, notează Noi.md.În data de 7 octombrie, prin testări de laborator, a fost identificată prezența virusului în probele recoltate de la porci domestici dintr-o exploatație nonprofesională situată în localitatea Ciocîlteni, raionul Orhei.{{8410
Echipele naționale de fotbal ale Estoniei și Moldovei au terminat la egalitate, 1:1, în preliminariile Campionatului Mondial 2026Acesta este primul punct obținut de echipa moldovenească în actualul turneu de calificare.Pentru naționala Moldovei urmează ultimele două meciuri din acest ciclu preliminar în luna noiembrie contra Italiei și Israelului, care vor avea loc la stadionul Zimbru din
Douăsprezece salvatori din municipiul Bălți au devenit paramedici ai Serviciului Mobil de Reanimare și Descarcerare (SMURD).Angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgență din cadrul Direcției Căutare-Salvare nr. 2 au finalizat cu succes cursul de instruire pentru paramedici. Studiile specializate s-au desfășurat pe parcursul a cinci săptămîni, în incinta Direcției Regionale Căuta
Pe parcursul nopții trecute, echipajele mixte formate din carabinieri și polițiști din Bălți au intervenit pentru a asigura ordinea și siguranța rutieră, notează Noi.md.Pe strada Gagarin din municipiul Bălți, a fost observat un automobil care se deplasa haotic.{{840689}}La oprire, conducătorul auto emana un miros puternic de alcool, iar testarea cu aparatul Drager a arătat o concentrație d
Ministrul Anatolie Nosatîi a fost întrebat de jurnaliști despre informațiile apărute în presă, potrivit cărora Marea Britanie ar urma să trimită în țara noastră un contingent de experți militari specializați în contracararea dronelor, pentru a sprijini eforturile țării de consolidare a apărării într-un context regional tot mai tensionat.Jurnaliștii i-au spus ministrului că acest lucru a fost a
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în colaborare cu procurorii municipiului Chișinău, au efectuat peste 50 de percheziții în cadrul unei anchete extinse privind corupția sistemică în procesul de obținere a permiselor de conducere în raionul Călărași, transmite Noi.md.În urma acțiunilor de urmărire penală, trei persoane au fost reținute pentru 72 de ore.Potrivit datelor din dos
La frontiera de la Sculeni, dintre Republica Moldova și România, va fi aplicat regimul de control coordonat. Acesta presupune efectuarea verificărilor în comun de către autoritățile celor două state. Decizia a fost aprobată de Cabinetul de miniștri.{{841801}}Prin aplicarea principiului de oprire unică, formalitățile vamale și de frontieră vor fi realizate o singură dată, într-un punct comun. A
Patru procurori seniori din întreaga Europă au ieșit în prim-plan ca principali candidați pentru a o înlocui pe Laura Codruța Kövesi la conducerea Parchetului European (EPPO) anul viitor.Postul de conducere al EPPO, cu sediul în Luxemburg, este unul dintre cele mai dificile din Uniunea Europeană (UE), deoarece presupune coordonarea unei echipe de anchetatori transfrontalieri care vizează perso
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) informează despre faptul că, termenul-limită de prezentare a dărilor de seamă fiscale și termenul de achitare a impozitelor, taxelor, primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale pentru luna septembrie este data de 27 octombrie.Dările de seamă fiscale care urmează să fie prezentate / achitate către data menționa
Guvernul a aprobat modificarea Schemei de ajutor de stat regional, pentru investiții realizate în Republica Moldova.Proiectul prevede majorarea bugetului schemei de la 2 miliarde la 4 miliarde de lei, datorită creșterii semnificative a cererii din partea mediului de afaceri și a sprijinului financiar oferit de partenerii europeni. Din această sumă, 1 miliard lei va fi alocat sub formă de
În data de 14 octombrie, la Unitatea Primiri Urgente (UPU) a Institutului de Medicină Urgentă au fost înregistrate 225 adresări, adică peste 9 adresări în oră, majoritatea foarte grave, notează Noi.md.28 au fost pe zona roșie, pacienți foarte critici, între viață și moarte, care necesită implicarea unor echipe mari de medici - chirurgi, neurologi, neorochirurgi, traumatologi, reanimatologi, ca
Secretarul general adjunct al Guvernului, Andrei Strah, și-a anunțat demisia. Cererea sa a fost aprobată în cadrul ședinței de astăzi a Cabinetului de Miniștri.Andrei Strah a fost numit în această funcție în urma unui concurs public organizat de Cancelaria de Stat, decizia fiind aprobată la 4 octombrie 2023. El și-a început activitatea în cadrul Guvernului la 1 noiembrie 2023.Pe durata m
Serviciul 112 testează un nou sistem, care va alerta dispeceratul despre un accident rutier grav, chiar dacă victimele nu pot vorbi.Apelurile vor veni însoțite de date esențiale: locul exact, numărul de pasageri și detalii despre vehicul. În prezent, proiectul se află în faza de testare și este realizat în proporție de 60%. Odată finalizat, pînă în 2027, acesta va permite transmiterea unui
Sergiu Prodan, care ocupă încă funcția de ministru al Culturii în actualul Guvern, a fost întrebat de jurnaliști despre situația cu pavajul de pe strada 31 August 1989 din capitală, notează Noi.md.Jurnaliștii i-au spus lui Sergiu Prodan că, deși Guvernul va avea o nouă componență, rămîn multe probleme nerezolvate de ministerul Culturii sub conducerea sa. În special, Prodan a fost întrebat des
Prim-ministrul Dorin Recean a încheiat ultima sa ședință de Guvern în aplauze din partea membrilor Cabinetului de miniștri pe care l-a condus.În discursul său final, Recean a adus mulțumiri funcționarilor publici și partenerilor de dezvoltare, subliniind eforturile comune depuse pentru modernizarea țării și avansarea procesului de integrare europeană.{{842245}}„Am menționat acest lucru și
Primarul general Ion Ceban acuză formațiunile politice din Consiliul Municipal că blochează votarea bugetului Chișinăului pentru anul 2025. „Cred că au văzut la coada vacii interesul locuitorilor”, a declarat edilul la emisiunea „PE FAȚĂ” de la TV Moldova1 .După cum transmite Noi.md cu referire la Unimedia, Ion Ceban a fost întrebat de ce bugetul Chișinăului nu este votat, deși este sfîrșit de
În dimineața zilei de 16 octombrie, Adunarea Națională (camera inferioară a parlamentului) din Franța va vota două moțiuni de neîncredere în guvern, propuse de partidele de opoziție.Pe 13 octombrie, două partide au înaintat Adunării Naționale două proiecte de rezoluție de neîncredere în guvern.Pentru a forța demisia actualului Сabinet de Miniștri, vor avea nevoie de 289 de voturi din parte
Printre tinerii de astăzi există multe personalități talentate, orientate spre un scop precis și dornice de cunoaștere. Nu dau vina pe dificultățile vieții sau numeroasele probleme, și nu renunță. În schimb, fac tot ce le stă în puteri pentru a învăța să-și redescopere uimirea în lume, dar și în ei înșiși, în ciuda complexității lumii moderne. Așa este Nikita Lopatin, directorul Clubului Filosof
Prim-ministrul Dorin Recean și-a exprimat încrederea că Alexandru Munteanu, propunerea PAS pentru funcția de premier, va aduce un aport semnificativ în dezvoltarea Republicii Moldova.Declarațiile au fost făcute în cadrul ultimei ședințe a Guvernului, unde Recean i-a mulțumit lui Munteanu pentru acceptarea nominalizării.{{842173}}„Îi mulțumesc domnului Alexandru Munteanu pentru că a accepta
Preşedintele SUA, Donald Trump, i-a acordat, marţi, postum, lui Charlie Kirk Medalia Prezidenţială a Libertăţii, spunînd că introduce numele activistului conservator decedat ”în lista adevăraţilor eroi americani”.Erika Kirk, văduva lui Kirk şi actualul director executiv al Turning Point USA, a acceptat premiul în numele soţului său la ceremonia din Rose Garden.{{835983}}Prezentînd premiul,
Ministerul Culturii anunță publicarea în Monitorul Oficial a Ordinului nr. 369 din 3 octombrie 2025, prin care a fost aprobată Instrucțiunea privind procedura de înființare, strămutare și desființare a monumentelor de for public.Această instrucțiune explică, pas cu pas, modul de aplicare a legii, astfel încît orice modificare — fie amplasare, strămutare sau desființare — să se facă în mod tran
Partidul Inima Moldovei, condus de Irina Vlah, a depus o sesizare la Curtea Constituțională, solicitînd să nu fie recunoscut rezultatul alegerilor parlamentare.Formațiunea afirmă că noua componență a Parlamentului „nu reflectă voința reală a cetățenilor”, iar excluderea candidaților săi din cursa electorală, cu o zi înainte de scrutin, reprezintă „o diversiune împotriva legii” și „o lovitură d
În data de 10 octombrie, Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Sud a desfășurat mai multe vizite în teren în cadrul proiectului „Construcția apeductului magistral Sărata Nouă – Sărăteni cu conectarea localităților Seliște, Cazangic, Beștemac, Troian, Troița, Vozniseni, Sărăteni, Orac, Ceadîr, Colibabovca și Cneazevca, raionul Leova”.Au participat reprezentanți ai beneficiarului – Consiliului R
De la an la an, municipiul Chișinău devine tot mai verde, mai curat și mai frumos – aceasta este părerea locuitorilor capitalei.Intervievați cu prilejul sărbătorii hramului, oamenii au spus că centrul orașului, precum și parcurile sînt locurile preferate de ei.„Îmi place la Chișinău cel mai mult Parcul Dendrariu. Probabil, este cel mai frumos loc”.{{708470}}„Locuiesc la Chișinău de șas
Un cutremur mediu cu magnitudinea 4 s-a produs miercuri-dimineața, la ora 7:57, în județul Satu Mare, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pămîntului.Seismul a avut loc la adîncimea de 5 kilometri, în apropierea următoarelor orașe: 22 km sud-est de Satu Mare, 34 km vest de Baia Mare, 55 km nord de Zalău.În luna octombrie, în România s-au p
„Fiindcă este o sentință de condamnare, Ministerul Justiției va iniția procedurile de extrădare, în momentul în care va fi sesizat de către organele de dare în căutare despre confirmarea locului aflării în Federația Rusă”. Declarația aparține ministrei Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, care s-a referit la Marina Tauber.Întrebată dacă s-a mai cerut recent extrădarea unor persoane anume din F
Agenția Servicii Publice (ASP) a organizat un webinar informativ dedicat folosirii portalului guvernamental verifica.gov.md, care permite verificarea online a datelor privind înregistrarea la domiciliu și/sau la reședința temporară.ASP reamintește cetățenilor că nicio instituție publică sau privată nu are dreptul să ceară documentul confirmativ privind înregistrarea la domiciliu sau la reședin
Cabinetul de miniștri condus de Dorin Recean se reunește astăzi în ultima ședință. Potrivit legii, Executivul rămîne în funcție cu atribuții limitate, în regim de interimat, pînă la învestirea unui nou cabinet.Premierul Dorin Recean, numit în funcție în februarie 2023, a anunțat luni că nu va face parte din viitoarea echipă guvernamentală și că renunță și la mandatul de deputat, obținut pe lis
Mulți șoferi din Chișinău au început deja să își schimbe pneurile pentru iarnă.Mecanicii spun că au timp să lucreze fără grabă. Cei care vin acum vor să evite cozile de la sfîrșitul lunii și să fie pregătiți pentru primele zile friguroase."Sînt clienți cam la începutul lunii octombrie au început a schimba cauciucurile. În 20-25 de minute, le schimbăm depinde de mărimea la cauciuc, la roată
Gazul va fi întrerupt la Bălți timp de trei zile. Aceasta măsură se datorează reparațiilor la conductele de gaze și instalațiile aferente.Furnizarea va fi stopată între orele 9:00, pe 15 octombrie, și 17:00, pe 17 octombrie.Întreruperile se vor referi la consumatorii casnici și cei non-casnici, relatează Noi.md, cu referire la rupor.Astfel, nu va fi gaz la următoarele adrese: str
Nissan Juke Hybrid este o modalitate de a nu mai plăti pentru aer.Literalmente. Pentru că o parte din combustibilul din rezervorul dvs. de benzină se pierde în zadar. În trafic. La încălzire. Și pentru toate acestea plătiți.Cu Nissan Juke Hybrid, începeți să economisiți din prima zi. Pentru că în oraș consumă doar 5 litri la 100 de kilometri. Și nu este magie. Este funcționarea sistemului
Eva Romanciuc este primul bebeluș care s-a născut de Hramul Orașului Chișinău în Spitalul Clinic Municipal „Gheorghe Paladi”, notează Noi.md.A devenit deja o frumoasă tradiție ca Primăria Municipiului Chișinău, împreună cu partenerii, să felicite primul cetățean născut pe 14 octombrie, de Hramul capitalei.Cu această ocazie, Primarul General, Ion Ceban, i-a urat micuței multă sănătate și bu
Vă invităm zilnic să cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unică în felul său. Cele mai importante știri ale zilei:15 octombrie — a 288-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pînă la sfîrşitul anului au rămas 77 de zile.Sărbători religioase sau Ortodoxe: Sf. Sfinţit Mc. Ciprian şi Iustina FecioaraCe se sărbătorește în lume:
În perioada 15 - 18 octombrie, va fi stopat total traficul rutier pe str. Nicolae Costin, pe tronsoane, pe perioada diurnă, orele 09:00-19:00, notează Noi.md.Măsura a fost luată în legătură cu necesitatea lucrărilor de reparație îndeplinite pe str. Nicolae Costin.Astfel, pe 15.10.2025, în intervalul orelor 09:00-19:00, va fi suspendat traficul pe str. Nicolae Costin, pe tronsonul cuprins î
Pentru astăzi, meteorologii prognozează cer variabil.Precipitații nu se prevăd.Vîntul va sufla slab pînă la moderat, din direcția nord-vest.Ziua, în sudul țării temperatura aerului va fi de +13...+15°C.În centru se așteaptă +11...+13°C, iar în nord termometrele vor indica în jur de +8...+10°C.
Astăzi, pe mai multe adrese din municipiul Chișinău va fi întreruptă livrarea apei potabile, notează Noi.md.Astfel, în intervalul 09:00 – 18:00, astăzi, fără apă vor fi consumatorii din Ghidighici de pe următoarele adrese:-str. A. Mateevici; Păcii; Miron Costin; Vasile Costin; Nucarilor; Miorița; Alba-Iulia; L. Deleanu.{{824742}}Stopările au loc în legătură cu executarea lucrărilor pla
Fostul viceprim-ministru pentru reintegrare, Alexandru Flenchea, a vorbit în cadrul emisiunii „Фёдоров Show” despre noul parlament, relațiile dintre putere, opoziție și societate după alegeri. Politicianul a atras atenția asupra distorsionării rolurilor dintre cetățeni și stat și a făcut apel la restabilirea dialogului și a respectului reciproc.{{841160}}În opinia lui Flenchea, societatea are
Analistul politic român H.D. Hartmann a criticat dur starea democrației din România și Republica Moldova, afirmînd că „procesul democratic a fost tehnologizat”, iar instituțiile statului se află în colaps de legitimitate.Declarațiile au fost făcute în cadrul unui interviu pentru MLive, unde Hartmann a analizat situația politică de după alegerile recente din cele două țări.{{841873}}Potrivi
Premierul francez Sébastien Lecornu a anunţat marţi, în discursul său de politică generală, suspendarea reformei pensiilor. Legea adoptată în 2023, ridica vîrsta legală de pensionare la 64 de ani. Măsura privind suspendarea va rămîne în vigoare pînă la alegerile prezidenţiale din 2027.„Voi propune Parlamentului, în această toamnă, să suspendăm reforma pensiilor din 2023 pînă la alegerile prezi
Sportul a fost dintotdeauna o sursă de sănătate și de echilibru în viețile noastre. Ne place să facem mișcare, să ne deconectăm și să eliberăm endorfinele care ne fac să ne simțim bine.Oamenii de știință au constatat că practicarea sportului în mod regulat, în special a exercițiilor cardio, poate schimba biologia creierului și ne poate ajuta să evităm stările depresive și anxietatea.Care s
Termenul limită pentru finalizarea vettingului procurorilor și judecătorilor a fost prelungit pînă la sfîrșitul anului 2026. Anunțul a fost făcut de ministra justiției, Veronica Mihailov-Moraru. Potrivit ministrei, decizia vine pe fundalul complexității și duratei mari a procedurilor de evaluare, transmite IPN.Potrivit ministrei, deși procesul de vetting este în plină desfășurare, acesta nu po
Mulți oameni aleg să ia din oficiu vitamine și suplimente alimentare, pe motiv că acestea ar putea să contribuie la creșterea imunității.Doar că mare parte din ei sînt deja destul de sănătoși și visează la o stare generală mai bună.Știința arată însă că unele suplimente alimentare – precum beta carotenul, vitamina E și vitamina A – nu au cine știe ce rol important în prevenirea bolilor cro
Tîrgul de Carte de la Frankfurt, cel mai mare eveniment din lume dedicat industriei editoriale, își deschide marți porțile în acest oraș din vestul Germaniei, informează DPA.Înaintea ceremoniei de deschidere de marți după-amiază, o conferință de presă este programată în timpul dimineții, din păcate fără proaspătul laureat al premiului Nobel pentru Literatură, László Krasznahorkai, care a fost
Tratamentul gripei e o sarcină importantă și deloc simplă. Căci gripa, spre deosebire de multe alte IRVA (infecţie respiratorie virală acută), se deosebește printr-o dezvoltare rapidă (uneori fulgerătoare), cu apariția unor complicații grave.De aceea, pentru a face față bolii trebuie să ne luptăm cu ea corect. În ciuda numărului mare de informații despre ce și cum trebuie de făcut în timpul gr
Victoria Rotaru a scris istorie pentru proba de para powerlifting din Republica Moldova. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, sportiva a cucerit în premieră, o medalie pentru țara noastră, la Campionatul Mondial, la categoria de vîrstă juniori.Sportiva a intrat în posesia medaliei de bronz la proba împins culcat.Un alt reprezentant al țării noastre, Mihail Blănaru, s-a situat pe
