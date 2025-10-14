Depunere de flori la monumentul lui Ștefan cel Mare și Sfânt, cu prilejul Hramului orașului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău, 14 octombrie 2025 08:20
Depunere de flori la monumentul lui Ștefan cel Mare și Sfânt, cu prilejul Hramului orașului Chișinău
• • •
Alte ştiri de Primăria Municipiului Chișinău
Acum 5 minute
08:40
Mesajul Primarului General, Ion Ceban, cu ocazia Hramului orașului Chișinău # Primăria Municipiului Chișinău
„De Hramul orașului, să ne bucurăm de oamenii c...
Acum 30 minute
08:20
Acum 24 ore
16:30
Hramul orașului Chișinău la Turnul de Apă, memorie și identitate urbană # Primăria Municipiului Chișinău
De Hramul orașului nostru, Muzeul de Istorie a Orașului Chiș...
14:40
De Hramul Orașului Chișinău, în centrul urbei vor avea loc târguri ale producătorilor autohtoni și ale meșterilor populari, precum și activități comerciale cu bucate tradiționale # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău informează că pe 14 octombrie 2025,...
14:20
Conectarea instituțiilor educaționale din municipiu la sursa centralizată de agent termic # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău informează...
11:10
Lucrări de reparație și întreținere a infrastructurii rutiere, executate pe parcursul săptămânii: 06-12 octombrie 2025 # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău informează că &i...
10:00
09:40
De Hramul orașului Chișinău, transportul public municipal va circula în regim special # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chiș...
09:20
Chișinăul a găzduit ediția a XIV a Turneului Internațional de Dans Sportiv # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chiș...
Mai mult de 2 zile în urmă
11:10
Conducerea Primărie Municipiului Chișinău, în frunte cu Primarul General, Ion Ceban, viceprimari, pretori de sector, consilieri, angajați ai întreprinderilor municipale etc., au participat sâmbătă la o acțiune de plantare a arborilor pe strada Ghidighici, sectorul Buiucani. Aici au fost sădiți puieți din specia liquidambar (arbore de gumă). Activitatea face partea din Campania municipală de plantare de toamnă. Primarul General, Ion Ceban, a precizat că obiectivul de plantare al APL Chișinău pent...
10:30
Primarul General, Ion Ceban, participă la acțiunea de plantare a arborilor pe str. Ghidighici # Primăria Municipiului Chișinău
Conducerea Primărie Municipiului Chișinău, în frunte cu Primarul General, Ion Ceban, viceprimari, pretori de sector, consilieri, angajați ai întreprinderilor municipale etc., au participat sâmbătă la o acțiune de plantare a arborilor pe strada Ghidighici, sectorul Buiucani. Aici au fost sădiți puieți din specia liquidambar (arbore de gumă). Activitatea face partea din Campania municipală de plantare de toamnă. Primarul General, Ion Ceban, a precizat că obiectivul de plantare al APL Chișinău pent...
10 octombrie 2025
18:30
Sistarea circulației transportului pe șos Hâncești, tronsonul cuprins între străzile Lech Kaczynski și Sihastrului, pe 11-12 octombrie 2025 # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău informează că în ...
16:50
Primăria Chișinău și operatorul municipal de apă și canalizare conectează noi localități suburbane la rețeaua centralizată de apă # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Chișinău și S.A. „Apă-Canal Chiș...
13:10
35 de ani de excelență educațională la Instituția Publică Liceul Teoretic „Mircea Eliade” # Primăria Municipiului Chișinău
Fondat în anul 1990 ca unul dintre primel...
12:10
Convocarea ședinței extraordinare a Consiliului Municipal Chișinău pe 15 octombrie 2025 # Primăria Municipiului Chișinău
Miercuri, 15 octombrie 2025, ora 12:00, se convoacă ședința extraord...
12:00
Târguri cu produse autohtone în sectoarele capitalei, în weekendul: 11 – 12 octombrie 2025 # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău informează că în weekendul: 1...
11:10
Spectacolele muzicale pentru seniori, în cadrul Proiectului „Dialog între generații”, pe 11 și 12 octombrie 2025 # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău invită persoanel...
11:10
APL Chișinău promovează educația ecologică în instituțiile educaționale # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Chișinău și operatorul municipal de sa...
10:40
Reabilitarea cantinei și a blocurilor sanitare la IP Complexul Educațional „Antonin Ursu” # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău continuă implementarea proiectelor de ...
9 octombrie 2025
17:30
Echipele serviciilor municipale sunt mobilizate în teren 3 zile la rând pentru a remedia consecințele ploilor # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău informează că ec...
17:00
Conferința științifică internațională „Identitățile Chișinăului: arhitectură, cultură și dezvoltare urbană”, ediția a IX-a, organizată în parteneriat cu Primăria Chișinău # Primăria Municipiului Chișinău
Viceprimarul Capitalei, Angela Cutasevici, a pa...
16:13
Activitate de educație ecologică pentru elevii unui liceu din capitală # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Chișinău informează că Î.M. ...
16:13
Primăria Chișinău, prin Programul municipal ...
16:13
Sprijinirea dezvoltării sectorului antreprenorial din capitală, prin intermediul Centrului Municipal pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului # Primăria Municipiului Chișinău
APL Chișinău contribuie la sprijinirea sectorului de...
16:13
Programul activităților consacrate sărbătorii Hramul orașului Chișinău # Primăria Municipiului Chișinău
Chișinăul îmbracă haine de sărbătoare pe 14 octombrie,...
16:13
Municipalitatea continuă să investească în dezvoltarea infrastructurii educaționale din capitală # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău informează că &i...
8 octombrie 2025
18:20
Serviciile municipale de profil sunt pregătite pentru intervenție în contextul ploilor abundente # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău informează că regiile...
16:00
Festivalul Internațional de Teatru de Comedie „FESTIS”, ediția a VII-a # Primăria Municipiului Chișinău
În perioada 7–19 octombrie 2025, Te...
15:10
Colectivele școlilor din capitală sunt invitate să marcheze Ziua Mondială a Copiilor, alături de Rețeaua „Orașelor care Învață” a UNESCO # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău invită instituțiile de învățământ din capitală să marcheze Ziua Mondială a Copiilor – 20 noiembrie...
15:10
Proiectul de construcție a Stației regionale de pompare a apei, cu rețele de canalizare, pentru suburbiile Tohatin, Cruzești și Budești se află la ultima etapă de implementare # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău informează că se...
13:40
Viceprimarul Angela Cutasevici a avut o întrevedere cu Traian Urban, Șeful Centrului de Inovare Est din cadrul EIT Urban Mobility # Primăria Municipiului Chișinău
Viceprimarul Angela Cutasevici a avut o î...
09:40
Serviciile municipale se află pe teren pentru lichidarea consecințelor ploii de lungă durată # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău informează că se...
7 octombrie 2025
16:50
Lucrări de reparație capitală la 2 ateliere tehnologice ale Școlii auxiliare-internat nr. 5 # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău informează că la...
13:00
Întrevederea Primarului General cu noul șef al Oficiului BERD în Republica Moldova # Primăria Municipiului Chișinău
Primarul General, Ion Ceban, l-a primit î...
11:20
09:10
Lucrări de salubrizare a teritoriului orașului, desfășurate în cadrul campaniei „Curățenia generală de toamnă”, executate în perioada 29 septembrie – 05 octombrie 2025 # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău informează că &i...
6 octombrie 2025
16:20
Municipalitatea se pregătește pentru organizarea Hramului orașului Chișinău # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău informează că serviciile muicipale sunt...
16:00
Primăria Municipiului Chișinău atenționează populația despre emiterea...
15:40
Consiliul Municipal Chișinău va fi convocat în ședință în perioada următoare, pentru aprobarea bugetului municipal pentru anul 2025 # Primăria Municipiului Chișinău
Primarul General, Ion Ceban, a informat că în perioada următoare ...
15:20
Pregătirea fondului locativ pentru începerea sezonului termic 2025-2026 este pe ultima sută de metri # Primăria Municipiului Chișinău
-Primăria Municipiului Chișinău informează că fondul locativ muni...
15:10
Colectivul Primăriei Municipiului Chișinău adresează ...
13:30
Lucrări de reparație și întreținere a infrastructurii rutiere, executate pe parcursul săptămânii: 29 septembrie – 05 octombrie 2025 # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău informează că &i...
11:20
5 octombrie 2025
12:50
Luni, 06 octombrie 2025, ora 11:00, va avea loc ședin...
09:10
Mesajul Primarului General, Ion Ceban, adresat cadrelor didactice cu ocazia Zilei Profesorului # Primăria Municipiului Chișinău
„Dragi profesori, învățători,...
3 octombrie 2025
17:10
Primăria Municipiului Chișinău informează că ...
17:00
Atenție, chișinăuieni: Cod Galben de ploi puternice pentru sâmbătă, 04.10.2025 # Primăria Municipiului Chișinău
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis a...
15:10
Felicitări și închinare distinșilor pedagogi, cu ocazia Zilei profesionale a lucrătorului din învățământ # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău a felicitat &ici...
15:00
Spectacolele muzicale pentru seniori, în cadrul Proiectului „Dialog între generații”, continuă pe 04 și 05 octombrie 2025 # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău invită persoanel...
12:30
Primăria Chișinău vine cu precizări vizavi de infor...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.