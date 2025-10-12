Retrospectiva economică Mold-Street.com pentru perioada 5 – 11 octombrie 2025
Mold-Street, 12 octombrie 2025 06:50
Vânzările de apartamente în Chișinău s-au prăbușit, dar prețurile mari se mențin.***Zona Unică de Plăți în Euro reunește 41...
• • •
Acum o oră
06:50
Acum 24 ore
17:10
Prețurile de consum au scăzut complet în China, cea mai mare economie asiatică, și în Thailanda. Alte economii asiatice, inclusiv Filipine...
10:10
O nouă evaluare a unei agenţii de rating global plasează Moldova peste Bosnia şi Muntenegru # Mold-Street
Potrivit evaluării publicate pe 10 octombrie 2025, perspectiva stabilă reflectă așteptările S&P Global Ratings că "creșterea economică a Repu...
08:30
Programul oferă tinerilor cu vârsta între 18 și 35 de ani o indemnizație lunară neimpozabilă de 3.000 de lei timp de 12 luni, la prima ang...
Ieri
16:40
Comisia Europeană a anunțat vineri o extindere majoră a infrastructurii europene de IA, cu șase noi fabrici de IA care se alătură rețelei de fabrici d...
14:00
Boom investiţional în Moldova?! În prima jumătate a anului investiţiile private au crescut cu 26% # Mold-Street
Potrivit MDED, aceasta evoluţie pozitivă a investițiilor s-a datorat în special surselor financiare proprii ale agenților economici, dar credite...
09:30
Rezervele valutare au urcat la 5,16 miliarde de euro, dar sunt mai mici decât anul trecut # Mold-Street
În consecinţă, pe 30 septembrie 2025 activele oficiale de rezervă au constituit 5.163,69 milioane de euro, în comparație cu 29 august 2025...
08:00
Cum explică Ministerul Finanțelor diferențele de rate a dobânzii aplicate persoanelor fizice și băncilor la valorile mobiliare de stat # Mold-Street
Mold-Street.com a solicitat Ministerului Finanțelor să explice diferența dintre rata dobânzii aplicată persoanelor fizice și cea aplicată băncil...
Mai mult de 2 zile în urmă
16:10
Politicile comerciale ale președintelui american au zdruncinat încrederea investitorilor în obligațiunile Trezoreriei și au amplificat &ic...
16:10
Pierderile de energie în rețelele de distribuție ajung la 18%! Soluția propusă de Ministerul Energiei # Mold-Street
Soluția propusă de Ministerul Energiei în Programul de Transformare Digitală a domeniului Energetic pentru anii 2026–2030, elaborat cu spr...
16:10
Din volumul total al importurilor de zahăr cu facilități, circa 98% revine pe seama a patru companii, inclusiv una din regiunea transnistreană. A...
16:10
Conform datelor oficiale furnizate de Agenția Servicii Publice, în trimestrul III al 2025 au fost înregistrate doar 1.275 de apartamente v...
16:10
Mastercard lansează serviciul de retragere a numerarului la plata cu cardul, disponibil la stațiile de alimentare Vento în Moldova # Mold-Street
Mastercard, companie globală de tehnologie în domeniul plăților, lansează în premieră pe piața din Republica Moldova serviciul „Cash...
8 octombrie 2025
12:40
Cum să economisești timp și bani în afacerea ta: Paynet Business transformă finanțele IMM-urilor din Moldova # Mold-Street
Este momentul unei schimbări reale. Paynet lansează pe piață Paynet Business: o soluție digitală completă și modernă, dedicată IMM-urilor, care elimin...
11:10
Potrivit datelor Bursei, au fost tranzacţionate 2.932.885 de acţiuni de tezaur de către emitent (Maib), preţul unei acţiuni constituind 74,56 lei...
09:30
Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării (MDED) afirmă că măsura este una provizorie pentru 200 de zile şi de apărare comercială a pieței int...
05:30
Ministerul Finanţelor nu are bani pentru dezvoltarea unei noi platforme în domeniul achizițiilor publice # Mold-Street
Potrivit unui proiect promovat de Ministerul Finanţelor în cadrul obiectivului specific 1, privind armonizarea legislației în domeniul ach...
7 octombrie 2025
21:10
Uimitoarele cifre ale datoriei franceze: 5.000 de euro pe secundă, 3,4 trilioane de euro în total # Mold-Street
Datoria publică a Franței a crescut cu aproape 71 de miliarde de euro în al doilea trimestru al acestui an, ajungând la 3,416 miliarde de...
20:20
Cum au realizat în 2024, distribuitorii de energie, planurile de dezvoltare a rețelelor electrice # Mold-Street
Astfel ANRE a aprobat, în scopul recuperării prin tarifele reglementate, investițiile realizate de RED Nord (100% capital de stat) în valo...
11:00
De 4,6 ori mai puţin decât Georgia: Moldova este codaşa regiunii la atragerea de investiţii străine # Mold-Street
Conform raportului UNCTAD, în anul 2024 stocul ISD în Republica Moldova a constituit circa 5,39 miliarde de dolari, în scădere nesem...
08:40
Cinci companii au depus oferte pentru instalarea de puncte termice individuale în Chişinău # Mold-Street
Potrivit directorului Unității Consolidate pentru Implementarea și Monitorizarea Proiectelor în domeniul Energeticii (UCIPE), Ruslan Surugiu, &i...
08:10
Este vorba de reţeaua Casa Curată (Vion-Impex SRL), deţinută de omul de afaceri Vugar Novruzov, care ar urma să preia reţeaua de magazine Zolușca (Iac...
6 octombrie 2025
16:50
În doi ani numărul fraudelor online s-a dublat, iar valoarea prejudiciilor a crescut de 7 ori # Mold-Street
Astfel dacă anul trecut au fost înregistrate 832 de cazuri, valoarea prejudiciului estimat fiind de 73,75 milioane lei, apoi în nouă luni...
12:20
Aderarea la SEPA aduce pentru clienții băncii un nivel ridicat de interoperabilitate în Europa, iar diferența va fi simțită rapid: plăți și &ici...
10:20
Este deja a patra instalaţie de acest tip construită şi pusă în funcţiune de Transautogaz în ultimii doi ani. Aceasta în timp ce pri...
08:50
„Integrarea Moldovei în SEPA este un moment istoric pentru sistemul financiar național și confirmă parcursul european al țării. Această re...
05:40
Potrivit unei decizii a Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), Unitatea de implementare a Proiectului de construcţie...
5 octombrie 2025
12:40
Denumirile multor vinării sunt cunoscute nu doar în ţară, ci şi peste hotare, precum sunt Vinăria Purcari, Cricova, Castel Mimi, Mileștii M...
08:20
Retrospectiva economică Mold-Street.com pentru perioada 28 septembrie – 4 octombrie 2025 # Mold-Street
Acordarea titlului de parc industrial pentru nou creata SRL „Moldova HiTech Park”, pentru o perioadă de 30 de ani. Moldova are un nou parc...
05:20
"O pierdere săptămânală de 8% este un eveniment rar pe piețele petroliere, mai ales dacă vine în urma a cinci scăderi zilnice consecu...
4 octombrie 2025
18:30
Proiectul estimat la circa 30 milioane de dolari (circa jumătate de miliard de lei) este structurat în două loturi.Primul lot include drumul...
09:50
România redevine principala piaţă de desfacere pentru alcoolul din Moldova, depăşind SUA şi Belarus # Mold-Street
Scăderea s-a datorat, în special, unei reduceri de circa două ori a livrărilor de vinuri și alte băuturi alcoolice în Statele Unite ale Am...
07:10
Combinația de numere se referă la un program de lucru - de la 9:00 dimineața la 9:00 seara, șase zile pe săptămână - care își are originil...
3 octombrie 2025
17:20
Potrivit MDED, din totalul celor 407 servicii publice dedicate antreprenorilor și întreprinzătorilor, 284 pot fi accesate deja î...
15:20
Anunțul despre intenția de vânzare a participaţiei a fost făcut încă în luna iulie 2025 de fondul de investiţii EEAF Financial Servi...
12:10
Au trecut alegerile, pot fi majorate tarifele. Costul transportului de mărfuri pe calea ferată a crescut cu 7% # Mold-Street
Potrivit lui Iurie Rija, directorul Asociației „Agrocereale” acest lucru va reduce competitivitatea exporturilor moldovenești pe cale fera...
10:20
Pe lângă obiectivele de asigurarea stabilității prețurilor, supraveghere bancară și stabilitate financiară, în prezent „băncile cent...
07:40
Evenimentul reunește producători consacrați și mici vinificatori, fiecare venind cu propriile istorii despre muncă, tradiție și inovație. Vizitatorii...
07:10
Datoria externă brută a Republicii Moldova a crescut cu peste un miliard de dolari în prima jumătate a anului # Mold-Street
Astfel la finele lunii iunie 2025, datoria externă brută a Republicii Moldova a constituit circa 11,4 miliarde de dolari. Potrivit BNM, cea mai mare c...
2 octombrie 2025
15:10
Fă-ți cumpărăturile în Local, plătește cu Visa de la Moldindconbank și bucură-te de premii lunare # Mold-Street
Pe lângă cadourile super faine, pe care Local le dă cu ocazia aniversării, Moldindconbank vine cu premii extra pentru cei care utilizează cardul...
15:00
Potrivit Ministerului Energiei, metodologia stabilește, în baza Legii privind fondul ariilor naturale protejate, că centrale electrice eoliene n...
13:50
O fabrică din Moldova, produce cutii de lux pentru Chanel, Dior și alte branduri de renume # Mold-Street
Particularitatea companiei este că aproape 80% din procesul de producție este manual, ceea ce transformă fiecare cutie într-o piesă unică, reali...
13:30
Tranzacția întărește poziția Victoriabank pe piață, extinde portofoliul de servicii și reafirmă angajamentul băncii de a sprijini antreprenorii...
11:30
Potrivit CNA, investigațiile vizează "foști factori de decizie ai Societății pe Acțiuni „Edilitate”, care, în perioada 2024&nda...
08:50
SRL „Moldova HiTech Park” are un capital social de trei milioane de lei şi este fondată de Agenția Proprietății Publice (55%), Consiliul m...
1 octombrie 2025
18:00
„Este prima paralizie fiscală a guvernului din 2019”, notează New York Times, care susţine că impactul acesteia este unul enorm. Or va duc...
17:10
Autoritatea de concurență susține că are motive de îngrijorare că respectivele companii ar fi putut încălca normele legale prevăzute la ar...
11:00
Decizia stabilește trecerea etapizată a anumitor categorii de consumatori către furnizarea gazelor naturale la prețuri de piață, eliminând trept...
08:50
Într-o postare pe Facebook, funcționarul şi politicianul menționează că va lua o pauză din activitatea politică pe durata următorului mandat al...
08:00
Guvernul va elimina Emiratele Arabe și alte paradisuri fiscale din lista neagră. Nepalul scapă graţie Ministerului Economiei # Mold-Street
Lista actuală, aprobată de Guvernul Recean în martie 2024 cuprinde 75 de jurisdicții și regiuni autonome, considerate neconforme în ceea c...
