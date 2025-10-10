Igor Grosu susține continuitatea guvernului moldovean: miniștrii cu rezultate notabile trebuie să rămână în funcție
Ziarul National, 10 octombrie 2025 23:15
Liderul Partidului Acțiune și Solidaritate, Igor Grosu, afirmă că Dorin Recean și mai mulți dintre actualii miniștri ar trebui să facă parte din vi...
Acum 4 ore
00:30
Melania Trump a deschis un dialog cu Putin pentru a discuta soarta copiilor ucraineni deportați în Rusia # Ziarul National
Prima Doamnă a Statelor Unite, Melania Trump, a anunțat vineri că a stabilit un "canal de comunicare" cu președintele rus, Vladimir Putin, pentru a...
10 octombrie 2025
23:15
Igor Grosu susține continuitatea guvernului moldovean: miniștrii cu rezultate notabile trebuie să rămână în funcție # Ziarul National
Liderul Partidului Acțiune și Solidaritate, Igor Grosu, afirmă că Dorin Recean și mai mulți dintre actualii miniștri ar trebui să facă parte din vi...
Acum 6 ore
21:15
Maia Sandu a premiat 11 personalități remarcabile cu Premiul Național 2025 în cadrul unei ceremonii festive # Ziarul National
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, împreună cu ministrul Culturii, Sergiu Prodan, a acordat astăzi Premiul Național în cadrul unei ceremoni...
21:15
NATO desfășoară exercițiul anual de disuasiune nucleară „Steadfast Noon” cu participarea a 2.000 de militari și 71 de avioane din 14 state membre # Ziarul National
Un exercițiu anual NATO de disuasiune nucleară, cunoscut sub numele de Steadfast Noon, este programat să înceapă luni și va dura două săptămâni. De...
21:15
Ziua de sâmbătă în Republica Moldova aduce temperaturi ușor mai joase față de vineri, cu o medie de maximum 13 grade Celsius în orele amiezii. În g...
Acum 8 ore
20:15
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, consideră că procesul de aderare la Uniunea Europeană ar putea accelera soluționarea conflictului transnist...
19:15
Consiliul Municipal Chișinău revine în ședință: bugetul și alte proiecte cruciale pe agenda din 15 octombrie # Ziarul National
După mai bine de trei luni de pauză, Consiliul Municipal Chișinău se va reuni în ședință pe 15 octombrie, conform unei dispoziții semnate de primar...
Acum 12 ore
18:15
ULTIMA ORĂ, DOC // Un fost PREȘEDINTE al R. Moldova, decorat cu „Ordinul Republicii”. Cea mai înaltă dinstincție a mai fost acordată unui vinificator, MINISTRU și deputat. LISTA completă # Ziarul National
Fostul președinte al R. Moldova, Nicolae Timofti, ministra Sănătății, Ala Nemerenco, deputatul Oazu Nantoi și vinificatorul Ion Luca au fost dec...
18:15
Elevii de la Liceul „Ion Creangă” din Chișinău și-au ales reprezentanții în Senatul Școlar # Ziarul National
Liceul Teoretic „Ion Creangă” este una din instituțiile de învățământ general din țară care a organizat alegeri pentru funcția de Președinte al Sen...
18:00
ANALIZĂ // Prioritățile viitorul Guvern al R. Moldova după alegerile cruciale din 28 septembrie. „Este o cursă contra cronometru” # Ziarul National
Noi linii electrice și parcuri eoliene; urmăriri penale rapide ale presupușilor sabotori susținuți de Rusia; câștigarea încrederii cetățenilor....
18:00
Polonia și Ungaria se opun ferm pactului european privind imigrația: un nou front deschis împotriva Bruxelles-ului # Ziarul National
La două luni după ce a preluat puterea, președintele polonez Karol Nawrocki se opune categoric pactului european referitor la migrație și azil. Ace...
17:45
Noi funcționari publici din Ministerul Educației și Cercetării au depus jurământul de credință în prezența Galinei Rusu # Ziarul National
Mai mulți funcționari publici, debutanți din Ministerul Educației și Cercetării, au depus astăzi Jurământul de credință al funcționarului public. A...
17:45
Maia Sandu, discurs la aniversarea Comisiei de la Veneția despre apărarea democrației în fața noilor amenințări # Ziarul National
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va fi prezentă mâine, pe 11 octombrie, la ceremonia ce marchează a 35-a aniversare a Comisiei de la Vene...
17:45
Bătălie pentru conducerea „Moldelectrica”: doi candidați intră în cursa finală pentru funcția de director general # Ziarul National
Doi candidați au fost admiși la etapa de interviu în concursul pentru funcția de director general al întreprinderii „Moldelectrica”. Potrivit infor...
17:00
Grevă anunțată la aeroporturile din Roma: Ce trebuie să știe cetățenii români care călătoresc în Italia! # Ziarul National
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) aduce la cunoștința cetățenilor români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Italia in...
17:00
Polonia sprijină Ucraina cu generatoare și resurse energetice, în urma atacurilor rusești intense # Ziarul National
Generatoare, resurse suplimentare de energie electrică și un terminal de GNL sunt disponibile pentru Ucraina, a anunțat vineri ministrul polonez de...
17:00
Moldova își intensifică cooperarea internațională pentru locuințe accesibile și dezvoltare urbană sustenabilă # Ziarul National
Secretarul de stat în domeniul urbanism, construcții și locuințe, Veaceslav Șipitca, a participat la cea de-a 86-a sesiune a Comitetului pentru Dez...
17:00
Maia Sandu participă la aniversarea Comisiei de la Veneția în Italia: Discurs despre apărarea democrațiilor și lecțiile Moldovei # Ziarul National
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, va efectua sâmbătă, 11 octombrie, o vizită oficială în Italia pentru a participa la ceremonia de comem...
16:00
Republica Moldova, pas decisiv spre Europa la Forumul Global Gateway 2025 de la Bruxelles: investiții și colaborare regională în prim-plan # Ziarul National
Viceprim-ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, a participat la Forumul Global Gateway 2025, un eveniment de prestigiu...
16:00
Mediatori comunitari romi își unesc forțele la Chișinău pentru combaterea discriminării în educație # Ziarul National
Mediatori comunitari pentru romi din diverse regiuni ale Republicii Moldova s-au reunit la Chișinău, între 9 și 10 octombrie 2025, pentru un progra...
15:00
Indemnizație lunară de 3.000 lei atrage tinerii către industriile strategice din Moldova # Ziarul National
La două luni de la lansarea Programului Național „+3.000 lei pentru cariera ta”, un număr de 83 de tineri sunt aproape să primească indemnizația lu...
15:00
Genomul, cheia diagnosticării rapide a bolilor tratabile la nou-născuți: noi perspective din Australia # Ziarul National
Adăugarea secvenţierii genomului la screeningul standard al nou-născuților ar contribui la identificarea a sute de boli tratabile la copii. Acestor...
15:00
Netanyahu anunță primul bilanț al ostaticilor din Gaza: 20 sunt în viață, 28 au murit; lista deținuților palestinieni eliberați a fost publicată # Ziarul National
Acordul de încetare a focului dintre Israel și Hamas include eliberarea ostaticilor reținuți în Fâșia Gaza. Premierul israelian, Benjamin Netanyahu...
Acum 24 ore
13:00
Alegeri simultane reușite pentru Consiliile Școlare ale Elevilor în Moldova: Sprijin financiar și spirit civic activat în școli # Ziarul National
În Republica Moldova, alegerile simultane pentru Consiliile Școlare ale Elevilor au avut loc pentru al doilea an consecutiv. Aproximativ 670 de șco...
13:00
Creșterea importurilor de energie rusă în România: Un paradox economic și politic în contextul sprijinului pentru Ucraina # Ziarul National
Mai multe țări din Uniunea Europeană, printre care Franța, Olanda, România și Portugalia, și-au mărit importurile de energie din Rusia în anul 2025...
13:00
Voronin își declară independența politică: PCRM va forma o fracțiune separată în Parlament # Ziarul National
Partidul Comuniștilor va forma propria fracțiune în viitorul Parlament. Liderul formațiunii, Vladimir Voronin, a făcut acest anunț. Este important ...
12:00
O descoperire revoluționară: Proteina bacteriană care declanșează autodistrugerea celulelor canceroase, dezvăluită de cercetătorii spanioli # Ziarul National
O echipă internațională de cercetători, condusă de oameni de știință spanioli, a descoperit că o proteină secretată de un anumit tip de bacterie po...
11:00
Ministerul de Externe al R. Moldova denunță atacurile rusești asupra infrastructurii energetice din Kiev # Ziarul National
Ministerul de Externe al R. Moldova a condamnat ferm noile atacuri nocturne ale forțelor invadatoare ruse asupra mai multor orașe din Ucraina. Kiev...
09:00
Rusia lovește puternic infrastructura energetică a Ucrainei: Kievul fără electricitate și apă, opt răniți raportati # Ziarul National
Oficiali ucraineni de rang înalt au declarat vineri dimineaţa că Rusia desfăşoară un „atac masiv” asupra infrastructurii energetice a Ucrainei. În ...
09:00
Moldova, acuzată de transformare în centru logistic pentru Ucraina de către viceministrul rus de externe # Ziarul National
Viceministrul rus de externe, Mihail Galuzin, a afirmat că autoritățile din Moldova încearcă să transforme țara într-o bază de aprovizionare pentru...
09:00
♈️ BerbecO zi plină de provocări se arată la orizont, însă curajul și determinarea îți vor fi aliați de nădejde. Chiar dacă te confrunți cu obstac...
08:00
Acces istoric al presei în sala deliberărilor Premiului Nobel pentru Pace: Prima privire în 125 de ani! # Ziarul National
Membrii comitetului Nobel norvegian, care sunt responsabili de atribuirea celui mai prestigios premiu din lume, vor dezvălui vineri cine va primi P...
Ieri
22:45
Acuzații grave: Ucraina, responsabilă de distrugerea unei conducte de amoniac lângă Rusin Iar, pentru a opri trupele ruse? # Ziarul National
Rusia a acuzat joi armata ucraineană că a distrus o țeavă a unei conducte de amoniac, provocând emisii ale acestui gaz toxic folosit în agricultură...
21:45
Zelenski denunță planul Rusiei de a perturba Ucraina prin atacuri asupra infrastructurii energetice în prag de iarnă # Ziarul National
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski acuză Rusia că vrea să creeze haos în Ucraina prin atacuri asupra infrastructurii energetice și feroviare...
20:45
Proces la Paris pentru moldovenii acuzați de inscripții controversate legate de Ucraina # Ziarul National
Patru bărbați originari din Republica Moldova vor fi judecați pe 23 februarie de un tribunal corecțional din Paris. Ei sunt acuzați că, în iunie 20...
20:45
Evacuare de urgență la Sloviansk: atacurile asupra infrastructurii energetice pun în pericol locuitorii înaintea iernii # Ziarul National
Primarul orașului Sloviansk, Vadîm Lîah, situat în apropierea liniei frontului din estul Ucrainei, a solicitat joi locuitorilor să părăsească local...
20:45
Vineri, 10 octombrie 2025, aduce schimbări meteo notabile în Republica Moldova. Temperaturile cresc în medie cu peste 10 grade în mai multe regiuni...
20:45
Întâlnirea dintre Marco Rubio și Oana Țoiu: România, apreciată pentru angajamentele în apărare și rolul de securitate la Marea Neagră # Ziarul National
Departamentul de Stat al SUA a informat că secretarul de stat, Marco Rubio, a avut o discuție cu ministrul român de Externe, Oana Ţoiu, abordând as...
18:45
Evacuare urgentă a familiilor cu copii din Kramatorsk: bombardamentele pun în pericol vieți omenești # Ziarul National
Autoritățile municipale au hotărât joi evacuarea familiilor cu copii care locuiesc în unele cartiere din Kramatorsk. Acesta este ultimul mare oraș ...
18:45
Putin admite responsabilitatea Rusiei în doborârea avionului azer, soldată cu 38 de victime # Ziarul National
Liderul rus Vladimir Putin a recunoscut joi că apărarea aeriană a Rusiei este responsabilă pentru doborârea unui avion de linie azer în decembrie a...
18:45
Krasnoselski cere reluarea dialogului la nivel înalt cu Chișinăul pe fondul crizei energetice din Transnistria # Ziarul National
Liderul regiunii transnistrene, Vadim Krasnoselski, a declarat că, în prezent, dialogul dintre Tiraspol și Chișinău este redus în principal la schi...
17:45
Moldova, nou membru EuroHPC: un pas esențial în avansul digital și științific european # Ziarul National
9 octombrie 2025 - Republica Moldova a devenit cel de-al 37-lea stat membru al Inițiativei Comune Europene pentru Calcul de Înaltă Performanță (Eur...
17:45
Comisia Europeană investighează acuzațiile de spionaj ale Ungariei la Bruxelles sub conducerea lui Viktor Orbán # Ziarul National
Comisia Europeană a anunțat joi că va investiga acuzațiile conform cărora guvernul condus de premierul maghiar Viktor Orbán ar fi trimis spioni la ...
17:45
CtEDO obligă R. Moldova să despăgubească pe Veaceslav Platon cu 17.600 euro datorită condițiilor de detenție din 2017 # Ziarul National
Republica Moldova a fost obligată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO) să-i plătească lui Veaceslav Platon suma de 17.600 de euro. Aces...
16:45
Liderul oficiului Florești al Partidului „Șor”, judecat pentru acceptarea finanțării ilegale de la un grup criminal organizat # Ziarul National
CHIȘINĂU – Procuratura Anticorupție a încheiat urmărirea penală și a trimis în instanța de judecată cauza penală împotriva președintelui oficiului ...
16:45
Zelenski îl va nominaliza pe Trump la Premiul Nobel pentru Pace în schimbul rachetelor Tomahawk pentru Ucraina # Ziarul National
Kievul intenționează să-l nominalizeze pe Donald Trump pentru Premiul Nobel pentru Pace, cu condiția ca acesta să trimită rachete Tomahawk în Ucrai...
16:45
Moldova lansează un nou plan aliniat la UE pentru promovarea memoriei Holocaustului și culturii toleranței # Ziarul National
Elaborarea unui nou plan de acțiuni pentru promovarea memoriei Holocaustului și a culturii toleranței în perioada 2026-2029 a fost tema unei întâln...
16:45
Laureatul Nobel László Krasznahorkai și critica sa dură la adresa neutralității Ungariei în conflictul din Ucraina # Ziarul National
Laureatul Premiului Nobel pentru Literatură din 2025, László Krasznahorkai, este un scriitor epic de renume, parte din tradiția central-europeană c...
16:45
Moldova atrage tot mai mulți studenți internaționali: număr record de înscrieri la universitățile autohtone # Ziarul National
În anul de studii 2025-2026, instituțiile de învățământ superior din Moldova au înregistrat un număr record de studenți străini. În total, 1113 stu...
16:45
Neîndeplinirea criteriilor de INTEGRITATE, principala cauză a nepromovării vettingului de către JUDECĂTORI: 64 de magistrați au DEMISIONAT ori s-au retras din concursuri # Ziarul National
Comisia de Evaluare a Judecătorilor a primit la evaluare 181 de subiecți, dintre care 64 au demisionat ori s-au retras din concursuri. Co...
