DOC // Distincții de stat pentru personalități din cultură, sport, educație, medicină și știință. Șefa statului Maia Sandu a semnat decretul prezidențial
Moldpres, 10 octombrie 2025 19:20
Președinta Maia Sandu a conferit distincții de stat mai multor personalități care s-au remarcat prin activitatea de excepție în domenii precum: cultură, sport, educație, administrație publică, medicină, economie și știință. Oficialul a semnat astăzi un decret...
• • •
Alte ştiri de Moldpres
Acum o oră
19:20
DOC // Distincții de stat pentru personalități din cultură, sport, educație, medicină și știință. Șefa statului Maia Sandu a semnat decretul prezidențial # Moldpres
Președinta Maia Sandu a conferit distincții de stat mai multor personalități care s-au remarcat prin activitatea de excepție în domenii precum: cultură, sport, educație, administrație publică, medicină, economie și știință. Oficialul a semnat astăzi un decret...
Acum 2 ore
18:10
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va participa mâine, 11 octombrie, la ceremonia dedicată celei de-a 35-a aniversări a Comisiei de la Veneția. În cadrul evenimentului, șefa statului va susține un discurs despre apărarea democrațiilor în fața no...
18:10
Aplicarea Sistemului EES la frontierele externe ale Uniunii Europene. MAE prezintă noile reguli de intrare în statele UE # Moldpres
Începând cu 12 octombrie curent, în statele Uniunii Europene va fi operaționalizat Sistemul de Intrare/Ieșire (EES). Acesta este un instrument electronic modern de control, implementat la frontierele externe ale UE - puncte terestre, aeroporturi și porturi ma...
Acum 4 ore
17:20
Speakerul Igor Grosu într-un interviu acordat AGERPRES: „Procesul de integrare europeană poate contribui la grăbirea soluționării problemei transnistrene” # Moldpres
Procesul de integrare europeană poate contribui la grăbirea soluționării problemei transnistrene. Regiunea din stânga Nistrului este foarte integrată în tot ceea ce numim comerț internațional. Declarația a fost făcută de președintele Parlamentului, Igor Gro...
16:50
16:50
R. Moldova consolidează cooperarea cu ONU pentru construcția mai multor locuințe accesibile și dezvoltare urbană durabilă # Moldpres
Republica Moldova face un nou pas în direcția dezvoltării urbane durabile și a asigurării locuințelor accesibile pentru cetățeni. Secretarul de stat în domeniul urbanismului, construcțiilor și locuințelor de la Ministerul Infrastructurii şi Dezvoltării Reg...
16:40
Concursul CEMT 2026, temporar amânat: ANTA face clarificări pentru operatorii de transport rutier internațional # Moldpres
Agenția Națională Transport Auto (ANTA) anunţă amânarea temporară a depunerii cererilor pentru participarea la Concursul CEMT 2026, măsura fiind luată pentru a asigura finalizarea completă și transparentă a procedurilor aferente Concursului CEMT 2025, transmite M...
16:40
Orașul Nisporeni face un pas important spre revitalizare urbană prin finalizarea lucrărilor de modernizare a accesului către Spitalul Raional și Centrul de Sănătate. Proiectul, implementat de Solidarity Fund PL în Moldova în parteneriat cu Primăria orașului N...
16:30
Oficiul Național al Turismului și ADR Chișinău își unesc eforturile pentru dezvoltarea turismului durabil în capitală # Moldpres
Republica Moldova face un nou pas spre consolidarea sectorului turistic, după ce astăzi a fost semnat Memorandumul de Înțelegere între Oficiul Național al Turismului (ONT) și Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) municipiul Chișinău, un document strategic car...
16:20
Republica Moldova, partener activ la Forumul Global Gateway 2025: Vladimir Bolea promovează conectivitatea regională și investițiile durabile # Moldpres
Republica Moldova a fost reprezentată la cel mai important eveniment european dedicat cooperării și investițiilor strategice – Forumul Global Gateway 2025, organizat de Comisia Europeană. Vicepremierul Vladimir Bolea, ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Region...
16:10
Proceduri simplificate la traversarea postului Costești-Stânca. Serviciul Vamal și IGPF vor aplica, în regim pilot, modelul european de control unic la frontieră # Moldpres
Republica Moldova aplică, în premieră, modelul european de control unic la frontieră, bazat pe cooperare interinstituțională. Serviciul Vamal și Inspectoratul General al Poliției de Frontieră (IGPF) au lansat astăzi proiectul-pilot privind delegarea competențelor ...
Acum 6 ore
16:00
Kiev–București, prin Ungheni: un nou tren al prieteniei consolidează legăturile dintre Ucraina, Republica Moldova și România # Moldpres
Un pas simbolic, dar cu greutate istorică, a fost făcut astăzi în relațiile dintre Ucraina, Republica Moldova și România – lansarea trenului direct Kiev–București, care circulă prin Ungheni. Evenimentul marchează nu doar o nouă rută de transport ...
16:00
Vinurile, gastronomia și cultura Republicii Moldova au fost celebrate la Cercle Royal Gaulois din Bruxelles # Moldpres
Republica Moldova a fost în centrul atenției la prestigiosul Cercle Royal Gaulois din Bruxelles, unde a avut loc o seară de gală dedicată vinurilor, gastronomiei și culturii naționale. Evenimentul a reunit diplomați, oficiali europeni, oameni de afaceri, membri ai Ce...
15:40
Peste 12 000 de locuri de muncă, propuse de ANOFM. Chișinău și Bălți, printre localitățile cu cele mai multe posturi vacante # Moldpres
Peste 12 000 de locuri de muncă vacante sunt propuse cetățenilor din întreaga țară de către Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM). Cele mai multe locuri de muncă sunt pentru persoanele cu studii profesionale și pentru muncitorii necalificaț...
15:10
GALERIE FOTO // „Patimile după Iov” – drama unei familii din Basarabia, pe scena Teatrului Național în acest weekend # Moldpres
O casă. Un sat. Un oraș. O țară cu frontiere nesigure. Un imperiu care năvălește peste toate. Pe acest fundal tulburător, saga unei familii basarabene devine povestea unui neam întreg – o epopee a dăinuirii în fața catastrofelor istorice.Scene din ...
14:40
MAE condamnă atacurile masive ale Rusiei asupra Kievului: „Suntem deplin solidari cu locuitorii din Ucraina” # Moldpres
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) de la Chișinău a condamnat astăzi atacurile masive ale Rusiei asupra Kievului, care au provocat victime și distrugeri grave, informează MOLDPRES.Instituția a subliniat că oamenii din țara noastră sunt solidari cu cetățenii din Uc...
14:30
Albumul „Văratic – album de familie” de Ștefan Susai, lansat la Biblioteca Națională a Republicii Moldova # Moldpres
Sensibilitatea artistică, fotografia documentară și dragostea pentru satul românesc autentic se regăsesc în albumul „Văratic – album de familie”, semnat de Ștefan Susai și lansat astăzi la Biblioteca Națională a Republicii Moldova, informea...
14:20
Peste 80 de tineri vor primi indemnizația lunară în cadrul Programului Național „+3.000 lei pentru cariera ta” # Moldpres
La două luni de la lansarea Programului Național „+3.000 lei pentru cariera ta”, 83 de tineri sunt pe cale să primească indemnizația lunară neimpozabilă de 3.000 de lei, iar alți peste 1.000 urmează să finalizeze validarea digitală a cererilor. Programul, i...
Acum 8 ore
14:00
Chișinăuienii, în pregătiri pentru masa de Hram. Specialiștii în sănătate recomandă procurarea produselor alimentare doar din locuri autorizate # Moldpres
Specialiștii în sănătate recomandă chișinăuienilor să procure pentru masa de Hram produse alimentare sigure, doar din unități și spații comerciale autorizate. De asemenea, cetățenii sunt îndemnați să respecte principiile unei alimentații echilibrate, i...
13:30
Guvernatoarea BNM: „Republica Moldova este parte integrantă a Europei financiare și un exemplu de inovație” # Moldpres
Republica Moldova a devenit parte integrantă a Europei financiare, prin reforme, digitalizare și integrare operațională, iar țara reprezintă „un exemplu de inovație dincolo de digital”. Declarațiile au fost făcute de către guvernatoarea Băncii Naționale a ...
13:20
Directorul general al Termoelectrica, Iurie Razlovan, a declarat astăzi că motive pentru majorarea tarifelor la energia termică livrată consumatorilor nu sunt. Mai mult decât atât, „teoretic, pot să existe premise ca tariful să scadă”, a opinat Razl...
13:20
Reuters: Țările baltice au elaborat planuri de evacuare a populației în caz de atac al Rusiei # Moldpres
Țările baltice au început să elaboreze planuri de evacuare a populației civile în eventualitatea unui atac militar din partea Federației Ruse, relatează agenția Reuters, citată de MOLDPRES.Astfel, în Lituania, în această săptămână, au...
13:10
VIDEO // Un cetățean străin, învinuit de organizarea migrației ilegale, extrădat și plasat în arest în Republica Moldova # Moldpres
Un cetățean irakian, aflat în căutare internațională, a fost extrădat și plasat în arest în Republica Moldova. Bărbatul, în vârstă de 42 de ani, a fost preluat din custodia autorităților române, informează MOLDPRES.Potrivit Poli...
13:00
O afacere de familie din Tiraspol transformă pasiunea în succes: atelierul Fatin crește cu sprijinul UE și PNUD # Moldpres
În perioada pandemiei, Iulia Cernobrivcenko și mama sa, Victoria Pirogova, au transformat provocările în oportunitate, creând o afacere de familie în domeniul croitoriei – atelierul Fatin. Iulia, economistă de profesie, și mama sa, croitoreasă c...
12:50
CFM modernizează estacadele feroviare, instrument strategic pentru logistică și dezvoltare economică în R. Moldova # Moldpres
Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova” (CFM) continuă modernizarea infrastructurii logistice prin dezvoltarea estacadelor feroviare, platforme special amenajate care facilitează transportul rapid, sigur și eficient al mărfurilor pe întreg t...
12:20
Premiul Nobel pentru Pace pe anul 2025 a fost câștigat de Maria Corina Machado, lideră a opoziției din Venezuela. Anunțul a fost făcut vineri, 10 octombrie de Comitetul Nobel norvegian, transmite MOLDPRES.Maria Corina Machado a obținut Premiul Nobel pentru Pace 20...
Acum 12 ore
11:30
Guvernul atenționează cetățenii privind fraudele financiare online: „Nu vă lăsați atrași în grupuri de „investiții” sau platforme suspecte” # Moldpres
Guvernul a atenționat astăzi cetățenii privind fraudele financiare online și i-a îndemnat să fie precauți și să nu se lase atrași în grupuri de „investiții” sau platforme suspecte, transmite MOLDPRES.„Promisiunile de câștiguri...
11:20
Prețurile la carburanți scad pentru a doua săptămână consecutiv, sub influența evoluțiilor de pe piețele internaționale # Moldpres
Prețurile la carburanți scad pentru a doua săptămână consecutiv, tendința fiind determinată de evoluțiile de pe piețele internaționale. În acest interval, benzina s-a ieftinit cu 2%, iar motorina cu 1,75 la sută. Ieftinirile vor continua și în weeken...
11:10
Vicepremierul Vladimir Bolea, la Forumul Global Gateway: „R. Moldova nu solicită doar sprijin internațional, ci oferă și parteneriat” # Moldpres
Vicepremierul Republicii Moldova, Vladimir Bolea, ministru al Infrastructurii şi Dezvoltării Regionale (MIDR), participă, în perioada 9–10 octombrie 2025, la Forumul Global Gateway, organizat la Bruxelles, sub egida Comisiei Europene, un eveniment internațion...
10:40
Biblioteca Națională marchează 150 de ani de la nașterea Reginei Maria printr-o expoziție comemorativă # Moldpres
Biblioteca Națională a Republicii Moldova găzduiește expoziția „Regina Maria – singura regină a României Mari”, inaugurată cu ocazia împlinirii a 150 de ani de la nașterea Reginei Maria. Evenimentul aduce în prim-plan o colecție de doc...
10:40
Ministrul Dorin Junghietu, la Forumul Asociațiilor de Locatari: „Guvernul, în premieră, finanțează lucrări de eficiență energetică în blocuri și case individuale” # Moldpres
Clădirile sunt cel mai mare consumator de energie în Moldova, iar pentru a reduce facturile gospodăriilor casnice, Guvernul, în premieră, finanțează lucrări de eficiență energetică în blocuri și case individuale. Programele de finanțare lansate de aut...
10:40
Mii de copii și lucrători medicali din mediul rural vor beneficia de grupuri sanitare moderne # Moldpres
Mii de copii, profesori și lucrători medicali din localitățile rurale vor avea acces la condiții igienice moderne, odată cu finalizarea lucrărilor de construcție a grupurilor sanitare interioare în 30 de instituții publice din Republica Moldova. Proiectul face part...
10:40
Specialiști moldoveni şi-au perfecţionat competenţele în Olanda în domeniul siguranţei alimentare # Moldpres
Reprezentanți ai autorităților competente și ai mediului privat din Republica Moldova și-au consolidat cunoștințele în domeniul clasificării carcaselor de bovine, porcine și ovine, în cadrul unei vizite de studiu desfășurate în Regatul Țărilor de Jo...
10:40
O femeie din Vulcănești a murit în urma inhalării gazelor toxice de la un cazan termic instalat necorespunzător # Moldpres
O femeie de 36 de ani și-a pierdut viața în dimineața zilei de 9 octombrie 2025, în orașul Vulcănești, UTA Găgăuzia, după ce ar fi inhalat gaze toxice emanate de la o centrală termică conectată la rețeaua de gaz, transmite MOLDPRES.Potrivit Inspectora...
10:20
DOC // Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți a fost distinsă cu „Ordinul Republicii” # Moldpres
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți a fost decorată cu „Ordinul Republicii”, cea mai înaltă distincție de stat a Republicii Moldova. Decretul în aceste sens, semnat de șefa statului, Maia Sandu, a fost publicat astăzi în ...
10:20
FOTO // De la școală la afaceri: cum sprijinul internațional schimbă vieți pe ambele maluri ale Nistrului # Moldpres
O delegaţie a partenerilor de dezvoltare, în frunte cu Daniela Gasparikova, reprezentant rezident al Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) în Republica Moldova, și Petra Larke, ambasadoarea Suediei la Chișinău, a mers ieri în vizită la Lice...
09:50
FOTO // Peste 2000 de participanți la „Bunica și Bunelul Fest” din Bălţi, festival al tradițiilor și dialogului între generații # Moldpres
Peste două mii de participanți din Republica Moldova și România s-au reunit la cea de-a opta ediție a sărbătorii „Bunica și Bunelul Fest”, un festival al tradițiilor și dialogului între generații, care a transformat municipiul Bălți într-...
09:40
Cel mai prestigios premiul din lume va fi decernat astăzi la prânz. E vorba despre premiul Nobel pentru Pace, transmite MOLDPRES cu referire la digi24.ro.Nominalizările s-au încheiat pe 31 ianuarie, iar Comitetul Nobel a ales laureatul încă din vară. A a...
09:10
DOC // Noi tarife fixe și prețuri plafon pentru energia electrică din surse regenerabile. Decizia ANRE a fost publicată în Monitorul Oficial # Moldpres
Hotărârea Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) privind aplicarea noilor tarife fixe și prețuri plafon pentru energia electrică din surse regenerabile a fost publicată astăzi în Monitorul Oficial, informează MOLDPRES.Potrivit ...
09:00
GALERIE FOTO // Imagini exclusive de la amicalul Moldova-România, disputat joi la București # Moldpres
Meciul amical dintre selecționatele României și Republicii Moldova, desfășurat joi, 9 octombrie, pe Arena Națională din București, a atras atenția a sute de mii de microbiști. Evenimentul sportiv a fost documentat fotografic de fotoreporterul MOLDPRES, Andrei Marda...
09:00
Moneda unică europeană încheie săptămâna curentă cu o cotație oficială de 19 lei și 70 de bani, după o apreciere cu un ban, informează MOLDPRES. Mai scump este și dolarul american, care adaugă trei bani și costă 16 lei și 96 de bani, potrivit d...
09:00
08:20
Trupele Federației Ruse au lansat în noaptea de 10 octombrie un atac masiv cu drone și rachete balistice asupra mai multor regiuni ale Ucrainei. În urma loviturilor, la Kiev au fost rănite cel puțin nouă persoane, iar în Zaporojie a murit un copil de șapte...
Acum 24 ore
23:50
Selecționata Republicii Moldova a pierdut la limită meciul amical cu România, scor 2-1, disputat miercuri seară, 9 octombrie, pe Arena Națională din București, în fața a peste 11 mii de spectatori, transmite MOLDPRES.România a deschis scorul rapid, pr...
21:10
Linia electrică Vulcănești–Chișinău, aproape de finalizare. Ministrul Energiei promite securitate energetică sporită pentru Republica Moldova # Moldpres
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a anunțat că lucrările la linia electrică de înaltă tensiune Vulcănești–Chișinău sunt finalizate în proporție de 90%, iar proiectul urmează să fie pus în funcțiune până la sfârșitul anului. De...
21:00
Prim-viceguvernatorul BNM: „Transformările în procesul de aliniere la standardele europene construiesc un sistem financiar cu oportunități reale de dezvoltare” # Moldpres
Transformările legislative, instituționale și funcționale în procesul de aliniere la standardele europene contribuie la construirea unui sistem financiar cu oportunități reale de dezvoltare pentru mediul de afaceri. Declarația a fost făcută de prim-viceguvernatorul...
21:00
Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță că, în intervalul 9 octombrie (ora 21:00) – 10 octombrie (ora 21:00), vremea va fi caracterizată de cer variabil spre noros, cu posibile ploi slabe în unele regiuni ale țării, transmite MOLDPRES.Potrivit meteo...
21:00
Israel şi Hamas au semnat acordul de încetare a focului în Gaza şi de eliberare a ostaticilor # Moldpres
Israel şi gruparea militantă palestiniană Hamas au semnat joi, în Egipt, un acord vizând încetarea focului şi eliberarea ostaticilor israelieni în schimbul prizonierilor palestinieni, în prima fază a iniţiativei preşedintelui american Donald T...
20:50
Volodimir Zelenski acuză Moscova de faptul că vrea să semene haosul atacând instalaţii energetice odată cu venirea iernii # Moldpres
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski acuză Rusia de faptul că vrea ”să semene haosul” în Ucraina prin multiplicarea atacurilor vizând infrastructuri energetice şi feroviare, care au antrenat apeluri la evacuarea familiilor cu copii, relatează AF...
20:50
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu: „Regiunea transnistreană primește zilnic până la 1,5 milioane m³ de gaze, livrările fiind gestionate de Moldovagaz și monitorizate de ANRE” # Moldpres
Regiunea transnistreană continuă să primească 1,2–1,5 milioane de metri cubi de gaze naturale pe zi, echivalentul volumelor din timpul verii. Acest nivel de aprovizionare, deși limitat, permite menținerea unei producții moderate de energie electrică, completată de ...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.