Într-un sat din raionul Fălești va fi construit un pod nou
Noi.md, 10 octombrie 2025 12:00
În satul Răuțel, raionul Fălești, va fi construit un pod nou, care va asigura condiții de deplasare în siguranță și confort pentru peste 4 000 de locuitori, notează Noi.md.Administrația Națională a Drumurilor anunță inițierea procedurii de achiziție publică pentru lucrările de reparație capitală a podului de șosea peste rîul Răuțel, amplasat pe drumul public național G54 R16-Răuțel–Pompa–Glije
• • •
Alte ştiri de Noi.md
Acum 30 minute
12:00
În satul Răuțel, raionul Fălești, va fi construit un pod nou, care va asigura condiții de deplasare în siguranță și confort pentru peste 4 000 de locuitori, notează Noi.md.Administrația Națională a Drumurilor anunță inițierea procedurii de achiziție publică pentru lucrările de reparație capitală a podului de șosea peste rîul Răuțel, amplasat pe drumul public național G54 R16-Răuțel–Pompa–Glije
Acum o oră
11:30
De luni, 13 octombrie 2025, fermierii pot depune dosarele pentru subvențiile post-investiție, apel deschis pînă la 11 decembrie 2025.Totodată, este în desfășurare apelul pentru plățile în avans și pe etape, lansat la 1 octombrie și valabil pînă la 1 decembrie 2025.În paralel, continuă recepționarea cererilor pentru ajutorul financiar destinat fermierilor afectați de înghețurile tîrzii din
11:30
Parcul Dendrariu este un loc mult îndrăgit de locuitorii capitalei. Este renumit pentru colecția sa bogată de plante și frumusețea peisagistică.În ultimii ani, zona verde a suportat schimbări majore de modernizare.Potrivit primarului general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, în prezent, parcul găzduiește peste o mie de tipuri de plante, inclusiv specii rare și exotice, înscrise în Carte
Acum 2 ore
11:00
În timp ce lumea de la oraș trăiește tot mai mult cu tehnologiile moderne, la sate mai există poșta și oameni, care duc veștile la oameni.Zinaida Balan din satul Gura Galbenei din raionul Cimișlia este poștăriță cu mai bine de 15 ani vechime în muncă. Pentru ea, fiecare zi înseamnă oameni, zîmbete și povești.{{841402}}Plouă, bate vîntul sau viscolește, nu contează. Zinaida Balan e la dator
11:00
Cu prilejul Hramului municipiului Chișinău și al orașelor Briceni, Florești, Rezina, Vulcănești și Bender (Varnița), marcat pe data de 14 octombrie, Agenția Servicii Publice informează că, pentru subdiviziunile teritoriale din localitățile menționate, ziua de 14 octombrie 2025 va fi declarată zi de odihnă.Solicitanții de servicii se pot adresa la centrele multifuncționale din alte localități a
10:30
Pe 10 octombrie se împlinesc 100 de ani de la nașterea Eroului Uniunii Sovietice Serghei Ivanovici Bolgarin, unul dintre cei mai eficienți mitraliori din anii Marelui Război pentru apărarea Patriei, cetățean de onoare al orașului Lida (Belarus) și compatriot al nostru.A fost înrolat în Armata Roșie în 1943 de Comisariatul Militar Kizlyar din ASSR Daghestan. A luptat pe Frontul Baltic și pe Fro
10:30
În satul Răuțel, raionul Fălești, va fi construit un pod nou, care va asigura condiții de deplasare în siguranță și confort pentru peste 4 000 de locuitori, notează Noi.md.Administrația Națională a Drumurilor anunță inițierea procedurii de achiziție publică pentru lucrările de reparație capitală a podului de șosea peste rîul Răuțel, amplasat pe drumul public național G54 R16-Răuțel–Pompa–Glije
Acum 4 ore
10:00
Petru Lucinschi: „Principala bogăție a Moldovei este pămîntul său „de aur”, recunoscut drept cel mai bun din lume” # Noi.md
Principala bogăție a Moldovei și sursa dezvoltării sale este solul său fertil, pămîntul „de aur”, cernoziomul.Această opinie a fost exprimată cel de-al doilea președinte al Moldovei, Petru Lucinschi, în cadrul emisiunii „Главное” difuzată pe canalul TVC-21, în care a povestit că, în 2024, țara noastră a fost premiată cu un diplomă pentru cel mai bun sol din lume în cadrul reuniunii Congresului
10:00
Putin recunoaște implicarea Rusiei în tragedia avionului AZAL: prima întîlnire cu Ilham Aliev după un an # Noi.md
La Dușanbe a avut loc prima întîlnire din ultimul an dintre președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, și președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliev.Discuția s-a desfășurat în marja reuniunii șefilor de stat ai Comunității Statelor Independente (CSI) și a început cu un subiect sensibil – prăbușirea avionului companiei Azerbaijan Airlines (AZAL), produsă în decembrie 2024.Putin: „Rachetel
10:00
La sfărșitul săptămînii de muncă leul moldovenesc s-a devalorizat și mai mult față de euro și față de dolar.Astfel, pe parcursul unei zile el a mai cedat monedei unice europene 0,11 bani, iar dolarului american – aproape 3 bani, transmite Noi.md.Banca Naţională a Moldovei a stabilit pentru ziua de 10 octombrie un curs oficial de schimb valutar egal cu 19,7092 lei pentru un euro (+0,11 bani
10:00
Avionul British Airways, care efectua zborul de la Istanbul la Londra, a aterizat joi de urgență în capitala României, București, din cauza prezenței fumului la bord.Piloții avionului Airbus A320, la bordul căruia se aflau 142 de pasageri, au solicitat aterizarea de urgență pe Aeroportul Internațional Henri Coandă din București în seara zilei de 9 octombrie și au aterizat cu succes. La bordul
10:00
Alexandru Bujorean: „Nu voi participa la emisiuni ale televiziunilor care servesc un singur partid” # Noi.md
Copreședintele Liga Orașelor și Comunelor (LOC) și primarul orașului Leova, Alexandru Bujorean, a declarat public că boicotează posturile TV8, Jurnal TV și Pro TV, acuzîndu-le de partizanat politic și de încălcarea normelor deontologice în perioada electorală.Într-un mesaj video publicat pe rețelele sociale, Bujorean a afirmat că aceste instituții media „au polarizat și isterizat societatea”
10:00
Unii agricultori se plîng că ploile din ultimele zile le-au dat peste cap campania de recoltare, în special, la floarea-soarelui și la porumb. Totuși, precipitațiile sînt un beneficiu pentru culturile de toamnă, care au nevoie de umezeală pentru a răsări uniform, spun specialiştii.Ploile abundente din ultimele zile au blocat utilajele în cîmp. În unele ferme, floarea-soarelui și porumbul nu au
09:30
Sute de militari au mers joi la o unitate din Chişinău pentru o cauză nobilă, cea de a oferi o nouă şansă la viaţă celor suferinzi. Este o campanie de donare voluntară a sîngelui și plasmei, cu sloganul "O cale spre viață".Campania a fost organizată în toate unităţile şi garnizoanele Armatei Naționale, ca un act de solidaritate. De la general la soldat, de la studenți militari la ministru, cu
09:00
FISC: Peste 24 de milioane de lei, declarate de persoanele care vînd prin servicii poștale contra ramburs # Noi.md
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) anunță continuarea acțiunilor de conformare fiscală în privința persoanelor fizice care obțin venituri prin intermediul serviciilor poștale contra ramburs.Potrivit instituției, serviciul de trimitere contra ramburs presupune achitarea de către destinatar, prin rețeaua poștală, a contravalorii bunului expediat — o practică tot mai des utilizată în comerțul online
09:00
Un cutremur puternic, de magnitudinea 7,4, a lovit vineri regiunea Mindanao din Filipine.Potrivit Centrului European-Mediteranean pentru Seismologie, cutremurul a avut loc la o adîncime de 58 km.Inițial, Centrul estimase magnitudinea la 7,2, iar Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pămîntului – la 6,8, notează Noi.md cu referire la mediafax.ro.Sistemul de Avertiz
08:30
Meta interzice reclamele politice și sociale în Uniunea Europeană. Experții vin cu o avertizare # Noi.md
Compania Meta, care deține platformele Facebook, Instagram, Threads și WhatsApp, a blocat începînd cu 7 octombrie difuzarea reclamelor cu conținut politic, electoral sau social pe teritoriul Uniunii Europene.Decizia vine înainte de intrarea în vigoare, pe 10 octombrie, a noului Regulament european privind transparența și direcționarea reclamelor politice (TTPA).Regulamentul urmărește creșt
08:30
Un nou incident grav de securitate a avut loc, miercuri seara, 8 octombrie curent, la baza NATO din Geilenkirchen, Germania.O dronă neidentificată a intrat aparent în zona de interdicție aeriană de la baza aeriană. Conform publicației „Der Spiegel”, aeronava ar fi survolat pista la joasă altitudine timp de aproximativ un minut, transmite antena3.ro. La baza NATO au fost luate măsuri sporite de
Acum 6 ore
08:00
Denis Roșca: „Unde se duc banii noștri și de ce Moldova are nevoie de o reformă fiscală reală” # Noi.md
Președintele Alianței „MOLDOVENII”, Denis Roșca, atrage atenția asupra poverii fiscale uriașe care apasă pe cetățeni și propune o reformă profundă a sistemului de taxe și impozite din Republica Moldova.„Un om muncește cinstit, dar până și din salariul lui plătește contribuții la CNAM, CNAS, impozite și comisioane bancare. Iar dacă își cumpără o mașină — plătește vamă, accize, taxe de drum, asi
08:00
Vă invităm zilnic să cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unică în felul său. Cele mai importante știri ale zilei:10 octombrie — a 283-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pînă la sfîrşitul anului au rămas 82 de zile.Sărbători religioase sau Ortodoxe: Sf. Mc. Calistrat şi cei 49 de mucenici împreună cu dînsul. Sf. Ier. Mc. Antim
08:00
Echipa națională a Moldovei a fost învinsă, în această seară, pe Arena Națională din București, de elecționata României cu scorul de 2-1 într-un meci amical.Următorul meci al selecționatei noastre va avea loc pe 14 octombrie, tot în deplasare, contra Estoniei, în cadrul preliminariilor Campionatului Mondial. Va fi al șaselea joc din actuala campanie de calificare. Partida se va disputa pe stad
07:30
Pentru astăzi, sinopticienii prognozează vreme posomorîtă.Se așteaptă ploi pe arii extinse.Vînt: din nord-vest, moderat.Ziua, în sudul țării aerul se va încălzi pînă la +16…+18°C, în centrul republicii temperatura va fi de +14…+16°C, iar în nord se vor înregistra valori de aproximativ +11…+13°C.
07:30
Putin recunoaște implicarea Rusiei în tragedia avionului AZAL: prima întâlnire cu Ilham Aliev după un an # Noi.md
La Dușanbe a avut loc prima întîlnire din ultimul an dintre președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, și președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliev.Discuția s-a desfășurat în marja reuniunii șefilor de stat ai Comunității Statelor Independente (CSI) și a început cu un subiect sensibil – prăbușirea avionului companiei Azerbaijan Airlines (AZAL), produsă în decembrie 2024.Putin: „Rachetel
Acum 8 ore
05:30
Corneliu Popovici: "Risc de domino politic: Ce implică instabilitatea Macron-Dan pentru Moldova" # Noi.md
"În Franța, peste 100 de parlamentari cer demisia lui Emmanuel Macron. În România, principalul partid de opoziție cere demiterea lui Nicușor Dan, invocînd motive psihice. Două mișcări aparent independente, dar unite printr-un fir comun: eroziunea autorității politice în țări-cheie pentru sprijinul R. Moldova". Cu un astfel de mesaj a venit în rețelele sociale fostul ministru al Educației, Corneliu
05:30
Lupta pe injecții: de ce Magomed Ankalaev a intrat în octogon cu Pereira, deși nu era pregătit # Noi.md
O lună și jumătate fără sparring, durere la fiecare respirație — și totuși a urcat în cușcă. Nu ca scuză, ci ca luptător.Magomed Ankalaev a intrat în revanșa cu Alex Pereira pe 4 octombrie pentru a demonstra că titlul său nu a fost o întîmplare. În schimb, a primit o lovitură a destinului — și, cum s-a aflat mai tîrziu, nu doar din partea lui Poatan.Fostul campion UFC Daniel Cormier a confir
04:30
Vrea titlul, revanșa cu Romero și, poate, un meci cu însuși Pacquiao.Totul — după un scenariu hollywoodian.Ryan Garcia, probabil cel mai „viral” boxer de pe planetă, a revenit în prim-plan. Californianul de 27 de ani, idolul milioanelor de urmăritori care îi urmăresc antrenamentele online, nu vrea doar să revină în ring — vrea un titlu. Ținta lui: Mario Barrios, campionul WBC la categoria
Acum 12 ore
03:30
Clădirea guvernului Moldovei din centrul Chișinăului ar fi putut arăta cu totul altfel dacă ar fi fost construită după schița lui Alexei Șciusev, realizată în anii 1940.Societatea Istorico-Geografică din Moldova a prezentat schița lui Alexei Șciusev, pe care se poate vedea cum își imagina el clădirea guvernului Republicii Moldova și cartierele centrale ale orașului Chișinău.Dar proiectul c
03:30
A căzut de două ori, dar nu s-a frînt. Acum, britanicul vrea să demonstreze că a treia încercare nu e o întîmplare, ci destin.Boxerul britanic Anthony Yarde, în vîrstă de 34 de ani, nu este genul care renunță. După două eșecuri în tentativa de a cuceri titlul mondial la categoria semigrea — în fața lui Serghei Kovalev și Artur Beterbiev — el urcă din nou în ring, de această dată cu planuri amb
02:30
El a realizat deja ceea ce nimeni altcineva nu a reușit.Alexander Ovechkin este cel mai bun marcator din istoria NHL în ceea ce privește golurile în campionatele regulate. Dar se pare că nu este în firea lui să se oprească. Noul sezon îl poate transforma pe căpitanul echipei „Washington” într-o legendă absolută – nu numai a hocheiului, ci a sportului în general.Marea cursă continuă
01:30
Lumea îi așteaptă din nou decizia.Acum cincisprezece ani, el a spus: „”Plec la Miami” – și sportul nu a mai fost la fel. Astăzi, la 40 de ani, el cheamă din nou pe toată lumea în fața ecranelor. Fără detalii, fără explicații – doar promisiunea unei „decizii”.Și toată lumea înțelege: orice ar fi, va schimba jocul. Din nou.22 de sezoane. 20 de ani de dominație.LeBron James nu est
01:00
S-a născut în cămașă: un surfer a reușit să supraviețuiască în mod miraculos după ce a fost atacat de un rechin # Noi.md
În largul insulei Kangaroo, Australia, un rechin cu dinți înguști a mușcat un surfer în vîrstă de 50 de ani.Potrivit Oxu.Az, despre acest lucru a relatat 7 News Australia. {{836828}}Potrivit organizației de monitorizare a rechinilor din statul Australia de Sud, prădătorul a atacat bărbatul deoarece acesta îi împiedica să vîneze foci. Ea l-a mușcat de două ori de picioare și a înotat ma
00:30
O minge verde de foc a zburat deasupra unui mare oraș din Marea Britanie. Inginerul programator Nicholas Shanks a reușit să imortalizeze acest fenomen natural unic, care a luminat cerul orașului Nottingham.Potrivit Oxu.Az, britanicul a publicat fotografia pe rețelele de socializare, scriind că pentru prima dată în viață a reușit să urmărească căderea unui meteorit sporadic de mari dimensiuni.
00:00
Nu suntem primii pe Lună: un savant din SUA a vorbit despre descoperirile ascunse timp de decenii # Noi.md
Un val uriaș de controverse zguduie din nou lumea științei, după ce geologul și autorul american Gregg Braden a lansat o ipoteză șocantă: astronauții ar putea confirma existența unei civilizații umane avansate pe Lună, care ar fi trăit acolo în urmă cu aproximativ 50.000 de ani.Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat popularului podcast al lui Joe Rogan, citat de DailyMail, unde B
00:00
Veniturile totale din vînzările de bilete în cinematografele din China, în mini-vacanța de Ziua Națională, au ajuns la 1,83 miliarde yuani, numărul spectatorilor fiind de 50,07 milioane, a anunțat Administrația de Film din China, scrie romanian.cgtn.com.În cele opt zile, filmele au fost proiectate de 3,14 milioane de ori, în creștere cu 12,82% față de aceeași perioadă a anului trecut. Prețul m
9 octombrie 2025
23:30
Partidul italian de guvernămînt a anunțat că intenționează să adopte o lege care va interzice îmbrăcămintea islamică integrală în spațiile publice.Cei care vor încălca legea vor fi sancționați cu amenzi cuprinse între 300 și 3.000 de euro. Inițiativa va face parte dintr-un alt proiect de lege propus de premierul Giorgia Meloni, care va reglementa finanțarea moscheilor și va interzice purtarea
23:30
„Flux record de călători”, „Nivelul călătoriilor evidențiază consumul”, „Evenimentele culturale și sportive au stimulat consumul de sărbătoare”. Mass-media internațională a acordat o mare atenție mini-vacanței prilejuite de Ziua Națională a Chinei și Sărbătoarea Lunii, abia încheiate, scrie romanian.cgtn.comO revistă turistică americană arată că, de la Orașul Interzis din Beijing, pînă la Vale
Acum 24 ore
23:00
Originea celebrelor statui Moai de pe Insula Paștelui rămîne una dintre cele mai mari enigme arheologice ale lumii. Acum, oamenii de știință susțin că au dezlegat una dintre piesele cheie ale acestui mister.Aceste statui cîntăresc între 12 și 80 de tone. Oamenii de știință s-au întrebat mult timp cum a putut civilizația antică a insulei să le transporte.Datorită modelării 3D și a unor expe
22:30
Radu Albot ajunge fără efort în sferturile turneului din Grecia: cine este următorul adversar # Noi.md
S-a calificat în sferturi fără ca să joace. Tenismenul moldovean Radu Albot trece fără luptă în primii 8 jucători la o competiție challenger din Grecia, după abandonul bulgarului Dimitar Kuzmanov.Pînă acum moldoveanul Radu Albot are cîștigate 3 meciuri la competiția din Grecia. Ajuns tocmai pe locul 560 ATP, moldoveanul a trebuit să înceapă din calificări, unde a învins adversari mai bine cota
22:30
Festivalul Mărului, care urma să se desfășoare în data de 12 octombrie la Soroca, se amînă.Organizatorii evenimentului au anunțat că, din cauza condițiilor climaterice nefavorabile, Festivalul Național al Mărului se amănă pentru o altă dată, care va fi comunicată ulterior.{{840981}}Menționăm că Festivalul a ajuns în acest an la cea de-a XIV-a ediție.El reunește producători, artiști și
22:30
Premierul Chinei, Li Qiang, a sosit joi la Phenian unde va participa la celebrarea celor 80 de ani de la înființarea Partidului Muncitoresc Coreean (WPK) și pentru a efectua o vizită oficială de prieteni în Republica Populară Democrată Coreeană (RPDC), scrie romanian.cgtn.comPremierul Pak Thae Song, membru al Comitetului Permanent al Biroului Politic al Comitetului Central al Partidului Muncit
22:00
În mai multe grădinițe din municipiul Bălți, copiii învață în frig, iar părinții caută soluții pentru a-i proteja de răceală. Unii au adus plăpumi și pături de acasă, iar alții își îmbracă micuții în mai multe straturi, după ce S.A. CET-Nord nu s-ar fi pregătit corespunzător pentru sezonul rece. {{840732}}Potrivit unui reportaj realizat de jurnaliștii TVN.md, părinții au declarat că situaț
22:00
Vioara care a aparținut savantului Albert Einstein (1879-1955) a fost vîndută la licitație pentru aproape 1,1 milioane de lire sterline.Autorul teoriei relativității a achiziționat instrumentul muzical în Germania la mijlocul anilor 1890, cu puțin timp înainte de a pleca în Elveția pentru a studia la Școala Politehnică din Zurich. {{837529}}Cînd naziștii au ajuns la putere în anii 1930, Ei
22:00
HAMAS a primit garanții din partea SUA și a altor mediatori implicați în soluționarea conflictului cu Israelul că războiul s-a încheiat, a declarat Khalil al-Hayya, șeful delegației de negociere a grupării, citat de Al Jazeera.„Am primit asigurări din partea mediatorilor fraterni și a administrației americane, care au confirmat că războiul s-a încheiat complet”, a afirmat el, potrivit RBC.
22:00
Parisul dictează din nou moda – acum și pe piața fotbalului.{{840759}}Conform unui raport recent al Centrului Internațional de Studii Sportive (CIES Football Observatory), valoarea echipei Paris Saint-Germain a crescut cu 352 de milioane de euro în doar un an. Această creștere a dus parizienii pe locul doi în lume în ceea ce privește creșterea valorii de piață a jucătorilor — imediat dup
21:30
Inspectorii de mediu din Cimișlia au desfășurat razii privind respectarea legislației de mediu pe teritoriul raionului, avînd drept scop prevenirea și combaterea încălcărilor de mediu, notează Noi.md.În cadrul acțiunilor de control, a fost identificat un caz de irigare ilegală din rîul Cogîlnic, efectuată fără deținerea actelor permisive de mediu.{{841044}}Pentru încălcarea constatată, ins
21:30
Noile realități ale pieței: expertul a explicat ce se întîmplă cu imobiliarele din Chișinău # Noi.md
Piața imobiliară din Chișinău trece printr-o perioadă de stagnare accentuată. Numărul tranzacțiilor de vînzare-cumpărare a scăzut cu aproximativ 65% în al doilea trimestru al anului curent, continuînd tendințele din ultimele două trimestre anterioare. În același timp, prețurile apartamentelor continuă să crească și au ajuns la o medie de peste 1.700 de euro pentru un metru pătrat.Agentul imobi
21:30
Lamine Yamal nu voia scandal — el își dorea pur și simplu să joace.Dar în Spania chiar și o accidentare poate deveni politică. În timp ce „Barça” susține că băiatul nu se putea întinde pe pat, federația asigură că el este sănătos și gata pentru echipa națională. Deci, cine are dreptate, cînd un talent de 18 ani devine centrul unei furtuni fotbalistice? Fotbalul din Spania seamănă din nou c
21:00
Camera inferioară a parlamentului german, Bundestagul, a votat pe 8 octombrie anularea procedurii accelerate de naturalizare a străinilor, introdusă cu un an mai devreme.„În loc de trei ani, persoanele care intră sub incidența acestei norme vor trebui să locuiască legal în Germania cel puțin cinci ani, înainte de a putea obține pașaportul german”, se arată în comunicat. {{840729}}Inițiativ
21:00
Astăzi este o zi specială pentru familia Cîrnaț: fiica lor Malvina, împlinește astăzi 9 ani.„Sîntem atît de mîndri de tine, de felul în care iubești, rîzi, gîndești și crești frumos. Îți dorim ca anul acesta să-ți păstrezi sufletul senin, inima bună și curajul de a fi tu însăți”, se arată în mesajul scris de Marina Cîrnaț, transmite Unimedia.{{837229}}„Malvina, tu ești lumina noastră cu ce
21:00
Galaxia care a explodat din interior: de ce Messi, Neymar și Mbappé nu au reușit să facă din PSG campioană # Noi.md
Uneori, în fotbal, prea multe vedete nu sînt o binecuvîntare, ci un blestem.Cînd Lionel Messi, Neymar și Kylian Mbappé s-au reunit în vestiarul PSG, Parisul a încetat să mai fie doar un club. A devenit versiunea fotbalistică a Marvel — cu supereroii săi, contractele gigantice și fluxul nesfîrșit de hype.Dar în loc de o dinastie, a rezultat haosul.Fostul mijlocaș al parizienilor, Rafinh
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.