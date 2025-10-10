INI investighează penal pretinsele ilegalități ale platformei de tranzacționare „TUX”
Ziua, 10 octombrie 2025 11:40
Inspectoratul Național de Investigații a pornit un proces penal care vizează activități suspecte desfășurate în cadrul platformei de tranzacționare „Tux". Potrivit șefului Centrului pentru Combaterea Crimelor Cibernetice din cadrul INI, Iurie Roșca, există temeiuri rezonabile pentru a suspecta că această schemă de investiții ar putea constitui o fraudă. Însă, deocamdată, nu există plângeri de la
SCURT PE DOI | Guvernul se azvârle curajos în urma trenului. Moldovenii, avertizați să fie atenți la o fraudă care s-a produs deja
Mai țineți minte ce ne spuneau părinții când eram mici și ne trimiteau să aducem vreun borcan din frigider, iar noi îl scăpam și se făcea țăndări?: „Așa și am știut că o să-l scapi". Păi iată așa e și cu comunicatul de azi al Guvernului cu „Atenție la piramida TUX". E tot un fel
Avertisment cu efect întârziat. Guvernul atenționează populația asupra schemelor online de „investiții rapide"
Guvernul a venit cu un avertisment pentru populație, după ce zeci de mii de cetățeni au devenit victime ale unui sistem piramidal de investiții online. Într-un mesaj public, autoritățile atenționează că aceste oferte, care par extrem tentante și promit câștiguri rapide, sunt de regulă înșelătorii și pot duce la pierderi considerabile de bani. „Promisiunile de
Administrația Trump propune interzicerea zborurilor companiilor chineze pe deasupra Rusiei în drum spre SUA
Administrația președintelui american Donald Trump a propus interzicerea companiilor aeriene chineze de a survola teritoriul Rusiei pe rutele către Statele Unite și înapoi, relatează Reuters, citând un proiect de ordin pregătit de Departamentul Transporturilor al SUA. Măsura ar elimina avantajul competitiv de care beneficiază în prezent transportatorii chinezi, care folosesc rute mai scurte și mai
Încă un impact cu final tragic. Un bărbat de 65 de ani s-a stins pe patul de spital, în urma unui grav accident produs în raionul Glodeni
Un grav accident rutier s-a produs aseară în apropierea satului Iabloana, raionul Glodeni. Un șofer în vârstă de 65 de ani și-a pierdut viața după ce mașina în care se afla a fost lovită frontal de un alt automobil care a ieșit pe contrasens. Tragedia a avut loc în apropierea satului Iabloana, raionul Glodeni. Potrivit
EDITORIAL | Putorile și putoarea! Răutul se îneacă în rahat, dar autoritățile au luat apă-n gură
De câteva zile presa scrie despre faptul că Răutul s-a umplut de rahat și mizerie lângă trei sate din raionul Orhei și nicio autoritate de mediu nu a venit cu o comunicare publică despre dezastrul ecologic care s-a abătut peste al treilea cel mai mare râu din R. Moldova. Niciun comunicat la subiect pe site-ul
CNPF susține că a emis avertismente despre TUX încă vara. Instituția nu făcuse însă atunci referire expresă la denumirea platformei
În urma scandalului legat de presupusa piramidă financiară TUX, Comisia Națională a Pieței Financiare anunță că încă vara a emis avertismente publice și a sesizat Poliția despre riscuri și scheme de investiții frauduloase. Atunci, însă, în comunicatul oficial de atenționare, CNPF nu făcea expres referire la denumirea platformei, ci vorbea doar despre „grupuri false de
ATITUDINI | George Damian: Garanții militare pentru Republica Moldova, drone, Poarta Focșanilor și multă gălăgie
Între 1914-1916 la București se cumpărau redacții și ziariști în viu pentru propagandă în favoarea uneia din părțile implicate în Primul Război Mondial. Alexandru Bogdan-Pitești avea să rămână celebru pentru câteva butade atribuite lui pentru că a susținut propaganda germană. După ocuparea Bucureștiului de către nemți a fost ridicat și dus la Kommandatură între baionete,
Israelul a aprobat planul de încetare a focului în Gaza: „Nu am fi putut realiza acest lucru fără ajutorul președintelui Trump și al echipei sale"
Guvernul israelian a aprobat în această dimineață un acord de încetare a focului în Fâșia Gaza, care prevede eliberarea ostaticilor israelieni în schimbul prizonierilor palestinieni și oprirea completă a luptelor, potrivit unui comunicat al biroului premierului Benjamin Netanyahu. Acordul, negociat cu sprijinul consilierilor de la Casa Albă Jared Kushner și Steve Witkoff. Reuters a relatat
VIDEO | Atac masiv al Rusiei asupra infrastructurii energetice ale Ucrainei. Mai multe zone ale capitalei Kiev au rămas fără electricitate
Forțele ruse au lansat un atac masiv asupra Kievului noaptea trecută cu drone kamikaze și rachete balistice, a anunțat Forțele Aeriene ale Ucrainei. Potrivit primarului capitalei, Vitali Kliciko, principalele lovituri au vizat infrastructura critică a orașului. „Malul stâng al capitalei este fără electricitate. Sunt și probleme cu alimentarea cu apă", a scris edilul pe canalul
Selecționata R. Moldova la fotbal a cedat în fața naționala României, scor 2-1, în meciul amical disputat joi seara pe Arena Națională din București, în fața a peste 11 mii de spectatori. Toate golurile au fost marcate de jucătorii echipei României: Louis Munteanu, în minutul 12, Ionuț Radu, minutul 38/autogol și Ianis Hagi, minutul 44.
Daruri din suflet și cuvinte de recunoștință pentru profesorii pensionari de la Universitatea „Alecu Russo" din Bălți
Profesorii pensionari ai Universității de Stat „Alecu Russo" din Bălți au primit, joi, daruri oferite de Episcopia de Bălți a Mitropoliei Basarabiei, prin grija Arhimandritului Nicodim Gheorghiță, starețul Mănăstirii Hadâmbu din Arhiepiscopia Iașilor. Acțiunea reprezintă un gest de recunoștință și sprijin pentru dascălii care au educat generații întregi de tineri. PS Antonie, Episcopul de Bălți,
Partidul Democrat Modern din Moldova a fost limitat în activitate pentru un an. Decizia, luată de Curtea de Apel Centru
Partidul Democrat Modern din Moldova a fost limitat în activitate pe un termen de un an. Decizia a fost luată joi, 9 octombrie, în urma unei cereri depuse de Ministerul Justiției în 22 septembrie. Instituția a declarat că a acționat în urma unor solicitări făcute de Agenția Servicii Publice și Serviciul de Informații și Securitate, fără preciza
Putin dă vina pe dronele ucrainene, dar recunoaște responsabilitatea Rusiei pentru prăbușirea avionului Azerbaijan Airlines
Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, a recunoscut, joi, în cadrul unei întrevederi la Dușanbe cu omologul său azer, Ilham Aliev, responsabilitatea Rusiei pentru prăbușirea avionului companiei AZAL, survenită în decembrie anul trecut. Liderul de la Kremlin a declarat că „tragedia s-a produs în spațiul aerian al Rusiei", punând incidentul pe seama pătrunderii unor drone ucrainene
Doi tineri din Tighina, condamnați pentru escrocherii de 500 de mii de lei prin schema cu „ruda implicată în accident"
Doi tineri din Tighina, în vârstă de 23 și 22 de ani, au fost condamnați la 11 ani de închisoare, după ce au comis șase cazuri de escrocherie prin cunoscutele scheme cu istorii false despre accidentele rutiere. Mai exact, cei doi învinuiți au apelat mai multe victime sub pretextul că apropiați de-ai lor ar fi provocat un
Ministerul Justiției, reacție la victoria lui Platon la CEDO: O consecință a regimului oligarhic și a statului capturat din acea perioadă
Ministerul Justiției a venit cu o reacție, după ce Curtea Europeană pentru Drepturile Omului i-a dat câștig de cauză lui Veaceslav Platon și a obligat statul să-i achite despăgubiri de aproape 18 mii de euro. Instituția menționează că hotărârea vizează starea lucrurilor din 2017 și dă asigurări că, între timp, s-au produs „schimbări esențiale" în
O delegație ucraineană va merge în SUA săptămâna viitoare. Apărare aeriană, sancțiuni și active înghețate pe agenda discuțiilor
O delegație ucraineană va merge în Statele Unite la începutul săptămânii viitoare, condusă de prim ministrul Iulia Sviridenko, alături de șeful Biroului Președintelui Ucrainei, Andrei Ermak, și reprezentantul pentru politica sancțiunilor Vladislav Vlasiuk. Vizita va viza subiecte precum apărarea aeriană, securitatea energetică, sancțiunile împotriva Rusiei și problema activelor înghețate aflate în statele occidentale. Potrivit președintelui
Râul Răut, în apropiere de Orheiul Vechi, este grav poluat cu mase fecale animale. În urma analizelor efectuate de specialiști, în apă au fost depistate cantități extrem de mari de Escherichia coli și bacterii coliforme, de până la 4 800 de ori peste limita admisă. De asemenea, în apă au fost depistate urme de motorină,
Bloomberg: Atacurile rusești au redus producția de gaze a Ucrainei cu aproape 60% înainte de iarnă
Atacurile rusești asupra infrastructurii energetice a Ucrainei au scos din funcțiune aproximativ 60% din capacitățile de extracție a gazelor naturale, potrivit surselor Bloomberg. Cele mai puternice daune au fost înregistrate în urma bombardamentelor masive din regiunile Harkov și Poltava, pe 3 octombrie. Drept urmare, Ucraina va trebui să importe circa 4,4 miliarde de metri cubi
Israel și Hamas au ajuns la un acord pentru încetarea focului în Gaza. Trump se declară mândru că cele două părți „au acceptat prima fază" a planului său de pace
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat joi că Israelul și Hamas au ajuns la un acord privind implementarea primei etape din planul său de pace în 21 de puncte, prezentat la sfârșitul lunii septembrie. Declarația a fost făcută după a treia zi de negocieri indirecte între delegațiile israeliană și cea a Hamas, desfășurate în
Șeful Statului Major al
Evghenia Guțul rămâne în detenție în Penitenciarul nr. 13. Curtea de Apel Centru a respins recursurile avocaților # Ziua
Bașcanul Găgăuziei, Evghenia Guțul, condamnată la 7 ani de pușcărie în 5 august, rămâne în detenție în Penitenciarul nr. 13 din Chișinău. Magistrații Curții de Apel Centru au respins recursurile avocaților care au cerut eliberarea din arest a Evgheniei Guțul. Un refuz similar i-a fost dat și apărătorilor secretarei fostului Partid „Șor”, Svetlana Popan, condamnată […] Articolul Evghenia Guțul rămâne în detenție în Penitenciarul nr. 13. Curtea de Apel Centru a respins recursurile avocaților apare prima dată în ZIUA.md.
Pregătește bagajele! Azi e ziua ta norocoasă! Doar pe 9 octombrie, ai tarife incredibile de 19 euro către 40 destinații de vis din și spre Chișinău! Explorează Europa și nu doar, la un preț care te face să spui WOW! Descoperă lumea cu doar 19 euro: Spania: Malaga, Palma de Mallorca, Alicante, BarcelonaItalia: Napoli, Torino, […] Articolul WOW! Doar 19 EURO pentru toate destinațiile FLYONE din/spre Chișinău! apare prima dată în ZIUA.md.
VIDEO | Ion Ceban renunță la mandatul de deputat și rămâne în funcția de edil: Vor să decapiteze Primăria Chișinău # Ziua
Edilul Capitalei, Ion Ceban, unul dintre liderii Blocului „Alternativa”, care a obținut opt mandate la scrutinul parlamentar, anunță că rămâne să conducă Primăria Chișinău și că va renunța la postul de deputat. Ceban susține că va continua proiectele inițiate pentru Capitală și acuză guvernarea că ar fi inițiat o campanie de denigrare și de „decapitare […] Articolul VIDEO | Ion Ceban renunță la mandatul de deputat și rămâne în funcția de edil: Vor să decapiteze Primăria Chișinău apare prima dată în ZIUA.md.
Președintele Franței, Emmanuel Macron, urmează să numească un nou prim-ministru în următoarele 48 de ore, a anunțat Palatul Elysee într-un comunicat oficial difuzat miercuri seara. Informația confirmă declarațiile făcute anterior de premierul demisionar Sebastien Lecornu, într-un interviu acordat postului France 2. În comunicat, președintele Macron îi mulțumește lui Lecornu pentru „munca depusă în ultimele 48 […] Articolul Președintele francez Emmanuel Macron „va numi un nou prim-ministru în termen de 48 de ore” apare prima dată în ZIUA.md.
Un șofer și un pasager, grav răniți și blocați într-o mașină avariată în urma unui accident din Căușeni # Ziua
Un șofer și un pasager, cu răni grave la mâini, au fost blocați într-o mașină avariată în urma unui accident produs în satul Hagimus din raionul Căușeni. Pentru descarcerarea celor doi bărbați a intervenit o echipă de salvatori a IGSU. Fără a ține cont de condițiile meteo, șoferul a intrat cu mașina într-un copac […] Articolul Un șofer și un pasager, grav răniți și blocați într-o mașină avariată în urma unui accident din Căușeni apare prima dată în ZIUA.md.
Selecționata R. Moldova la fotbal va întâlni diseară naționala României. Până acum, fotbaliștii celor două state au jucat doar în meciuri amicale # Ziua
Selecționata Republicii Moldova la fotbal va juca astăzi, 9 octombrie, al doilea său meci amical din acest an împotriva naționalei României. Partida se va disputa pe Arena Națională din București și va fi transmisă în direct de postul de televiziune Moldova 1, începând cu ora 21:00. Partida din această seară va fi arbitrată de Ishmael Barbara […] Articolul Selecționata R. Moldova la fotbal va întâlni diseară naționala României. Până acum, fotbaliștii celor două state au jucat doar în meciuri amicale apare prima dată în ZIUA.md.
Ministrul român de Externe, Oana Ţoiu, după întâlnirea cu secretarul de stat american Marco Rubio: „Am agreat că prezenţa militară SUA în România trebuie să continue” # Ziua
Ministrul român de Externe, Oana Ţoiu, s-a întâlnit miercuri, 8 octombrie 2025, la Washington, cu secretarul de stat american, Marco Rubio. Întâlnirea, care a durat puțin peste o oră, catalogată drept „excelentă”, a vizat consolidarea parteneriatului strategic româno-american, cu accent pe securitate, investiții în apărare și cooperare economică. „Prezenţa SUA în format NATO în România […] Articolul Ministrul român de Externe, Oana Ţoiu, după întâlnirea cu secretarul de stat american Marco Rubio: „Am agreat că prezenţa militară SUA în România trebuie să continue” apare prima dată în ZIUA.md.
VIDEO | Atac masiv cu drone rusești la Odesa. Cinci răniți și peste 30.000 de oameni fără electricitate după lovituri asupra infrastructurii civile și portuare # Ziua
Regiunea Odesa a fost ținta unui nou atac masiv cu drone rusești noaptea trecută care a provocat pagube semnificative infrastructurii civile, portuare și energetice. Cel puțin cinci persoane au fost rănite, iar peste 30.000 de abonați au rămas fără curent electric, a anunțat guvernatorul regiunii, Oleg Kiper. Potrivit autorităților, atacul a declanșat incendii în două […] Articolul VIDEO | Atac masiv cu drone rusești la Odesa. Cinci răniți și peste 30.000 de oameni fără electricitate după lovituri asupra infrastructurii civile și portuare apare prima dată în ZIUA.md.
137 de ani de la nașterea renumitului sculptor basarabean Alexandru Plămădeală, autorul statuii lui Ștefan cel Mare din Chișinău # Ziua
Acum 137 de ani, în 9 octombrie 1888, la Chișinău se năștea Alexandru Plămădeală, cel care peste ani era să devină cel mai important sculptor român basarabean din perioada interbelică. Alexandru Plămădeală s-a născut în fostul sat Buiucani de lângă orașul Chișinău în familia preotului Mihail Plămădeală. La vârsta de 7 ani este înscris la […] Articolul 137 de ani de la nașterea renumitului sculptor basarabean Alexandru Plămădeală, autorul statuii lui Ștefan cel Mare din Chișinău apare prima dată în ZIUA.md.
12 mii de cetățeni ai R. Moldova au scăpat în 2024 de cataractă. În total, operațiile au costat bugetul public peste 100 de mil. de lei # Ziua
Peste 12 000 de operații gratuite de cataractă au fost efectuate anul trecut, cu 3000 mai mult decât în anii precedenți. Datele au fost prezentate de către Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) în contextul marcării Zilei Mondiale a Vederii. CNAM anunță că pentru anul curent a contractat peste 13 300 de operații, dintre […] Articolul 12 mii de cetățeni ai R. Moldova au scăpat în 2024 de cataractă. În total, operațiile au costat bugetul public peste 100 de mil. de lei apare prima dată în ZIUA.md.
VIDEO | Administratorii unei rețele de restaurante din Chișinău, amendați cu 800 de mii de lei pentru evaziune fiscală # Ziua
Trei administratori ai unui lanț de restaurante din Chișinău au fost obligați de instanță să achite amenzi de 800 de mii de lei pentru eschivarea de la plata TVA. Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) anunță recuperarea în bugetul de stat a circa 1.400.000 lei, urmare a investigării penale a celor trei […] Articolul VIDEO | Administratorii unei rețele de restaurante din Chișinău, amendați cu 800 de mii de lei pentru evaziune fiscală apare prima dată în ZIUA.md.
VIDEO | Putin, primit cu mare fast în Tadjikistan, în pofida mandatului de arestare emis de Curtea Penală Internațională # Ziua
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a ajuns miercuri, 8 octombrie, în Tadjikistan, deși pe numele său este emis un mandat internațional de arestare de către Curtea Penală Internațională (CPI), la care Tadjikistanul este stat semnatar al Statutului de la Roma. Guvernul de la Dușanbe nu a oferit nicio explicație publică privind refuzul de a pune în […] Articolul VIDEO | Putin, primit cu mare fast în Tadjikistan, în pofida mandatului de arestare emis de Curtea Penală Internațională apare prima dată în ZIUA.md.
În România ar putea fi instituită Ziua Națională a Reginei Maria. Prima celebrare oficială, programată pentru 29 octombrie 2025 # Ziua
Senatul României propune ca ziua de 29 octombrie să fie declarată Ziua națională de omagiere a Reginei Maria. Un proiect de lege în acest sens a fost adoptat de senatorii de la București, iar asupra acestei decizii mai urmează să se pronunțe și Camera Deputaților. Prima celebrare oficială ar urma să aibă loc luna aceasta, […] Articolul În România ar putea fi instituită Ziua Națională a Reginei Maria. Prima celebrare oficială, programată pentru 29 octombrie 2025 apare prima dată în ZIUA.md.
Volodimir Zelenski: Livrarea rachetelor Tomahawk îi poate forța pe ruși să se trezească și să se așeze la masa negocierilor # Ziua
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat miercuri că livrarea rachetelor de croazieră Tomahawk cu rază lungă de acțiune ar putea „să îi facă pe ruși să se trezească” și să-i determine să se așeze la masa negocierilor. Afirmațiile au fost făcute în fața jurnalistilor, potrivit unui corespondent RBC-Ucraina. Zelenski a spus că a abordat pentru […] Articolul Volodimir Zelenski: Livrarea rachetelor Tomahawk îi poate forța pe ruși să se trezească și să se așeze la masa negocierilor apare prima dată în ZIUA.md.
Veaceslav Platon a obținut câștig de cauză la CEDO. Republica Moldova, obligată să-i achite 17 600 de euro # Ziua
Omul de afaceri Veaceslav Platon, pe care autoritățile de la Chișinău îl vor extrădat din Marea Britanie, a câștigat la CEDO dosarul intentat împotriva Republicii Moldova. Înalta curte de la Strasbourg a constatat încălcarea drepturilor sale, când a fost deținut la penitenciarul 13 și a obligat statul să-i achite 15 600 de euro drept prejudiciu […] Articolul Veaceslav Platon a obținut câștig de cauză la CEDO. Republica Moldova, obligată să-i achite 17 600 de euro apare prima dată în ZIUA.md.
Tănase, despre dosarul Plahotniuc: Important să nu se ajungă la condamnare fără probe, doar pentru a satisface așteptările publicului # Ziua
Fostul ministru al Justiției, Alexandru Tănase, susține că dosarul în care este vizat fostul lider al Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc, trebuie judecat exclusiv în baza legii și a probelor din dosar, fără a fi transformat într-o răfuială politică sau într-un act de presiune publică. Potrivit lui Tănase, indiferent de natura acuzațiilor, este esențial ca Plahotniuc […] Articolul Tănase, despre dosarul Plahotniuc: Important să nu se ajungă la condamnare fără probe, doar pentru a satisface așteptările publicului apare prima dată în ZIUA.md.
UE propune ca elevii să își poată alege sexul indiferent de vârstă, potrivit unei noi strategii a Comisiei Europene # Ziua
Uniunea Europeană intenționează să permită copiilor să își aleagă propriul gen la școală, potrivit unei noi strategii prezentate de Comisia Europeană. Propunerea prevede eliminarea oricăror limite de vârstă pentru recunoașterea legală a genului și interzicerea terapiei de consiliere pentru copiii care manifestă confuzie de gen, relatează The Telegraph. Statele membre care vor contesta ideologia de […] Articolul UE propune ca elevii să își poată alege sexul indiferent de vârstă, potrivit unei noi strategii a Comisiei Europene apare prima dată în ZIUA.md.
VIDEO | Curtea de Apel a anulat decizia CEC prin care a lipsit Partidul „Democrația Acasă” de alocații de la stat # Ziua
Curtea de Apel Chișinău (CA) a admis parțial contestația depusă de Partidul „Democrația Acasă” (PPDA), condus de Vasile Costiuc, și a anulat decizia Comisiei Electorale Centrale (CEC) prin care a lipsit formațiunea de alocații de la stat pentru 12 luni. Decizia a fost luată joi, 9 octombrie. Astfel, PPDA va beneficia de alocații pentru scorul […] Articolul VIDEO | Curtea de Apel a anulat decizia CEC prin care a lipsit Partidul „Democrația Acasă” de alocații de la stat apare prima dată în ZIUA.md.
Premiul Nobel pentru Literatură 2025 i-a fost decernat scriitorului maghiar Laszlo Krasznahorkai # Ziua
Scriitorul maghiar Laszlo Krasznahorkai a fost desemnat laureatul Premiului Nobel pentru Literatură 2025, pentru „opera sa convingătoare şi vizionară care, în mijlocul terorii apocaliptice, reafirmă puterea artei”, a anunțat joi Academia Suedeză. Născut în 1954, în orașul Gyula din sud-estul Ungariei, aproape de granița cu România, Krasznahorkai este considerat una dintre cele mai originale voci […] Articolul Premiul Nobel pentru Literatură 2025 i-a fost decernat scriitorului maghiar Laszlo Krasznahorkai apare prima dată în ZIUA.md.
Ursula von der Leyen a supravieţuit celor două moţiuni de cenzură votate în Parlamentul European # Ziua
Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a reușit joi, 9 octombrie, să treacă de două moțiuni de cenzură depuse în Parlamentul European. Deși rezultatul era previzibil, voturile au evidențiat creșterea presiunii politice asupra șefei Comisiei Europene, pe fondul polarizării tot mai accentuate din legislativul comunitar. Von der Leyen a obținut 378 de voturi în […] Articolul Ursula von der Leyen a supravieţuit celor două moţiuni de cenzură votate în Parlamentul European apare prima dată în ZIUA.md.
Vadim Krasnoselski și-ar dori o întâlnire bilaterală cu Maia Sandu și reluarea formatului „5+2”, suspendat acum trei ani # Ziua
Liderul separatist de la Tiraspol, Vadim Krasnsoselski, insistă asupra reluării formatului „5+2” în negocierile pentru regiunea transnistreană și susține că și-ar dori chiar o „întâlnire de rang înalt”, cu participarea conducerii R. Moldova. Despre acest lucru a declarat politicianul pro-rus în cadrul unei întâlniri de la Tiraspol cu ambasadorul Lituaniei la Chișinău, Tadas Valionis. „Din […] Articolul Vadim Krasnoselski și-ar dori o întâlnire bilaterală cu Maia Sandu și reluarea formatului „5+2”, suspendat acum trei ani apare prima dată în ZIUA.md.
Un bărbat din satul Boldurești, raionul Nisporeni, dispărut fără urmă de câteva zile. Poliția roagă cetățenii să ajute la identificarea lui # Ziua
Poliția îl caută de câteva zile un bărbat de 45 de ani, din satul Boldurești, raionul Nisporeni. Acesta a plecat de acasă, în data de 4 octombrie, în jurul orei 10:30, și nu a revenit până în prezent. Oamenii legii cer ajutorul cetățenilor, pentru a reuși să-i dea de urmă. Bărbatul are înălțimea de 1,75 […] Articolul Un bărbat din satul Boldurești, raionul Nisporeni, dispărut fără urmă de câteva zile. Poliția roagă cetățenii să ajute la identificarea lui apare prima dată în ZIUA.md.
Ucraina a atacat instalații de gaz și petrol din regiunea Volgograd. Incendiu la cea mai mare uzină de procesare a gazelor din sudul Rusiei # Ziua
Forțele ucrainene au atacat în noaptea de 9 octombrie o uzină de gaz și o stație de pompare a unui conducte de petrol din regiunea Volgograd, Rusia, potrivit raportului Statului Major ucrainean. Gubernatorul regiunii, Andrei Bocearov, a declarat că mai multe incendii au izbucnit în urma prăbușirii resturilor dronelor doborâte. Explozile și incendiile au fost […] Articolul Ucraina a atacat instalații de gaz și petrol din regiunea Volgograd. Incendiu la cea mai mare uzină de procesare a gazelor din sudul Rusiei apare prima dată în ZIUA.md.
O nouă povară pentru șoferi. Până în 2028 ar putea plăti două taxe de drum – una la primării, alta statului # Ziua
Următorii doi ani vor lovi dur în șoferi. Pe lângă scumpirile anunțate din ianuarie 2026 în urma instituirii TVA-ului de 20% pentru mașinile noi importate, dar și celor la mâna a doua, până în 2028 autoritățile intenționează să introducă două taxe pentru pentru infrastructura rutieră. Un impozit ar urma să fie plătit pentru deținerea vehiculului, […] Articolul O nouă povară pentru șoferi. Până în 2028 ar putea plăti două taxe de drum – una la primării, alta statului apare prima dată în ZIUA.md.
Începând cu 1 martie 2026, certificatul de concediu medical va fi eliberat în format digital de către medicii de familie sau specialiștii de profil și va putea fi accesat online. La solicitare, acesta va putea fi acordat și în format tipărit, însoțit de un cod QR, care va permite verificarea autenticității, anunță Guvernul, într-un comunicat […] Articolul Certificatul de concediu medical va fi eliberat în format digital, din 1 martie 2026 apare prima dată în ZIUA.md.
Rusia a majorat brusc achizițiile de benzină din Belarus pentru a face față deficitului de combustibil care afectează deja peste 20 de regiuni, relatează surse citate de Reuters. În septembrie, importurile de benzină din Belarus au crescut de patru ori față de august, ajungând la 49.000 de tone, iar livrările de motorină au fost de […] Articolul Rusia, „însetată” de benzină. Exporturile de carburant din Belarus au crescut de patru ori apare prima dată în ZIUA.md.
Hunter Biden, implicat într-o tranzacție pentru vânzarea terenului din jurul Ambasadei SUA în România # Ziua
Hunter Biden, fiul fostului președinte american Joe Biden, a fost implicat într-o tentativă de vânzare a terenului din jurul Ambasadei SUA în România unui grup de investitori care includea o companie chineză, potrivit unei investigații publicate de The New York Times. Relațiile care au stat la baza acestei propuneri ar fi fost stabilite încă din […] Articolul Hunter Biden, implicat într-o tranzacție pentru vânzarea terenului din jurul Ambasadei SUA în România apare prima dată în ZIUA.md.
Termen restrâns pentru examinarea dosarului lui Vlad Plahotniuc. Avocații invocă limitarea dreptului la apărare # Ziua
Judecare pe repede în cazul Plahotniuc. Instanța a stabilit un termen până în 17 octombrie pentru examinarea materialelor, urmând ca prima ședință de judecată să aibă loc deja în 20 octombrie. Asta deși dosarul întocmit de procurori are în jur de 25 de mii de pagini, fapt care, potrivit avocaților, face aproape imposibilă studierea lui […] Articolul Termen restrâns pentru examinarea dosarului lui Vlad Plahotniuc. Avocații invocă limitarea dreptului la apărare apare prima dată în ZIUA.md.
Foreign Policy: Kaja Kallas, acuzată că și-a pierdut tactul diplomatic în relațiile internaționale: „Ziua ei începe și se termină cu Rusia” # Ziua
Mai mulți diplomați ai Uniunii Europene și-au exprimat nemulțumirea față de tonul și abordarea șefei diplomației europene, Kaja Kallas, pe care o consideră „prea directă și lipsită de flexibilitate”. Revista americană Foreign Policy publică o amplă analiză, în care pune sub semnul întrebării abilitatea lui Kalas, de a menține un ton suficient de diplomatic în […] Articolul Foreign Policy: Kaja Kallas, acuzată că și-a pierdut tactul diplomatic în relațiile internaționale: „Ziua ei începe și se termină cu Rusia” apare prima dată în ZIUA.md.
