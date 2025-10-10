INI investighează penal pretinsele ilegalități ale platformei de tranzacționare „TUX”

18:10

Rusia a majorat brusc achizițiile de benzină din Belarus pentru a face față deficitului de combustibil care afectează deja peste 20 de regiuni, relatează surse citate de Reuters. În septembrie, importurile de benzină din Belarus au crescut de patru ori față de august, ajungând la 49.000 de tone, iar livrările de motorină au fost de […] Articolul Rusia, „însetată” de benzină. Exporturile de carburant din Belarus au crescut de patru ori apare prima dată în ZIUA.md.