Cinematografele din China au înregistrat încasări de 1,83 miliarde yuani
Noi.md, 10 octombrie 2025 00:00
Veniturile totale din vînzările de bilete în cinematografele din China, în mini-vacanța de Ziua Națională, au ajuns la 1,83 miliarde yuani, numărul spectatorilor fiind de 50,07 milioane, a anunțat Administrația de Film din China, scrie romanian.cgtn.com.În cele opt zile, filmele au fost proiectate de 3,14 milioane de ori, în creștere cu 12,82% față de aceeași perioadă a anului trecut. Prețul m
Acum 30 minute
02:30
El a realizat deja ceea ce nimeni altcineva nu a reușit.Alexander Ovechkin este cel mai bun marcator din istoria NHL în ceea ce privește golurile în campionatele regulate. Dar se pare că nu este în firea lui să se oprească. Noul sezon îl poate transforma pe căpitanul echipei „Washington” într-o legendă absolută – nu numai a hocheiului, ci a sportului în general.Marea cursă continuă
Acum 2 ore
01:30
Lumea îi așteaptă din nou decizia.Acum cincisprezece ani, el a spus: „”Plec la Miami” – și sportul nu a mai fost la fel. Astăzi, la 40 de ani, el cheamă din nou pe toată lumea în fața ecranelor. Fără detalii, fără explicații – doar promisiunea unei „decizii”.Și toată lumea înțelege: orice ar fi, va schimba jocul. Din nou.22 de sezoane. 20 de ani de dominație.LeBron James nu est
01:00
S-a născut în cămașă: un surfer a reușit să supraviețuiască în mod miraculos după ce a fost atacat de un rechin # Noi.md
În largul insulei Kangaroo, Australia, un rechin cu dinți înguști a mușcat un surfer în vîrstă de 50 de ani.Potrivit Oxu.Az, despre acest lucru a relatat 7 News Australia. {{836828}}Potrivit organizației de monitorizare a rechinilor din statul Australia de Sud, prădătorul a atacat bărbatul deoarece acesta îi împiedica să vîneze foci. Ea l-a mușcat de două ori de picioare și a înotat ma
Acum 4 ore
00:30
O minge verde de foc a zburat deasupra unui mare oraș din Marea Britanie. Inginerul programator Nicholas Shanks a reușit să imortalizeze acest fenomen natural unic, care a luminat cerul orașului Nottingham.Potrivit Oxu.Az, britanicul a publicat fotografia pe rețelele de socializare, scriind că pentru prima dată în viață a reușit să urmărească căderea unui meteorit sporadic de mari dimensiuni.
00:00
Nu suntem primii pe Lună: un savant din SUA a vorbit despre descoperirile ascunse timp de decenii # Noi.md
Un val uriaș de controverse zguduie din nou lumea științei, după ce geologul și autorul american Gregg Braden a lansat o ipoteză șocantă: astronauții ar putea confirma existența unei civilizații umane avansate pe Lună, care ar fi trăit acolo în urmă cu aproximativ 50.000 de ani.Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat popularului podcast al lui Joe Rogan, citat de DailyMail, unde B
00:00
9 octombrie 2025
23:30
Partidul italian de guvernămînt a anunțat că intenționează să adopte o lege care va interzice îmbrăcămintea islamică integrală în spațiile publice.Cei care vor încălca legea vor fi sancționați cu amenzi cuprinse între 300 și 3.000 de euro. Inițiativa va face parte dintr-un alt proiect de lege propus de premierul Giorgia Meloni, care va reglementa finanțarea moscheilor și va interzice purtarea
23:30
„Flux record de călători”, „Nivelul călătoriilor evidențiază consumul”, „Evenimentele culturale și sportive au stimulat consumul de sărbătoare”. Mass-media internațională a acordat o mare atenție mini-vacanței prilejuite de Ziua Națională a Chinei și Sărbătoarea Lunii, abia încheiate, scrie romanian.cgtn.comO revistă turistică americană arată că, de la Orașul Interzis din Beijing, pînă la Vale
23:00
Originea celebrelor statui Moai de pe Insula Paștelui rămîne una dintre cele mai mari enigme arheologice ale lumii. Acum, oamenii de știință susțin că au dezlegat una dintre piesele cheie ale acestui mister.Aceste statui cîntăresc între 12 și 80 de tone. Oamenii de știință s-au întrebat mult timp cum a putut civilizația antică a insulei să le transporte.Datorită modelării 3D și a unor expe
Acum 6 ore
22:30
Radu Albot ajunge fără efort în sferturile turneului din Grecia: cine este următorul adversar # Noi.md
S-a calificat în sferturi fără ca să joace. Tenismenul moldovean Radu Albot trece fără luptă în primii 8 jucători la o competiție challenger din Grecia, după abandonul bulgarului Dimitar Kuzmanov.Pînă acum moldoveanul Radu Albot are cîștigate 3 meciuri la competiția din Grecia. Ajuns tocmai pe locul 560 ATP, moldoveanul a trebuit să înceapă din calificări, unde a învins adversari mai bine cota
22:30
Festivalul Mărului, care urma să se desfășoare în data de 12 octombrie la Soroca, se amînă.Organizatorii evenimentului au anunțat că, din cauza condițiilor climaterice nefavorabile, Festivalul Național al Mărului se amănă pentru o altă dată, care va fi comunicată ulterior.{{840981}}Menționăm că Festivalul a ajuns în acest an la cea de-a XIV-a ediție.El reunește producători, artiști și
22:30
Premierul Chinei, Li Qiang, a sosit joi la Phenian unde va participa la celebrarea celor 80 de ani de la înființarea Partidului Muncitoresc Coreean (WPK) și pentru a efectua o vizită oficială de prieteni în Republica Populară Democrată Coreeană (RPDC), scrie romanian.cgtn.comPremierul Pak Thae Song, membru al Comitetului Permanent al Biroului Politic al Comitetului Central al Partidului Muncit
22:00
În mai multe grădinițe din municipiul Bălți, copiii învață în frig, iar părinții caută soluții pentru a-i proteja de răceală. Unii au adus plăpumi și pături de acasă, iar alții își îmbracă micuții în mai multe straturi, după ce S.A. CET-Nord nu s-ar fi pregătit corespunzător pentru sezonul rece. {{840732}}Potrivit unui reportaj realizat de jurnaliștii TVN.md, părinții au declarat că situaț
22:00
Vioara care a aparținut savantului Albert Einstein (1879-1955) a fost vîndută la licitație pentru aproape 1,1 milioane de lire sterline.Autorul teoriei relativității a achiziționat instrumentul muzical în Germania la mijlocul anilor 1890, cu puțin timp înainte de a pleca în Elveția pentru a studia la Școala Politehnică din Zurich. {{837529}}Cînd naziștii au ajuns la putere în anii 1930, Ei
22:00
HAMAS a primit garanții din partea SUA și a altor mediatori implicați în soluționarea conflictului cu Israelul că războiul s-a încheiat, a declarat Khalil al-Hayya, șeful delegației de negociere a grupării, citat de Al Jazeera.„Am primit asigurări din partea mediatorilor fraterni și a administrației americane, care au confirmat că războiul s-a încheiat complet”, a afirmat el, potrivit RBC.
22:00
Parisul dictează din nou moda – acum și pe piața fotbalului.{{840759}}Conform unui raport recent al Centrului Internațional de Studii Sportive (CIES Football Observatory), valoarea echipei Paris Saint-Germain a crescut cu 352 de milioane de euro în doar un an. Această creștere a dus parizienii pe locul doi în lume în ceea ce privește creșterea valorii de piață a jucătorilor — imediat dup
21:30
Inspectorii de mediu din Cimișlia au desfășurat razii privind respectarea legislației de mediu pe teritoriul raionului, avînd drept scop prevenirea și combaterea încălcărilor de mediu, notează Noi.md.În cadrul acțiunilor de control, a fost identificat un caz de irigare ilegală din rîul Cogîlnic, efectuată fără deținerea actelor permisive de mediu.{{841044}}Pentru încălcarea constatată, ins
21:30
Noile realități ale pieței: expertul a explicat ce se întîmplă cu imobiliarele din Chișinău # Noi.md
Piața imobiliară din Chișinău trece printr-o perioadă de stagnare accentuată. Numărul tranzacțiilor de vînzare-cumpărare a scăzut cu aproximativ 65% în al doilea trimestru al anului curent, continuînd tendințele din ultimele două trimestre anterioare. În același timp, prețurile apartamentelor continuă să crească și au ajuns la o medie de peste 1.700 de euro pentru un metru pătrat.Agentul imobi
21:30
Lamine Yamal nu voia scandal — el își dorea pur și simplu să joace.Dar în Spania chiar și o accidentare poate deveni politică. În timp ce „Barça” susține că băiatul nu se putea întinde pe pat, federația asigură că el este sănătos și gata pentru echipa națională. Deci, cine are dreptate, cînd un talent de 18 ani devine centrul unei furtuni fotbalistice? Fotbalul din Spania seamănă din nou c
21:00
Camera inferioară a parlamentului german, Bundestagul, a votat pe 8 octombrie anularea procedurii accelerate de naturalizare a străinilor, introdusă cu un an mai devreme.„În loc de trei ani, persoanele care intră sub incidența acestei norme vor trebui să locuiască legal în Germania cel puțin cinci ani, înainte de a putea obține pașaportul german”, se arată în comunicat. {{840729}}Inițiativ
21:00
Astăzi este o zi specială pentru familia Cîrnaț: fiica lor Malvina, împlinește astăzi 9 ani.„Sîntem atît de mîndri de tine, de felul în care iubești, rîzi, gîndești și crești frumos. Îți dorim ca anul acesta să-ți păstrezi sufletul senin, inima bună și curajul de a fi tu însăți”, se arată în mesajul scris de Marina Cîrnaț, transmite Unimedia.{{837229}}„Malvina, tu ești lumina noastră cu ce
21:00
Galaxia care a explodat din interior: de ce Messi, Neymar și Mbappé nu au reușit să facă din PSG campioană # Noi.md
Uneori, în fotbal, prea multe vedete nu sînt o binecuvîntare, ci un blestem.Cînd Lionel Messi, Neymar și Kylian Mbappé s-au reunit în vestiarul PSG, Parisul a încetat să mai fie doar un club. A devenit versiunea fotbalistică a Marvel — cu supereroii săi, contractele gigantice și fluxul nesfîrșit de hype.Dar în loc de o dinastie, a rezultat haosul.Fostul mijlocaș al parizienilor, Rafinh
21:00
Summitul Global a Femeilor 2025 va avea loc în perioada 13-14 octombrie, la Beijing. Potrivit purtătorului de cuvînt al Ministerului chinez de Externe, Guo Jiakun, la eveniment va participa președintele Xi Jinping, care va prezenta un mesaj, scrie romanian.cgtn.com.
Acum 8 ore
20:30
Kylian Mbappé sfidează din nou prudența. În timp ce cluburile se tem că vedetele lor se vor întoarce de la echipele naționale cu accidentări, liderul echipei naționale a Franței spune simplu: „Vreau să joc”.Pe 10 octombrie, francezii vor întîlni Azerbaidjanul în preliminariile pentru CM 2026, iar Mbappé nu are de gînd să stea pe bancă.{{841260}}„Mă simt excelent. Nu am nicio teamă. Vreau f
20:30
100 de elevi din Bălți și Taraclia au vizitat Muzeul Național de Istorie a Moldovei, după care au participat la o lecție publică la Universitatea de Stat din Moldova, unde au discutat cu mai mulți istorici.La Muzeul Național de Istorie a Moldovei, elevii au vizitat expoziții, au văzut documente și fotografii de arhivă.{{840900}}Prezent la eveniment, Ivan Duminica, șef al Serviciului politi
20:30
El este unul dintre cei mai talentați luptători ai secolului XXI și, în același timp, una dintre cele mai controversate figuri din istoria sportului. Pentru unii, el este un geniu al apărării și întruchiparea vie a disciplinei. Pentru alții, este un cinic care a transformat boxul într-un calcul rece și un spectacol despre bani.Floyd Mayweather – 50 de victorii, 0 înfrîngeri și o întreagă epocă
20:00
În Indonezia, guvernatorul provinciei Java de Vest, Dedi Mulyadi, a decis să motiveze radical funcționarii.Acum, Mulyadi va publica pe rețelele de socializare fotografiile, numele și adresele celor mai leneși angajați. Potrivit guvernatorului, locuitorii trebuie să știe cine nu lucrează, ci doar primește bani.{{841030}}El a subliniat că angajații servesc societății, nu lor înșiși. Un astfe
20:00
Odată cu venirea vremii reci, virozele respiratorii se răspîndesc rapid, iar holurile policlinicilor sînt pline de pacienți răciți. Totuși, nu toți aleg să meargă la medic.După cum transmite Noi.md cu referire la TV8, mulți moldoveni preferă să evite cozile și se tratează singuri, cumpărînd medicamente direct de la farmacie – o practică tot mai des întîlnită și periculoasă, avertizează medicii
19:30
Vineri, mai mulți consumatori din mun. Chișinău vor rămîne fără apă la robinet, notează Noi.md.În intervalul 09:00 – 18:00, în data de 10 octombrie, fără apă vor fi consumatorii de pe următoarele adrese din Ghidighici:-str. Nucarilor; V. Micle; Gr.Ureche; Columna; Rădiacului; Mihai Viteazu; Red. Czacului; V. Omului; Mircea cel BătrînStopările au loc în legătură cu executarea lucrărilor
19:30
De mai bine de trei zile, echipele serviciilor municipale din Chișinău lucrează în teren pentru a remedia efectele ploilor îndelungate care au afectat Capitala, transmite Noi.md.Potrivit Preturii sectorului Centru, Regia „Exdrupo” desfășoară lucrări continue de întreținere a drumurilor și podurilor din sector, afectate de condițiile meteo. Muncitorii au intervenit pentru curățarea și vidanjare
19:00
Ziua Mondială a Vederii, marcată în cea de-a doua zi de joi a lunii octombrie, vine și acest an cu indemnul „Iubiți-vă ochii”, notează Noi.md.Peste un miliard de oameni de pe glob trăiesc cu o problemă de vedere ce ar putea fi tratată sau prevenită. Îngrijirea, cum ar fi un examen oftalmologic, o pereche de ochelari sau o operație de cataractă, le-ar putea schimba complet viața.În țara noa
19:00
La 7 octombrie curent, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a prelungit prin Hotărîrea nr. 536/39 termenul pentru depunerea cererilor de participare la concursul anunțat prin Hotărîrea nr. 495/37 din 16 septembrie 2025 pentru suplinirea, prin transfer temporar, a două posturi vacante de judecător la Curtea de Apel Nord.Cererile de participare la concurs urmează să fie depuse la s
Acum 12 ore
18:30
Provocările modernității. Perspective pentru viitor și realitățile civilizației umane. Partea 1 # Noi.md
Modernitatea pune constant noi întrebări și provocări civilizației noastre. Astăzi, multe dintre ele sunt deosebit de presante, deoarece trăim într-un moment critic al istoriei, în care civilizația este din nou în pragul colapsului, așa cum a fost în antichitate - atunci cele mai înalte realizări culturale și filozofice ale umanității au căzut de pe pod în Tibru. Se spune că anume așa a fost mai î
18:30
Rîul Răut, în apropiere de Orheiul Vechi, este puternic poluat: ce au descoperit specialiștii # Noi.md
Rîul Răut, în apropiere de Orheiul Vechi, este grav poluat cu mase fecale animale.În urma analizelor efectuate de specialiști, în apă au fost depistate cantități extrem de mari de Escherichia coli și bacterii coliforme, de pînă la 4 800 de ori peste limita admisă, transmite .{{841066}}De asemenea, în apă au fost depistate urme de motorină, amoniac și alte substanțe chimice, semn că rîul es
18:30
El nu caută scuze. Spune doar că atunci nu a putut lovi. Acum este gata să lupte pentru tot.Petr Yan, fost campion UFC și unul dintre cei mai calmi luptători din categoria de greutate ușoară, vorbește rar despre înfrîngeri. Dar cînd vorbește, o face fără dramă, fără plîngeri, doar cu fapte. {{840614}}Și adevărul este că în prima luptă cu Merab Dvalishvili nu era în formă. „Dac
18:00
Viitorul concursului internațional de muzică Eurovision 2026 este în pericol. Țara gazdă, Austria, ar putea renunța la organizarea show-ului din cauza posibilei excluderi a Israelului din competiție.{{839752}}Potrivit Oxu.Az, cu referire la OE24, cancelarul austriac Christian Stocker a declarat că o astfel de decizie contravine principiilor de egalitate și toleranță care stau la baza concursul
18:00
În 195 de instituții de învățămînt din Republica Moldova, lecțiile vor căpăta o nouă dimensiune interactivă datorită platformei digitale MozaWeb, care le oferă elevilor posibilitatea de a învăța prin simulări 3D, jocuri educaționale și conținut animat, transmite Noi.md.După o perioadă de testare, MozaWeb se extinde acum la nivel național în cadrul proiectului EDU Interactiv, parte a programulu
17:30
În Ucraina, un procuror al Procuraturii Generale a fost prins luînd mită în valoare de 3,5 milioane de dolari pentru închiderea unui dosar # Noi.md
Autoritățile anticorupție au demascat un procuror al oficiului Procurorului General și avocați pentru tentativa de mituire a unor presupuși procurori ai Procuraturii Anticorupție Specializate (SAP) și judecători ai Curții Supreme Anticorupție a Ucrainei (VAKS).Despre acest lucru a anunțat RBC-Ucraina, cu referire la Procuratura Anticorupție Specializată (SAP).„Sub îndrumarea procedurală a
17:30
Finisarea infrastructurii poștale și creșterea livrărilor de colete marchează o schimbare majoră în obiceiurile de consum ale moldovenilor. Volumul trimiterilor poștale din Republica Moldova continuă să înregistreze creșteri, stimulate de expansiunea rapidă a comerțului electronic și diversificarea serviciilor de curierat.Potrivit lui Stas Madan, directorul programului „Mediul de Afaceri și IM
17:30
În anul de studii 2025-2026, instituțiile de învățămînt superior din Republica Moldova au înregistrat un număr record de studenți străini: 1113 tineri din 24 de țări au ales să studieze la programele universitare din țară sau cu 376 mai mulți decît în anul academic precedent, transmite Noi.md.Astfel, la USMF „Nicolae Testemițanu” s-au înscris 300 de studenți din țări precum India, Israel, Fran
17:30
Circa o cincime din energia electrică se pierde pe drum spre consumatori. Ce propune Ministerul Energiei # Noi.md
Peste 70% din infrastructura energetică a Republicii Moldova depășește durata normală de exploatare, pierderile în rețelele de distribuție ating 18% (media UE este 6%), doar 15% dintre procesele operaționale sînt digitalizate, iar timpul mediu de restabilire după avarii depășește 6 ore, susține Ministerul Energiei.După cum transmite Noi.md cu referire la Mold Street, soluția propusă de Ministe
17:00
Valeriu Chițan: Pentru a umple bugetul, ar fi mai rezonabil să păstrăm acciza la automobile, nu să introducem un TVA # Noi.md
Calculele celor care speră să completeze bugetul de stat prin introducerea unui TVA de 20% la importul de autovehicule sînt prea optimiste, a declarat veteranul sistemului financiar al Republicii Moldova, fostul ministru al Finanțelor, Valeriu Chițan.Într-un interviu acordat agenției „INFOTAG”, el a spus că TVA-ul, în sine, este cea mai mică taxă fiscală din stat.„Prin urmare, dacă judecăm
17:00
Ministerul Justiției al Republicii Moldova a ieșit cu precizări pe marginea hotărîrii Curții Europene a Drepturilor Omului (CtEDO) pronunțate pe 9 octombrie 2025 în cauza Veaceslav Platon, transmite Noi.md.Potrivit instituției, decizia CtEDO se referă strict la evenimentele și circumstanțele din anul 2017, cînd fostul om de afaceri se afla în detenție, și nu constată nicio încălcare a drepturi
17:00
Ucraina îl va nominaliza pe președintele SUA Donald Trump pentru Premiul Nobel dacă acesta va asigura încetarea focului în războiul cu Rusia.Potrivit RBC-Ucraina, despre acest lucru a declarat președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, în cadrul unei întîlniri cu jurnaliștii.El a menționat că însăși încetarea focului în Ucraina va influența posibilitatea de a ajunge la un acord privind înch
17:00
Noi detalii ies la iveală în cazul Liubei Babuțchi, femeia de afaceri care a murit în urma unei proceduri estetice. Potrivit Life Moldova, un martor-cheie în dosar este Alina Gogua, administratoarea salonului unde a avut loc intervenția.Aceasta a refuzat să facă declarații oficiale, invocînd faptul că urmează să fie audiată în instanță - lucru care, pînă acum, nu s-a întîmplat. Totuși, tînăra
17:00
Circulația troleibuzelor în mai multe zone ale capitalei este afectată din cauza unui deranjament la rețeaua de contact de pe bd. Iurii Gagarin, în direcția bd. Decebal, transmite Noi.md.Din cauza incidentului, următoarele rute au fost deviate sau au staționat temporar: Rutele 1 și 5: bulevardul Ștefan cel Mare și Sfînt – strada Tighina – strada București – strada Ciuflea – bulevardul Șt
17:00
Agenția de Dezvoltare Regională Sud a semnat contractul pentru servicii de supraveghere tehnică a lucrărilor de construcție în cadrul proiectului „Finisarea construcției edificiului Teatrului Republican-Dramatic B.P. Hașdeu” din municipiul Cahul.După cum transmite Noi.md cu referire la Ziua de azi, contractul, în valoare de 137 486,10 MDL, a fost atribuit unei companii, care va monitoriza cali
16:30
Curtea de Apel Chișinău a anulat interdicția cu alocațiile în cazul partidului "Democrația Acasă" # Noi.md
Hotărârea nr. 4140 din 3 octombrie 2025, prin care Comisia Electorală (CEC) a lipsit Partidul „Democrația Acasă” de alocațiile de la stat pentru următoarele 12 luni, a fost anulată de către judecătorii Curții de Apel Chișinău.Contestația a fost admisă doar în această parte. Amintim că CEC a cerut anterior anularea înregistrării concurentului electoral Partidul „Democrația Acasă” și a cerut lip
16:30
Decizia Parlamentului European cu privire la moțiunea de cenzură împotriva Ursulei von der Leyen # Noi.md
În cadrul votării la ședința plenară de joi, 9 octombrie, Parlamentul European nu a susținut cele două moțiuni de cenzură împotriva Comisiei Europene conduse de președinta Ursula von der Leyen.Despre acest lucru a comunicat corespondentul „Европейская правда” din Strasbourg.Parlamentul European nu a susținut cererea grupurilor de stînga radicală și „Patrioții pentru Europa” privind demisia
16:30
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a comentat criza energetică din regiunea transnistreană, precizînd că responsabilitățile sale se limitează la monitorizarea și gestionarea sectorului energetic de pe partea dreaptă a Nistrului. {{841172}}„Mandatul meu de ministru acoperă activitățile și monitorizarea sectorului energetic din partea dreaptă a Nistrului”, a declarat Junghietu, transmite b
