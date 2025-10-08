Carburanții continuă să se ieftinească: Vezi cât vor costa mâine și la ce stații PECO găsești cele mai mici prețuri
UNIMEDIA, 8 octombrie 2025 18:30
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a afișat noile prețuri la carburanți pentru mâine, 9 octombrie. Astfel, un litru de benzină va costa cu 6 bani mai puțin decât astăzi, iar motorina se ieftinește cu 5 bani.
Avocații Oxana Eșanu și Dorian Pînzaru se retrag din concursurile pentru judecător la Curtea Supremă și membru în Colegiul disciplinar # UNIMEDIA
Avocata Oxana Eșanu a depus cererea de retragere din concursul pentru funcția de judecător al Curții Supreme de Justiție, iar Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a admis-o în ședința din 7 octombrie 2025. Conform Legii nr. 65/2023, retragerea din procedura de evaluare este consemnată de Comisie fără emiterea unei decizii, hotărâri sau raport.
Temperaturi cum nu am mai avut de ani buni în iarna 2025–2026: Meteorologii spun că ar putea fi cea mai geroasă din ultimul deceniu # UNIMEDIA
Potrivit celor mai recente analize climatologice, iarna 2025/2026 se conturează ca fiind mai rece decât cele din ultimii ani, atât în America de Nord, cât și în anumite regiuni ale Europei. Prognozele analogice – care compară condițiile actuale cu ani similari din trecut – indică posibilitatea unei reveniri la o iarnă clasică, cu temperaturi sub medie și episoade mai frecvente de ninsori, relatează Severe Weather Europe, citat de presa română.
Google anunță că modul de căutare cu AI este disponibil de acum și în română. Compania spune că este „cel mai puternic instrument” din domeniul „online search” # UNIMEDIA
Google anunță disponibilitatea în România și pentru limba română a „modului AI”, o nouă funcționalitate în motorul Google Search. Userii pot pune diverse întrebări prin text, voce sau cu camera foto/video, scrie hotnews.ro.
Țuțu va fi adus cu forța la următoarea ședință pe dosarul îmbogățirii ilicite, după ce astăzi nu s-a prezentat la proces. Din ce motiv a refuzat să fie escortat # UNIMEDIA
Fostul deputat democrat Constantin Țuțu urmează să fie adus silit la următoarea ședință de judecată în dosarul în care este acuzat de îmbogățire ilicită. Decizia vine după ce acesta nu s-a prezentat la procesul de astăzi, la care a lipsit și avocatul său, scrie protv.md.
(video) Și artiștii și-au luat țeapă de la TUX. Patric Hanganu: „Numai am investit și s-a închis” # UNIMEDIA
Printre moldovenii care au pierdut bani în urma schemei piramidale „TUX” se află se numără și interpretul Patric Hanganu. „Nu sunt cu investițiile în crypto, dar am zis să încerc”, a spus artistul într-un filmuleț pe rețele.
Atac cu bombe al armatei din Myanmar în timpul unui festival: Cel puțin 24 de morți și peste 40 de răniți # UNIMEDIA
Cel puțin 24 de oameni au murit și 47 au fost răniți, după ce armata din Myanmar a aruncat două bombe cu ajutorul unui paramator. Atacul s-a produs luni seară, când circa 100 de oameni s-au strâns în orașul Chaung U pentru o sărbătoare națională, conform BBC, citată de digi24.ro.
(video) „N-am vorbit 12 ani”. Adriana Ochișanu a îngropat securea războiului cu familia Botgros, după ce fiul său a ajuns în comă: Ne telefonăm în fiecare zi # UNIMEDIA
După aproape 12 ani de tăcere și relații tensionate, interpreta de muzică populară, Adriana Ochișanu, a reluat legătura cu familia fostului ei soț, Corneliu Botgros. Reapropierea a fost determinată de starea critică de sănătate a fiului lor, Cristi, aflat recent în comă. „Vorbim la telefon în fiecare zi. Îl sun eu sau mă sună fostul meu socru. Acum, cel mai important lucru pentru noi este copilul nostru - să-l vedem sănătos”, a declarat artista la emisiunea „Online Story”.
Țigări Marlboro și Winston, ascunse în valize: Peste 380 de pachete confiscate de vameșii de la Aeroportul Chișinău # UNIMEDIA
Vameșii de la Aeroportul Internațional Chișinău, în colaborare cu polițiștii de frontieră, au depistat două cazuri de transport ilicit de țigări pe ruta Chișinău–Londra.
(video) Primele imagini cu Guțul și Popan, după arest. Curtea de Apel examinează cererea avocaților de a fi eliberate # UNIMEDIA
Curtea de Apel examinează astăzi, 8 octombrie, recursul depus de avocații Evgheniei Guțul și Svetlanei Popan, prin care se cere eliberarea acestora, după ce ambele au fost condamnate la închisoare de prima instanță.
Igor Dodon: Guvernul a aprobat Strategia Militară a RM până în 2035. Când oamenii părăsesc masiv țara, iar economia este ruinată, pioritatea guvernării e militarizarea # UNIMEDIA
Fostul președinte, liderul PSRM, Igor Dodon, critică dur decizia Guvernului de a aproba Strategia Militară a Republicii Moldova până în 2035, acuzând actuala guvernare că neglijează problemele sociale și economice ale cetățenilor în favoarea militarizării țării.
(video) Guvernul, după decizia Parlamentului European: Regimul fără vize pentru moldoveni nu este în pericol # UNIMEDIA
Guvernul de la Chișinău dă asigurări că regimul fără vize al moldovenilor în Uniunea Europeană nu este pus în pericol, după ce Parlamentul European a votat o lege care permite suspendarea acestuia pentru țările considerate cu risc de securitate. „Dacă ne uităm atent, este un asterisc”, a explicat purtătorul de cuvânt al Executivului, Daniel Vodă.
(foto) Trei medalii de bronz pentru Marin Robu la Campionatul Mondial de Haltere. Unde s-a desfășurat competiția # UNIMEDIA
Halterofilul Marin Robu a urcat, pentru al doilea an consecutiv, pe podiumul Campionatelor Mondiale rezervate seniorilor, care se desfășoară în orașul Forde din Norvegia. Sportivul a cucerit trei medalii de bronz, anunță Ministerul Educației și Cercetării (MEC).
Nicole Kidman, obligată să-i plătească fostului soț 11 milioane de dolari. Motivul neașteptat din spatele sumei uriașe # UNIMEDIA
Actrița Nicole Kidman trebuie să-i achite fostului soț, cântărețul country Keith Urban, peste 11 milioane de dolari, în baza unei clauze neobișnuite din contractul lor prenupțial. Suma uriașă este legată de faptul că artistul s-a abținut de la consumul de droguri și alcool pe durata căsniciei, scrie adevarul.ro.
(stop cadru) „Cum ar trebui ONG-urile să lupte cu propaganda rusă?” Costiuc: Блинчики îs блинчики, iar tortul e tort # UNIMEDIA
Liderul Partidului „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc a explicat că lupta împotriva propagandei ruse nu este responsabilitatea ONG-urilor, ci a instituțiilor de stat, comparând situația cu „celebra frază „Блинчики îs блинчики, iar tortul e tort””.
Lovitură în lumea sporturilor de contact. Luptătorul Conor McGregor a fost suspendat un an și jumătate din UFC # UNIMEDIA
Conor McGregor, superstarul artelor marțiale mixte, a fost suspendat timp de 18 luni pentru ratarea a trei teste antidoping în 2024 (sportivii sunt obligați să comunice în permanență locul unde se află, astfel încât să poată fi contactați în cazul unui test), scrie adevărul.ro.
(video) „Băiatul a băgat 600 de dolari și iată poftim...” TUX s-a prăbușit cu scandal: Sute de moldoveni și-au pierdut investițiile, după ce conturile le-au fost blocate # UNIMEDIA
Mai mulți moldoveni au rămas fără bani după ce au investit în piramida financiară „TUX”. În seara zilei de 7 octombrie, în jurul orei 20:00, utilizatorii platformei au primit un mesaj prin care li se cerea să depună 100 USDT în termen de 24 de ore pentru a-și păstra contul activ. În caz contrar, erau avertizați că accesul le va fi blocat. Informația a stârnit panică și agitație în spațiul public, iar mai mulți oameni au mers la sediul „TUX” din capitală, pentru a cere explicații.
(video) Beat, cu un cuțit în mână, a dat buzna într-un magazin din Bălți: Un bărbat a amenințat vânzătoarea și i-a cerut banii, dar a fugit speriat de o trecătoare # UNIMEDIA
Un bărbat de 46 de ani din Bălți a fost reținut de polițiști, fiind suspectat că ar fi comis un atac tâlhăresc asupra unei vânzătoare dintr-un magazin local.
(foto) Incendiu la azilul de bătrâni din Căprești: Șapte echipaje de pompieri au luptat cu focul. O persoană a fost evacuată # UNIMEDIA
Un incendiu a izbucnit în dimineața zilei de 8 octombrie 2025 pe teritoriul azilului de bătrâni din satul Căprești, raionul Florești. Flăcările au cuprins o clădire separată a instituției, iar pompierii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU).
„La revedere, băieți!” Mircea Lucescu, gest controversat făcut înaintea amicalului cu Moldova # UNIMEDIA
Mircea Lucescu (80 de ani) a susținut astăzi o conferință de presă înaintea partidei dintre România și Moldova, programată joi, de la ora 21:00, pe stadionul „Arena Națională”, scrie adevarul.ro.
De 4,6 ori mai puţin decât Georgia: Moldova este codaşa regiunii la atragerea de investiţii străine # UNIMEDIA
Republica Moldova are cel mai mic stoc al investiţiilor străine directe (ISD) între statele care vor să adere la Uniunea Europeană, arată World Investment Report 2025 (Raportul Mondial privind Investițiile 2025), elaborat şi publicat de UNCTAD (Conferința Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare), scrie mold-street.md.
Abush schimbă regulile: Își mută banii și puterea. Andreea Bostanica devine jucătoarea principală în afacerile iubitului # UNIMEDIA
Andreea Bostanica a făcut din ziua ei o demonstrație de putere și lux fără limite! La doar 21 de ani, cântăreața și-a îndeplinit toate mofturile, în „umbra” controversatului miliardar uzbek Akbar Abdullaev, zis Abush, acuzat de o fraudă de 1 miliard de dolari. Petrecerea ei s-a transformat într-un festival al excesului: iPhone-uri oferite cadouri prietenelor sale, private jet la discreție și cheile unui apartament în Dubai care valorează sute de mii de euro. Totuși, cadoul suprem se pare că a fost altul, scrie cancan.ro.
UE sporește presiunea asupra Belgiei pentru utilizarea activelor rusești înghețate în sprijinul Ucrainei. De ce ezită premierul belgian # UNIMEDIA
Belgia se află tot mai mult sub presiunea unor capitale occidentale influente, după ce poziția lor privind folosirea activelor rusești înghețate s-a modificat semnificativ în ultimele săptămâni. Potrivit Financial Times, Bruxellesul este îndemnat să accepte un plan care ar transforma dobânzile generate de fondurile blocate în așa-numite „credite reparatorii” pentru Ucraina, scrie adevarul.ro.
Ultimele două luni de compensații la curent? Guvernul a prelungit ajutorul din facturi pentru septembrie și octombrie # UNIMEDIA
Guvernul a prelungit termenul de oferire a compensațiilor la energia electrică, a anunțat ministrul Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu Astfel, primii 110 kw/h consumați de orice consumator vor fi compensați și în lunile septembrie - octombrie.
Cristiano Ronaldo a devenit primul fotbalist miliardar din istorie. În ce preferă să investească CR7 # UNIMEDIA
Cariera fotbalistică a lui Cristiano Ronaldo a fost marcată de o serie de premiere remarcabile, de la transferul record la Real Madrid până la numărul record de goluri marcate în competiţii. Acum, el a înregistrat o altă victorie importantă în afara terenului: a devenit primul jucător miliardar, relatează Bloomberg, citată de digi24.ro.
Atacuri cibernetice asupra infrastructurii guvernamentale din RM: Unele servicii publice ar putea fi temporar indisponibile # UNIMEDIA
Mai multe servicii IT guvernamentale din Republica Moldova au fost ținta unor atacuri cibernetice de tip DDoS, în ultimele ore, anunță Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică. Autoritățile avertizează că acestea vizează perturbarea funcționării normale a infrastructurii digitale, iar unele servicii publice ar putea fi temporar indisponibile.
(video) 11 câștigători ai Premiului Național 2025, desemnați de Guvern: Denis Vieru, Mihail Agafița și Valeriu Duminică, printre laureați # UNIMEDIA
Unsprezece personalități din domeniile culturii, științei, artei și sportului vor fi distinse cu Premiul Național 2025. Lista câștigătorilor a fost aprobată astăzi în ședința Guvernului, iar fiecare dintre laureați va primi o diplomă, o medalie și o recompensă financiară de 100.000 de lei.
Transfăgărășanul, închis din cauza ninsorilor și a viscolului: „Stratul de zăpadă depășește 30 de centimetri” # UNIMEDIA
Transfăgărășanul (DN7C) a fost închis temporar începând de miercuri, 8 octombrie 2025, ora 10:00, după ce zona a fost lovită de ninsori abundente și viscol puternic, scrie adevarul.ro.
(video) „În acea seară, cineva de la masă avea droguri”. Igor Cuciuc, primele declarații după ce soția sa a spus că fiica lor a fost otrăvită: S-a ascuns adevărul # UNIMEDIA
Interpretul Igor Cuciuc a făcut primele declarații despre ipoteza formulată de soția sa potrivit căreia fiica lor, Andreea, ar fi murit din cauza substanțelor interzise. „Credem că este altceva la mijloc, s-a ascuns adevărul, pentru că în acea seară cineva de la masă avea droguri”, a spus artistul la „O seară perfectă”.
(video) Ședința Guvernului: Centrul National de Management al Crizelor are un nou director # UNIMEDIA
Cabinetul de miniștri s-a întrunit astăzi, 8 octombrie, în ședință. Pe ordinea de zi au figurat 35 de subiecte.
(video) „Ce faceți aici?!” Mama Svetlanei Sainsus, în lacrimi: Nici pe o clipă nu și-a imaginat ce urmează # UNIMEDIA
Tamara Sainsus a trăit un moment de neuitat. Invitată de fiica sa, Svetlana, la un eveniment despre care nu știa nimic, femeia a izbucnit în lacrimi când a aflat că se află, de fapt, la lansarea a primei sale cărți de rețete.
„Ele știau că ceea ce fac este ilegal”. Anestezioloaga Ecaterina Maniuc și colega sa, Natalia Sacaliuc, puse sub învinuire în dosarul morții Liubei Babuțchi: Ce pedeapsă riscă # UNIMEDIA
Anestezista Ecaterina Maniuc și colega sa Natalia Sacaliuc au fost puse sub învinuire în dosarul morții Liubei Babuțki. Potrivit învinuirii, anunțate în ședința de marți de către procurori, cele două angajate ale salonului de înfrumusețarea Doctor Serebrova au practicat ilegal medicina. Potrivit expertizei medico-legale, moartea Liubei Babuțki a survenit în urma unei embolii cu acid. Cele două riscă până la 5 ani de închisoare, scrie 1info.md.
(live) Guvernul, în ședință: Centrul National de Management al Crizelor are un nou director # UNIMEDIA
Cabinetul de miniștri se întrunește astăzi, 8 octombrie, în ședință. Pe ordinea de zi figurează 35 de subiecte.
(video) Șeful de cabinet al lui Recean, Sergiu Diaconu, numit în funcția de director al Centrului de Management al Crizelor # UNIMEDIA
Sergiu Diaconu a fost numit în funcția de director general al Centrului de Management al Crizelor, pentru o perioadă de cinci ani. Numirea acestuia a fost acceptată în cadrul ședinței de astăzi a Guvernului.
Cabinetul de miniștri se întrunește astăzi, 8 octombrie, în ședință. Pe ordinea de zi figurează 35 de subiecte.
(foto) Ploaia face ravagii în capitală: O altă mașină, distrusă după ce un copac mare s-a prăbușit peste ea, la Ciocana # UNIMEDIA
Un incident periculos a avut loc în această dimineață, în curtea unui bloc de locuit din sectorul Ciocana. Potrivit imaginilor postate pe rețele, un copac mare s-a prăbușit peste o mașină parcată.
Bărbatul din Căușeni care și-a stropit soția cu benzină apoi i-a dat foc, trimis în judecată: Ce pedeapsă riscă # UNIMEDIA
Bărbatul din Căușeni, care pe data de 21 iunie 2025 și-a stropit soția cu benzina apoi i-a dat foc, a fost trimis pe banca acuzaților. Potrivit Procuraturei, acesta riscă până la 6 ani de pușcărie.
Singura femeie de pe coridorul morții din Tennessee: Cine este Christa Pike, pentru care judecătorii au stabilit data execuției și ce crimă șocantă a comis # UNIMEDIA
Singura femeie de pe coridorul morții din statul Tennessee va fi executată la 30 de ani de la crima care a șocat o țară întreagă. Christa Pike avea 18 ani când a ucis cu cruzime o adolescentă, iar apoi le-a arătat colegilor o bucată din craniul victimei, scrie protv.ro.
Gaițele – satiră interbelică adusă în contemporaneitate pe scena Teatrului Național „Eugène Ionesco” # UNIMEDIA
Descoperă satira interbelică adusă în prezent în comedia „Gaițele” de Alexandru Kirițescu, montată de Petru Vutcărău și plină de umor, dar și de reflecții sociale.
Aurul a trecut de 4.000 de dolari pe uncie, cea mai puternică creștere anuală din 1979: Care sunt țările cele mai agresive la cumpărare # UNIMEDIA
Aurul a depășit în premieră pragul de 4.000 de dolari pe uncie și continuă să crească. În ultimele șapte zile de tranzacționare, metalul galben a crescut cu peste 200 de dolari, sau aproape 6%, iar creșterea de la începutul anului este de aproximativ 51%, scrie hotnews.ro.
(video) „O, Poliția!” Un grup de tineri s-a luat la bătaie, după ce mașinile cu care se deplasau s-au lovit la Buiucani: Unul dintre băieți, doborât la pământ și încătușat # UNIMEDIA
Un grup de tineri au fost filmați în timp ce își împart pumni pe o stradă din sectorul Buiucani. Potrivit martorilor, încăierarea a avut loc după ce mașinile cu care se deplasau au fost implicate într-un accident.
Pe 8 octombrie, istoria a fost marcată de acordarea privilegiilor comerciale de către Alexandru cel Bun și de triumful armatei române pe Calea Victoriei.
(video) „S-a gândit că este cel mai deștept”: Șeful IGP dezvăluie cum Constantin Țuțu a traversat ilegal frontiera, deși ultimul susține că „a intrat ca orice om” # UNIMEDIA
Șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, a explicat cum ex-deputatul democrat, Constantin Țuțu, a traversat ilegal frontiera de stat, deși ultimul s-a prezentat de sine stărător la punctul de trecere. „S-a gândit că este mai deștept decât toate organele de drept din Republica Moldova”, a declarat Cernăuțeanu la „Cutia Neagră PLUS” de la TV8.
Taurii devin inspirația celor din jur, iar Berbecii sunt îndemnați să ia o pauză: Află ce-ți prezic astrele # UNIMEDIA
În timp ce alinierea planetelor aduce schimbări subtile, fiecare semn zodiacal se pregătește să întâmpine provocările și oportunitățile zilei. Arhetipurile astrologice se manifestă în moduri neașteptate, creând un peisaj cosmic plin de posibilități. Ce secrete și perspective personalizate vor dezvălui astrele astăzi? Descoperiți în horoscopul zilnic care vă așteaptă.
Novak Djokovic s-a prăbușit pe teren în timpul unui meci, în Shanghai: Sportivului i-a fost rău și cu o zi înainte # UNIMEDIA
Novak Djokovic a trecut prin clipe dificile în timpul unui meci desfășurat la Shanghai, unde s-a prăbușit pe teren. Sportivul nu se simțea bine nici cu o zi înainte, când a acuzat stări de rău în timpul unei alt meci, scrie spynews.ro.
Leul moldovenesc a înregistrat o evoluție mixtă în raport cu principalele valute de referință, conform datelor publicate de Banca Națională a Moldovei.
UE va putea suspenda regimul fără vize pentru țările care prezintă riscuri de securitate, inclusiv Moldova: Legea, aprobată de Parlamentul European # UNIMEDIA
UE își întărește controlul asupra regimului de vize: 61 de țări, inclusiv Republica Moldova, pot pierde accesul liber în spațiul european în caz de derapaje. O inițiativă legislativă în acest sens a fost adoptată marți, 7 octombrie, de către Parlamentul European.
