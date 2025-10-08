Carburanții continuă să se ieftinească: Vezi cât vor costa mâine și la ce stații PECO găsești cele mai mici prețuri

14:50

Mai mulți moldoveni au rămas fără bani după ce au investit în piramida financiară „TUX”. În seara zilei de 7 octombrie, în jurul orei 20:00, utilizatorii platformei au primit un mesaj prin care li se cerea să depună 100 USDT în termen de 24 de ore pentru a-și păstra contul activ. În caz contrar, erau avertizați că accesul le va fi blocat. Informația a stârnit panică și agitație în spațiul public, iar mai mulți oameni au mers la sediul „TUX” din capitală, pentru a cere explicații.