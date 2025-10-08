LIVE TEXT/ Cehia ar putea să doneze 30 de tancuri T-72 modernizate pentru Ucraina „în conformitate cu interesele de securitate națională”. Război în Ucraina, ziua 1323
Ziarul de Garda, 8 octombrie 2025 16:00
UPDATE 15:49 Șeful Statului Major General ceh, Karel Řehka, va recomanda guvernului Cehiei transferul către Ucraina a 30 de tancuri T-72M4CZ, scrie Ukrinform. Sursa citată relatează că decizia de modernizare a tancurilor T-72 M4CZ a fost luată cu mult înainte de începerea războiului Rusiei împotriva Ucrainei. După înlocuirea componentelor de bază, acest echipament urma să...
• • •
Acum 5 minute
16:20
Germania va permite poliției să doboare drone care vor fi considerate o amenințare, după recentele alerte cu drone în Europa # Ziarul de Garda
Ministrul german de interne, Alexander Dobrindt, a prezentat o serie de amendamente legislative pentru consolidarea mijloacelor poliției care va putea „acționa cu tehnologii moderne în fața amenințărilor reprezentate de drone”, relatează Agerpres. „Doborârea dronelor va fi de acum reglementată și posibilă pentru poliția federală”, a afirmat Alexander Dobrindt, ministrul de interne al Germaniei, la finalul...
16:20
Importul de zahăr din Serbia, limitat pe 200 de zile. Guvernul ia măsuri pentru a susține competitivitatea industriei naționale # Ziarul de Garda
Guvernul a decis astăzi limitarea importului de zahăr din Serbia pentru o perioadă de 200 de zile. Măsura este necesară pentru a susține competitivitatea industriei naționale a zahărului, care sprijină peste 3.000 de locuri de muncă în zonele rurale și generează venituri de aproximativ 1.200 de euro pe hectar pentru fermieri, transmite printr-un comunicat de...
Acum 15 minute
16:10
Moțiunea de destituire a lui Emmanuel Macron a fost declarată inadmisibilă de biroul Adunării Naționale # Ziarul de Garda
Moțiunea de destituire a președintelui francez Emmanuel Macron, depusă de La France Insoumise (n.r. Partidul Politic Franța Nesupusă) a fost considerată inadmisibilă de membrii biroului Adunării Naționale, reuniți în dimineața zilei de miercuri, 8 octombrie. Cinci membri ai biroului au votat pentru, zece împotriva și cinci s-au abținut, a scris BFM TV. La câteva minute după...
Acum 30 minute
16:00
Acum o oră
15:40
98 milioane de lei acordate antreprenorilor pentru compensații la energia electrică la sfârșitul lunii septembrie # Ziarul de Garda
În cadrul Programului de compensare a 50% din creșterea tarifului la energia electrică, susținut de Uniunea Europeană și implementat de Guvern, circa 98 milioane de lei acordate antreprenorilor pentru compensații la energia electrică la sfârșitul lunii septembrie, transmite Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării (MDED). În total, 1085 agenți economici unici au beneficiat de acest sprijin,...
15:30
Autoritățile planifică până în 2027 să doteze cu contoare inteligente circa 100 de mii de gospodării vulnerabile. Guvernul a aprobat Programul de Transformare Digitală a domeniului Energetic pentru anii 2026–2030 # Ziarul de Garda
Conform autorităților, gospodăriile vor putea să-și gestioneze mai eficient consumul de energie, prin continuarea instalării contoarelor inteligente, iar rețelele vor fi modernizate, reducând semnificativ pierderile de energie. Guvernul a aprobat în ședința de astăzi, 8 octombrie, Programul de Transformare Digitală a domeniului Energetic pentru anii 2026–2030, elaborat de Ministerul Energiei, cu sprijinul PNUD Moldova și al...
15:30
UE are nevoie de un răspuns pentru amenințările războiului hibrid, spune Ursula von der Leyen # Ziarul de Garda
Incidentele recente cu drone și alte încălcări ale spațiului aerian arată că Europa se confruntă cu un război hibrid, la care trebuie să răspundă cu măsuri care depășesc apărarea tradițională, a declarat miercuri, 8 octombrie, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, potrivit Reuters. „Nu este vorba de hărțuire aleatorie”, a declarat Ursula von der...
Acum 2 ore
15:10
Averea unui fost ministru și deputat democrat, acum consilier raional, controlată de ANI. Instituția a constatat lipsa încălcărilor, la doi ani după ce a fost sesizată # Ziarul de Garda
Autoritatea Națională Anticorupție (ANI) a constatat lipsa încălcării regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale de către fostul deputat democrat Vasile Bîtca. Instituția a fost sesizată în noiembrie 2023, la doi ani de la încetarea mandatului acestuia de ales al poporului, iar actul de constatare a fost emis marți, 7 octombrie. Din 2023,...
15:00
Evaluare digitală în premieră pentru elevii din clasele a IX-a și a XII-a. „Transformarea digitală a educației nu mai este o opțiune, ci o necesitate” # Ziarul de Garda
Lansarea unei inițiative de a oferi tinerilor o recunoaștere oficială a nivelului de alfabetizare digitală, a fost anunțată astăzi, în premieră, de către Ministerul Educației și Cercetării (MEC), în parteneriat cu Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare. Inițiativa presupune lansarea procesului național de evaluare a competențelor digitale pentru elevii din clasele a IX-a și a...
14:30
DOC/ Cine sunt judecătorii care au exclus din alegerile parlamentare partidele „Moldova Mare” și „Inima Moldovei”, acuzate de finanțare ilegală # Ziarul de Garda
Judecătorii Curții de Apel Centru, Victoria Sîrbu, Andrei Cașcaval și Lucia Bagrin, împreună cu magistrații Curții Supreme de Justiție, Stela Procopciuc, Oxana Parfeni și Diana Stănilă, au emis sau confirmat decizii care au condus, în cele din urmă, la excluderea din cursa electorală pentru Parlament a partidelor „Moldova Mare” și „Inima Moldovei”, conduse de fosta...
14:30
MAI informează că unele servicii electronice pot avea întârzieri temporare din cauza tentativelor de atacuri cibernetice # Ziarul de Garda
Ministerul Afacerilor Interne (MAI) informează că au fost identificate tentative recente de atacuri cibernetice asupra infrastructurii IT guvernamentale, ceea ce poate afecta temporar unele servicii electronice gestionate de MAI, potrivit unui comunicat. Specialiștii Ministerului Afacerilor Interne, în colaborare cu echipa STISC și alți parteneri instituționali, monitorizează permanent situația și aplică măsuri tehnice de protecție pentru...
Acum 4 ore
14:20
Guvernul a aprobat: până în 2030, procedurile vamale vor fi complet digitalizate și interconectate cu sistemele UE # Ziarul de Garda
Până în anul 2030, R. Moldova va fi pregătită să se integreze deplin în spațiul vamal european, anunță într-un comunicat Guvernul. Potrivit informațiilor, asta ar însemna „comerț transfrontalier fără bariere, mai puțină birocrație pentru mediul de afaceri, creșterea competitivității economiei naționale și atragerea investițiilor”. În acest sens, Guvernul a aprobat miercuri, 8 octombrie, în cadrul...
14:20
Comisia Europeană a adoptat o nouă strategie pe 5 ani pentru egalitatea persoanelor LGBTIQ+. Documentul urmărește diminuarea discriminării și a bullying-ului # Ziarul de Garda
Comisia Europeană a adoptat miercuri, 8 octombrie, strategia pentru egalitatea LGBTIQ+ pentru perioada 2026-2030, potrivit unui comunicat al executivului european. Politica, promovată de președinta Ursula von der Leyen și comisara pentru Egalitate Hadja Lahbib, urmărește diminuarea discriminării și creșterea integrării persoanelor din această comunitate, scrie G4Media. Strategia pentru perioada 2026-2030 are trei scopuri principale: Strategia...
14:10
În satul Varnița vor fi întreruperi de energie electrică din cauza regimului de economie a gazului instituit pe 2 octombrie în regiunea transnistreană. Pe 8 și 9 octombrie, pe unele străzi din satul Varnița, nu va fi energie electrică, transmite Zona de Securitate. Motivul pentru deconectările energetice este deficitul energetic de pe malul stâng, de...
14:10
14:10
Orange oferă cel mai performant Internet prin Fibră din Moldova, conform nPerf 2025 # Ziarul de Garda
Conexiunile adevărate se simt în viața de zi cu zi: pagini care se încarcă instant, apeluri video stabile, streaming fără întreruperi. Potrivit Barometrului conexiunilor la Internet fix în Republica Moldova realizat de compania internațională independentă nPerf pentru primul semestru al anului 2025, Orange este operatorul cu cea mai bună performanță la Internet fix din țară. ...
14:00
Incendiu la un azil de bătrâni din Florești: „La fața locului au ajuns șapte autospeciale de intervenție” # Ziarul de Garda
Un incendiu a cuprins o clădire separată de pe teritoriul unui azil de bătrâni din raionul Florești, satul Căprești, în dimineața zilei de 8 octombrie. Pompierii IGSU au intervenit, conform nivelului sporit de intervenție, pentru stingerea focului. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 11:24. Potrivit informațiilor înregistrate, a fost observat fum dens...
13:20
De la 1 ianuarie 2026, studenții din universități vor primi bursă doar dacă au o medie academică mai mare de 6,5 # Ziarul de Garda
Începând cu 1 ianuarie 2026, doar studenții care au media academică mai mare de 6,5 vor beneficia de bursă. Guvernul a aprobat în cadrul ședinței modificări privind modul de acordare a burselor de studii în universitățile din R. Moldova, anunță miercuri, 8 octombrie, Ministerul Educației și Cercetării Economice (MEC). Potrivit MEC, noile reguli stabilesc trei...
13:10
Doi avocați care candidau la funcții în sistemul judecătoresc s-au retras din concurs # Ziarul de Garda
Comisia de Evaluare a Judecătorilor anunță că a luat act de retragerea din concursul pentru funcția de judecător al Curții Supreme de Justiție a avocatei Oxana Eșanu. De asemenea, Comisia a constatat retragerea din concurs a avocatului Dorian Pînzaru, candidat desemnat din partea societății civile pentru funcția de membru în Colegiul disciplinar al judecătorilor din...
13:00
Certificatul de concediu medical va fi eliberat în format digital și va putea fi accesat online # Ziarul de Garda
Cabinetul de miniștri a aprobat astăzi, 8 octombrie, noua instrucțiune privind constatarea incapacității temporare de muncă și eliberarea certificatului de concediu medical. Scopul documentului este simplificarea procedurilor pentru pacienți, reducerea birocrației și digitalizarea completă a procesului de eliberare a certificatului medical, transmite Ministerul Sănătății. Conform Ministerului, certificatul de concediu medical va fi eliberat de medicul...
12:50
LIVE TEXT/ În luna septembrie, Rusia a „evacuat” aproape 600 de copii din teritoriile ocupate temporar din regiunea Donețk în Federația Rusă sub pretextul unor „turneuri culturale”. Război în Ucraina, ziua 1323 # Ziarul de Garda
UPDATE 12:45 În luna septembrie, Rusia a „evacuat” aproape 600 de copii din teritoriile ocupate temporar din regiunea Donețk în Federația Rusă sub pretextul unor „turneuri culturale”, scrie Novosti Donbasa. Copiii au fost trimiși la Sankt Petersburg ca parte a proiectului de propagandă „Harta Culturală 4+85”. În timp ce anul trecut au existat 14 astfel...
12:40
ANSP: În ultima săptămână au fost înregistrate 1747 de cazuri de infecții virale ale căilor respiratorii superioare. Majoritatea sunt la copii # Ziarul de Garda
În perioada 29 septembrie – 5 octombrie au fost înregistrate 1747 de cazuri de infecții virale ale căilor respiratorii superioare, majoritatea la copii, fiind în descreștere cu 60% față de aceeași perioadă a sezonului precedent. Totodată, au fost înregistrate 61 de cazuri de COVID-19, în descreștere cu 51% comparativ cu săptămâna precedentă. În rândul copiilor,...
12:40
Marș de solidaritate cu Palestina, la Chișinău: Manifestanții au cerut autorităților să adopte „o poziție publică fermă” de condamnare a genocidului comis de Israel # Ziarul de Garda
Peste 200 de persoane au participat marți, 7 octombrie, în Chișinău, la un marș de solidaritate cu Palestina. Participanții au cerut autorităților să adopte „o poziție publică fermă” de condamnare a genocidului comis de Israel și reconsiderarea relațiilor diplomatice și comerciale cu Israelul, în conformitate cu obligațiile internaționale de prevenire a genocidului. Evenimentul, organizat de...
Acum 6 ore
12:10
Dosarul lui Plahotniuc. Completul de judecată – format, iar prima ședință – planificată # Ziarul de Garda
Dosarul „Frauda bancară”, episodul Plahotniuc, a fost distribuit spre examinare unui complet format din trei magistrați. Sergiu Stratan este președintele completului, din care fac parte și magistratele Olga Bejenari și Ana Cucerescu. Prima ședință de judecată din dosar a fost planificată pentru astăzi, 8 octombrie 2025. La 29 septembrie 2025, în absența inculpatului Plahotniuc, extrădat...
12:00
LIVE/ Ședința Guvernului. Miniștrii au aprobat transmiterea unui complex imobiliar din administrarea Academiei de Științe în gestiunea Ministerului Infrastructurii # Ziarul de Garda
Cabinetul de miniștri se întrunește miercuri, 8 octombrie, în ședință. Pe ordinea de zi se regăsesc 35 de subiecte printre care proiectul de hotărâre a Guvernului pentru modificarea regulamentului cu privire cu privire la decernarea Premiului Național și cu privire la aprobarea compensației la energia electrică din Fondul de reducere a vulnerabilității energetice pentru perioada...
11:50
Noi tentative de atacuri cibernetice, înregistrate în ultimele ore asupra infrastructurii IT guvernamentale # Ziarul de Garda
Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică (STISC) a anunțat în dimineața zilei de miercuri, 8 octombrie, au fost înregistrate noi tentative de atacuri cibernetice de tip DDoS asupra infrastructurii IT guvernamentale. Conform unui comunicat de presă, din cauza intensității crescute a acestor atacuri, unele servicii guvernamentale ar putea fi temporar indisponibile sau ar putea înregistra...
11:40
LIVE/ Ședința Guvernului. Miniștrii au aprobat prelungirea compensațiilor la energia electrică pentru perioada septembrie-octombrie 2025 # Ziarul de Garda
Cabinetul de miniștri se întrunește miercuri, 8 octombrie, în ședință. Pe ordinea de zi se regăsesc 35 de subiecte printre care proiectul de hotărâre a Guvernului pentru modificarea regulamentului cu privire cu privire la decernarea Premiului Național și cu privire la aprobarea compensației la energia electrică din Fondul de reducere a vulnerabilității energetice pentru perioada...
11:30
Guvernul a aprobat strategia militară a R. Moldova până în 2035. Recean: „ne apărăm patria și contribuim la pacea și securitatea globală” # Ziarul de Garda
Guvernul aprobat miercuri, 8 octombrie, strategia militară a R. Moldova pentru anii 2025-2035. Potrivit Ministerului Apărării, strategia definește politici de securitatea militară pe termen lung, fiind aliniată cu strategia securității naționale și strategia națională de apărare. Premierul Dorin Recean a anunțat că de fiecare dată când se iau decizii cu privire la apărarea statului, apar...
11:30
Guvernul a aprobat lista câștigătorilor din acest an ai Premiului Național. Lista include profesioniști din artă, știință, literatură, cultură și sport # Ziarul de Garda
Astăzi, 8 octombrie Guvernul a aprobat lista câștigătorilor din acest an ai Premiului Național. Vor fi premiați 11 profesioniști, care au obținut realizări remarcabile în domeniile artă, știință, literatură, cultură și sport, se arată în comunicatul de presă emis de Executiv. Premiul Național constă din diplomă, medalie și recompensă financiară de 100 de mii de lei. Prim-ministrul...
11:10
MEC: Toate autobuzele școlare au fost dotate cu dispozitive GPS pentru a asigura siguranța elevilor și utilizarea eficientă a mijloacelor de transport # Ziarul de Garda
Toate autobuzele școlare au fost dotate cu dispozitive GPS pentru a asigura siguranța elevilor și utilizarea eficientă a mijloacelor de transport. Fiecare unitate utilizată la transportarea copiilor va fi monitorizată prin intermediul unei platforme digitale, care poate fi accesată atât prin interfața web, cât și prin aplicații mobile dedicate. Dispozitivele au fost achiziționate cu suportul...
11:00
10:50
Cât timp pierzi cu hârtii și drumuri la bancă? IMM-urile din Moldova au acum o scurtătură digitală: Paynet Business # Ziarul de Garda
Dacă ai o afacere în Moldova, știi deja cum arată o zi obișnuită: alergi după clienți, rezolvi comenzi, faci planuri. Și, pe lângă toate astea, te lovești de dosare, semnături interminabile, cozi la bancă. Exact când ai cel mai mare nevoie de timp, ți-l fură birocrația. Paynet Business a fost creat tocmai pentru asta: să...
10:50
LIVE/ Ședința Guvernului. Peste 513 mii de lei vor fi alocați satului Aluniș pentru lichidarea consecințelor ploii din iulie 2025 # Ziarul de Garda
Cabinetul de miniștri se întrunește miercuri, 8 octombrie, în ședință. Pe ordinea de zi se regăsesc 35 de subiecte printre care proiectul de hotărâre a Guvernului pentru modificarea regulamentului cu privire cu privire la decernarea Premiului Național și cu privire la aprobarea compensației la energia electrică din Fondul de reducere a vulnerabilității energetice pentru perioada...
10:40
LIVE/ Ședința Guvernului. Sergiu Diaconu a fost numit director general al Centrului Național de Management al Crizelor # Ziarul de Garda
Cabinetul de miniștri se întrunește miercuri, 8 octombrie, în ședință. Pe ordinea de zi se regăsesc 35 de subiecte printre care proiectul de hotărâre a Guvernului pentru modificarea regulamentului cu privire cu privire la decernarea Premiului Național și cu privire la aprobarea compensației la energia electrică din Fondul de reducere a vulnerabilității energetice pentru perioada...
10:40
Două femei din raionul Sîngerei – sancționate cu 40 de mii de lei pentru corupere electorală. Cum trebuiau să voteze persoanele care au primit câte 2 400 de lei # Ziarul de Garda
Două femei din nordul țării, „simpatizante ale Blocului electoral „Victorie”, au fost amendate cu câte 40 de mii de lei. Prin sentința Judecătoriei Bălți, sediul Sîngerei, din 7 octombrie, cele două au fost recunoscute vinovate pentru comiterea infracțiunii de corupere electorală, adică darea de bani în scopul determinării alegătorului sau susținătorului să îşi exercite sau să...
10:30
„Această instabilitate politică fără sfârșit pune în pericol întreaga zonă euro”. Ce efecte are criza politică din Franța asupra Europei? # Ziarul de Garda
Europa deja este slăbită din cauza mai multor evenimente care au avut loc în ultimii ani. Războiul lui Vladimir Putin în Ucraina, atacul lui Donald Trump asupra comerțului global, dar și ascensiunea populiștilor de extremă dreaptă au lovit Europa. Acum, guvernul francez s-a prăbușit din nou, iar de această dată după mai puțin de o...
Acum 8 ore
10:20
Cabinetul de miniștri se întrunește miercuri, 8 octombrie, în ședință. Pe ordinea de zi se regăsesc 35 de subiecte printre care proiectul de hotărâre a Guvernului pentru modificarea regulamentului cu privire cu privire la decernarea Premiului Național și cu privire la aprobarea compensației la energia electrică din Fondul de reducere a vulnerabilității energetice pentru perioada...
10:20
LIVE TEXT/ Armata rusă a atacat Ucraina cu 183 de drone. În urma atacurilor, cinci civili au fost uciși, iar alți 37 sunt răniți. Război în Ucraina, ziua 1323 # Ziarul de Garda
UPDATE 10:16 În noaptea de 8 octombrie, forțele ruse au atacat Ucraina cu 183 de drone de tip „Shahed”, „Gerbera” și alte tipuri. Forțele ucrainene de apărare aeriană au neutralizat 154 de drone, scrie Hromadske. Cel puțin cinci civili au fost uciși și alți 37 au fost răniți în urma atacurilor rusești din Ucraina ăn...
09:50
Un cuplu din Rusia a fost amendat cu 60 de mii de ruble pentru că au interpretat acasă cântece în limba ucraineană. Bărbatul a fost obligat să își ceară scuze și să cânte imnul Rusiei # Ziarul de Garda
Tribunalul Districtual Slavianski din regiunea Krasnodar a Rusiei i-a amendat pe Anton și Svetlana Petrenko cu 60 de mii de ruble (circa 12300 de lei, n. red.) pentru că au cântat piese ucrainene, scrie Novaya Gazeta Europa. Ambii au fost găsiți vinovați de contravenția administrativă de „discreditare” a armatei ruse. Fiecare soț a fost amendat...
09:50
DOC/ Motivele excluderii din cursa electorală a partidului „Moldova Mare”. Sesizări de la SIS și Poliție, informații de la CNA și două investigații jurnalistice – printre probe. Instanța: „Depășesc cu mult orice dubiu rezonabil cu privire la săvârșirea de către partid a faptelor imputate” # Ziarul de Garda
Serviciul de Informații și Securitate a constatat că Victoria Furtună ar fi cerut și primit circa 350 de mii de euro de la o persoană apropiată lui Șor pentru a acoperi cheltuielile partidului în campania electorală. Informația se regăsește în hotărârea Curții de Apel Centru prin care partidul „Moldova Mare”, condus de Furtună, a fost...
09:30
Farmacia Familiei Group lansează o nouă experiență online: mai rapidă, mai intuitivă, mai aproape de tine # Ziarul de Garda
Farmacia Familiei Group a relansat platforma online www.ff.md, pentru tine – ca să ai parte de o experiență de cumpărături care îți economisește timpul, îți aduce cele mai bune prețuri și transformă fiecare comandă într-un gest de grijă pentru tine și familia ta. Acum, la doar un click distanță, ai acces la: Am construit această...
09:10
Procuratura: Un bărbat din Căușeni a fost trimis pe banca acuzaților pentru că și-a stropit soția cu benzină și a încercat să îi dea foc # Ziarul de Garda
Un bărbat în vârstă de 30 de ani a fost trimis în instanță fiind acuzat de procurorii din Căușeni că în timpul conflictului între învinuit și soția sa, acesta a luat o sticlă de benzină, a stropit victima după care a incendiat femeia, se arată în comunicatul de presă emis de Procuratura Generală. Acuzatul și-a...
08:50
ISW: Rusia a intensificat o campanie informațional-psihologică ce ar putea face parte din pregătirile pentru un posibil război cu NATO # Ziarul de Garda
Rusia a intensificat o campanie informațional-psihologică ce ar putea face parte din pregătirile pentru un posibil război cu NATO – arată un raport al Institutului pentru Studiul Războiului (ISW), citat de Rador. Potrivit analiștilor, rușii ar putea organiza o provocare sub steag fals, scrie G4Media. ISW menționează o declarație a Serviciului de Informații Externe al Rusiei,...
08:40
Preşedintele american Donald Trump a dat asigurări marţi că există o „şansă reală” să se ajungă la un acord de pace pentru Gaza, într-un moment în care discuţiile indirecte dintre emisarii israelieni şi Hamas continuă în Egipt, scrie Reuters. Trump a propus un plan în 20 de puncte pentru a pune capăt conflictului, declanşat acum...
Acum 12 ore
08:20
LIVE TEXT/ Zelenski declară că a primit informații despre cum Rusia folosește petroliere din „flota fantomă” pentru a lansa drone în țările europene și a pregăti sabotaje. Război în Ucraina, ziua 1323 # Ziarul de Garda
8:12 Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski a anunțat că a primit informații detaliate, de la serviciul de informații externe, despre cum Rusia folosește petroliere din flota fantomă pentru a lansa drone în țările europene și a pregăti sabotaje. Zelenski a declarat că incursiunile de drone din ultimele săptămâni, în statele din nordul și vestul Europei, sunt...
Acum 24 ore
22:10
LIVE TEXT/ O persoană a murit și mai multe au fost rănite în urma bombardamentelor din timpul zilei asupra regiunii Herson. Război în Ucraina, ziua 1322 # Ziarul de Garda
UPDATE 22:00 În regiunea Herson, o persoană a fost ucisă și trei au fost rănite în urma bombardamentelor din timpul zilei, iar un alt bărbat a fost aruncat în aer de o mină în propria curte.Potrivit Ukrinform, acest lucru a fost relatat pe Facebook de Procuratura Regională Herson. „Conform anchetei, pe 7 octombrie 2025, trupele...
21:10
Halterofilul Marin Robu a cucerit medalia de bronz la Campionatul Mondial din Norvegia # Ziarul de Garda
Halterofilul Marin Robu a obținut locul trei la Campionatul Mondial din Forde, Norvegia. Anunțul a fost făcut de Federația de Haltere din R. Moldova. Sportivul Marin Robu a participat la categoria de până la 88 kg și a încheiat proba de smuls ridicând 169 de kilograme și clasându-se pe locul 3, iar apoi a încheiat...
20:40
Zece răniți și patru persoane dispărute după ce o clădire s-a prăbușit parțial în Spania # Ziarul de Garda
Circa zece persoane au fost rănite și patru sunt date dispărute după ce o clădire în construcție din centrul Madridului s-a prăbușit parțial marți, a anunțat prefectul regiunii Madrid, Francisco Martin Aguirre, relatează AFP și Reuters, citat de Agerpres. „Patru muncitori care lucrau pe șantier (…) sunt în prezent dați dispăruți”, a declarat el pentru...
20:10
LIVE TEXT/ Ucraina alocă 36 de milioane de dolari pentru a consolida rețeaua energetică din regiunile din prima linie, în contextul atacurilor Rusiei. Război în Ucraina, ziua 1322 # Ziarul de Garda
UPDATE 20:00 Guvernul Ucrainei a alocat 36 de milioane de dolari pentru a consolida infrastructura energetică în regiunile din prima linie, pe măsură ce Rusia își intensifică atacurile asupra rețelei energetice a țării înainte de iarnă, a declarat Volodimir Zelenski pe 7 octombrie, potrivit Kyiv Independent. Zelenski a anunțat finanțarea după o întâlnire cu prim-ministrul...
19:40
Dreptul de călătorie fără vize în UE ar putea fi suspendat pentru țările care prezintă riscuri de securitate sau care încalcă drepturile omului # Ziarul de Garda
Parlamentul European a susținut, pe 7 octombrie, legea care facilitează eliminarea dreptului de călătorie fără vize în UE pentru țările care prezintă riscuri de securitate sau care încalcă drepturile omului, potrivit unui comunicat al instituției. Printre noile motive pentru suspendarea accesului fără vize în UE se numără amenințările hibride și pașapoartele de aur. Încălcările drepturilor...
