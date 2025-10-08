R. Moldova își redefinește securitatea: Investiții, tehnologie și parteneriate europene pentru o armată mai puternică. Ce prevede noua Strategie militară pentru anii 2025–2035
Radio Moldova, 8 octombrie 2025 13:00
Republica Moldova trece la un nou model de securitate și protecție națională, bazat pe profesionalizarea Armatei Naționale, digitalizarea proceselor militare și alinierea la standardele europene, menținând, totodată, o abordare exclusiv defensivă. Noua Strategie militară a Republicii Moldova pentru anii 2025–2035, aprobată pe 8 octombrie de Guvern, prevede reorganizarea structurii de forțe, modernizarea echipamentului, dezvoltarea apărării aeriene și cibernetice, precum și majorarea treptată a bugetului apărării până la 1% din PIB până în anul 2034.
• • •
Acum 10 minute
13:10
Guvernul schimbă regulile: bursele vor fi acordate doar studenților care vor avea o medie academică mai mare de 6,5 în 2026 # Radio Moldova
Doar studenții care vor avea o medie academică mai mare de 6,5 vor putea beneficia de bursă începând cu 1 ianuarie 2026. Guvernul a modificat, în ședința din 8 octombrie, Regulamentul privind acordarea burselor de studii în universitățile din Republica Moldova.
Acum 30 minute
13:00
R. Moldova își redefinește securitatea: Investiții, tehnologie și parteneriate europene pentru o armată mai puternică. Ce prevede noua Strategie militară pentru anii 2025–2035
Republica Moldova trece la un nou model de securitate și protecție națională, bazat pe profesionalizarea Armatei Naționale, digitalizarea proceselor militare și alinierea la standardele europene, menținând, totodată, o abordare exclusiv defensivă. Noua Strategie militară a Republicii Moldova pentru anii 2025–2035, aprobată pe 8 octombrie de Guvern, prevede reorganizarea structurii de forțe, modernizarea echipamentului, dezvoltarea apărării aeriene și cibernetice, precum și majorarea treptată a bugetului apărării până la 1% din PIB până în anul 2034.
12:50
Noul jucător al echipei naționale de fotbal a României, Lisav Eissat, dezvăluie că a avut emoții mari când a aflat că este convocat de selecționerul Mircea Lucescu. Fotbalistul cu origini israeliene poate debuta chiar în meciul amical cu selecționata Republicii Moldova, care va fi transmis în direct și doar la Moldova 1.
Acum o oră
12:30
Fotbaliștii scoțieni Scott McTominay și Billy Gilmour au o pizza care le poartă numele # Radio Moldova
Fotbalul și pizza este o combinație superbă. De această părere este italianul Mimmo Rossi, proprietarul unui restaurant din Glasgow, care a creat o pizza dedicată fotbaliștilor scoțieni Scott McTominay și Billy Gilmour.
12:30
Decizie la Guvern: artiști, sportivi și scriitori din R. Moldova, laureați ai Premiului Național # Radio Moldova
Unsprezece personalități din R. Moldova, printre care artiști plastici, muzicieni, sportivi, antrenori și scriitori, sunt laureații Premiului Național 2025. Lista câștigătorilor din acest an ai Premiului a fost aprobată miercuri, 8 octombrie, de Guvern.
12:20
Serviciile guvernamentale, ținta unor noi atacuri cibernetice. Unele platforme pot fi temporar indisponibile # Radio Moldova
Noi tentative de atacuri cibernetice de tip DDoS au vizat în ultimele ore infrastructura IT guvernamentală a Republicii Moldova, a anunțat Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică (STISC). Potrivit instituției, aceste acțiuni au avut drept scop perturbarea funcționării normale a serviciilor publice online și crearea de disconfort pentru utilizatori.
12:20
Rusia nu a notificat Chișinăul despre blocarea importului a 20 de tone de mere din Republica Moldova # Radio Moldova
Autoritățile Republicii Moldova nu au fost notificate oficial de către Federația Rusă în legătură cu interzicerea importului unui lot de 20.5 tone de mere moldovenești. Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Daniel Vodă, a declarat că Executivul tratează acest caz „cu prudență” și „acționează pe baza faptelor, nu a gesturilor politice”.
Acum 2 ore
12:00
Executivul își reafirmă angajamentul de a acorda compensații la energia electrică până la sfârșitul anului # Radio Moldova
Guvernul va aloca 230 de milioane de lei pentru compensațiile la energia electrică în septembrie-octombrie. Prin decizia aprobată pe 8 octombrie, Executivul își reafirmă angajamentul de a acorda aceste compensații până la sfârșitul anului. Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu, a amintit că programul este sprijinit financiar de Uniunea Europeană, compensația fiind aplică pentru primii 110 kWh consumați.
11:50
A violat o minoră pe care a ademenit-o pe internet și a lăsat-o însărcinată. Un bărbat din R. Moldova, condamnat la 15 ani de închisoare # Radio Moldova
A ademenit o fetiță de 12 ani pe rețelele de socializare și a violat-o de mai multe ori, victima rămânând însărcinată. Un bărbat de 35 de ani din nordul R. Moldova a fost condamnat la 15 ani de închisoare.
Acum 4 ore
11:10
Programul de compensații pentru energie electrică a fost prelungit până la sfârșitul anului # Radio Moldova
Toți cetățenii Republicii Moldova vor beneficia de compensații la energia electrică pentru primele 110 kWh consumați în lunile septembrie și octombrie. Măsura a fost aprobată astăzi în cadrul ședinței de Guvern. Potrivit Ministrului Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu, programul, inițiat în februarie curent, este prelungit periodic, în funcție de resursele disponibile, și este sprijinit financiar de Uniunea Europeană.
10:50
Scurgere de gaz într-un bloc de pe strada Nicolae Testemițanu din capitală. Doi copii, transportați la spital # Radio Moldova
Doi copii și trei adulți au avut nevoie de îngrijiri medicale după ce au suferit intoxicații cu gaz într-un apartament din municipiul Chișinău. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), incidentul s-a produs în dimineața zilei de 8 octombrie, într-un bloc de locuințe de pe strada Nicolae Testemițanu.
10:50
Desemnat de Guvern: Serghei Diaconu la conducerea Centrului Național de Management al Crizelor # Radio Moldova
Serghei Diaconu a fost numit în funcția de director general al Centrului Național de Management al Crizelor pentru un mandat de cinci ani, începând cu data de 21 octombrie 2025. Proiectul privind numirea sa a fost aprobat în unanimitate de Guvern, în ședința Cabinetului de miniștri din 8 octombrie.
10:40
ANSP: Primele două cazuri de gripă din acest sezon rece și peste o mie de infecții respiratorii, raportate într-o săptămână # Radio Moldova
Primele două cazuri de gripă sezonieră din acest sezon rece au fost înregistrate în municipiul Chișinău. Potrivit datelor prezentate de Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP), în ultima săptămână au fost înregistrate și peste 1.700 de cazuri de infecții acute ale căilor respiratorii superioare (IACRS), majoritatea în rândul copiilor.
10:40
Guvernul anunță că R. Moldova intră pregătită în sezonul rece: gaze, păcură și cărbune achiziționate integral # Radio Moldova
Guvernul anunță că Republica Moldova intră în sezonul rece cu rezervele de gaze, păcură și cărbune completate. Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, afirmă că Republica Moldova este pregătită pentru iarnă, iar Energocom a finalizat toate achizițiile necesare pentru perioada 2025–2026.
10:30
Revista presei // Regiunea transnistreană, din nou fără gaz. „Regimul separatist de la Tiraspol ar putea capitula” # Radio Moldova
Publicațiile naționale transmit că pe 16 octombrie Curtea Constituțională urmează să examineze raportul privind alegerile parlamentare transmis de Comisia Electorală Centrală. În atenția presei sunt cele 6 mandate ale partidului Democrația Acasa, care a fost sancționat de CEC, deoarece „nu a raportat cheltuieli pentru promovarea pe rețele”, deși a avut acolo o campanie intensă.
10:20
Lovituri în lanț în regiunea Cernigov: atacuri cu drone asupra rețelei energetice și căilor ferate # Radio Moldova
Peste 4.500 de consumatori din raionul Nijîn, regiunea Cernigov, au rămas fără energie electrică în urma unui atac al Federației Ruse, a anunțat compania regională de distribuție și furnizare a energiei electrice.
10:10
Caz de rabie la un câine din Orhei. Autoritățile cer vigilență și respectarea măsurilor sanitar-veterinare # Radio Moldova
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) raportează un caz de rabie confirmat, în ultima săptămână, la un câine din localitatea Târzieni, raionul Orhei. Autoritățile dau asigurări că au aplicat măsurile de carantină și control veterinar pentru prevenirea răspândirii virusului.
09:50
Revista presei internaționale // Rusia, dispusă să-și atingă obiectivele în războiul cu Ucraina; Hamas acceptă să depună armele # Radio Moldova
Presa internațională continuă să relateze despre tensiunile politice generate de războiul ruso-ucrainean, semnalând noile declarații ale președintelui american Donald Trump, pe fondul refuzului Rusiei de a pune capăt conflictului militar. Agențiile străine de presă scriu și despre măsurile pregătite de Uniunea Europeană împotriva Moscovei, dar și despre stagnarea economiei ruse. Negocierile de pace din Orientul Mijlociu se numără printre alte subiecte abordate de presa internațională.
09:40
Două femei din Sângerei, condamnate pentru corupere electorală și obligate să achite amenzi de câte 40 de mii de lei # Radio Moldova
Au oferit mită electorală de câte 2.400 de lei unor susținători și acum vor trebui să plătească amenzi de câte 40.000 de lei. Două femei din raionul Sângerei au fost condamnate pentru corupere electorală, fapte comise la alegerile din toamna anului 2024.
09:30
Vicepreședintele Comisiei Vetting: Procedura de evaluare externă a integrității judecătorilor se apropie de final # Radio Moldova
Procesul de evaluare externă a integrității judecătorilor din Republica Moldova, cunoscut cu denumirea de vetting, a intrat în etapa finală pentru magistrații aflați în funcție. Vicepreședintele Comisiei de Evaluare a Judecătorilor, Andrei Bivol, a declarat, la emisiunea ÎN CONTEXT de la Moldova 1, că toate verificările pentru judecătorii activi vor fi încheiate până la sfârșitul anului 2025.
Acum 6 ore
09:10
Căușeni: un bărbat riscă până la șase ani de închisoare pentru că și-ar fi incendiat soția # Radio Moldova
Un tânăr de 30 de ani din raionul Căușeni va compărea în fața instanței, fiind acuzat de violență în familie, după ce și-ar fi incendiat soția în urma unui conflict. Procuratura din Căușeni anunță că a finalizat urmărirea penală și a transmis dosarul în judecată.
09:00
Străzi inundate, copaci doborâți și trafic îngreunat la Chișinău în urma ploilor din ultimele zile # Radio Moldova
Serviciile municipale ale Primăriei Chișinău au intervenit pe teren pentru a înlătura consecințele ploilor abundente care au afectat capitala. Potrivit administrației municipale, echipele specializate acționează în mai multe sectoare ale orașului pentru a curăța sistemele de canalizare, a evacua apa acumulată pe carosabil și a îndepărta eventualele obstacole provocate de vânt și precipitații.
08:50
Străzi inundate, copaci doborâți și trafic îngreunat la Chișinău după ploile de lungă durată # Radio Moldova
Serviciile municipale ale Primăriei Chișinău au intervenit pe teren pentru a înlătura consecințele ploilor abundente care au afectat capitala. Potrivit administrației municipale, echipele specializate acționează în mai multe sectoare ale orașului pentru a curăța sistemele de canalizare, a evacua apa acumulată pe carosabil și a îndepărta eventualele obstacole provocate de vânt și precipitații.
08:30
Susținuți și nu prea: Câte voturi au acumulat, în localitățile de baștină, liderii partidelor care merg în Parlament # Radio Moldova
Au trecut pragul electoral cu partidele și blocurile electorale pe care le-au condus în campania electorală, însă nu toți au avut sprijinul masiv al oamenilor din localitățile lor de baștină. Excepție fac doar liderii Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Igor Grosu și Dorin Recean.
08:10
Kievul acuză Moscova că implică navele sale petroliere în atacuri și diversiuni cu drone în Europa # Radio Moldova
Serviciul de Informații Externe al Ucrainei confirmă presupunerile potrivit cărora în provocările recente cu survolul dronelor deasupra unor obiective sensibile din Europa ar fi fost implicate petroliere din „flota din umbră” a Federației Ruse. Declarația a fost făcută de președintele Volodimir Zelenski în mesajul său video adresat marți seară, 7 octombrie, cetățenilor.
08:00
Ploile torențiale și vijeliile din România au provocat inundații și pagube materiale în mai multe zone ale țării. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), efecte au fost înregistrate în 42 de localități din 16 județe – printre care Argeș, Brăila, Buzău, Caraș-Severin, Constanța, Călărași, Dâmbovița, Galați, Giurgiu, Ialomița, Ilfov, Olt, Prahova, Teleorman, Tulcea, Vâlcea – precum și în municipiul București.
08:00
Laureați ai Premiului Nobel, în vizită la Chișinău: au purtat discuții cu cercetători și tineri din R. Moldova # Radio Moldova
O zi cu semnificație istorică pentru știința din Republica Moldova. Doi laureați ai Premiului Nobel - fizicianul japonez Hiroshi Amano și profesorul american James Rothman - au vizitat Academia de Științe a Moldovei (AȘM), unde s-au întâlnit cu cercetători, profesori și tineri. Hiroshi Amano, distins în 2014 pentru inventarea diodelor cu lumină albastră, a susținut o prelegere publică. Cei doi savanți au fost desemnați membri de onoare ai AȘM și au primit medalia „Dimitrie Cantemir”.
07:30
Autoritarul prim-ministru maghiar Viktor Orbán a suferit o înfrângere în Parlamentul European, care a respins marți, 7 octombrie, cererea guvernului de la Budapesta de a ridica imunitatea a doi eurodeputați maghiari: Péter Magyar, din Partidul Popular European (liderul partidului Tisza, care îl depășește în prezent pe Orbán în sondajele dinaintea alegerilor de anul viitor), și Klára Dobrev, din Partidul Socialiștilor și Democraților.
Acum 24 ore
23:00
Blocaj electoral în Autonomia Găgăuză: Noua Adunare Populară de la Comrat ar putea fi aleasă în 2026 # Radio Moldova
Autonomia Găgăuză se confruntă cu un blocaj electoral fără precedent. Deși mandatul actualei Adunări Populare (AP) expiră în noiembrie, organizarea alegerilor este imposibilă. Regiunea nu are o entitate electorală, după ce Comisia Electorală a Găgăuziei (CEG) a fost dizolvată acum doi ani de AP. Decizia a fost contestată în instanță, iar decizia urmează să fie pronunțată de Curtea Supremă de Justiție (CSJ) abia pe 26 noiembrie.
21:50
Aproape 200 de clădiri din capitală, majoritatea grădinițe și spitale, sunt conectate la căldură # Radio Moldova
Aproape 200 de clădiri din capitală, majoritatea grădinițe și spitale, au fost conectate la rețeaua de agent termic. Temperaturile scăzute din ultimele zile au determinat și administratorii de blocuri să solicite racordarea sistemelor de încălzire. Potrivit reprezentanților Termoelectrica, stocurile de combustibil sunt suficiente pentru a asigura căldura pe toată durata sezonului rece și că tarifele pentru consumatorii casnici vor rămâne neschimbate.
21:10
Doi ani de la războiul din Gaza: mărturiile unor moldoveni care au fugit din calea războiului # Radio Moldova
Au trecut doi ani de la izbucnirea conflictului dintre Hamas și Israel, un război care a devastat Fâșia Gaza și a forțat mii de oameni să-și abandoneze locuințele. Printre cei nevoiți să fugă din calea violențelor s-au numărat și cetățeni români. Moldova 1 a stat de vorbă cu câțiva dintre ei, iar poveștile pe care le-au împărtășit sunt tulburătoare.
20:40
O clădire cu șase etaje din centrul Madridului s-a prăbușit în timpul lucrărilor de reparație. Trei muncitori au fost răniți, iar alți patru nu au fost deocamdată găsiți, scrie DW. Căutările sub dărâmături continuă.
20:30
Un grup de persoane, printre care moldoveni, furau mașini din Europa și le vindeau în Dubai # Radio Moldova
Furau mașini de elită din Europa și le vindeau în Dubai. O grupare transnațională, printre care și cetățeni moldoveni, ucraineni, români și ruși a fost destructurată de autoritățile italiene, spaniole și belgiene, informează carabinierii italieni.
20:20
Ion Ceban solicită daune morale de la ministra de externe a României și să înceteze orice acte de defăimare # Radio Moldova
Primarul Chișinăului, Ion Ceban, a dat-o în judecată, luna trecută, la Tribunalul București, pe ministra de Externe a României, Oana Țoiu. În acțiune, consultată de G4Media, reclamantul îi cere lui Țoiu daune morale de un leu, să înceteze orice acte de defăimare la adresa sa și, în cazul în care va câștiga procesul, pârâta sa publice decizia, pe cheltuiala sa, într-un ziar cu acoperire națională.
20:20
O nouă performanță fabuloasă a halterofilului moldovean Marin Robu. Acesta a cucerit 3 medalii de bronz la Campionatele Mondiale de resort, care se desfășoară la Forde, în Norvegia.
20:00
Adrian Hotineanu, despre transplantul de organe: „Putem salva vieți, dar nu avem donatori” # Radio Moldova
În Republica Moldova se efectuează transplanturi de ficat, rinichi și cornee, însă nevoia de organe rămâne critică, în special în contextul incidenței ridicate a hepatitelor virale. Chirurgul și profesorul Adrian Hotineanu a relatat, în platoul Moldova 1, că scăderea ratei de donare de organe voluntară și lista lungă de așteptare sunt printre provocările majore ale sistemului.
19:30
Cod roșu de ploi torențiale în România. Autoritățile române au emis primul mesaj Ro-Alert și au îndemnat cetățenii să evite deplasările mai ales în zonele aglomerate și în cele inundabile. În contextul vremii, școlile și grădinițele din București, dar și din alte județe, nu vor activa marți, 8 octombrie.
19:20
Specialiști, la Radio Moldova: Munca temporară sau munca la negru continuă să predomine în R. Moldova # Radio Moldova
R. Moldova a înregistrat, în ultimii 20 de ani, progrese în ceea ce privește munca decentă, însă mai există provocări legate de condițiile în care sunt impuși să lucreze salariații. Totodată, munca temporară sau munca la negru continuă să predomine în R. Moldova, au declarat specialiștii la emisiunea „Zi de Zi” de la Radio Moldova.
18:50
Rusia a interzis importul a 20,5 tone de mere din Republica Moldova. Asta după ce, în urma controlului, s-a constatat că informațiile despre producător, indicate pe etichetele de marcaj, nu corespund datelor menționate în certificatul fitosanitar.
18:30
Cod galben de ploi puternice: Evitați zonele cu risc de inundații și stați departe de cabluri electrice și arbori # Radio Moldova
Codul galben de ploi puternice va fi valabil și pentru ziua de miercuri, 8 octombrie, pe tot teritoriul R. Moldova. În context, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență recomandă cetățenilor să se adăpostească în locuri sigure, departe de cabluri electrice și arbori, precum și să-și supravegheze copiii ca să nu se afle în zone cu risc de inundații.
18:20
Investiții în infrastructura postrecoltare: Fermierii procură tehnologii moderne pentru a spori competitivitatea fructelor și a obține profit mai mare # Radio Moldova
După recoltare, produsele agricole încep să piardă din calitate, iar pierderile pot ajunge la 10–15% din volum, în lipsa unor sisteme moderne, susțin reprezentanții Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare. Prin instalarea frigiderelor, a liniilor de sortare și de ambalare moderne, aceste pierderi pot fi reduse la 3–5%, iar producătorii pot păstra recolta mai mult timp, în condiții bune, pentru a o vinde atunci când piața oferă un preț mai avantajos.
18:10
Recomandările IGSU în contextul codului galben de ploi: evitați zonele cu risc de inundații și stați departe de cabluri electrice și arbori # Radio Moldova
Adăpostirea în locuri sigure, departe de cabluri electrice și arbori, precum și supravegherea copiilor pentru a nu se afla în zone cu risc de inundații, se numără printre principalele recomandări ale Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, în contextul avertizării meteorologice de cod galben de ploi abundente.
18:00
Expert: Rusia adoptă o nouă tactică de război, lovind diferit infrastructura energetică a Ucrainei # Radio Moldova
Moscova adoptă o nouă tactică de război din moment ce își alege noi ținte pentru atacurile împotriva Ucrainei, deduce expertul Anatoli Hrapcinski, director adjunct al unei companii producătoare de echipamente de război electronic. Potrivit acestuia, Moscova și-a intensificat loviturile asupra infrastructurii critice, în special a celei energetice. Atacurile inamice sunt acum nu doar combinate, ci și „mult mai dense”, spune expertul.
18:00
În Republica Moldova se efectuează transplanturi de ficat, rinichi și cornee, însă nevoia de organe rămâne critică, în special în contextul incidenței ridicate a hepatitelor virale. Chirurgul și profesorul Adrian Hotineanu a relatat, în platoul Moldova 1, că scăderea ratei de donare de organe voluntară și lista lungă de așteptare sunt printre provocările majore ale sistemului.
18:00
Stanislav Iuhnevici a adus în țară medalia de bronz cucerită la Campionatele Mondiale pentru tineret și juniori, care au avut loc în Indonesia. Această performanță îi dă speranțe sportivului originar din Bălți să obțină la anul și o cotă de participare la Jocurile Europene, proba de sambo având toate șansele să fie inclusă în competiție.
17:50
Blocaj electoral în Găgăuzia: Noua Adunare Populară de la Comrat ar putea fi aleasă în 2026 # Radio Moldova
Autonomia Găgăuză se confruntă cu un blocaj electoral fără precedent. Deși mandatul actualei Adunări Populare (AP) expiră în noiembrie, organizarea alegerilor este imposibilă. Regiunea nu are o entitate electorală, după ce Comisia Electorală a Găgăuziei (CEG) a fost dizolvată acum doi ani de AP. Decizia a fost contestată în instanță, iar decizia urmează să fie pronunțată de Curtea Supremă de Justiție (CSJ) abia pe 26 noiembrie.
17:40
Spațiile pentru uscarea rufelor în aer liber, date uitării. „Curtea Europeană” prinde contur la Chișinău # Radio Moldova
Proiectul „Curtea Europeană” prinde contur la Chișinău. După luni de pregătiri și selecții, programul a intrat în faza practică: 89 de curți de bloc din capitală vor fi reabilitate în prima etapă, cu un buget de 250 de milioane de lei, alocat de Guvern. În total, 472 de curți au fost declarate eligibile, iar recent Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Chișinău a publicat lista altor 381 de curți care urmează să fie modernizate până în 2027. Unele lucrări au început la 1 octombrie și trebuie finalizate până la sfârșitul anului.
17:30
Promo-LEX: Presa controlată de regimul de la Tiraspol glorifică trecutul militar sovietic și promovează ostilitatea față de Chișinău # Radio Moldova
Peste 42% din conținutul difuzat de așa-numita presă oficială din regiunea transnistreană are caracter propagandistic, potrivit unei note analitice publicate de Asociația Promo-LEX. Monitorizarea, realizată în perioada mai - august curent, arată că principalele instituții media controlate de administrația nerecunoscută de la Tiraspol: Novosti pmr, Pervîi Pridnestrovski și TSV, promovează constant frica, nostalgia sovietică și ostilitatea față de Chișinău.
17:10
Fosta deputată Marina Tauber, condamnată la șapte ani și șase luni de închisoare, este dată în urmărire internațională. Dosarul a fost transmis marți, 7 octombrie, Organizației Internaționale de Poliție Criminală (Interpol), a declarat, pentru Teleradio-Moldova, șefa Secției Comunicare și Protocol a Inspectoratului General al Poliției (IGP), Diana Fetco.
16:40
Până la sfârșitul acestui an, în școlile din țară vor ajunge aproximativ 200.000 de manuale noi – 192 de titluri destinate învățământului primar, gimnazial și liceal.
