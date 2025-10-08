Certificatul de concediu medical va fi eliberat în format digital și va putea fi accesat online
Ziarul de Garda, 8 octombrie 2025 13:00
Cabinetul de miniștri a aprobat astăzi, 8 octombrie, noua instrucțiune privind constatarea incapacității temporare de muncă și eliberarea certificatului de concediu medical. Scopul documentului este simplificarea procedurilor pentru pacienți, reducerea birocrației și digitalizarea completă a procesului de eliberare a certificatului medical, transmite Ministerul Sănătății. Conform Ministerului, certificatul de concediu medical va fi eliberat de medicul...
• • •
Acum 5 minute
13:10
Doi avocați care candidau la funcții în sistemul judecătoresc s-au retras din concurs # Ziarul de Garda
Comisia de Evaluare a Judecătorilor anunță că a luat act de retragerea din concursul pentru funcția de judecător al Curții Supreme de Justiție a avocatei Oxana Eșanu. De asemenea, Comisia a constatat retragerea din concurs a avocatului Dorian Pînzaru, candidat desemnat din partea societății civile pentru funcția de membru în Colegiul disciplinar al judecătorilor din...
Acum 15 minute
13:00
Certificatul de concediu medical va fi eliberat în format digital și va putea fi accesat online # Ziarul de Garda
Acum 30 minute
12:50
LIVE TEXT/ În luna septembrie, Rusia a „evacuat” aproape 600 de copii din teritoriile ocupate temporar din regiunea Donețk în Federația Rusă sub pretextul unor „turneuri culturale”. Război în Ucraina, ziua 1323 # Ziarul de Garda
UPDATE 12:45 În luna septembrie, Rusia a „evacuat” aproape 600 de copii din teritoriile ocupate temporar din regiunea Donețk în Federația Rusă sub pretextul unor „turneuri culturale”, scrie Novosti Donbasa. Copiii au fost trimiși la Sankt Petersburg ca parte a proiectului de propagandă „Harta Culturală 4+85”. În timp ce anul trecut au existat 14 astfel...
Acum o oră
12:40
ANSP: În ultima săptămână au fost înregistrate 1747 de cazuri de infecții virale ale căilor respiratorii superioare. Majoritatea sunt la copii # Ziarul de Garda
În perioada 29 septembrie – 5 octombrie au fost înregistrate 1747 de cazuri de infecții virale ale căilor respiratorii superioare, majoritatea la copii, fiind în descreștere cu 60% față de aceeași perioadă a sezonului precedent. Totodată, au fost înregistrate 61 de cazuri de COVID-19, în descreștere cu 51% comparativ cu săptămâna precedentă. În rândul copiilor,...
12:40
Marș de solidaritate cu Palestina, la Chișinău: Manifestanții au cerut autorităților să adopte „o poziție publică fermă” de condamnare a genocidului comis de Israel # Ziarul de Garda
Peste 200 de persoane au participat marți, 7 octombrie, în Chișinău, la un marș de solidaritate cu Palestina. Participanții au cerut autorităților să adopte „o poziție publică fermă” de condamnare a genocidului comis de Israel și reconsiderarea relațiilor diplomatice și comerciale cu Israelul, în conformitate cu obligațiile internaționale de prevenire a genocidului. Evenimentul, organizat de...
Acum 2 ore
12:10
Dosarul lui Plahotniuc. Completul de judecată – format, iar prima ședință – planificată # Ziarul de Garda
Dosarul „Frauda bancară”, episodul Plahotniuc, a fost distribuit spre examinare unui complet format din trei magistrați. Sergiu Stratan este președintele completului, din care fac parte și magistratele Olga Bejenari și Ana Cucerescu. Prima ședință de judecată din dosar a fost planificată pentru astăzi, 8 octombrie 2025. La 29 septembrie 2025, în absența inculpatului Plahotniuc, extrădat...
12:00
LIVE/ Ședința Guvernului. Miniștrii au aprobat transmiterea unui complex imobiliar din administrarea Academiei de Științe în gestiunea Ministerului Infrastructurii # Ziarul de Garda
Cabinetul de miniștri se întrunește miercuri, 8 octombrie, în ședință. Pe ordinea de zi se regăsesc 35 de subiecte printre care proiectul de hotărâre a Guvernului pentru modificarea regulamentului cu privire cu privire la decernarea Premiului Național și cu privire la aprobarea compensației la energia electrică din Fondul de reducere a vulnerabilității energetice pentru perioada...
11:50
Noi tentative de atacuri cibernetice, înregistrate în ultimele ore asupra infrastructurii IT guvernamentale # Ziarul de Garda
Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică (STISC) a anunțat în dimineața zilei de miercuri, 8 octombrie, au fost înregistrate noi tentative de atacuri cibernetice de tip DDoS asupra infrastructurii IT guvernamentale. Conform unui comunicat de presă, din cauza intensității crescute a acestor atacuri, unele servicii guvernamentale ar putea fi temporar indisponibile sau ar putea înregistra...
11:40
LIVE/ Ședința Guvernului. Miniștrii au aprobat prelungirea compensațiilor la energia electrică pentru perioada septembrie-octombrie 2025 # Ziarul de Garda
Cabinetul de miniștri se întrunește miercuri, 8 octombrie, în ședință. Pe ordinea de zi se regăsesc 35 de subiecte printre care proiectul de hotărâre a Guvernului pentru modificarea regulamentului cu privire cu privire la decernarea Premiului Național și cu privire la aprobarea compensației la energia electrică din Fondul de reducere a vulnerabilității energetice pentru perioada...
11:30
Guvernul a aprobat strategia militară a R. Moldova până în 2035. Recean: „ne apărăm patria și contribuim la pacea și securitatea globală” # Ziarul de Garda
Guvernul aprobat miercuri, 8 octombrie, strategia militară a R. Moldova pentru anii 2025-2035. Potrivit Ministerului Apărării, strategia definește politici de securitatea militară pe termen lung, fiind aliniată cu strategia securității naționale și strategia națională de apărare. Premierul Dorin Recean a anunțat că de fiecare dată când se iau decizii cu privire la apărarea statului, apar...
11:30
Guvernul a aprobat lista câștigătorilor din acest an ai Premiului Național. Lista include profesioniști din artă, știință, literatură, cultură și sport # Ziarul de Garda
Astăzi, 8 octombrie Guvernul a aprobat lista câștigătorilor din acest an ai Premiului Național. Vor fi premiați 11 profesioniști, care au obținut realizări remarcabile în domeniile artă, știință, literatură, cultură și sport, se arată în comunicatul de presă emis de Executiv. Premiul Național constă din diplomă, medalie și recompensă financiară de 100 de mii de lei. Prim-ministrul...
Acum 4 ore
11:10
MEC: Toate autobuzele școlare au fost dotate cu dispozitive GPS pentru a asigura siguranța elevilor și utilizarea eficientă a mijloacelor de transport # Ziarul de Garda
Toate autobuzele școlare au fost dotate cu dispozitive GPS pentru a asigura siguranța elevilor și utilizarea eficientă a mijloacelor de transport. Fiecare unitate utilizată la transportarea copiilor va fi monitorizată prin intermediul unei platforme digitale, care poate fi accesată atât prin interfața web, cât și prin aplicații mobile dedicate. Dispozitivele au fost achiziționate cu suportul...
11:00
10:50
10:50
LIVE/ Ședința Guvernului. Peste 513 mii de lei vor fi alocați satului Aluniș pentru lichidarea consecințelor ploii din iulie 2025 # Ziarul de Garda
Cabinetul de miniștri se întrunește miercuri, 8 octombrie, în ședință. Pe ordinea de zi se regăsesc 35 de subiecte printre care proiectul de hotărâre a Guvernului pentru modificarea regulamentului cu privire cu privire la decernarea Premiului Național și cu privire la aprobarea compensației la energia electrică din Fondul de reducere a vulnerabilității energetice pentru perioada...
10:40
LIVE/ Ședința Guvernului. Sergiu Diaconu a fost numit director general al Centrului Național de Management al Crizelor # Ziarul de Garda
Cabinetul de miniștri se întrunește miercuri, 8 octombrie, în ședință. Pe ordinea de zi se regăsesc 35 de subiecte printre care proiectul de hotărâre a Guvernului pentru modificarea regulamentului cu privire cu privire la decernarea Premiului Național și cu privire la aprobarea compensației la energia electrică din Fondul de reducere a vulnerabilității energetice pentru perioada...
10:40
Două femei din raionul Sîngerei – sancționate cu 40 de mii de lei pentru corupere electorală. Cum trebuiau să voteze persoanele care au primit câte 2 400 de lei # Ziarul de Garda
Două femei din nordul țării, „simpatizante ale Blocului electoral „Victorie”, au fost amendate cu câte 40 de mii de lei. Prin sentința Judecătoriei Bălți, sediul Sîngerei, din 7 octombrie, cele două au fost recunoscute vinovate pentru comiterea infracțiunii de corupere electorală, adică darea de bani în scopul determinării alegătorului sau susținătorului să îşi exercite sau să...
10:30
„Această instabilitate politică fără sfârșit pune în pericol întreaga zonă euro”. Ce efecte are criza politică din Franța asupra Europei? # Ziarul de Garda
Europa deja este slăbită din cauza mai multor evenimente care au avut loc în ultimii ani. Războiul lui Vladimir Putin în Ucraina, atacul lui Donald Trump asupra comerțului global, dar și ascensiunea populiștilor de extremă dreaptă au lovit Europa. Acum, guvernul francez s-a prăbușit din nou, iar de această dată după mai puțin de o...
10:20
Cabinetul de miniștri se întrunește miercuri, 8 octombrie, în ședință. Pe ordinea de zi se regăsesc 35 de subiecte printre care proiectul de hotărâre a Guvernului pentru modificarea regulamentului cu privire cu privire la decernarea Premiului Național și cu privire la aprobarea compensației la energia electrică din Fondul de reducere a vulnerabilității energetice pentru perioada...
10:20
LIVE TEXT/ Armata rusă a atacat Ucraina cu 183 de drone. În urma atacurilor, cinci civili au fost uciși, iar alți 37 sunt răniți. Război în Ucraina, ziua 1323 # Ziarul de Garda
UPDATE 10:16 În noaptea de 8 octombrie, forțele ruse au atacat Ucraina cu 183 de drone de tip „Shahed”, „Gerbera” și alte tipuri. Forțele ucrainene de apărare aeriană au neutralizat 154 de drone, scrie Hromadske. Cel puțin cinci civili au fost uciși și alți 37 au fost răniți în urma atacurilor rusești din Ucraina ăn...
09:50
Un cuplu din Rusia a fost amendat cu 60 de mii de ruble pentru că au interpretat acasă cântece în limba ucraineană. Bărbatul a fost obligat să își ceară scuze și să cânte imnul Rusiei # Ziarul de Garda
Tribunalul Districtual Slavianski din regiunea Krasnodar a Rusiei i-a amendat pe Anton și Svetlana Petrenko cu 60 de mii de ruble (circa 12300 de lei, n. red.) pentru că au cântat piese ucrainene, scrie Novaya Gazeta Europa. Ambii au fost găsiți vinovați de contravenția administrativă de „discreditare” a armatei ruse. Fiecare soț a fost amendat...
09:50
DOC/ Motivele excluderii din cursa electorală a partidului „Moldova Mare”. Sesizări de la SIS și Poliție, informații de la CNA și două investigații jurnalistice – printre probe. Instanța: „Depășesc cu mult orice dubiu rezonabil cu privire la săvârșirea de către partid a faptelor imputate” # Ziarul de Garda
Serviciul de Informații și Securitate a constatat că Victoria Furtună ar fi cerut și primit circa 350 de mii de euro de la o persoană apropiată lui Șor pentru a acoperi cheltuielile partidului în campania electorală. Informația se regăsește în hotărârea Curții de Apel Centru prin care partidul „Moldova Mare”, condus de Furtună, a fost...
09:30
Acum 6 ore
09:10
Procuratura: Un bărbat din Căușeni a fost trimis pe banca acuzaților pentru că și-a stropit soția cu benzină și a încercat să îi dea foc # Ziarul de Garda
Un bărbat în vârstă de 30 de ani a fost trimis în instanță fiind acuzat de procurorii din Căușeni că în timpul conflictului între învinuit și soția sa, acesta a luat o sticlă de benzină, a stropit victima după care a incendiat femeia, se arată în comunicatul de presă emis de Procuratura Generală. Acuzatul și-a...
08:50
ISW: Rusia a intensificat o campanie informațional-psihologică ce ar putea face parte din pregătirile pentru un posibil război cu NATO # Ziarul de Garda
Rusia a intensificat o campanie informațional-psihologică ce ar putea face parte din pregătirile pentru un posibil război cu NATO – arată un raport al Institutului pentru Studiul Războiului (ISW), citat de Rador. Potrivit analiștilor, rușii ar putea organiza o provocare sub steag fals, scrie G4Media. ISW menționează o declarație a Serviciului de Informații Externe al Rusiei,...
08:40
Preşedintele american Donald Trump a dat asigurări marţi că există o „şansă reală” să se ajungă la un acord de pace pentru Gaza, într-un moment în care discuţiile indirecte dintre emisarii israelieni şi Hamas continuă în Egipt, scrie Reuters. Trump a propus un plan în 20 de puncte pentru a pune capăt conflictului, declanşat acum...
08:20
LIVE TEXT/ Zelenski declară că a primit informații despre cum Rusia folosește petroliere din „flota fantomă” pentru a lansa drone în țările europene și a pregăti sabotaje. Război în Ucraina, ziua 1323 # Ziarul de Garda
8:12 Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski a anunțat că a primit informații detaliate, de la serviciul de informații externe, despre cum Rusia folosește petroliere din flota fantomă pentru a lansa drone în țările europene și a pregăti sabotaje. Zelenski a declarat că incursiunile de drone din ultimele săptămâni, în statele din nordul și vestul Europei, sunt...
Acum 24 ore
22:10
LIVE TEXT/ O persoană a murit și mai multe au fost rănite în urma bombardamentelor din timpul zilei asupra regiunii Herson. Război în Ucraina, ziua 1322 # Ziarul de Garda
UPDATE 22:00 În regiunea Herson, o persoană a fost ucisă și trei au fost rănite în urma bombardamentelor din timpul zilei, iar un alt bărbat a fost aruncat în aer de o mină în propria curte.Potrivit Ukrinform, acest lucru a fost relatat pe Facebook de Procuratura Regională Herson. „Conform anchetei, pe 7 octombrie 2025, trupele...
21:10
Halterofilul Marin Robu a cucerit medalia de bronz la Campionatul Mondial din Norvegia # Ziarul de Garda
Halterofilul Marin Robu a obținut locul trei la Campionatul Mondial din Forde, Norvegia. Anunțul a fost făcut de Federația de Haltere din R. Moldova. Sportivul Marin Robu a participat la categoria de până la 88 kg și a încheiat proba de smuls ridicând 169 de kilograme și clasându-se pe locul 3, iar apoi a încheiat...
20:40
Zece răniți și patru persoane dispărute după ce o clădire s-a prăbușit parțial în Spania # Ziarul de Garda
Circa zece persoane au fost rănite și patru sunt date dispărute după ce o clădire în construcție din centrul Madridului s-a prăbușit parțial marți, a anunțat prefectul regiunii Madrid, Francisco Martin Aguirre, relatează AFP și Reuters, citat de Agerpres. „Patru muncitori care lucrau pe șantier (…) sunt în prezent dați dispăruți”, a declarat el pentru...
20:10
LIVE TEXT/ Ucraina alocă 36 de milioane de dolari pentru a consolida rețeaua energetică din regiunile din prima linie, în contextul atacurilor Rusiei. Război în Ucraina, ziua 1322 # Ziarul de Garda
UPDATE 20:00 Guvernul Ucrainei a alocat 36 de milioane de dolari pentru a consolida infrastructura energetică în regiunile din prima linie, pe măsură ce Rusia își intensifică atacurile asupra rețelei energetice a țării înainte de iarnă, a declarat Volodimir Zelenski pe 7 octombrie, potrivit Kyiv Independent. Zelenski a anunțat finanțarea după o întâlnire cu prim-ministrul...
19:40
Dreptul de călătorie fără vize în UE ar putea fi suspendat pentru țările care prezintă riscuri de securitate sau care încalcă drepturile omului # Ziarul de Garda
Parlamentul European a susținut, pe 7 octombrie, legea care facilitează eliminarea dreptului de călătorie fără vize în UE pentru țările care prezintă riscuri de securitate sau care încalcă drepturile omului, potrivit unui comunicat al instituției. Printre noile motive pentru suspendarea accesului fără vize în UE se numără amenințările hibride și pașapoartele de aur. Încălcările drepturilor...
19:20
Ion Ceban cere ministrei de Externe din România daune morale de un leu pentru „defăimare” # Ziarul de Garda
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a dat-o în judecată, luna trecută, la Tribunalul București, pe Oana Țoiu, ministra de Externe a României. În acțiune, consultată de G4Media.ro, reclamantul îi cere lui Țoiu daune morale de 1 leu, să înceteze orice acte de defăimare la adresa sa și, în cazul în care va câștiga procesul, pârâta sa...
19:00
18:30
Detalii din sentința Marinei Tauber: „Salariile” din Partidul Șor, Vladimir Vitiuc sub acoperire cu numele „Palermo” și mărturiile depuse de reporterii ZdG # Ziarul de Garda
Judecătoria Chișinău a publicat sentința de condamnarea a deputatei Marina Tauber, care a fost condamnată la închisoare pe un termen de 7 ani și 6 luni. Instanța a dispus confiscarea în folosul statului a peste 206 milioane de lei din contul deputatei, găsită vinovată pe patru capete de acuzare – de falsificare a rapoartelor privind finanțarea...
18:10
Numărul buletinelor de vot declarate nevalabile în cadrul alegerilor parlamentare, mai mare decât la scrutinele anterioare. Printre acestea, buletinele pe care a fost aplicată ștampila pe partidul Moldova Mare # Ziarul de Garda
Peste 30 de mii de buletine de vot utilizate în cadrul alegerilor parlamentare au fost declarate nevalabile. În comparație, în turul II al alegerilor prezidențiale din toamna anului trecut, aproape 21 de mii de buletine de vot au fost declarate nevalabile. Totuși numărul este mai mic decât la referendumul constituțional din 20 octombrie 2024, când...
17:50
Ucraina intenționează să îşi majoreze importurile de gaze cu 30% după atacurile ruseşti asupra infrastructurii energetice # Ziarul de Garda
Ucraina vrea să îşi majoreze importurile de gaze naturale cu 30%, în urma atacurilor aeriene ruseşti asupra infrastructurii sale de gaze, care potrivit ministrului ucrainean al Energiei, Svetlana Grinchuk au provocat pagube semnificative, transmite publicația Reuters. În ultimele săptămâni, Rusia şi-a intensificat semnificativ atacurile asupra sectorului energetic al Ucrainei, iar vinerea trecută a atacat principalele...
17:50
Mai mulți moldoveni au fost implicați într-o rețea criminală care a furat peste 100 de mașini de lux în toată Europa # Ziarul de Garda
O rețea de crimă organizată extrem de specializată, responsabilă pentru furtul a peste 100 de mașini hibride de lux, a fost destructurată într-o operațiune internațională condusă de carabinierii italieni cu sprijinul Europol și Eurojust. Valoarea estimată a tuturor mașinilor furate este de cel puțin 3 milioane de euro, potrivit unui comunicat Europol. Rețeaua criminală, formată...
17:10
Autoritățile vin cu avertizări în contextul codului galben de ploi: „Supravegheați copiii și nu le permiteți să se afle în apropierea zonelor cu risc” # Ziarul de Garda
În contextul avertizării meteorologice emise de Serviciul Hidrometeorologic de Stat, în perioada 7 – 8 octombrie 2025, pe întreg teritoriul țării se vor înregistra ploi de lungă durată, iar în acest context IGSU vine cu îsfaturi pentru cetățeni. Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis cod galben de ploi de lungă durată pentru zilele de 7...
17:10
LIVE TEXT/ Kievul condamnă atacurile din apropierea centralei nucleare ocupate din Zaporijjea. Război în Ucraina, ziua 1322 # Ziarul de Garda
UPDATE 16:55 Ucraina a condamnat atacurile recente din apropierea centralei nucleare Zaporijjea, ocupată de Rusia, deoarece aceasta rămâne deconectată de la rețeaua electrică a Ucrainei pentru a doua săptămână, a scris The Kyiv Indepedent. Trupele rusești ar fi lovit o linie electrică pe 23 septembrie, întrerupând conexiunea centralei cu rețeaua electrică a Ucrainei . Drept urmare, centrala a fost...
16:50
Lipsirea de alocații din bugetul de stat pentru un an și o amenințare: pierderea celor șase mandate de deputat. De ce a sancționat CEC Partidul „Democrația Acasă” și ce urmează? # Ziarul de Garda
Partidul Politic „Democrația Acasă” a fost sancționat de către Comisia Electorală Centrală cu avertisment și i-a fost aplicată sancțiunea complementară sub formă de lipsire de alocațiile de la bugetul de stat pentru performanțele obținute la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 pentru o perioadă de 12 luni. Totuși, reprezentanții Comisiei Electorale Centrale au menționat că...
16:30
Săptămâna trecută au fost înregistrate încasări la bugetul de stat de circa 1,3 miliarde de lei, anunță Serviciul Fiscal de Stat. În perioada 29 septembrie – 03 octombrie 2025, angajații Serviciului Fiscal de Stat au efectuat 223 vizite fiscale la 186 de contribuabili. Potrivit Serviciului Fiscal de Stat (SFS), Direcția generală control a emis 21...
16:30
Promo-LEX: „Peste 42% din conținutul media «oficial» din regiunea transnistreană este pură propagandă” # Ziarul de Garda
Un ecosistem mediatic închis, în care peste 42% din conținutul oficial este propagandă pură, menține populația din stânga Nistrului izolată într-o bulă informațională, deconectată de la realitățile R. Moldova, se arată în Nota Analitică „Propaganda și dezinformarea în regiunea transnistreană a R. Moldova”, elaborată Asociația Promo-LEX. Potrivit Promo-LEX, cercetarea, bazată pe o monitorizare riguroasă a...
16:20
Peste 50 de mii de euro, ascunși în bagajele a doi cetățeni străini, descoperiți la aeroport # Ziarul de Garda
Funcționarii postului vamal Aeroport Internațional Chișinău, în conlucrare cu angajații IGPF au înregistrat două tentative de scoatere ilegală a valutei din țară. În total, doi cetățeni străini au încercat să scoată din țară peste 50 de mii de euro. Cazurile, care au avut loc la Aeroportul Internațional Chișinău, vizează doi nerezidenți, ce aveau drept destinație...
16:10
Curtea Constituțională a stabilit data în care va examina confirmarea rezultatelor alegerilor parlamentare și validarea mandatelor deputaților # Ziarul de Garda
Curtea Constituțională (CC) va examina joi, 16 octombrie, sesizarea privind confirmarea rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 și validarea mandatelor deputaților aleși. Totodată, CC va fi instanța care se va pronunțat în privința mandatelor partidului „Democrația Acasă”. Ședința esta programată pentru ora 10:00. Luni, 6 octombrie, Comisia Electorală Centrală (CEC) i-a prezentat Curții Constituționale...
15:50
Un bărbat a fost reținut pentru trafic de influență. Acesta ar fi primit 2500 de euro pentru a facilita eliberarea unui permis de conducere # Ziarul de Garda
Un bărbat a fost reținut pentru trafic de influență, după ce ar fi pretins și primit bani pentru perfectarea unui permis de conducere, anunță marți, 7 octombrie, Centrul Național Anticorupție (CNA). Potrivit datelor preliminare, bănuitul ar fi pretins de la o persoană 2500 de euro, susținând că ar avea influență asupra unor angajați ai Secției...
15:50
15:40
15:20
Drone au lovit o regiune din Siberia, într-un posibil prim atac din Ucraina peste munții Ural, la peste 2000 de kilometri de linia frontului # Ziarul de Garda
Trei drone au lovit regiunea rusă bogată în petrol Tiumen, în vestul Siberiei, au anunţat marţi, 7 octombrie, autorităţile ruse, existând rapoarte contradictorii cu privire la distrugerile provocate, a transmis G4Media. Dronele au fost descoperite şi neutralizate în perimetrul unei companii din capitala regională, Tiumen, a anunţat administraţia locală. Incidentul a avut loc luni seara,...
15:10
Două autoturisme cu mărfuri nedaclarate ascunse, au fost descoperite în cadrul controalelor vamale # Ziarul de Garda
Două tentative de introducere a mărfurilor nedaclarate au fost contracarate de funcționarii posturilor vamale Tudora și Criva. Produsele erau ascunse printre bagajale personale și urmau să fie introduse ilicit în țară, a anunțat Serviciul Vamal al R. Moldova. În primul caz, au fost depistate produse cosmetice și de îngrijire, în cantități comerciale, camuflate intenționat printre...
