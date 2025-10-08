Puterea a Patra, din 07.10.2025, cu participarea lui Vasile Costiuc
Puterea a Patra, din 07.10.2025, cu participarea lui Vasile Costiuc
Ploi torențiale provocate de taifunul Matmo au inundat marți mai multe zone din Hanoi, fiind cel mai recent episod dintr-o serie de inundații care au afectat capitala Vietnamului în ultima lună, în contextul în care o succesiune de furtuni a lovit regiunile nordice ale țării. Ploile abundente au acoperit drumuri importante, lăsând motociclete și mașini […]
Bilanțul morților în urma prăbușirii unei școli din Indonezia, petrecută săptămâna trecută, a ajuns la cel puțin 50 de persoane, au anunțat luni autoritățile de intervenție, după ce salvatorii au îndepărtat aproape în totalitate dărâmăturile — în ceea ce este considerat cel mai grav dezastru al anului în această țară. Grămezi de beton s-au prăbușit […]
1.200 de recruți pentru serviciul militar în termen și 10 recruți pentru serviciul militar cu termen redus vor fi încorporați în Armata Națională, între octombrie 2025 și ianuarie 2026. Anunțul a fost făcut de Ministerul Apărării. Potrivit instituției, cei mai mulți recruți vor fi din municipiul Chișinău – 167 de tineri. În luna octombrie, aceștia […]
Specialitatea de narcolog ar urma să fie lichidată. Declarația a fost făcută de ministrul Sănătății, Ala Nemerenco, la o emisiune de la postul public de radio. Ea a explicat că o astfel de meserie a apărut în perioada Uniunii Sovietice, iar în momentul de față aceasta a devenit irelevantă pentru sistemul de sănătate. ALA NEMERENCO, […]
Benzina și motorina continuă să se ieftinească, anunță Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. Astfel, miercuri, un litru de benzină A95 va fi vândut la pompă cu 22 de lei și 99 de bani, cu cinci bani mai puțin. La rândul său, motorina standard va putea fi comercializată la stațiile PECO din țară la un […]
VIDEO/ Dodon: „Conducerea actuală a Uniunii Europene pregătește Republica Moldova pentru război” # N4
Conducerea actuală a Uniunii Europene pregătește Republica Moldova pentru război și privește țara noastră nu ca pe un viitor stat membru al Uniunii Europene, ci ca pe un teritoriu de frontieră, pe care, teoretic, l-ar putea folosi împotriva adversarilor lor geopolitici, susține liderul PSRM, Igor Dodon. „De aceea, aici au nevoie de o putere proprie, […]
– Ă Ă, anunță Serviciul Hidrometeorologic de stat. Potrivit meteorologilor, avertizarea este valabilă pentru zilele de 7 și 8 octombrie. În perioada menționată vor cădea ploi continue (prin acumulare se vor înregistra cantități de apă de 15–49 l/m², izolat 50–90 l/m²).
Partidul populist ceh ANO va încerca să formeze un guvern monocolor, a declarat liderul său, Andrej Babiš, după ce formațiunea a obținut un rezultat pe care el l-a numit „istoric” în alegerile parlamentare, deși nu a reușit să obțină majoritatea absolută. Babiš, miliardar și fost prim-ministru, a spus că ANO va purta discuții cu partidul […]
Republica Moldova a devenit parte operațională a Zonei Unice de Plăți în Euro (SEPA). Anunțul a fost făcut de guvernatorul Băncii Naționale, Anca Dragu. Astfel, cetățenii și companiile vor putea efectua transferuri în euro rapide, sigure și la costuri reduse. ANCA DRAGU, guvernatorul BNM: „Pe scurt, aderarea la SEPA face ca plățile în euro să […]
În noul Parlament ar urma să se regăsească și oameni afiliați fugarului Ilan Șor. Cel puțin asta a declarat șeful Inspectoratului General al Poliției, la o emisiune de la TV8. În ceea ce privește amploarea corupției electorale, Viorel Cernăuțeanu recunoaște că fenomenul nu a fost stârpit total, dar rețeaua nu a funcționat așa cum mizau […]
Noul prim-ministru al Franței, Sébastien Lecornu, a demisionat luni, la doar câteva ore după ce își numise noul cabinet, în contextul în care atât aliați, cât și opozanți au amenințat cu răsturnarea guvernului. Demisia sa a fost neașteptată și fără precedent, marcând o nouă adâncire a crizei politice din Franța. Acțiunile franceze au scăzut brusc, […]
Fostul deputat democrat, Constantin Țuțu, aflat în prezent în arest preventiv, este vizat în mai multe dosare penale pentru trecerea ilegală a frontierei și trafic de influență, atât în Republica Moldova, cât și în alte state. Declarația a fost făcută de șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, la o emisiune de la postul TV8. […]
Un muncitor moldovean în vârstă de 31 de ani a murit la Spitalul Cardarelli din Napoli, în Italia, unde fusese internat în stare critică după explozia unui rezervor de gaz petrolier lichefiat produsă într-un centru de dezmembrări auto din localitatea Pomigliano d’Arco, provincia Napoli. Bărbatul, rezident în localitatea italiană Casalnuovo, era căsătorit și lasă în […]
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va înfrunta noi tentative de demitere pentru a doua oară în trei luni, după ce grupuri de extremă dreapta și stânga radicală vor depune săptămâna aceasta moțiuni de cenzură în Parlamentul European. Deși aceste moțiuni au șanse aproape inexistente de a atinge majoritatea de două treimi necesară pentru […]
Curtea de Apel București a dispus prelungirea măsurii arestului preventiv față de Alexandru Bălan, fost șef adjunct al Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova, pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu 10 octombrie și până la 8 noiembrie 2025, inclusiv. Potrivit hotărârii, instanța a admis propunerea formulată de DIICOT, care instrumentează […]
Poliția georgiană a folosit spray lacrimogen și tunuri cu apă pentru a dispersa protestatarii din fața palatului prezidențial din capitala Tbilisi, în timpul unei manifestații de amploare care a avut loc în ziua alegerilor municipale. Un grup de protestatari a încercat să pătrundă în palatul prezidențial, după ce unii lideri ai opoziției au făcut apel […]
Benzina și motorina continuă să se ieftinească, anunță Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. Astfel, marți, un litru de benzină A95 va fi vândut la pompă cu 23 de lei și 04 de bani, cu trei mai puțin. La rândul său, motorina standard va putea fi comercializată la stațiile PECO din țară la un preț […]
„La momentul potrivit”, spune Ion Ceban despre anunțul deciziei sale dacă va rămâne primar general al municipiului Chișinău ori va merge deputat în Parlament. Se întâmplă după ce acesta a venit cu primele declarații despre remanierile de la primărie, sugerând că vor fi și alte schimbări, despre care el va anunțat în scurt timp.
Veste bună pentru locuitorii Capitalei. Termoelectrica a început procedura de conectare la agentul termic # N4
Veste bună pentru locuitorii Capitalei. Termoelectrica a început procedura de conectare la agentul termic a consumatorilor din municipiul Chișinău. Potrivit instituției, decizia a fost luată în contextul temperaturilor scăzute din ultima perioadă. Potrivit unui comunicat a „Termoelectrica”, instituția „este dispusă să înceapă furnizarea energiei termice către toate categoriile de consumatori, și anume: instituțiile de educație […]
Un incendiu de amploare a izbucnit la cea mai mare rafinărie de petrol de pe coasta de Vest a Statelor Unite. Mai multe explozii au fost auzite la puțin peste 20 de kilometri distanță de Los Angeles, înainte ca cerul să fie luminat de flăcări masive. Pompierii au ajuns de urgență la fața locului și […]
Fostul președinte al Platformei Demnitate și Adevăr, Dinu Plîngău, a declarat că își propune să revină în cadrul formațiunii „într-o formă sau alta”, însă momentul exact nu a fost stabilit. Declarația a fost făcută la o emisiune de la postul TV8. El a precizat că decizia privind o eventuală revenire în fruntea partidului nu îi […]
„Energocom” va emite primele facturi pentru consumul de gaze începând de luni, 6 octombrie. Potrivit companiei, procesul de facturare rămâne neschimbat. În același timp, facturile vor ajunge la consumatori prin poștă sau email, exact cum s-a întâmplat până acum. Furnizorul mai anunță că factura are un design nou, modern, gândit pentru a fi ușor de […]
Fostul deputat democrat Constantin Țuțu a fost reținut la punctul de trecere Vulcănești, pe sensul de intrare în Republica Moldova dinspre Ucraina. Reținerea a fost confirmată în seara zilei de joi, 2 octombrie, de Poliția de Frontieră a R. Moldova. Ulterior, șeful Poliției de Frontieră, Ruslan Galușca, a precizat că Țuțu „a venit benevol” la […]
Aeroportul din München a fost redeschis, după ce a fost închis peste noapte din cauza observării unor drone # N4
Aeroportul din München a fost redeschis vineri dimineață, după ce a fost închis peste noapte din cauza observării unor drone, incident care a dus la anularea sau redirecționarea a zeci de zboruri chiar în ajunul Zilei Naționale a Reunificării Germaniei. Potrivit unui martor Reuters, operațiunile au fost reluate vineri dimineață, iar pasagerii au fost văzuți […]
Benzina și motorina se ieftinesc, chiar dacă nesemnificativ, anunță Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. Astfel, sâmbătă, duminică și luni, un litru de benzină A95 va fi vândut la pompă cu 23 de lei și 07 de bani, cu șase mai puțin. La rândul său, motorina standard va putea fi comercializată la stațiile PECO din […]
Președintele rus Vladimir Putin a declarat: „Nu sunt un împărat, ci un președinte ales”într-un comentariu menit să respingă criticile legate de longevitatea sa la putere și de centralizarea excesivă a autorității în Rusia. Afirmația vine pe fondul îngrijorărilor internaționale și interne privind caracterul democratic al alegerilor din Rusia, precum și al modificărilor constituționale din 2020 […]
VIDEO/ Doi bărbați din Capitală, reținuți pentru trafic de influență, după ce au încercat să mituiască funcționari MAI # N4
Doi bărbați, de 21 și respectiv 38 de ani, ambii din Capitală, au fost reținuți în flagrant de oamenii legii fiind învinuiți de trafic de influență. Potrivit materialelor cauzei, cei doi au pretins și primit sume de bani de la denunțător pentru a influența funcționari publici din cadrul MAI, în vederea excluderii a 21 de […]
„Învățați odată lecția. A câta oară încercați și o dați în bară?”. Asta este ceea ce i-ar spune Igor Grosu, liderul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), președintelui Rusiei, Vladimir Putin. Grosu a subliniat că țara nu poate fi șantajată și că respectul este singurul lucru pe care îl cere. Oficialul a mai afirmat că produsele […]
Directorul executiv al Tesla, Elon Musk, a devenit prima persoană din istorie care a atins o avere de 500 de miliarde de dolari # N4
Directorul executiv al Tesla, Elon Musk, a devenit miercuri prima persoană din istorie care a atins o avere netă de aproape 500 de miliarde de dolari, impulsionată de redresarea acțiunilor companiei de vehicule electrice și de evaluările în creștere ale celorlalte startupuri tehnologice deținute de antreprenor în acest an. Averea lui Musk este strâns legată […]
Liderul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Igor Grosu, a venit cu o primă reacție după ce Dinu Plîngău a declarat pentru NewsMaker că va rămâne deputat independent în Parlament, alături de colega sa Stela Macari, deși ambii au fost aleși pe lista PAS la alegerile parlamentare din 28 septembrie. „PAS și-a asumat un obiectiv fundamental […]
Benzina și motorina se ieftinesc, chiar dacă nesemnificativ, anunță Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. Astfel, vineri, un litru de benzină A95 va fi vândut la pompă cu 23 de lei și 13 de bani, cu șase mai puțin. La rândul său, motorina standard va putea fi comercializată la stațiile PECO din țară la un […]
Salvatorii din Indonezia au primit joi permisiunea de a folosi utilaje grele – buldozere, macarale și alte echipamente – în eforturile de a recupera 59 de adolescenți rămași sub ruinele unei clădiri prăbușite a unei școli din Sidoarjo, provincia Java de Est. Potrivit Agenției Naționale de Căutare și Salvare, nu au fost detectate semne de […]
Poliția germană a arestat trei bărbați suspectați că pregăteau un act grav de violență împotriva unor ținte evreiești din Germania, în numele organizației Hamas, au anunțat procurorii federali. Cei trei suspecți au fost aduși joi în fața unui judecător de instrucție la Înalta Curte Federală de Justiție din Karlsruhe. Doi dintre ei au fost transportați […]
Opoziția parlamentară va sprijini doar proiectele care îmbunătățesc viața cetățenilor. Declarația a fost făcută de liderul Partidului Socialiștilor, Igor Dodon, la o emisiune de la Rlive. El a precizat că este vorba despre majorările de salarii sau investițiile în infrastructură, însă nu și inițiativele cu tentă geopolitică. IGOR DODON, liderul PSRM: „Tot ceea ce e […]
Populația Republicii Moldova este tot mai îmbătrânită, iar proporția persoanelor în vârstă continuă să crească, potrivit datelor prezentate de Biroul Național de Statistică (BNS). La începutul anului curent, în țară locuiau aproximativ 616,5 mii persoane cu vârsta de 60 de ani și peste, ceea ce reprezintă 25,9% din populația totală cu reședință obișnuită. Mai mult […]
Republica Moldova a încheiat cu succes screeningul bilateral în cadrul negocierilor de aderare la Uniunea Europeană, ceea ce oferă perspective realiste pentru semnarea tratatului de aderare până în 2028. Declarația a fost făcută de viceprim-ministrul pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, la postul public de radio. Ea a mai subliniat că menținerea ritmului reformelor și gestionarea […]
Trei ani – este „un termen foarte realist” pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, consideră președintele României, Nicușor Dan. Într-un interviu pentru Euronews România, liderul român a menționat că victoria forțelor proeuropene la alegerile parlamentare din 28 septembrie deschide calea spre un proces accelerat de integrare, chiar dacă negocierile oficiale nu vor fi lansate […]
Grosu: „Am decis ca în următorul Legislativ să fie constituită Comisia pentru integrare europeană” # N4
În noul Parlament ar urma să fie instituită o nouă Comisie. Mai exact, este vorba despre Comisia pentru integrare europeană. Declarația a fost făcută de liderul Partidului Acțiune și Solidaritate, Igor Grosu, la o emisiune de la ProTV Chișinău. IGOR GROSU, liderul PAS: „Toate țările candidat sau chiar de la etapă de țări de candidat, […]
Sandu: „Vor elabora un nou program destinat cetățenilor moldoveni din diaspora care doresc să revină acasă” # N4
Autoritățile vor elabora un nou program destinat cetățenilor moldoveni din diaspora care doresc să revină acasă. Declarația a fost făcută de președintele Maia Sandu, la postul public de televiziune. Potrivit ei, programul urmează să completeze inițiativele guvernamentale deja existente. MAIA SANDU, președintele Republicii Moldova: „Diaspora s-a mobilizat. Ca de fiecare dată, a avut o participare […]
Recean: „Să nu ne îmbătăm cu apă rece, pentru că nu cred că Kremlinul o să ne lase așa pur și simplu” # N4
Acum avem un nou mandat, să muncim și mai mult. Declarația a fost făcută de premierul Dorin Recean, în debutul ședinței Executivului. În același timp, oficialul a transmis cetățenilor un mesaj de mulțumire, subliniind participarea activă a acestora la alegeri. DORIN RECEAN, prim-ministru: „Primul lucru care trebuie să-l facem este să mulțumim cetățenilor Republicii Moldova, […]
Grosu: „Candidatura lui Dorin Recean poate fi luată în calcul pentru o nouă funcție de premier” # N4
Candidatura lui Dorin Recean poate fi luată în calcul pentru o nouă funcție de premier. Declarația a fost făcută de liderul Partidului Acțiune și Solidaritate, Igor Grosu, la o emisiune de la postul ProTV Chișinău. IGOR GROSU, liderul PAS: „Poate fi luată în calcul candidatura domnului Recean pentru un nou Guvern? – Sigur. – Poate […]
Autoritățile elaborează mecanisme pentru acordarea compensațiilor în sezonul rece 2025-2026. Declarația a fost făcută de ministrului Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu. El a subliniat că sprijinul ar urma să fie acordat începând cu luna noiembrie. ALEXEI BUZU, ministrul Muncii și Protecției Sociale: „ – Lucrăm la acest subiect. Cu siguranță vom fi aproape de […]
Benzina și motorina se ieftinesc, chiar dacă nesemnificativ, anunță Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. Astfel, joi, un litru de benzină A95 va fi vândut la pompă cu 23 de lei și 19 de bani, cu cinci mai puțin. La rândul său, motorina standard va putea fi comercializată la stațiile PECO din țară la un […]
Situație tensionată la Centrala Zaporojie din Ucraina. Unul dintre generatoare nu mai funcţionează # N4
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că situația de la centrala nucleară de la Zaporojie, aflată sub ocupație rusă, a devenit critică, după ce bombardamentele rusești au împiedicat reconectarea unei linii electrice esențiale pentru răcirea reactoarelor și prevenirea unei catastrofe nucleare. Șeful Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA), Rafael Grossi, a confirmat că se lucrează […]
Economia Republicii Moldova se află pe o traiectorie de relansare. Declarația a fost făcută de ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Doina Nistor, în contextul publicării datelor recente privind evoluția PIB-ului. Ea a precizat că prognoza pentru anul 2025 indică o creștere a PIB-ului de 1,3 la sută. DOINA NISTOR, ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării: „Sunt […]
