Horoscop 7 octombrie – dragostea bate la ușă pentru o zodie. Va începe o relație de cuplu
HotNews, 7 octombrie 2025 07:10
Horoscop 7 octombrie – o zi cu Lună Plină. O să avem un program încărcat și o să reușim să punem niște lucruri la punct dacă vom accesa resursele interioare — altminteri, o să meargă mai greu. BALANȚĂ Întrevedere cu cineva care vă poate oferi ceva de lucru — e ceva stimulativ și or să […] The post Horoscop 7 octombrie – dragostea bate la ușă pentru o zodie. Va începe o relație de cuplu first appeared on HotNews.md.
• • •
Alte ştiri de HotNews
Acum 30 minute
07:10
Horoscop 7 octombrie – o zi cu Lună Plină. O să avem un program încărcat și o să reușim să punem niște lucruri la punct dacă vom accesa resursele interioare — altminteri, o să meargă mai greu. BALANȚĂ Întrevedere cu cineva care vă poate oferi ceva de lucru — e ceva stimulativ și or să […] The post Horoscop 7 octombrie – dragostea bate la ușă pentru o zodie. Va începe o relație de cuplu first appeared on HotNews.md.
Acum 12 ore
19:10
Cea mai bogată țară din Europa caută muncitori străini. Oferă cazare gratuită și salarii de până la 8.000 de euro # HotNews
Liechtenstein a publicat 294 de oferte de muncă, cu salarii care pot depăși 8.000 de euro pe lună. Unele locuri de muncă oferă și cazare gratuită. Liechtenstein, țara europeană situată în Alpi și una dintre cele mai bogate din lume, caută lucrători prin intermediul rețelei EURES (Serviciile Europene de Ocupare a Forței de Muncă). Portalul […] The post Cea mai bogată țară din Europa caută muncitori străini. Oferă cazare gratuită și salarii de până la 8.000 de euro first appeared on HotNews.md.
19:00
OMS trage un semnal de alarmă: 15 milioane de copii fumează țigări electronice. „Riscă să submineze decenii de progrese” # HotNews
Peste 100 de milioane de oameni, inclusiv cel puțin 15 milioane de copii, utilizează țigări electronice, alimentând un nou val de dependență de nicotină, avertizează Organizația Mondială a Sănătății. Potrivit datelor globale disponibile, copiii au în medie o probabilitate de nouă ori mai mare decât adulții să folosească țigări electronice, scrie BBC. Dr. Etienne Krug […] The post OMS trage un semnal de alarmă: 15 milioane de copii fumează țigări electronice. „Riscă să submineze decenii de progrese” first appeared on HotNews.md.
Acum 24 ore
09:00
Traian Băsescu: „Anularea alegerilor a fost o afacere românească. Nu mă poate convinge nimeni că Georgescu e omul rușilor” # HotNews
Într-o intervenție avută duminică seară, 5 octombrie, la Digi24, Traian Băsescu a abordat și subiectul anulării alegerilor prezidențiale. Fostul președinte al României s-a declarat convins de faptul că decizia a fost una internă – „o afacere dâmbovițeană” -, luată pentru interesul de moment al partidelor politice aflate la putere. Mai mult, Băsescu a precizat că […] The post Traian Băsescu: „Anularea alegerilor a fost o afacere românească. Nu mă poate convinge nimeni că Georgescu e omul rușilor” first appeared on HotNews.md.
08:50
Horoscop 6 octombrie – provocări azi. O să fim conștiincioși, cooperanți și, cu toate astea, o să dăm peste o serie de neprevăzute cărora ar fi frumos să le facem față cu brio. BALANȚĂ E momentul să luați niște decizii și să vă faceți curaj să începeți lucruri noi, pentru că ați putea câștiga mai […] The post Horoscop 6 octombrie – TAUR – vin oferte interesante de colaborare first appeared on HotNews.md.
08:50
Moldova, condamnată la CEDO: o familie nu a avut acces la justiție din cauza taxelor prea mari # HotNews
Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a decis că Republica Moldova a încălcat dreptul la un proces echitabil al unei familii, după ce Curtea Supremă de Justiție le-a respins recursul pe motiv că nu au achitat integral taxa de stat, scrie bizlaw.md. Cazul a început în 2012, când Judecătoria Chișinău – sediul Botanica a obligat […] The post Moldova, condamnată la CEDO: o familie nu a avut acces la justiție din cauza taxelor prea mari first appeared on HotNews.md.
Ieri
07:30
Alegerile parlamentare din Republica Moldova au fost valabile de CEC. Cum sunt distribuite cele 101 locuri în Parlament? # HotNews
Comisia Electorală Centrală (CEC) din Republica Moldova a declarat valabile, duminică, rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Comisia a decis să remită hotărârea către Curtea Constituţională pentru confirmarea rezultatelor alegerilor şi validarea mandatelor de deputat, informează newsmaker.md. La alegerile parlamentare din 28 septembrie au participat 1.609.579 de alegători (52,24%). Numărul total de voturi valabil exprimate […] The post Alegerile parlamentare din Republica Moldova au fost valabile de CEC. Cum sunt distribuite cele 101 locuri în Parlament? first appeared on HotNews.md.
5 octombrie 2025
10:40
Maia Sandu a participat la Gala Laureaților concursului republican „Pedagogul Anului 2025” # HotNews
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat la Gala Laureaților concursului republican „Pedagogul Anului 2025”, unde a felicitat cadrele didactice și angajații din sistemul educațional pentru munca și devotamentul lor. „Astăzi ne îndreptăm recunoștința către dumneavoastră – cei care deschideți orizonturi și aprindeți curiozitatea copiilor noștri. Vă mulțumesc pentru responsabilitatea uriașă pe care v-o asumați […] The post Maia Sandu a participat la Gala Laureaților concursului republican „Pedagogul Anului 2025” first appeared on HotNews.md.
07:40
Horoscop 5 octombrie – O zi frumoasă. O să ne dăm voie să ne relaxăm, să relaționăm cu oameni dragi, să ieșim la plimbare și să ne bucurăm de lucrurile frumoase din viața noastră. BALANȚĂ Se poate să ieșiți la rampă cu ceva care să vă reprezinte și o să fie bine primit produsul sau […] The post Horoscop 5 octombrie – SCORPION – primiți o invitație de onoare first appeared on HotNews.md.
Mai mult de 2 zile în urmă
08:30
Horoscop 4 octombrie – o zi destul de bună. O să avem grijă de casă, de familie și o să ne oferim și nouă un mic respiro — o plimbare, o vizită, orice ne poate elibera de stres. BALANȚĂ O să vă bucurați de prezența unor oameni care țin la voi și o să povestiți […] The post Horoscop 4 octombrie – PEȘTI – vor apărea surprize plăcute pe parcursul zilei first appeared on HotNews.md.
3 octombrie 2025
11:30
Veronica Mihailov‑Moraru, ministra Justiției, a avut o întrevedere la București cu omologul român, Radu Marinescu # HotNews
„România este și rămâne un partener strategic și un prieten în drumul european al Republicii Moldova. Colaborarea dintre ministerele noastre este extrem de valoroasă și se bazează pe încredere, schimb de bune practici și rezultate. Mizăm în continuare pe experiența României în procesul de aliniere legislativă la standardele UE”, a precizat ministra în cadrul dialogului. […] The post Veronica Mihailov‑Moraru, ministra Justiției, a avut o întrevedere la București cu omologul român, Radu Marinescu first appeared on HotNews.md.
11:20
Ucrainenii din Chișinău s-au ciocnit cu furturi de plăcuțe de înmatriculare și cereri de ”răscumpărare” # HotNews
Mai mulți cetățeni ucraineni stabiliți în municipiul Chișinău se plâng că le-au fost furate plăcuțele de înmatriculare de la mașini, fiind în schimb lăsat un număr de telefon pentru returnarea acestora contra unei sume de bani. Victimele susțin că un grup de persoane ar fi inițiat o ”afacere” prin care sustrage plăcuțele, apoi le restituie […] The post Ucrainenii din Chișinău s-au ciocnit cu furturi de plăcuțe de înmatriculare și cereri de ”răscumpărare” first appeared on HotNews.md.
07:10
Horoscop 3 octombrie – o zi cu noutăți. Să fim pe recepție, să nu ne scape un mesaj care ne-ar putea salva cariera, sănătatea sau viața sentimentală! BALANȚĂ Se poate să intrați în negocieri cu un angajator care vă solicită să luați parte la o lansare de proiect și o să aveți de ales dacă […] The post Horoscop 3 octombrie – BALANȚĂ – se poate să intrați în negocieri cu un angajator first appeared on HotNews.md.
2 octombrie 2025
14:00
Andrei Năstase: Este o aberație pe care o resping cu maximă putere, iar pe mincinoși îi voi acționa imediat în justiție # HotNews
Andrei Năstase, candidat independent la funcția de deputat în alegerile care au avut loc la 28 septembrie curent, în cadrul unei conferințe de presă, a adresat mulțumiri cetățenilor care l-au votat și, totodată, a venit cu o serie de precizări cu referire la campania electorală. „Întâi de toate vreau să mulțumesc tuturor celor care au […] The post Andrei Năstase: Este o aberație pe care o resping cu maximă putere, iar pe mincinoși îi voi acționa imediat în justiție first appeared on HotNews.md.
11:40
Expert: Piaţa zahărului din Moldova riscă să fie monopolizată. Cu cât se va scumpi zahărul? # HotNews
Recent, Ministerul Economiei a elaborat un proiect de hotărâre a Guvernului prin care intenţionează să introducă în regim de urgenţă „o măsură provizorie de apărare comercială a pieţei interne”. „Se instituie pentru o perioadă de 200 de zile calendaristice, de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, o măsură provizorie de apărare comercială a […] The post Expert: Piaţa zahărului din Moldova riscă să fie monopolizată. Cu cât se va scumpi zahărul? first appeared on HotNews.md.
07:00
Horoscop 2 octombrie – SCORPION – un proiect nou la orizont, iar voi o să vă descurcați frumos # HotNews
Horoscop 2 octombrie – o zi condimentată. E bine să fim atenți la ce se întâmplă în jurul nostru și la ce vrea să ni se spună, ca să nu ratăm semnalele de avertisment. BALANȚĂ O să vă dați interesul să-i convingeți pe șefi că sunteți cei mai buni și o să le puteți cere […] The post Horoscop 2 octombrie – SCORPION – un proiect nou la orizont, iar voi o să vă descurcați frumos first appeared on HotNews.md.
1 octombrie 2025
12:40
Olesea Stamate amintește că astăzi este ziua internațională a persoanelor în etate. Grija pe care o poartă (sau nu o poartă!) statul acestei categorii sociale spune multe despre echitate, responsabilitate, dar și despre încrederea generației mai tinere în faptul ca atunci când vor ajunge la vârsta de pensionare, vor avea un trai decent, susține Olesea […] The post Olesea Stamate: Pensionarii noștri azi trăiesc mai greu, decât acum 4 ani first appeared on HotNews.md.
11:10
Viktor Orban ”întoarce armele”: Ungaria va doborî dronele rusești care intră pe teritoriul său. Rusia este slabă # HotNews
Viktor Orban a declarat că Ungaria va doborî dronele rusești care îi vor intra pe teritoriu, minimalizând problema acestora pentru Europa. Premierul pro-rus al Ungariei a spus că Europa este mai puternică decât Rusia, iar Ucraina nu este independentă. Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, a declarat că țara sa este pregătită să doboare dronele rusești dacă […] The post Viktor Orban ”întoarce armele”: Ungaria va doborî dronele rusești care intră pe teritoriul său. Rusia este slabă first appeared on HotNews.md.
10:30
Misiunea comună a ODIHR, AP OSCE, APCE și PE reiterează art. 50 din Liniile directoare ale OSCE/ODIHR și ale Comisiei de la Veneția din 2020: Limitarea partidelor trebuie să reprezinte o măsură proporțională # HotNews
Misiunea comună de observare a alegerilor parlamentare din Republica Moldova – formată din Oficiul OSCE pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului (ODIHR), Adunarea Parlamentară a OSCE (AP OSCE), Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei (APCE) și Parlamentul European (PE), a constatat că modificările frecvente ale legislației, în special cele survenite cu puțin timp înainte de scrutin, […] The post Misiunea comună a ODIHR, AP OSCE, APCE și PE reiterează art. 50 din Liniile directoare ale OSCE/ODIHR și ale Comisiei de la Veneția din 2020: Limitarea partidelor trebuie să reprezinte o măsură proporțională first appeared on HotNews.md.
07:10
Horoscop 1 octombrie – o zi cu de toate. Mare parte din ce ne-am propus ne reușește, iar pentru celelalte lucruri trebuie să depunem efort, să înlăturăm obstacolele. BALANȚĂ Se poate să vă găsiți ceva nou de lucru, dar e bine să faceți alegerea potrivită, să nu vă complicați cu ceva ce va merge greu […] The post Horoscop 1 octombrie – SCORPION – Vă puteți asocia cu niște oameni de treabă first appeared on HotNews.md.
30 septembrie 2025
15:50
Îngrijorări în legătură cu excluderea Partidului Republican „Inima Moldovei”. Misiunea Internațională ENEMO: „Restricțiile impuse în faza finală, formulate în termeni generali, pot periclita dreptul de a candida” # HotNews
Misiunea Internațională de Observare a Alegerilor Parlamentare a Rețelei Europene a Organizațiilor de Monitorizare a Alegerilor (ENEMO), în Raportul cu concluziile preliminare privind alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 s-a referit și la cazul Partidului Republican „Inima Moldovei”, care a fost exclus din cursa electorală cu 2 zile înainte de ziua votării, remarcând faptul că […] The post Îngrijorări în legătură cu excluderea Partidului Republican „Inima Moldovei”. Misiunea Internațională ENEMO: „Restricțiile impuse în faza finală, formulate în termeni generali, pot periclita dreptul de a candida” first appeared on HotNews.md.
14:00
Fadei Nagacevschi: Liderii opoziției și-au arătat adevărata față – niște lași fricoși care au trădat țara și poporul pentru interesele lor proprii # HotNews
Fadei Nagacevschi constată că PAS nu a câștigat alegerile, PAS a manevrat totul cum a vrut, grație unei opoziții inexistente în această țară. Felicitări, PAS! Dar nu vă lăsați păcăliți – nu aveți nimic de sărbătorit. Pe termen scurt, va fi un coșmar. Unii dintre cei care „au jucat la două capete” în opoziție vor […] The post Fadei Nagacevschi: Liderii opoziției și-au arătat adevărata față – niște lași fricoși care au trădat țara și poporul pentru interesele lor proprii first appeared on HotNews.md.
13:40
Boris Volosatîi, Președinte al Partidului AUR din Republica Moldova, declară că AUR din Republica Moldova a obținut un rezultat modest, pe care îl accept cu demnitate și cu respect pentru fiecare român basarabean care ne-a oferit încrederea sa. Nu este un capăt de drum. Este o lecție, iar UNIONISMUL nu poate fi măsurat doar în […] The post Boris Volosatîi: Vom merge înainte, vom întări echipa și vom rămâne aproape de cetățeni first appeared on HotNews.md.
07:10
Horoscop 30 septembrie – TAUR – Vă curtează niște oameni de afaceri să puneți umărul la un proiect # HotNews
Horoscop 30 septembrie – o zi destinsă. O să fim de băgat de seamă, să facem treaba ca lumea, dar să evităm capcanele, încurcăturile, ca să ne putem atinge obiectivele. BALANȚĂ O problemă importantă de rezolvat, poate are legătură cu familia sau cu o investiție pe care vreți s-o faceți, și e bine să vă […] The post Horoscop 30 septembrie – TAUR – Vă curtează niște oameni de afaceri să puneți umărul la un proiect first appeared on HotNews.md.
29 septembrie 2025
10:10
Olesea Stamate: Dacă cineva crede că poate păstra puterea din frică, greșește. Nu renunţăm. Nu tăcem. Continuăm! # HotNews
Olesea Stamate face primele concluzii si Privind la rezultatul mare al acestor alegeri este clar: avem o ţara sfâșiată. Suntem mai dezbinați decât eram până la campania electorală. Principalul rezultat al acelor alegeri este: oameni speriaţi, mai multă neîncredere în instituţii şi o democrație care pare mai fragilă decât oricând, susține Olesea Stamate. Numărătoarea voturilor […] The post Olesea Stamate: Dacă cineva crede că poate păstra puterea din frică, greșește. Nu renunţăm. Nu tăcem. Continuăm! first appeared on HotNews.md.
10:10
Fondatorul Telegram acuză Franța că a cerut ștergerea unor canale moldovenești de pe Telegram # HotNews
Fondatorul Telegram, Pavel Durov, susține că a fost abordat de serviciile de informații franceze în urmă cu un an, prin intermediari, pentru a sprijini guvernul de la Chișinău în cenzurarea unor canale înainte de alegerile prezidențiale din Republica Moldova. În schimb, i s-ar fi promis sprijin în procesul său din Franța. Ministerul francez de Externe […] The post Fondatorul Telegram acuză Franța că a cerut ștergerea unor canale moldovenești de pe Telegram first appeared on HotNews.md.
07:40
Horoscop 29 septembrie – CAPRICORN – o să vă bucurați de o mai bună colaborare cu coechipieri de afaceri # HotNews
Horoscop 29 septembrie – o zi cu sare și piper. Or să tot apară neprevăzute, dar o să avem prezența de spirit ca să rezolvăm toate urgențele. BALANȚĂ O să interacționați cu niște oameni ca să rezolvați atât probleme din sfera profesională, cât și legate de cea personală. Și o să primiți ajutor, o să […] The post Horoscop 29 septembrie – CAPRICORN – o să vă bucurați de o mai bună colaborare cu coechipieri de afaceri first appeared on HotNews.md.
28 septembrie 2025
14:40
Renato Usatîi – unicul lider politic care a răspuns la întrebările jurnaliștilor în trei limbi – în limba de stat, în rusă și engleză # HotNews
Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, s-a remarcatremarcat astăzi ca unicul lider politic care a răspuns întrebărilor jurnaliștilor în trei limbi – în limba de stat, în rusă și engleză – la ieșirea din secția de votare. Însoțit de echipa sa, Usatîi și-a exercitat dreptul la vot și a declarat că a votat pentru o Moldovă […] The post Renato Usatîi – unicul lider politic care a răspuns la întrebările jurnaliștilor în trei limbi – în limba de stat, în rusă și engleză first appeared on HotNews.md.
08:50
Olesea Stamate: Am votat pentru o Moldovă în care oamenii sunt pe primul loc, pentru o țară europeană și dreaptă # HotNews
Candidata independentă Olesea Stamate și-a exercitat dreptul la vot în cadrul alegerilor parlamentare din 28 septembrie. După exprimarea votului, aceasta a transmis un mesaj public în care a subliniat angajamentul său pentru o Moldovă europeană, dreaptă și orientată spre cetățean. „Astăzi am votat pentru o Moldovă în care oamenii sunt pe primul loc, pentru o […] The post Olesea Stamate: Am votat pentru o Moldovă în care oamenii sunt pe primul loc, pentru o țară europeană și dreaptă first appeared on HotNews.md.
07:10
Horoscop 28 septembrie – CAPRICORN Poate a sosit momentul să vă gândiți serios la căsătorie # HotNews
Horoscop 28 septembrie BALANȚĂ Se poate să plecați într-o excursie, o fi și zi de naștere, sau poate vă duceți la o nuntă, la un botez, în altă localitate și o să vă placă drumul, distracția de la distanță. Se poate să primiți o invitație la un concert, ori la o piesă de teatru – […] The post Horoscop 28 septembrie – CAPRICORN Poate a sosit momentul să vă gândiți serios la căsătorie first appeared on HotNews.md.
27 septembrie 2025
09:00
Cu doar câteva zile înaintea alegerilor parlamentare, Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova a fost ținta unui atac cibernetic atribuit Rusiei. Vicepremierul și ministrul digitalizării, Doina Nistor, a declarat că incidentul face parte dintr-o campanie hibridă amplă, menită să destabilizeze democrația țării, însă vulnerabilitățile au fost între timp remediate, scrie Politico Alegerile de duminică sunt […] The post Moldova acuză Rusia de atac cibernetic asupra Comisiei Electorale înainte de scrutin first appeared on HotNews.md.
07:00
Horoscop 27 septembrie – o zi cu surprize. O să fim expeditivi cu treburile de orice fel ca să ne rămână timp și pentru noi, să ne luăm un respiro, să dăm randament, ca lumea, la treaba de luni încolo. BALANȚĂ O să vă lăsați antrenați de prieteni și s-o porniți într-o escapadă turistică, într-o […] The post Horoscop 27 septembrie – FECIOARĂ – o întâlnire care poate lăsa niște ecouri plăcute first appeared on HotNews.md.
26 septembrie 2025
21:50
După ce partidul Moldova Mare a fost exclus din alegeri, Victoria Furtună a declarat ca legea nu oferă așa drept CEC-ului # HotNews
Comisia Electorală Centrală (CEC) a exclus partidul Moldova Mare din alegerile parlamentare din 28 septembrie. Decizia a fost luată cu puțin timp în urmă, după mai multe ore de dezbateri. În favoarea deciziei au votat șase membri ai CEC, iar trei s-au abținut. Hotărârea a fost luată în baza unei sesizări a Partidului Social Democrat […] The post După ce partidul Moldova Mare a fost exclus din alegeri, Victoria Furtună a declarat ca legea nu oferă așa drept CEC-ului first appeared on HotNews.md.
17:30
Boris Volosatîi: „Diaspora este perfuzia care ține pe picioare acest stat. Opriți umilința oamenilor plecați la muncă peste hotare!” # HotNews
Liderul AUR din Republica Moldova, Boris Volosatîi, a criticat dur prevederile legislative care obligă cetățenii reveniți din diasporă să demonstreze „proveniența banilor” până la ultimul euro, calificând această practică drept o umilință la adresa celor care au susținut țara în cele mai grele momente. „Diaspora care, de fapt, este perfuzia care ține pe picioare acest […] The post Boris Volosatîi: „Diaspora este perfuzia care ține pe picioare acest stat. Opriți umilința oamenilor plecați la muncă peste hotare!” first appeared on HotNews.md.
14:40
AUR din Republica Moldova „dă de pământ” cu încercarea AUR din România de a crea confuzie în rândul electoratului unionist # HotNews
AUR din Republica Moldova a reacționat dur la declarațiile făcute de liderii AUR din România, care au anunțat „retragerea AUR din cursa electorală” pentru alegerile parlamentare de la Chișinău. Formațiunea condusă de Boris Volosatîi afirmă că AUR România nici măcar nu a fost înregistrat în competiția electorală și denunță această manevră drept o încercare de […] The post AUR din Republica Moldova „dă de pământ” cu încercarea AUR din România de a crea confuzie în rândul electoratului unionist first appeared on HotNews.md.
12:30
BREAKING NEWS: Renato Usatîi susține că există “peste 40 de înregistrări” care probează implicarea deputatului PAS, Boris Marcoci, în acte de corupție la vamă # HotNews
Renato Usatîi a recunoscut în cadrul dezbaterilor electorale că deține „peste 40 de înregistrări cu deputatului PAS Boris Marcoci, în care se colectează bani de la vamă și se organizează întreaga schemă cu drumurile”. Potrivit informațiilor furnizate de Usatîi, aceste înregistrări au fost ascultate la „ședința PAS”, dar nu au urmat nicio acțiune de natură […] The post BREAKING NEWS: Renato Usatîi susține că există “peste 40 de înregistrări” care probează implicarea deputatului PAS, Boris Marcoci, în acte de corupție la vamă first appeared on HotNews.md.
12:10
NEWS ALERT: Olesea Stamate: Observatorii electorali din partea PAS au indicații clare – orice buletin de vot pe care stă ștampila VOTAT în dreptul numelui ei, să fie trecut la buletine nevalabile. # HotNews
Olesea Stamate, candidat independent pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, dezvăluie că în timpul campaniei electorale s-a întâlnit cu mai multe persoane care au fost, fie membri, fie președinți ai secțiilor de vot în campania prezidențială și care i-au spus că de ei s-au apropiat în timpul alegerilor persoane care le-au propus 100.000 de […] The post NEWS ALERT: Olesea Stamate: Observatorii electorali din partea PAS au indicații clare – orice buletin de vot pe care stă ștampila VOTAT în dreptul numelui ei, să fie trecut la buletine nevalabile. first appeared on HotNews.md.
11:40
VIDEO: Vlad Batrîncea, cu sesizare la Curtea Constituțională: PAS sub așa-zisa formulă de „limitare a partidului politic” exclude concurenții incomozi # HotNews
Vlad Batrîncea, vicepreședinte al Parlamentului, fruntaș și candidat la funcția de deputat al Blocului Electoral Patriotic, a anunțat că a adresat Curții Constituționale o sesizare pentru a contesta o sintagmă abuzivă din art. 21 alin. (8) al Legii partidelor politice, care prevede posibilitatea limitării activității partidelor în campania electorală. „Până la 14 iunie 2025 era […] The post VIDEO: Vlad Batrîncea, cu sesizare la Curtea Constituțională: PAS sub așa-zisa formulă de „limitare a partidului politic” exclude concurenții incomozi first appeared on HotNews.md.
11:10
VIDEO: Liderul AUR, Boris Volosatîi, face apel la unioniști după retragerea BUN în favoarea PAS: „Unionismul nu se negociază și nu se abandonează pentru aranjamente politice” # HotNews
Liderul AUR din Republica Moldova, Boris Volosatîi, a lansat un apel către unioniștii din țară și din diaspora, în contextul deciziei Blocului Unirea Națiunii (BUN) de a se retrage din cursa electorală în favoarea partidului de guvernare, PAS. „Frați unioniști, știu că sunteți supărați. Știu că sunteți dezamăgiți. Ați crezut că, intrând împreună în această […] The post VIDEO: Liderul AUR, Boris Volosatîi, face apel la unioniști după retragerea BUN în favoarea PAS: „Unionismul nu se negociază și nu se abandonează pentru aranjamente politice” first appeared on HotNews.md.
11:00
Horoscop 26 septembrie – SCORPION – inițiativele vă reușesc, poate începeți un nou proiect # HotNews
Horoscop 26 septembrie – o zi liniștită. O să avem timp și pentru sufletul nostru, să ne bucurăm de ce avem, că suntem sănătoși, și câte și mai câte. BALANȚĂ E o perioadă încărcată și-aveți și treburi de serviciu, și afaceri particulare, lucrați, practic, pe mai multe fronturi și chiar o faceți cu succes. Poate-ați […] The post Horoscop 26 septembrie – SCORPION – inițiativele vă reușesc, poate începeți un nou proiect first appeared on HotNews.md.
11:00
„Dosarul Plahotniuc este un test pentru justiția noastră, nu pentru politicieni”, spune Alexandru Bot, avocat și expert WatchDog # HotNews
Extrădarea lui Vladimir Plahotniuc reprezintă un test de maturitate pentru sistemul de justiție din Republica Moldova. Expertul în justiție Alexandru Bot (WatchDog) a declarat pentru Moldova 1 că acest caz va demonstra dacă reforma judiciară și procesul de vetting au dat rezultate, iar deciziile instanțelor trebuie să rămână strict juridice, nu politice, scrie telegraph.md „Urmează […] The post „Dosarul Plahotniuc este un test pentru justiția noastră, nu pentru politicieni”, spune Alexandru Bot, avocat și expert WatchDog first appeared on HotNews.md.
25 septembrie 2025
15:00
Sergiu Butuc, liderul INIMA MOLDOVEI: PAS va rămâne în istorie ca o bandă care timp de 4 ani a ținut Moldova în frică # HotNews
Sergiu Butuc, liderul INIMA MOLDOVEI – Cantemir, la Marșul Blocului Patriotic pentru alegeri corecte: PAS va rămâne în istorie ca o bandă care timp de 4 ani a ținut Moldova în frică. Interdicții, amenzi, arestări, percheziții, povești false – asta e tot ce au reușit galbenii. Ei încearcă să convingă oamenii că fără ei Moldova […] The post Sergiu Butuc, liderul INIMA MOLDOVEI: PAS va rămâne în istorie ca o bandă care timp de 4 ani a ținut Moldova în frică first appeared on HotNews.md.
14:10
„PAS încearcă să-și elimine oponenții!”, declară manifestații și susținătorii lui Plahotniuc la Aeroportul din Chișinău # HotNews
Grupuri de susținători ai lui Vlad Plahotniuc au venit, azi-dimineață, la Aeroportul din Chișinău, acolo unde a aterizat avionul cu care fostul lider al PDM a fost adus de la Atena. În cadrul unui miting pașnic, participanții au condamnat presiunile la care este supus Plahotniuc și au calificat dosarul în care este vizat acesta drept […] The post „PAS încearcă să-și elimine oponenții!”, declară manifestații și susținătorii lui Plahotniuc la Aeroportul din Chișinău first appeared on HotNews.md.
12:00
VIDEO: La revenirea acasă, macații i-au interzis lui Vlad Plahotniuc să discute cu jurnaliștii # HotNews
Vlad Plahotniuc a revenit în Republica Moldova în această dimineață, cu o cursă din Grecia. După ce a trecut procedurile de frontieră, el a fost preluat de forțele de ordine și condus rapid spre un microbuz al Poliției, fără a i se permite să discute cu jurnaliștii care l-au așteptat la aeroport, scrie telegraph.md La […] The post VIDEO: La revenirea acasă, macații i-au interzis lui Vlad Plahotniuc să discute cu jurnaliștii first appeared on HotNews.md.
07:00
Horoscop 25 septembrie – SĂGETĂTOR – vin de undeva niște bani și o să vă puteți plăti taxe # HotNews
Horoscop 25 septembrie – o zi destul de bună. O să avem mai mult spor în formulă de echipă și dăm greutățile jos de pe umeri. Ne mai și relaxăm. BALANȚĂ O să faceți niște demersuri ca să vă luați banii și să puteți acoperi niște cheltuieli care s-au cam adunat și o să vă […] The post Horoscop 25 septembrie – SĂGETĂTOR – vin de undeva niște bani și o să vă puteți plăti taxe first appeared on HotNews.md.
24 septembrie 2025
15:10
Partidul Democrat Modern (PDMM) declară că PAS folosește Ministerul Justiției pentru a reduce la tăcere formațiunea noastră # HotNews
„Partidul de la guvernare recurge la noi presiuni în raport cu Partidul Democrat Modern pe care vor să-l reducă la tăcere. Este reacția PDMM la cererea Ministerului Justiției transmisă Curții de Apel Centru prin care solicită instanței limitarea activității formațiunii pentru o perioadă de un an”, acuză PDMM printr-un comunicat. Formațiunea califică acțiunea drept „o […] The post Partidul Democrat Modern (PDMM) declară că PAS folosește Ministerul Justiției pentru a reduce la tăcere formațiunea noastră first appeared on HotNews.md.
14:20
BREAKING NEWS VIDEO: La sediul partidului ”Moldova Mare” a fost descoperit echipament de spionaj # HotNews
Partidul „Moldova Mare” susține că în sediul său central a fost descoperit un echipament de spionaj ascuns, pe care îl consideră dovada unor practici ilegale din partea autorităților. Lidera formațiunii, Victoria Furtuna, susține că incidentul arată cum ”guvernarea recurge la supraveghere și intimidare în loc să respecte standardele democratice”. Potrivit acesteia, adevăratele probleme ale țării […] The post BREAKING NEWS VIDEO: La sediul partidului ”Moldova Mare” a fost descoperit echipament de spionaj first appeared on HotNews.md.
14:10
Ursula von der Leyen și Emmanuel Macron, în centrul unei anchete privind SMS-urile legate de acordul UE-Mercosur # HotNews
Mediatoarea europeană, Teresa Anjinho, a deschis o anchetă asupra SMS-urilor schimbate între Ursula von der Leyen și Emmanuel Macron referitoare la acordul comercial UE-Mercosur, după ce o cerere de acces la aceste mesaje, formulată de o jurnalistă, a fost ignorată timp de 15 luni și ulterior respinsă, scrie Euractiv Mediatoarea europeană anchetează SMS-urile schimbate între […] The post Ursula von der Leyen și Emmanuel Macron, în centrul unei anchete privind SMS-urile legate de acordul UE-Mercosur first appeared on HotNews.md.
12:10
Olesea Stamate: Cu Șor și toată rețeaua lui se putea și trebuia de luptat mult mai hotărât și fără a ține cont de anumite potențiale calcule electorale # HotNews
Olesea Stamate, candidat independent pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, amintește foștilor colegi din PAS: cu Șor și toată rețeaua lui se putea și trebuia de luptat mult mai hotărât și fără a ține cont de anumite potențiale calcule electorale. Ceea ce se face astăzi, trebuia să se facă în primele zile ale guvernării […] The post Olesea Stamate: Cu Șor și toată rețeaua lui se putea și trebuia de luptat mult mai hotărât și fără a ține cont de anumite potențiale calcule electorale first appeared on HotNews.md.
11:50
ULTIMA ORĂ | Vlad Plahotniuc: Niciun vot direct sau indirect pentru PAS. Votați doar partidele și blocurile cu șanse de a trece în viitorul Parlament # HotNews
Fostul lider PDM, Vlad Plahotniuc, îndeamnă moldovenii să voteze, la alegerile parlamentare din 28 septembrie doar partidele sau blocurile electorale care au șanse reale să treacă pragul electoral. În același timp, Plahotniuc spune că niciun vot direct sau indirect nu trebuie să ajungă la PAS, pentru că voturile oferite partidelor fără șansă se vor redistribui […] The post ULTIMA ORĂ | Vlad Plahotniuc: Niciun vot direct sau indirect pentru PAS. Votați doar partidele și blocurile cu șanse de a trece în viitorul Parlament first appeared on HotNews.md.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.