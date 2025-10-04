Bărbat de 73 de ani, bătut crunt de fiul său în Dubăsari: Victima, internată cu comoție cerebrală și fracturi multiple
ProTV.md, 4 octombrie 2025 18:20
Bărbat de 73 de ani, bătut crunt de fiul său în Dubăsari: Victima, internată cu comoție cerebrală și fracturi multiple
• • •
Acum 5 minute
18:50
Stare de urgență în Bulgaria după moartea a trei persoane din cauza ploilor torențiale. Printre victime, un polițist care participa la operațiunile de căutare și salvare - VIDEO # ProTV.md
Stare de urgență în Bulgaria după moartea a trei persoane din cauza ploilor torențiale. Printre victime, un polițist care participa la operațiunile de căutare și salvare - VIDEO
18:50
Motivele pentru care Viktor Orban ar bloca aderarea Moldovei la UE. Expert: Se vor pierde 8-9 luni prețioase # ProTV.md
Motivele pentru care Viktor Orban ar bloca aderarea Moldovei la UE. Expert: Se vor pierde 8-9 luni prețioase
Acum 15 minute
18:40
Reuters: Ce lupte are de dus guvernul Republicii Moldova după victoria în alegeri pentru a-și asigura un viitor în Europa și pentru a scăpa de sub influența Rusiei # ProTV.md
Reuters: Ce lupte are de dus guvernul Republicii Moldova după victoria în alegeri pentru a-și asigura un viitor în Europa și pentru a scăpa de sub influența Rusiei
Acum o oră
18:20
Constantin Țuțu susține că „voia să revină acasă” împreună cu Plahotniuc, deși aveau bilete spre Dubai - VIDEO # ProTV.md
Constantin Țuțu susține că „voia să revină acasă” împreună cu Plahotniuc, deși aveau bilete spre Dubai - VIDEO
18:20
Bărbat de 73 de ani, bătut crunt de fiul său în Dubăsari: Victima, internată cu comoție cerebrală și fracturi multiple # ProTV.md
Bărbat de 73 de ani, bătut crunt de fiul său în Dubăsari: Victima, internată cu comoție cerebrală și fracturi multiple
18:00
Rușii au atacat o gară din Ucraina și au lovit un tren de pasageri. Aproximativ 30 de răniți, anunță Zelensk - VIDEO # ProTV.md
Rușii au atacat o gară din Ucraina și au lovit un tren de pasageri. Aproximativ 30 de răniți, anunță Zelensk - VIDEO
18:00
Dronele ucrainene au lovit una dintre cele mai mari și mai moderne rafinării din Rusia
18:00
Proiecții: Partidul populist al miliardarului Andrej Babis a câştigat alegerile parlamentare din Cehia # ProTV.md
Proiecții: Partidul populist al miliardarului Andrej Babis a câştigat alegerile parlamentare din Cehia
Acum 2 ore
17:40
Sean „Diddy” Combs a fost condamnat în procesul care a zguduit industria muzicală. Artistul va mai petrece câțiva ani în închisoare # ProTV.md
Sean „Diddy” Combs a fost condamnat în procesul care a zguduit industria muzicală. Artistul va mai petrece câțiva ani în închisoare
17:30
Cartea unui scriitor rus în care Putin era întinerit cu lipitori roz și sânge de fecioare, retrasă de la vânzare. Evenimentul de lansare, anulat # ProTV.md
Cartea unui scriitor rus în care Putin era întinerit cu lipitori roz și sânge de fecioare, retrasă de la vânzare. Evenimentul de lansare, anulat
17:20
Israelul a bombardat Gaza, după ce Trump a cerut încetarea loviturilor
17:20
Traseul revenirii lui Constantin Țuțu în Republica Moldova, ținut secret de procurori: „Sunt detalii care nu pot fi făcute publice” – VIDEO # ProTV.md
Traseul revenirii lui Constantin Țuțu în Republica Moldova, ținut secret de procurori: „Sunt detalii care nu pot fi făcute publice” – VIDEO
Acum 4 ore
16:50
„Țuțu pledează nevinovat”: Avocatul susține că fostul deputat a intrat legal în Moldova și că interdicția din Grecia a fost anulată - VIDEO # ProTV.md
„Țuțu pledează nevinovat”: Avocatul susține că fostul deputat a intrat legal în Moldova și că interdicția din Grecia a fost anulată - VIDEO
15:50
Ultima oră. Constantin Țuțu, plasat în arest preventiv pentru 30 de zile. Ce declarații a făcut acesta - VIDEO # ProTV.md
Ultima oră. Constantin Țuțu, plasat în arest preventiv pentru 30 de zile. Ce declarații a făcut acesta - VIDEO
15:40
Constantin Țuțu, plasat în arest preventiv pentru 30 de zile. Ce declarații a făcut acesta - VIDEO # ProTV.md
Constantin Țuțu, plasat în arest preventiv pentru 30 de zile. Ce declarații a făcut acesta - VIDEO
15:10
Mihaela Cambei a obținut trei medalii la Campionatele Mondiale de haltere
15:10
Bilanțul dezastrului din București. ISU a avut peste 300 de intervenții, 163 de mașini avariate și o persoană rănită # ProTV.md
Bilanțul dezastrului din București. ISU a avut peste 300 de intervenții, 163 de mașini avariate și o persoană rănită
15:10
Sancţiuni la spitalul de copii din Iaşi. Șefa ATI și cea a serviciului de prevenire a infecțiilor au fost destituite # ProTV.md
Sancţiuni la spitalul de copii din Iaşi. Șefa ATI și cea a serviciului de prevenire a infecțiilor au fost destituite
15:00
Coco Gauff, "călcată în picioare" în semifinale la Beijing! A câştigat doar 3 gameuri
15:00
Mihăilă a "spart gheața" în Turcia cu un gol de la jumătatea terenului, într-un thriller cu 7 goluri # ProTV.md
Mihăilă a "spart gheața" în Turcia cu un gol de la jumătatea terenului, într-un thriller cu 7 goluri
Acum 6 ore
14:30
Ala Nemerenco câștigă definitiv în scandalul „diplomelor false”: După 5 ani de procese, instanța obligă deputata Darovannaia să dezmintă acuzațiile și să plătească despăgubiri # ProTV.md
Ala Nemerenco câștigă definitiv în scandalul „diplomelor false”: După 5 ani de procese, instanța obligă deputata Darovannaia să dezmintă acuzațiile și să plătească despăgubiri
14:30
Novak Djokovic înfruntă la Shanghai surpriza turneului după ce l-a eliminat pe veteranul Cilic # ProTV.md
Novak Djokovic înfruntă la Shanghai surpriza turneului după ce l-a eliminat pe veteranul Cilic
14:10
„Dacă spui cuiva, va fi mai rău pentru tine”: Noi detalii tulburătoare din cazul băiatului snopit în bătaie de trei colegi de grupă - VIDEO # ProTV.md
„Dacă spui cuiva, va fi mai rău pentru tine”: Noi detalii tulburătoare din cazul băiatului snopit în bătaie de trei colegi de grupă - VIDEO
14:00
Ala Nemerenco câștigă definitiv procesul de defăimare împotriva deputatei socialiste Alla Darovannaia: „Au fost aproape 5 ani de proceduri, ședințe, recursuri și apeluri” # ProTV.md
Ala Nemerenco câștigă definitiv procesul de defăimare împotriva deputatei socialiste Alla Darovannaia: „Au fost aproape 5 ani de proceduri, ședințe, recursuri și apeluri”
14:00
Comisia Europeană cere o strategie comună pentru dezvoltarea AI: Mașinile viitorului trebuie să fie construite în Europa # ProTV.md
Comisia Europeană cere o strategie comună pentru dezvoltarea AI: Mașinile viitorului trebuie să fie construite în Europa
13:50
România, Belarus și Ucraina domină topul țărilor care importă vin moldovenesc în 2025, în timp ce SUA coboară brusc după o scădere de aproape 50% a comenzilor # ProTV.md
România, Belarus și Ucraina domină topul țărilor care importă vin moldovenesc în 2025, în timp ce SUA coboară brusc după o scădere de aproape 50% a comenzilor
13:50
Trei elevi au bătut un coleg de grupă în cămin. Victima este la spitalul din Bălți - VIDEO # ProTV.md
Trei elevi au bătut un coleg de grupă în cămin. Victima este la spitalul din Bălți - VIDEO
13:50
23 de cetățeni străini, întorși de la frontieră în ultimele 24 de ore. Peste 67.000 de traversări înregistrate # ProTV.md
23 de cetățeni străini, întorși de la frontieră în ultimele 24 de ore. Peste 67.000 de traversări înregistrate
13:40
Ziua Națională a Vinului 2025 a început cu o oră întârziere din cauza ploii, dar cu aceeași pasiune pentru tradiție și vinuri de calitate - VIDEO # ProTV.md
Ziua Națională a Vinului 2025 a început cu o oră întârziere din cauza ploii, dar cu aceeași pasiune pentru tradiție și vinuri de calitate - VIDEO
13:00
Maia Sandu, la Gala „Pedagogul Anului 2025”: „Educația este cea mai mare garanție că Moldova va reuși” # ProTV.md
Maia Sandu, la Gala „Pedagogul Anului 2025”: „Educația este cea mai mare garanție că Moldova va reuși”
Acum 8 ore
12:20
Moldova sărbătorește vinul: Tradiție, gust și identitate națională în centrul Chișinăului la cea de-a XXIV-a ediție a Zilei Naționale a Vinului # ProTV.md
Moldova sărbătorește vinul: Tradiție, gust și identitate națională în centrul Chișinăului la cea de-a XXIV-a ediție a Zilei Naționale a Vinului
12:00
O persoană a murit, iar alte două au ajuns la spital în stare gravă, după ce o mașină s-a lovit cu un camion la Ungheni. Momentul impactului, surprins de camera de bord - VIDEO # ProTV.md
O persoană a murit, iar alte două au ajuns la spital în stare gravă, după ce o mașină s-a lovit cu un camion la Ungheni. Momentul impactului, surprins de camera de bord - VIDEO
11:50
Copaci doborâţi, maşini distruse, o femeie a ajuns la spital. Rafale de peste 80 km/h au făcut ravagii în România # ProTV.md
Copaci doborâţi, maşini distruse, o femeie a ajuns la spital. Rafale de peste 80 km/h au făcut ravagii în România
11:50
Cu doar câteva zile înainte de alegeri, Maia Sandu a fost ținta unei campanii de dezinformare: Cum un fals video viral acuză Moldova că importă deșeuri toxice din Franța # ProTV.md
Cu doar câteva zile înainte de alegeri, Maia Sandu a fost ținta unei campanii de dezinformare: Cum un fals video viral acuză Moldova că importă deșeuri toxice din Franța
11:40
Un nou incident în spațiul aerian european: 15 drone au survolat o bază militară în Belgia. Apoi, au zburat spre Germania # ProTV.md
Un nou incident în spațiul aerian european: 15 drone au survolat o bază militară în Belgia. Apoi, au zburat spre Germania
11:30
Avertizare de ploi abundente și risc de inundații locale: creșteri semnificative ale nivelului apelor în râurile mici # ProTV.md
Avertizare de ploi abundente și risc de inundații locale: creșteri semnificative ale nivelului apelor în râurile mici
11:30
Alertă alimentară: Lot de hinkali retras de pe piață din cauza contaminării cu Salmonella # ProTV.md
Alertă alimentară: Lot de hinkali retras de pe piață din cauza contaminării cu Salmonella
11:20
Constantin Țuțu va fi adus în fața magistraților. Procurorii PCCOCS cer plasarea acestuia în arest # ProTV.md
Constantin Țuțu va fi adus în fața magistraților. Procurorii PCCOCS cer plasarea acestuia în arest
11:10
„Scenariul românesc” în Cehia. Cum încearcă Putin să pună mâna pe puterea politică de la Praga # ProTV.md
„Scenariul românesc” în Cehia. Cum încearcă Putin să pună mâna pe puterea politică de la Praga
Acum 12 ore
10:40
Un pas mare pentru sportul moldovenesc: S-a deschis Centrul Național de Tenis, unul dintre cele mai moderne din Europa de Est - VIDEO # ProTV.md
Un pas mare pentru sportul moldovenesc: S-a deschis Centrul Național de Tenis, unul dintre cele mai moderne din Europa de Est - VIDEO
10:30
Un pas mare pentru sportul moldovenesc: S-a deschis Centrul Național de Tenis, unul dintre cele mai moderne din Europa de Vest - VIDEO # ProTV.md
Un pas mare pentru sportul moldovenesc: S-a deschis Centrul Național de Tenis, unul dintre cele mai moderne din Europa de Vest - VIDEO
09:40
26 de dosare, un vot secret și zece premii de prestigiu: Cine sunt laureații care vor fi onorați în acest an cu Premiul Național # ProTV.md
26 de dosare, un vot secret și zece premii de prestigiu: Cine sunt laureații care vor fi onorați în acest an cu Premiul Național
09:30
După ce a visat la o societate fără numerar, Suedia face pregătiri urgente pentru scenariul căderii sistemelor de plăți electronice # ProTV.md
După ce a visat la o societate fără numerar, Suedia face pregătiri urgente pentru scenariul căderii sistemelor de plăți electronice
09:20
Din Florești pe scena Vocea României: Ilinca Platon și legătura neașteptată cu Irina Rimes - VIDEO # ProTV.md
Din Florești pe scena Vocea României: Ilinca Platon și legătura neașteptată cu Irina Rimes - VIDEO
09:10
Ministrul lituanian al Culturii a demisionat după ce nu a putut spune dacă peninsula Crimeea aparține Ucrainei sau Rusiei # ProTV.md
Ministrul lituanian al Culturii a demisionat după ce nu a putut spune dacă peninsula Crimeea aparține Ucrainei sau Rusiei
09:00
Dovada că NATO a doborât în spațiul său aerian o dronă rusească. Ce a apărut pe un avion de luptă al Alianței # ProTV.md
Dovada că NATO a doborât în spațiul său aerian o dronă rusească. Ce a apărut pe un avion de luptă al Alianței
09:00
Israelul anunță că se pregăteşte pentru eliberarea ostaticilor deținuți de Hamas, după răspunsul pozitiv al organizației teroriste # ProTV.md
Israelul anunță că se pregăteşte pentru eliberarea ostaticilor deținuți de Hamas, după răspunsul pozitiv al organizației teroriste
08:50
Maia Sandu, în centrul discuțiilor politice de la București după victoria PAS în alegerile din Republica Moldova # ProTV.md
Maia Sandu, în centrul discuțiilor politice de la București după victoria PAS în alegerile din Republica Moldova
08:40
Cum arată moneda de 1 dolar cu Donald Trump, pe care Trezoreria SUA ia în calcul să o producă # ProTV.md
Cum arată moneda de 1 dolar cu Donald Trump, pe care Trezoreria SUA ia în calcul să o producă
08:40
Explozibili ascunși în conserve de porumb: Rusia, acuzată că pregătea atacuri în Polonia și alte state europene # ProTV.md
Explozibili ascunși în conserve de porumb: Rusia, acuzată că pregătea atacuri în Polonia și alte state europene
