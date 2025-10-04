Agenda evenimentelor, sâmbătă, 4 octombrie: Ziua Națională a Vinului
Moldpres, 4 octombrie 2025 07:40
11:00 Ziua profesională a lucrătorilor din educație, eveniment festiv organizat la Palatul Republicii Programul evenimentelor dedicate Zilei Naționale a Vinului:12:00 – Baletul Național al Moldovei „JOC”12:00 – Inaugurarea oficială a...
• • •
Alte ştiri de Moldpres
Acum 30 minute
07:40
11:00 Ziua profesională a lucrătorilor din educație, eveniment festiv organizat la Palatul Republicii Programul evenimentelor dedicate Zilei Naționale a Vinului:12:00 – Baletul Național al Moldovei „JOC”12:00 – Inaugurarea oficială a...
Acum 12 ore
22:00
FOTO // Peste 50 de cadre didactice de la Academia „Ștefan cel Mare” au fost apreciate cu diplome, grade și distincții # Moldpres
Peste 50 de cadre didactice de la Academia „Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne (MAI) au fost apreciate astăzi cu diplome, grade și distincții, în cadrul unui eveniment festiv dedicat Zilei Pedagogului, informează MOLDPRES.În cadrul...
20:40
20:20
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a anunţat astăzi retragerea din comerţ a unui lot a produselor – hinkali, marca comercială Deosebit, transmite MOLDPRES.Potrivit ANSA, operatorul din domeniul alimentar Ferex GB SRL recheamă de la consumator...
19:40
Memorandum pentru consolidarea cooperării în procesul de integrare europeană, semnat între MDED și Consiliul Național al Comerțului din Suedia # Moldpres
Un Memorandum de înțelegere pentru consolidarea cooperării în procesul de integrare europeană a fost semnat astăzi între Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării al Republicii Moldova și Consiliul Național al Comerțului din Suedia, transmite M...
19:30
VIDEO // Ministrul Dorin Junghietu: „Companiile din sectorul energetic au sarcina ca până la 5 octombrie să finalizeze toate pregătirile pentru sezonul rece” # Moldpres
Companiile din sectorul energetic au sarcina ca până la 5 octombrie să finalizeze toate pregătirile pentru sezonul rece, a anunțat ministrul Energiei, Dorin Junghietu, transmite MOLDPRES.Potrivit oficialului, până în prezent au fost realizate 23 de acț...
19:10
VIDEO // Captură de 4,5 milioane de lei. Doi bărbați din capitală, reținuți pentru transportarea drogurilor # Moldpres
Doi bărbați, în vârstă de 37 și 38 de ani, au fost reținuți pentru deținerea și transportarea substanțelor narcotice, în proporții deosebit de mari. Drogurile urmau a fi comercializate prin intermediul aplicației mobile Telegram, informează MOLDPRES....
Acum 24 ore
18:20
O nouă cauză penală inițiată pe numele lui Constantin Țuțu. Ex-deputatul este cercetat pentru traversarea ilegală a frontierei și trafic de influență # Moldpres
Fostul deputat democrat Constantin Țuțu s-a aflat, în ultima perioadă, pe teritoriul din stânga Nistrului. După ce a aflat că este vizat într-o cauză penală pornită pe faptul traversării ilegale a frontierei de stat, acesta a traversat din nou ilegal fr...
17:50
Bursele pentru studenți vor fi acordate în baza unor noi reguli. Ministrul Dan Perciun vine cu explicații # Moldpres
Bursele pentru tinerii care studiază în universități vor fi acordate în baza unor noi reguli. Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a comunicat că acestea vor fi obținute în funcție de rezultatele academice ale studenților, iar cei cu medii m...
17:50
Vineri, 3 octombrie, în capitală începe sezonul de încălzire 2025-2026. O dispoziție în acest sens a fost emisă de Primăria municipiului Chișinău.Conform documentului, S.A. „Termoelectrica”, de comun acord cu S.A. „Apă - Canal...
17:40
CEC a lăsat la discreția Curții Constituționale validarea mandatelor de deputat de pe lista partidului „Democrația Acasă” # Moldpres
Curtea Constituțională urmează să decidă asupra validării mandatelor de deputat de pe lista Partidului Politic „Democrația Acasă”. Comisia Electorală Centrală (CEC) a admis parțial contestația PAS privind anularea mandatelor Partidului Politic Democrația ...
17:20
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis o avertizare de Cod galben de ploi puternice, valabilă pentru ziua de sâmbătă, 4 octombrie, în intervalul orelor 00:00–17:00, transmite MOLDPRES.Potrivit meteorologilor, mâine se vor înregistra ...
16:30
Infrastructura ucraineană de gaze a suferit pagube majore după ultimul bombardament rusesc. Ucraina a atacat o rafinărie în Ural # Moldpres
Compania de stat ucraineană de petrol și gaze Naftogaz a suferit în noaptea de joi spre vineri cel mai devastator atac cu rachete și drone asupra infrastructurii sale de când a început războiul cu Rusia în anul 2022, în timp ce Ucraina, la r&acir...
16:20
Două vehicule s-au ciocnit frontal la Cantemir. Trei persoane au rămas blocate între fiare # Moldpres
Două persoane au fost descarcerate de salvatori, după ce mașina în care se aflau s-a ciocnit frontal cu un camion. Accidentul s-a produs în după-amiaza zilei de vineri, 3 octombrie, pe traseul R34 Cantemir–Cahul, în apropierea satului Ghioltosu, raionu...
16:20
În localitatea Zubrești, raionul Strășeni, a fost inaugurat un post de salvatori și voluntari, menit să sporească siguranța comunității și să consolideze capacitățile de intervenție în caz de urgență, relatează MOLDPRES.Remiza din Zubrești va des...
16:10
Ministrul Dan Perciun, despre noua formulă de finanțare a grădinițelor: „Va aduce echitate și mai multe resurse pentru instituții” # Moldpres
Grădinițele din Republica Moldova vor fi finanțate, începând cu anul 2026, în baza unei noi formule, care va ține cont de numărul de copii înscriși, nevoile lor specifice și cheltuielile necesare pentru funcționarea instituției. Ministrul Educați...
15:50
Sistemul MIA Plăți Instant a depășit cifra de 750 de mii de utilizatori și aproximativ 13 milioane de tranzacții # Moldpres
Sistemul MIA Plăți Instant demonstrează rezultate remarcabile, cu peste 750.000 de utilizatori, aproximativ 13 milioane de tranzacții și un volum total de peste 12 miliarde de lei într-un an și jumătate de la lansare. Cifrele au fost prezentate de prim-viceguvernator...
15:50
Ploi cu descărcări electrice în luna octombrie: fenomen atipic, dar posibil în Republica Moldova # Moldpres
Republica Moldova va traversa, în următoarele zile, o perioadă de instabilitate atmosferică, izolat cu ploi însoțite de descărcări electrice – un fenomen mai puțin obișnuit pentru luna octombrie, dar posibil, transmite MOLDPRES.Potrivit Serviciului H...
15:50
Câștigătorii din acest an ai Premiului Național au fost selectați în cadrul ședinței Comisiei pentru decernarea Premiului Național, prezidată de prim-ministrul Dorin Recean. Pentru ediția 2025 au fost prezentate 26 de dosare, ce reflectă performanțele obți...
14:50
Facturi mai mici la energie pentru 3370 de familii care vor procura electrocasnice noi prin Programul EcoVoucher # Moldpres
Aproximativ 3 370 de familii își vor putea reduce facturile la energie după ce vor beneficia de vouchere în valoare de 6 mii de lei pentru a-și procura electrocasnice noi eficiente energetic. Suportul va fi oferit în cadrul cele de-a șasea sesiune din acest ...
14:50
CNAS a efectuat finanțarea pensiilor și alocațiilor sociale pentru beneficiarii care dețin carduri bancare # Moldpres
Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) a efectuat finanțarea pensiilor și alocațiilor sociale pentru beneficiarii care dețin carduri bancare. Valoarea plății a constituit suma de 2045 de milioane de lei, informează MOLDPRES.Potrivit CNAS, banii vor fi disponibil...
14:50
ANTA atenţionează şoferii că vehiculele pentru transportul pasagerilor nu pot fi folosite pentru transportul mărfurilor # Moldpres
Agenția Națională Transport Auto (ANTA) atenționează operatorii de transport rutier și conducătorii auto asupra riscurilor majore generate de utilizarea necorespunzătoare a vehiculelor autorizate pentru transportul pasagerilor în scopul transportării de mărfuri, t...
14:40
Conferința DIALOG PRO-INDUSTRIE, cu agendă pentru modernizarea și competitivitatea economiei R. Moldova # Moldpres
Antreprenori, reprezentanţi ai autorităților publice, ai asociațiilor sectoriale și parteneri de dezvoltare s-au întrunit astăzi în cadrul Conferinței anuale „DIALOG PRO-INDUSTRIE: Catalizatorul Viitorului Industrial al Moldovei”, organiz...
13:50
Soluții digitale pentru antreprenori: 70% dintre serviciile publice destinate companiilor sunt disponibile online # Moldpres
Serviciile publice destinate companiilor sunt digitalizate în proporție de 70 la sută. Astfel, antreprenorii pot accesa în format digital majoritatea serviciilor de care au nevoie, de la programări și obținerea actelor permisive, până la depunerea și rece...
13:40
Constantin Țuțu, plasat în izolator pentru traversarea iegală a frontierei Republicii Moldova. # Moldpres
Constantin Țuțu, reținut în seara zilei de joi, 2 octombrie, a fost plasat în izolator pentru 72 de ore. Măsura a fost aplicată pentru traversarea ilegala a frontierei Republicii Moldova. Informațiile au fost oferite de purtătorul de cuvânt al Procuraturi...
13:10
Prețurile la benzină și motorină au intrat pe un trend de scădere. Acestea s-au redus în ultimele zile cu circa 1%, iar în weekend vor mai scădea cu câte 5-6 bani per litru. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a anunț...
12:50
12:40
„Cireșele amare de acasă”, noul volum al lui Mihai Potârniche, lansat la Cărturești Chișinău # Moldpres
Cartea „Cireșele amare de acasă”, semnată de fotograful Mihai Potârniche, a fost lansată la Cărturești Chișinău, în colaborare cu Editura ARC. Volumul combină fotografii și texte care redau povești și experiențe ale autorului din diferite zone...
12:20
VIDEO // Drapelul Republicii Moldova a devenit simbolul rezistenței pentru opoziția din Georgia. Tricolorul a fost văzut purtat de manifestanții georgieni # Moldpres
Steagul Republicii Moldova a devenit simbolul rezistenței folosit de opoziția din Georgia. Tricolorul a fost văzut în timpul manifestației pro-europene la Tbilisi, organizată de opoziție pe data de 1 octombrie, transmite MOLDPRES.Imaginile cu tricolorul au fost pu...
12:10
GALERIE FOTO // Conferința „Dialog PRO-INDUSTRIE” - soluții pentru provocările industriei naționale # Moldpres
Sute de antreprenori din toate regiunile țării, reprezentanți ai autorităților publice și delegații internaționale s-au adunat, vineri, la cea de-a doua ediție a Conferinței „Dialog PRO-INDUSTRIE”. Evenimentul, organizat de Camera de Comer...
11:50
Percheziții CNA. Fost primar din raionul Glodeni, vizat într-un dosar de sustragere și tăinuire a documentelor unui proiect de peste 8 milioane de lei # Moldpres
Un fost primar al unei localități din raionul Glodeni și o persoană juridică, cu sediul în municipiul Chișinău, sunt vizați într-o cauză de sustragere și tăinuire a documentelor unui proiect de infrastructură în valoare de peste 8 milioane de lei, in...
11:30
Incendii în raioanele Rîșcani și Anenii Noi: O persoană a decedat, iar două au suferit intoxicații cu monoxid de carbon # Moldpres
O persoană a decedat, iar două au suferit intoxicații cu monoxid de carbon în urma unor incendii. Cazurile au avut loc noaptea trecută în raioanele Rîșcani și Anenii Noi, informează MOLDPRES.Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgenț...
10:40
Locuitorii capitalei pot solicita furniarea căldurii. „Termoelectrica” a inițiat procedura de livrare a agentului termic # Moldpres
Societatea pe Acțiuni „Termoelectrica” este dispusă să înceapă furnizarea energiei termice către toate categoriile de consumatori, inclusiv școli, grădinițe, instituții municipale din sfera medicală și socială, blocuri locative și agenți economici....
10:40
Întreprinderea Energocom va emite, începând de luni, 6 octombrie, primele facturi aferente consumului din luna septembrie. Procesul de facturare rămâne neschimbat. Facturile vor prin poștă sau email, comunică MOLDPRES.Facturile emise de Energocom a...
10:10
FOTO // Expoziția de pictură „Motive urbane”, inaugurată la Parlament. Lucrările sunt realizate de elevii Liceului Academic de Arte Plastice „Igor Vieru” # Moldpres
Expoziția de pictură „Motive urbane” a fost inaugurată la Parlament. Lucrările sunt semnate de elevii Liceului Academic de Arte Plastice „Igor Vieru” din Chișinău, informează MOLDPRES.Expoziția aduce în prim-plan viziuni diverse asupra vi...
10:10
Paul Goma, evocat la 90 de ani prin lansarea volumului „Arca lui Goma. Biografia unui scriitor” # Moldpres
Scriitorul Paul Goma a fost comemorat la cei 90 de ani de la naștere, prin lansarea volumului „Arca lui Goma. Biografia unui scriitor”, semnat de criticul literar Aliona Grati. Evenimentul s-a desfășurat la Biblioteca Națională a Republicii Moldova, în part...
09:20
Zborurile pe aeroportul din Munchen au fost relutate după o întrerupere temporară din cauza unor drone # Moldpres
Operațiunile de pe aeroportul din Munchen (sudul Germaniei) au fost reluate vineri dimineață, după ce traficul aerian fusese suspendat timp de mai multe ore în urma apariției unor drone joi seară, ceea ce a provocat anularea a 17 zboruri și a perturbat călătoriile ...
09:00
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a declarat, în cadrul unei emisiuni la un post privat de televiziune, că noua legislatură are o responsabilitate uriașă față de cetățeni, subliniind că aceasta trebuie să devină „Parlamentul integrării”. El a ...
08:30
Moneda unică europeană încheie săptămâna cu o valoare oficială de 19 lei și 62 de bani, iar dolarul american costă 16 lei și 69 de bani, transmite MOLDPRES. Astfel, euro se apreciază cu patru bani, iar prețul dolarului scade cu un ban, relevă datel...
08:30
Ziua Națională a Vinului // Trafic suspendat în centrul Chișinăului. Modificări în circulația transportului public # Moldpres
Circulația rutieră pe mai multe străzi din centrul Chișinăului va fi suspendată începând cu ziua de vineri, 3 octombrie. Mai multe rute de autobuz și troleibuz vor fi redirecționate. Măsura a fost luată în legătură cu desfășurarea Zilei Naționale ...
08:10
Aeroportul din Munchen, Germania, a anulat joi seara zeci de zboruri, după ce mai multe drone au fost observate în apropierea spațiului său aerian, relatează BBC. Cel puțin 17 curse au rămas la sol, afectând aproape 3.000 de pasageri, iar alte 15 zboruri au fost...
Ieri
22:30
Igor Grosu despre situația deputaților Plîngău și Macari: „Toate deciziile trebuie discutate în interior înainte de declarații publice” # Moldpres
Speakerul Parlamentului, Igor Grosu, a comentat, în cadrul unei emisiuni la un post privat de televiziune, situația legată de mandatele deputaților Dinu Plîngău și Stela Macari, care au ales să devină independenți, subliniind importanța transparenței, a resp...
22:10
Speakerul Parlamentului, Igor Grosu, a comentat reținerea fostului deputat democrat Constantin Țuțu la un post privat de televiziune, subliniind că autoritățile își fac datoria și a venit cu un mesaj pentru „cei care se cred invincibili”, comunică MOLDP...
21:50
Președintele României, după summitul de la Copenhaga: „Sprijinul nostru pentru Republica Moldova nu se oprește” # Moldpres
Președintele României, Nicușor Dan, a reiterat sprijinul ferm al României pentru Republica Moldova și parcursul său european, după participarea la summitul Comunității Politice Europene de la Copenhaga, comunică MOLDPRES.„Sprijinul nostru pentru Re...
21:10
Președinta Maia Sandu, la summitul Comunității Politice Europene de la Copenhaga: „Vom continua să muncim împreună pentru ca Moldova să devină parte a Uniunii Europene” # Moldpres
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat joi, 2 octombrie, la Summitul Comunității Politice Europene, desfășurat la Copenhaga, Regatul Danemarcei, țară care deține și președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene.„Am venit la summitul Co...
21:00
Fostul deputat democrat Constantin Țuțu a fost reținut astăzi de polițiștii de frontieră la punctul de trecere a frontierei Vulcănești. Reținerea a avut loc la ora 19:50, comunică MOLDPRES.Potrivit Poliției de Frontieră, Constantin Țuțu este escortat către izo...
20:50
Maia Sandu după summitul Comunității Politice Europene: „Statele membre ale Uniunii Europene au reconfirmat sprijinul pentru procesul nostru de aderare la Uniunea Europeană” # Moldpres
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat, după participarea la summitul Comunității Politice Europene, că țara noastră a primit noi confirmări privind sprijinul statelor membre ale Uniunii Europene în procesul de aderare, comunică MOLDPRES.&bdquo...
20:00
Meteorologii prognozează pentru vineri, 3 octombrie, ploi slabe în unele regiuni și înghețuri la suprafața solului, informează MOLDPRES.Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, mâine cerul va fi predominant noros. Noaptea, izolat, nu vor cădea p...
19:50
CNAM: Cheltuielile pentru sănătate au ajuns la 12,6 miliarde de lei, cu 1,2 miliarde mai mult ca anul trecut # Moldpres
Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) anunță că, în perioada ianuarie–septembrie 2025, cheltuielile din fondurile de asigurare obligatorie de asistență medicală au atins aproape 12,6 miliarde de lei, în creștere cu 1,2 miliarde faț...
19:30
România va sprijini Moldova în procesul de digitalizare a sistemului judiciar. Subiectul a fost discutat astăzi la București de ministra Justiției din Republica Moldova, Veronica Mihailov-Moraru, cu omologul său român, Radu Marinescu, comunică MOLDPRES....
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.