Temperaturi mai ridicate și ploi: prognoza pentru 4 octombrie 2025
Ziarul National, 3 octombrie 2025 20:45
În data de 4 octombrie 2025, Republica Moldova va experimenta o ușoară încălzire în majoritatea regiunilor, cu temperaturi medii care se așteaptă s...
Acum 30 minute
20:45
Acum 2 ore
19:45
Pe 04.10.2025, între orele 00 și 17, este emis un Cod Galben de ploi puternice. Sunt așteptate cantități de apă de 15-30 l/m², afectând mai multe z...
19:45
Curtea Constituțională decide soarta mandatelor „Democrația Acasă”: implicarea lui George Simion, factor cheie în invalidarea voturilor? # Ziarul National
Comisia Electorală Centrală din Republica Moldova a analizat recent două sesizări importante care vizează Partidul „Democrația Acasă” și liderul ac...
Acum 4 ore
18:45
Sportivii cu dizabilități demonstrează spiritul de incluziune la Săptămâna Europeană a Sportului 2025 în Republica Moldova # Ziarul National
În cadrul Săptămânii Europene a Sportului 2025, lecțiile metodice au avut loc în format mixt, iar sportivii cu dizabilități au participat activ. Pr...
17:30
Rusia intensifică atacurile asupra gazoductelor din Ucraina: 35 de rachete și 60 de drone au fost lansate în cursul nopții # Ziarul National
Rusia a desfășurat pe timp de noapte „cel mai mare atac” asupra instalațiilor de producție de gaz din Ucraina de la începutul invaziei sale în 2022...
17:30
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” sărbătorește 85 de ani de excelență în educație: mesajul ministrului Dan Perciun # Ziarul National
Cea mai longevivă instituție de învățământ superior din țară, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, marchează astăzi 85 de ani de la înfi...
17:30
ULTIMA ORĂ // Soarta celor ȘASE mandate ale Partidului „Democrația Acasă” va fi DECISĂ de Curtea Constituțională. Formațiunea lui Vasile Costic va fi lipsită de finanțare de la bugetul de stat timp de 12 luni # Ziarul National
Comisia Electorală Centrală (CEC) solicită anularea celor șase mandate de deputat obținute de Partidul „Democrația Acasă” la alagerile parlam...
Acum 6 ore
17:00
VIDEO // Marele cineast Alexandru Tatos, OMAGIAT printr-o retrospectivă la ZFR Chişinău # Ziarul National
Marele cineast Alexandru Tatos va fi omagiat printr-o retrospectivă de trei filme la Zilele Filmului Românesc la Chişinău. Toate cele trei peli...
16:45
MAIA evaluează progresele Planului de acțiuni pentru îmbunătățirea agriculturii și resurselor de apă în Republica Moldova pentru perioada 2024-2025 # Ziarul National
Un grup de lucru condus de secretarul de stat al Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA), Vasile Șarban, a efectuat o vizită p...
16:30
Maia Sandu evaluează progresele Planului de acțiuni pentru îmbunătățirea agriculturii și resurselor de apă în Republica Moldova pentru perioada 2024-2025 # Ziarul National
3 octombrie 2025, Chișinău - Un grup de lucru condus de secretarul de stat Vasile Șarban a efectuat o vizită pe teren pentru a evalua implementarea...
15:30
Deputat din Găgăuzia solicită schimbări majore pentru relansarea dialogului cu Chișinăul # Ziarul National
Deputatul Adunării Populare a Găgăuziei, Alexandr Tarnavschi, a subliniat că rezultatele divergente ale alegerilor parlamentare din Republica Moldo...
15:30
MAE îi dă replică TĂIOASĂ lui Putin, după ce a criticat procesele electorale din țările europene: „Ştim că sunt cozi interminabile la benzină în Rusia... Moscova a încercat să influențeze alegeri în România, așa cum a încercat și în R. Moldova” # Ziarul National
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) de la București i-a răspuns lui Vladimir Putin, după ce președintele rus a criticat, joi, la Forumul Econom...
Acum 8 ore
13:30
Digitalizarea serviciilor pentru afaceri continuă: 70% din interacțiunile cu statul sunt acum online! # Ziarul National
Prin eforturile susținute ale Agenției de Guvernare Electronică (AGE), sub coordonarea Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării (MDED) ș...
Acum 12 ore
12:30
Kövesi trage un semnal de alarmă: Corupția cu fonduri UE, o amenințare globală, cu fondurile de reziliență în vizorul crimei organizate # Ziarul National
Fondurile agricole ale UE și alte subvenții contribuie la corupție în întreaga Uniune Europeană, a avertizat joi Laura Codruța Kövesi, procurorul-ș...
11:30
Cehia la răscruce: Alegeri legislative tensionate cu promisiuni de schimbare economică și mai puțin sprijin pentru Ucraina # Ziarul National
Alegătorii din Republica Cehă vor merge la vot vineri și sâmbătă, într-un scrutin parlamentar considerat crucial. Acesta ar putea provoca tensiuni ...
11:30
Igor Grosu preferă să rămână în Parlament și susține continuitatea lui Dorin Recean ca prim-ministru # Ziarul National
Liderul Partidului Acțiune și Solidaritate, Igor Grosu, afirmă că nu sunt motive pentru înlocuirea lui Dorin Recean din funcția de prim-ministru și...
11:30
3 octombrie 2025, Chișinău - Fermierii din Republica Moldova au nevoie de facilități moderne pentru păstrarea și procesarea produselor agricole, pe...
10:30
Echipa Proimobil organizează două tururi imobiliare exclusive în București: Participanții vor descoperi TOP 10 proiecte rezidențiale noi # Ziarul National
Pe 18 și 25 octombrie, echipa „Proimobil” va organiza două tururi imobiliare exclusive dedicate investitorilor și cumpărătorilor interesați de c...
10:15
Igor Grosu comentează reținerea lui Constantin Țuțu: „Poliția și autoritățile își fac datoria” # Ziarul National
Speakerul Parlamentului, Igor Grosu, a comentat la un post privat de televiziune reținerea fostului deputat democrat Constantin Țuțu, subliniind că...
10:15
Călărași devine epicentrul Săptămânii Europene a Sportului 2025 cu evenimentul #BeActive Outdoors # Ziarul National
Stadionul Orășenesc din Călărași a devenit centrul Săptămânii Europene a Sportului 2025, odată cu organizarea evenimentului #BeActive Outdoors. Mai...
09:15
♈️ BerbecOportunitățile se ivesc din cele mai neașteptate locuri. Graba către un nou proiect poate părea tentantă, dar reflecția prudentă aduce ce...
09:15
Dan Barna cere deschiderea negocierilor de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană după alegerile parlamentare # Ziarul National
Uniunea Europeană (UE) trebuie să reacționeze rapid la rezultatul alegerilor parlamentare din Republica Moldova prin inițierea negocierilor de ader...
09:15
Radu Marian critică dur acțiunile lui Igor Dodon în perioada alegerilor din Moldova # Ziarul National
Deputatul PAS, Radu Marian, susține că nu a întâlnit o persoană mai jalnică decât fostul președinte Igor Dodon. În cadrul emisiunii „Dialog Deschis...
09:15
Atacuri în Gaza: zeci de victime palestiniene, Hamas cântărește oferta de pace a lui Trump # Ziarul National
Cel puțin 57 de palestinieni au fost uciși în atacuri israeliene și schimburi de focuri. Aceste evenimente au avut loc în Fâșia Gaza, potrivit decl...
Acum 24 ore
05:00
Putin critică Occidentul și promite un „răspuns convingător” la forumul Valdai: Europa se militarizează, iar NATO este un „tigru de hârtie” # Ziarul National
Liderul de la Kremlin s-a exprimat detaliat, joi seara, în cadrul forumului de discuții Valdai, desfășurat la Soci, vorbind timp de aproape patru o...
03:00
Putin: „Sunt președinte ales, nu un țar” - Liderul de la Kremlin răspunde criticilor Occidentului! # Ziarul National
Liderul rus, Vladimir Putin, deținând puterea de aproape un sfert de secol, a declarat joi că nu este „țar”, așa cum este numit frecvent în Occiden...
01:00
Putin acuză manipularea alegerilor în România: „Voința poporului nu poate fi distorsionată” # Ziarul National
Liderul rus Vladimir Putin a comentat recent despre anularea alegerilor prezidențiale din România, prezentându-le ca un exemplu de „manipulare a vo...
01:00
Putin ironizează NATO, numindu-l un „tigru de hârtie”, și avertizează asupra riscurilor furnizării de rachete Tomahawk Ucrainei de către SUA. # Ziarul National
Liderul rus Vladimir Putin a reacționat joi la declarațiile președintelui american Donald Trump, care a numit Rusia un „tigru de hârtie”. Putin a s...
2 octombrie 2025
23:00
Putin acuză Franța de piraterie după interceptarea unei nave suspectate de apartenență la flota-fantomă rusă # Ziarul National
Liderul rus, Vladimir Putin, a descris interceptarea unui petrolier, la largul coastelor franceze, suspectat că ar aparține flotei-fantomă ruse, dr...
23:00
România își continuă sprijinul pentru integrarea Republicii Moldova în familia europeană, spune Nicușor Dan după întâlnirea cu Maia Sandu la Summitul CPE # Ziarul National
Liderul de la Cotroceni, Nicușor Dan, a reafirmat faptul că sprijinul României pentru Republica Moldova va continua neîntrerupt. Declaratia a fost ...
22:00
Republica Moldova se pregătește pentru o zi de vineri cu ploi și schimbări semnificative de temperatură. În nord, temperaturile vor cunoaște o creș...
22:00
Declarație surprinzătoare: Radu Marian despre înfrângerea categorică a Rusiei la alegerile din Moldova # Ziarul National
Rusia a fost înfrântă categoric de cetățenii moldoveni la alegerile de duminica trecută, potrivit declarațiilor deputatului PAS, Radu Marian, în ca...
Ieri
21:00
Intrerupere de curent în Buiucani: 3.000 de consumatori afectați, dar situația a fost rezolvată rapid # Ziarul National
Ministerul Energiei informează că aproximativ 3.000 de consumatori din sectorul Buiucani al Capitalei au rămas temporar fără energie electrică din ...
20:45
Maia Sandu, întâlniri strategice la Copenhaga cu liderii europeni pentru susținerea parcursului european al R. Moldova # Ziarul National
Președintele Maia Sandu a participat la Summitul CPE, desfășurat la Copenhaga, unde a avut o serie de întâlniri importante cu lideri ai Uniunii Eur...
20:45
SUA sprijină Ucraina cu informații strategice pentru a lovi infrastructura energetică a Rusiei # Ziarul National
Statele Unite au decis să ofere Ucrainei informații despre ținte de infrastructură energetică aflate pe teritoriul Rusiei, au declarat miercuri doi...
19:45
Rusia și Ucraina efectuează un nou schimb de prizonieri: 185 eliberați de ambele părți # Ziarul National
Rusia și Ucraina au efectuat un schimb de câte 185 de prizonieri de război, a anunțat joi Moscova. Acesta este singurul tip de operațiune în care c...
19:45
Rusia reacționează vehement la planul UE de a utiliza activele înghețate pentru a împrumuta Ucraina # Ziarul National
Rusia a criticat joi ideea Uniunii Europene de a utiliza activele ruseşti îngheţate pentru a acorda împrumuturi Ucrainei, cu speranța că acestea vo...
19:45
Maia Sandu reafirmă la Copenhaga: Moldova avansează ferm spre Uniunea Europeană, cu sprijin internațional solid # Ziarul National
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a luat parte la Summitul Comunității Politice Europene, desfășurat pe 2 octombrie în Copenhaga, Danemarc...
19:45
Europa își fortifică flancul estic cu un plan ambițios pentru apărarea împotriva dronelor rusești # Ziarul National
Marile companii de apărare au salutat iniţiativa UE de a crea ”un zid de drone” pe flancul estic al Europei. Aceasta este considerată o măsură cruc...
18:45
Activitatea partidelor „Partidul Democrat Modern din Moldova” și „Moldova Mare”, suspendată temporar de instanță! # Ziarul National
Activitatea Partidului Politic „Partidul Democrat Modern din Moldova” și a Partidului Politic „Moldova Mare” va fi restricționată până la pronunțar...
18:45
Justiția pe calea europeană: România și Republica Moldova își consolidează parteneriatul strategic # Ziarul National
Ministrul Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, a avut astăzi o întâlnire la București cu omologul său român, Radu Marinescu. Ei au discutat despre ...
18:45
Arestat la Chișinău: influencerul care a păcălit prieteni și rude cu o schemă de investiții auto fictivă de peste €140.000. # Ziarul National
Procurorii PCCOCS au anunțat arestarea unui locuitor din Chișinău, acuzat că și-ar fi înșelat rudele și prietenii cu peste €140.000. Acesta le-a pr...
17:45
Lider de partid extraparlamentar, arestat pentru corupție electorală și spălare de bani în Moldova # Ziarul National
Procurorii PCCOCS au anunțat arestarea preventivă pentru 30 de zile a unui lider al unei formațiuni politice extraparlamentare, reținut marți pentr...
16:45
R. Moldova și România își unesc forțele pentru modernizarea Serviciului 112 și creșterea siguranței cetățenilor # Ziarul National
Modernizări importante sunt implementate în cadrul Serviciului 112. Prin urmare, apelurile de urgență vor fi preluate cu o mai mare rapiditate, iar...
15:45
CSJ îl declară vinovat pe un avocat acuzat de trafic de influență, dar scăpat de pedeapsă din cauza prescripției # Ziarul National
CHIȘINĂU – La data de 30 septembrie, Curtea Supremă de Justiție a emis o decizie irevocabilă în cazul penal înaintat de Procuratura Anticorupție, c...
15:45
Maia Sandu și cetățenii Republicii Moldova, aplaudați la Copenhaga pentru victoria pro-europeană în alegeri # Ziarul National
Președintele Maia Sandu și cetățenii Republicii Moldova au fost felicitați și aplaudați la cea de-a șaptea ediție a Summitului Comunității Politice...
15:45
Macron avertizează: Dronele care încalcă spațiul aerian european riscă să fie neutralizate la summitul CPE din Copenhaga # Ziarul National
Președintele francez Emmanuel Macron a anunțat joi, în cadrul summitului Comunității Politice Europene de la Copenhaga, că dronele care pătrund în ...
15:45
Puterea exemplului: Moldova își întărește poziția pro-europeană prin alegeri istorice, admirată de liderii internaționali # Ziarul National
Victoria PAS la alegerile parlamentare din 28 septembrie a fost un succes remarcabil pentru Europa, care a privit scrutinul cu mare interes. Rezult...
15:45
Maia Sandu la Copenhaga: Lecții de reziliență democratică pentru țările afectate de influența rusă # Ziarul National
Președintele R. Moldova, Maia Sandu, a participat la un panel de discuții al Summitului Comunității Politice Europene de la Copenhaga, unde a vorbi...
15:45
Noile reguli stricte pentru instalarea centralelor eoliene aprobate de Ministerul Energiei # Ziarul National
Centralele electrice eoliene vor putea fi instalate conform metodologiei aprobate de Ministerul Energiei. Aceasta prevede condițiile inițiale de am...
