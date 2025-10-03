În zilele de 4-5 octombrie, în Piața Marii Adunări ...
InfoMarket, 3 octombrie 2025 19:10
• • •
Acum 30 minute
19:10
19:10
MDED: Moldova va deveni în viitor un hub regional pentru ...
19:10
70% din serviciile publice pentru companii sunt acum ...
Acum 6 ore
15:00
ANRE: Începând cu această săptămână, benzina și motorina ...
15:00
Compania Energocom Furnizare va începe să emită primele ...
15:00
Datoria publică internă a Moldovei a crescut în septembrie, ...
Acum 12 ore
11:20
Apple Pay, disponibil pentru clienții e-commerce ai ...
10:00
„Vinul Moldovei. Uimitor de bun”: Standul de țară a ...
08:50
Maib susține dezvoltarea Rețelei Școlilor Model din ...
Ieri
14:40
La Aeroportul Chişinău a fost inaugurat standul naţional ...
14:40
Moldova și România au semnat un acord privind introducerea ...
14:40
Datoria externă totală a Moldovei a constituit, la ...
14:00
Fă-ți cumpărăturile în Local, plătește cu Visa de la ...
13:50
„Contrabanda aduce infractori în comunitate” Campanie ...
13:10
Victoriabank finalizează achiziția Microinvest ...
12:20
Anca Dragu: Banca Națională a Moldovei depune eforturi ...
Mai mult de 2 zile în urmă
19:10
A fost anunțată licitația pentru achiziționarea de ...
19:10
SFS intenționează să îmbunătățească funcționarea serviciilor ...
19:10
Guvernul a acordat Moldova HiTech Park statutul de ...
15:20
Maib prelungește promoția cu rată fixă la creditul ...
14:40
Peste 10 producători de fructe din Moldova participă ...
14:40
În cadrul Zilei Naționale a Vinului 2025, care va avea ...
14:40
MDED: PIB-ul Moldovei a crescut, în trimestrul II al ...
11:30
Ziua Națională a Vinului 2025: maib și Mastercard susțin ...
30 septembrie 2025
18:10
Japonia va ajuta Moldova să îmbunătățească logistica ...
18:10
Întreprinderea de stat Moldelectrica a anunțat o licitație ...
18:10
Furnizorii de servicii de plată vor fi obligați să ...
15:20
222 de cereri în valoare de 103,95 milioane de lei ...
15:20
Serviciul Vamal va elibera autorizații pentru procedura ...
15:20
Anca Dragu: Banca Națională a Moldovei este pe deplin ...
29 septembrie 2025
18:00
EBA Moldova Asociația Europeană de Afaceri din Moldova ...
18:00
ANTA a avertizat operatorii de transport din Moldova ...
18:00
BNM: Consolidarea instituțiilor financiare și promovarea ...
14:50
În perioada 22-28 septembrie, Serviciul Vamal a transferat ...
14:50
În Moldova se va dezvolta cu pași rapizi ecosistemul ...
14:50
Grupul BEI acordă garanții UE ProCredit Bank și Victoriabank, ...
13:10
Maib intermediază prima ofertă de obligațiuni municipale ...
12:20
Moldova, exemplu de succes energetic în „POLITICO” ...
26 septembrie 2025
15:10
120 de angajați, patru distanțe și sute de emoții sincere ...
15:00
Veaceslav Ioniță: În iunie 2025, Moldova a ocupat locul ...
15:00
Începând cu 1 noiembrie, Moldova va adera la Convenția ...
15:00
Moldova a urcat în clasamentul libertății economice ...
25 septembrie 2025
18:20
A doua conferință „Dialogul Pro-Industrie: catalizatorul ...
18:20
Moldova a primit invitația Uniunii Europene de a adera ...
18:20
BERD a redus prognoza de creștere a PIB-ului Moldovei ...
14:40
Construirea unui terminal multimodal pentru a sprijini ...
14:40
A început modernizarea energetică în gospodăriile vulnerabile ...
14:40
Guvernul a aprobat primul Fond de finanțare din Moldova ...
10:10
IT-ul în business: motorul care duce afacerea la turații ...
24 septembrie 2025
18:20
De la lansarea platformei evms.md în iulie 2024 și ...
