Continuă lucrările de reabilitare a Șoselei Hâncești
Primăria Municipiului Chișinău, 3 octombrie 2025 09:40
Condiții moderne pentru practicarea sportului la Școala auxiliară nr. 7, sectorul Centru # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău a implementat &i...
Atenție șoferi: suspendarea traficului rutier în perimetrul Pieței Marii Adunări Naționale, în contextul desfășurării Sărbătorii „Ziua Națională a Vinului”, ediția a XXIV-a # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău reamintește că în perioada...
În sectorul Ciocana a fost amenajată o nouă zonă de recreere pentru cetățeni # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chiș...
Anunț privind selectarea reprezentanților ONG-urilor și asociațiilor persoanelor cu dizabilități pentru Comisia consultativă în domeniul locuințelor # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria municipiului Chișinău invită organizațiile necomerciale și a...
Evoluția lucrărilor de modernizare a Stației de epurare a apelor uzate din Chișinău # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău informează că lu...
Miercuri, 01 octombrie 2025, Primăria Capitalei...
Organizarea procesului de alimentație pentru elevii din școlile din capitală # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău informează că pentru ...
Gala Excelenței Muzicale 2025: Orchestra Municipală de Cameră „Camerata Chișinău” este unul dintrte laureați # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău adresează sincer...
La 1 octombrie comunitatea internațională marchează Ziua Oamenilor în Etate # Primăria Municipiului Chișinău
Cu prilejul Zilei internaționale a oamenilor în etate, Primăria Mun...
Eveniment festiv dedicat Zilei profesionale a lucrătorilor din învățământ # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău organize...
Instalarea sistemelor automate de irigare pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, în perimetrul str. Vlaicu Pârcălab și str. Mihai Eminescu # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău informează c...
Specialiștii S.A. „Apă-Canal Chișinău” verifică cauza colorării apei din rîul Bîc # Primăria Municipiului Chișinău
În contextul informațiilor apărute în sp...
Primăria Municipiului Chișinău informează că î...
Lucrări curente de întreținere a infrastructurii rutiere municipale # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Chișinău informeaz...
Ședința operativă a serviciilor Primăriei Chișinău din 30 septembrie 2025 # Primăria Municipiului Chișinău
Ordinea de zi a ședinței din 30 septembrie 2025:1...
Suspendarea traficului rutier în perimetrul Pieței Marii Adunări Naționale, în contextul desfășurării Sărbătorii „Ziua Națională a Vinului”, ediția a XXIV-a # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău informează că în perioada:...
La Chișinău se desfășoară Finala Campionatului UEFA de Futsal U19, ediția 2025 # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău informează că &i...
Primăria Municipiului Chișinău informează că în perioada:...
Cetățenii municipiului Chișinău sunt îndemnați să participe la scrutinul electoral din 28 septembrie 2025 # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău îndeamnă cetățenii să par...
Pe podul din str. Mihai Viteazul a fost restabilită circulația pe 6 benzi, în regim permanent # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău informează că &i...
Dansuri în parc pentru seniorii din capitală, pe 27 și 28 septembrie 2025 # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău invită persoanel...
Târguri cu produse autohtone în sectoarele capitalei, în weekendul: 27 – 28 septembrie 2025 # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău informează că în weekendul...
Duminică, 21 septembrie 2025, în Grădina ...
Suspendarea totală a traficului rutier pe str. Nicolae Costin, tronsonul cuprins între străzile Onisifor Ghibu și Liviu Deleanu # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău informează că în perioada: ...
Primăria Municipiului Chișinău adresează felicitări cu ...
Lucrări de reparație și întreținere a infrastructurii rutiere, executate pe parcursul săptămânii: 15–21 septembrie 2025 # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău informează că &i...
Evoluția lucrărilor în cadrul etapei a II-a a Proiectului municipal „Deșeuri Solide Chișinău”, desfășurate în sectorul Ciocana # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău și Î.M. Re...
Primăria Municipiului Chișinău informează că &i...
Primăria Municipiului Chișinău și Î.M. Re...
Primăria Municipiului Chișinău adresează felicitări cu ...
Duminică, 21 septembrie 2025, în Grădin...
Depunere de flori la monumentul Domnitoriului Ștefan cel Mare și Sfânt, în contextul desfășurării Festivalului Etniilor la Chișinău # Primăria Municipiului Chișinău
Duminică, 21 septembrie 2025, în Grădina Publică Ștefan cel Mare și Sfânt din capitală, se desfășoară cea de-a XXIV-a ediție a Festivalului Etniilor în municipiul Chișinău, cu genericul „Unitate prin diversitate” – sărbătoarea multiculturalismului și toleranței interetnice. Evenimentul este organizat de Agenția Relații Interetnice în comun cu Primăria Municipiului Chișinău. Participanții la Festival au posibilitatea de a cunoaște cultura comunităților etnice din Republica Moldova, inclusiv portu...
Primăria Municipiului Chișinău informează că în perioada: ...
Seniorii din capitală, invitați în weekend la tradiționalele spectacole muzicale în aer liber # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău invită persoanel...
Suspendarea totală a traficului rutier pe șos. Hâncești, tronsonul cuprins între străzile Sihastrului și Ialoveni, pe timp de noapte # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău informează că în perioada: ...
Primăria Municipiului Chișinău informează că în perioada: ...
Lucrări de reparație și întreținere a infrastructurii rutiere, executate pe parcursul săptămânii: 01 – 07 septembrie 2025 # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău informează că &i...
Primăria municipiului Chișinău invită cetățenii să participe la ...
Primăria Municipiului Chișinău informează că lu...
Complexul Educațional Gimnaziul–Grădiniță...
Târguri cu produse autohtone în sectoarele capitalei, în weekendul: 13 – 14 septembrie 2025 # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău informează că în weekendul: 13 ...
Seniorii din capitală sunt invitați pe 13 și 14 septembrie, la tradiționalele spectacole muzicale în aer liber # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău invită persoanel...
În capitală a avut loc maratonul la alergări „Chișinău Marathon 2025”, # Primăria Municipiului Chișinău
Duminică, 14 septembrie, c...
