Continuă lucrările de reabilitare a Șoselei Hâncești

Primăria Municipiului Chișinău, 3 octombrie 2025 09:40

Primăria Municipiului Chiș...

Acum 30 minute
09:40
09:40
Condiții moderne pentru practicarea sportului la Școala auxiliară nr. 7, sectorul Centru Primăria Municipiului Chișinău
Acum 2 ore
08:50
Atenție șoferi: suspendarea traficului rutier în perimetrul Pieței Marii Adunări Naționale, în contextul desfășurării Sărbătorii „Ziua Națională a Vinului”, ediția a XXIV-a Primăria Municipiului Chișinău
Acum 24 ore
17:10
În sectorul Ciocana a fost amenajată o nouă zonă de recreere pentru cetățeni Primăria Municipiului Chișinău
16:50
Evenimentul consacrat Zilei Profesionale a Lucrătorilor din Învățământ Primăria Municipiului Chișinău
15:40
Anunț privind selectarea reprezentanților ONG-urilor și asociațiilor persoanelor cu dizabilități pentru Comisia consultativă în domeniul locuințelor Primăria Municipiului Chișinău
13:50
Evoluția lucrărilor de modernizare a Stației de epurare a apelor uzate din Chișinău Primăria Municipiului Chișinău
11:30
Lansarea Săptămânii voluntariatului la Chișinău, ediția a VI-a Primăria Municipiului Chișinău
10:20
Organizarea procesului de alimentație pentru elevii din școlile din capitală Primăria Municipiului Chișinău
10:10
Gala Excelenței Muzicale 2025: Orchestra Municipală de Cameră „Camerata Chișinău” este unul dintrte laureați Primăria Municipiului Chișinău
Ieri
10:40
La 1 octombrie comunitatea internațională marchează Ziua Oamenilor în Etate Primăria Municipiului Chișinău
Mai mult de 2 zile în urmă
09:30
Eveniment festiv dedicat Zilei profesionale a lucrătorilor din învățământ Primăria Municipiului Chișinău
09:10
Săptămâna voluntariatului la Chișinău 01-04 octombrie 2025 Primăria Municipiului Chișinău
30 septembrie 2025
16:50
Instalarea sistemelor automate de irigare pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, în perimetrul str. Vlaicu Pârcălab și str. Mihai Eminescu Primăria Municipiului Chișinău
14:10
Specialiștii S.A. „Apă-Canal Chișinău” verifică cauza colorării apei din rîul Bîc Primăria Municipiului Chișinău
12:10
În capitală a început plantarea de toamnă a arborilor Primăria Municipiului Chișinău
11:20
Lucrări curente de întreținere a infrastructurii rutiere municipale Primăria Municipiului Chișinău
10:40
Ședința operativă a serviciilor Primăriei Chișinău din 30 septembrie 2025 Primăria Municipiului Chișinău
09:20
Suspendarea traficului rutier în perimetrul Pieței Marii Adunări Naționale, în contextul desfășurării Sărbătorii „Ziua Națională a Vinului”, ediția a XXIV-a Primăria Municipiului Chișinău
29 septembrie 2025
16:40
La Chișinău se desfășoară Finala Campionatului UEFA de Futsal U19, ediția 2025 Primăria Municipiului Chișinău
14:40
Lansarea Campaniei de salubrizare „Curățenia generală de toamnă” Primăria Municipiului Chișinău
27 septembrie 2025
13:20
Cetățenii municipiului Chișinău sunt îndemnați să participe la scrutinul electoral din 28 septembrie 2025 Primăria Municipiului Chișinău
26 septembrie 2025
14:10
Pe podul din str. Mihai Viteazul a fost restabilită circulația pe 6 benzi, în regim permanent Primăria Municipiului Chișinău
13:20
Dansuri în parc pentru seniorii din capitală, pe 27 și 28 septembrie 2025 Primăria Municipiului Chișinău
12:50
Curse speciale de autobuz către „Chișinău ARENA”, pe durata Campionatului European de Futsal, în perioada 28 septembrie-5 octombrie 2025 Primăria Municipiului Chișinău
10:50
Târguri cu produse autohtone în sectoarele capitalei, în weekendul: 27 – 28 septembrie 2025 Primăria Municipiului Chișinău
09:10
Instituirea cu titlu de proiect –pilot a rutei de autobuz nr. 50 „str. Henri Coandă – str. Varnița” Primăria Municipiului Chișinău
23 septembrie 2025
23:40
Suspendarea traficului rutier pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, în perimetrul str. Mitropolit G. Bănulescu – Bodoni și str. A. Pușkin, în contextul evenimentului sportiv „Chișinău Marathon” 2025 Primăria Municipiului Chișinău
23:40
Festivalul Etniilor în municipiul Chișinău, ediția a XXIV-a Primăria Municipiului Chișinău
23:40
Suspendarea totală a traficului rutier pe str. Nicolae Costin, tronsonul cuprins între străzile Onisifor Ghibu și Liviu Deleanu Primăria Municipiului Chișinău
23:40
Ziua lucrătorului din sfera protecției sociale a populației Primăria Municipiului Chișinău
23:40
Lucrări de reparație și întreținere a infrastructurii rutiere, executate pe parcursul săptămânii: 15–21 septembrie 2025 Primăria Municipiului Chișinău
23:40
Evoluția lucrărilor în cadrul etapei a II-a a Proiectului municipal „Deșeuri Solide Chișinău”, desfășurate în sectorul Ciocana Primăria Municipiului Chișinău
22 septembrie 2025
14:10
13:30
11:10
21 septembrie 2025
12:40
10:20
Depunere de flori la monumentul Domnitoriului Ștefan cel Mare și Sfânt, în contextul desfășurării Festivalului Etniilor la Chișinău Primăria Municipiului Chișinău
Duminică, 21 septembrie 2025, în Grădina Publică Ștefan cel Mare și Sfânt din capitală, se desfășoară cea de-a XXIV-a ediție a Festivalului Etniilor în municipiul Chișinău, cu genericul „Unitate prin diversitate” – sărbătoarea multiculturalismului și toleranței interetnice. Evenimentul este organizat de Agenția Relații Interetnice în comun cu Primăria Municipiului Chișinău. Participanții la Festival au posibilitatea de a cunoaște cultura comunităților etnice din Republica Moldova, inclusiv portu...
09:30
Suspendarea totală a traficului rutier pe str. Nicolae Costin, tronsonul cuprins între străzile Onisifor Ghibu și Liviu Deleanu Primăria Municipiului Chișinău
20 septembrie 2025
08:40
Seniorii din capitală, invitați în weekend la tradiționalele spectacole muzicale în aer liber Primăria Municipiului Chișinău
08:40
Suspendarea totală a traficului rutier pe șos. Hâncești, tronsonul cuprins între străzile Sihastrului și Ialoveni, pe timp de noapte Primăria Municipiului Chișinău
08:40
Suspendarea totală a traficului rutier pe str. Nicolae Costin, tronsonul cuprins între străzile Onisifor Ghibu și Liviu Deleanu Primăria Municipiului Chișinău
08:40
Lucrări de reparație și întreținere a infrastructurii rutiere, executate pe parcursul săptămânii: 01 – 07 septembrie 2025 Primăria Municipiului Chișinău
08:40
Completează chestionarul privind mobilitatea urbană în Chișinău Primăria Municipiului Chișinău
08:40
Continuă lucrările de modernizare a Pădurii-Parc „Râșcani” Primăria Municipiului Chișinău
08:40
CE Gimnaziul-Grădiniță „STEAM” – un proiect municipal model Primăria Municipiului Chișinău
08:40
Târguri cu produse autohtone în sectoarele capitalei, în weekendul: 13 – 14 septembrie 2025 Primăria Municipiului Chișinău
08:40
Seniorii din capitală sunt invitați pe 13 și 14 septembrie, la tradiționalele spectacole muzicale în aer liber Primăria Municipiului Chișinău
08:40
Atenție! Suspendarea traficului rutier pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, în perimetrul str. Mitropolit G. Bănulescu – Bodoni și str. A. Pușkin, în contextul evenimentului sportiv „Chișinău Marathon” 2025 Primăria Municipiului Chișinău
08:40
În capitală a avut loc maratonul la alergări „Chișinău Marathon 2025”, Primăria Municipiului Chișinău
