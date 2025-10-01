Trupele israeliene sunt pe punctul de a înconjura complet orașul Gaza. „Aceasta este ultima șansă pentru locuitorii din Gaza care doresc să se deplaseze spre sud și să-i lase pe teroriștii Hamas izolați”
Ziarul de Garda, 1 octombrie 2025 15:40
Trupele israeliene (IDF) sunt pe punctul de a înconjura complet orașul Gaza, afirmă ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, citat de Times of Israel. El a afirmat că IDF controlează în prezent partea vestică a coridorului Netzarim — la sud de orașul Gaza — până la coastă, „împărțind Gaza în două, între nord și sud”. „Acest...
• • •
Acum 15 minute
15:50
Echipament de sprijin în valoare de 1 milion de dolari, oferit de UNICEF cu suportul partenerilor # Ziarul de Garda
Copii cu cerințe educaționale speciale din 95 de școli din R. Moldova vor beneficia de echipamente asistive în valoare totală de peste 17 milioane de lei echivalentul a 1 milion de dolari. Acestea sunt oferite de UNICEF grație suportului Uniunii Europene, Parteneriatului Global pentru Educație, Guvernului Japoniei și Guvernului Statelor Unite ale Americii, potrivit unui...
15:50
Încasările la bugetul de stat în creștere cu 13,9%, comparativ cu anul 2024. În primele 9 luni ale anului au fost încasați 59,9 miliarde de lei # Ziarul de Garda
Încasările la bugetul public național (BPN) administrate de Serviciul Fiscal de Stat (SFS), conform informațiilor operative, au constituit circa 59,9 miliarde lei pentru 9 luni ale anului 2025, ceea ce denotă o creștere de 7,3 miliarde lei sau cu 13,9% în raport cu perioada similară a anului precedent, se arată în comunicatul de presă emis de SFS. Conform autorităților, la bugetul de stat...
Acum 30 minute
15:40
15:30
Ministerul Justiției solicită în instanță limitarea activității partidului Moldova Mare, condus de Victoria Furtună # Ziarul de Garda
Ministerul Justiției a anunțat că a depus marți, 30 septembrie, la Curtea de Apel Centru, o cerere de chemare în judecată împotriva Partidului Politic „Moldova Mare”. În urma sesizării primite la 29 septembrie de la Comisia Electorală Centrală (CEC), Ministerul Justiției solicită limitarea activității partidului pentru o perioadă de 12 luni și aplicarea măsurii asiguratorii...
Acum o oră
15:20
Raportul SUA privind traficul de persoane în 2025: „Autoritățile din R. Moldova au înregistrat progrese” # Ziarul de Garda
Pe 1 octombrie, Departamentul de Stat al SUA a publicat Raportul privind traficul de persoane 2025, document care analizează acțiunile întreprinse de fiecare stat în lupta împotriva traficului de ființe umane și le clasifică într-un sistem pe niveluri. În Raport este analizată și activitatea autorităților din R. Moldova, anunță Procuratura Generală. R. Moldova se află și în...
15:20
154 afaceri agricole finanțate prin Programul FCA, după doar șapte luni de la implementare # Ziarul de Garda
În perioada 1 martie – 30 septembrie 2025, au fost sprijinite 154 de afaceri ale întreprinderilor micro și mici. Valoarea totală a finanțărilor aprobate a ajuns la 157,6 milioane de lei, iar în luna septembrie au fost susținute 34 de proiecte investiționale, cu un volum cumulat de 31,41 milioane de lei, a anunțat Ministerul Agriculturii și...
15:10
Președinții Oficiilor Teritoriale Soroca și Cimișlia ale fostului Partid Politic „Șor” – CONDAMNAȚI la 5 ani de închisoare și anunțați în căutare # Ziarul de Garda
Președinții Oficiilor Teritoriale Soroca și Cimișlia ale fostului partid „Șor” au fost condamnați miercuri, 1 octombrie, de către prima instanță, la 5 ani de închisoare. Aceștia au fost găsiți vinovați pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la acceptarea cu bună știință a finanțării partidului politic de către un grup criminal organizat. Cei doi au fost anunțați...
Acum 2 ore
15:00
ANSP: numărul de cazuri de COVID-19, în descreștere cu 59% comparativ cu săptămâna precedentă # Ziarul de Garda
În perioada 22–28 septembrie, au fost înregistrate 125 de cazuri de COVID-19, ceea ce reprezintă o descreștere cu 59% comparativ cu săptămâna precedentă. Din totalul cazurilor, 30 (24%) au fost raportate în rândul copiilor cu vârste între 0–14 ani, se arată în comunicatul de presă emis de Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP). Specialiștii Agenției...
14:50
Un bărbat a fost depistat la frontieră având asupra lui un cântar electronic și o substanță care ar avea efect psihotrop # Ziarul de Garda
Polițiștii de frontieră din punctul de trecere a frontierei „Leușeni” au identificat asupra unui cetățean moldovean o substanță sub formă de pulbere, despre care se presupune că are efect psihotrop, spune Poliția de Frontieră. Incidentul s-a produs la data de 30 septembrie, când, pentru autorizarea intrării în R. Moldova, la controlul de frontieră a ajuns...
14:40
Primarul municipiului Iași din România, Mihai Chirica, își dorește să devină cetățean al R. Moldova. Acesta a declarat că, la această etapă, strânge actele necesare pentru a depune dosarul și a invitat „cât mai mulți români de bună credință să facă acest demers”. Iași TV Life a scris că pe 26 septembrie, primarul municipiului Iași...
14:30
De ce Guvernul federal al SUA s-a închis, de câte ori s-a întâmplat în trecut și care ar putea să fie consecințele? # Ziarul de Garda
Guvernul federal al SUA s-a închis. Ce înseamnă asta? Congresul american trebuie să ofere finanțare pentru multe departamente și funcții federale în fiecare an fiscal, care începe pe 1 octombrie. Dacă legiuitorii americani nu reușesc să adopte un pachet de cheltuieli pentru întregul an sau să prelungească finanțarea pentru o perioadă mai scurtă, cunoscută sub...
14:20
LIVE TEXT/ Câștigurile teritoriale ale Rusiei în Ucraina au scăzut brusc în luna septembrie, anunță un grup de monitorizare. Război în Ucraina, ziua 1316 # Ziarul de Garda
UPDATE 14:18 Ritmul avansărilor teritoriale ale Rusiei în Ucraina a încetinit considerabil în luna septembrie, forțele ruse reușind să cucerească cu 44% mai puțin teritoriu comparativ cu luna august, a raportat, pe 1 octombrie, grupul ucrainean de monitorizare DeepState. Potrivit datelor, trupele ruse au ocupat aproximativ 259 km² de teritoriu ucrainean în ultima lună, ceea...
Acum 4 ore
14:00
ISW/ Kremlinul ar putea organiza operațiuni de sabotaj în Polonia, cu scopul de a pune responsabilitatea pe Ucraina și a provoca NATO # Ziarul de Garda
Rusia și Belarus ar putea desfășura operațiuni de sabotaj cu forțe speciale împotriva infrastructurii critice din Polonia și ar putea lansa noi incursiuni cu drone, punând responsabilitatea pe Ucraina, potrivit Institului pentru Studiul Războiului (ISW). Serviciul de Informații Externe al Rusiei (SVR) a susținut pe 30 septembrie că Ucraina s-ar pregăti pentru un „atac sub...
13:40
2217 mii de familii din R. Moldova au redus cheltuielile pentru energie prin programul guvernamental EcoVoucher # Ziarul de Garda
Încă 2217 de familii din R. Moldova vor intra în sezonul rece cu electrocasnice noi și eficiente energetic, datorită sprijinului oferit de programul guvernamental EcoVoucher, a anunțat Centrul Național pentru Energie Durabilă (CNED). În cadrul sesiunii organizate din acest an, a 5-a la număr, desfășurată în perioada 12-29 septembrie, au fost valorificate în total 2217...
13:30
Pompierii continuă lichidarea incendiului izbucnit la un depozit cu o suprafață de 3000 de metri pătrați. La fața locului sunt 19 autospeciale de intervenție și 75 de pompieri # Ziarul de Garda
Pompierii continuă intervenția pentru lichidarea incendiului izbucnit la un depozit de pe șoseaua Muncești nr. 801 din municipiul Chișinău. Pentru asigurarea continuității intervenției, în această dimineață a avut loc rotația de efectiv, fiind ridicate pe alertă gărzile de rezervă, se arată în comunicatul de presă emis de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU). La...
13:20
În perioada 3 octombrie 2025, ora 16:00 – 6 octombrie 2025, ora 06:00, traficul rutier pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, tronsonul cuprins între str. Alexandr Pușkin și str. Maria Cebotari, dar și pe str. Mitropolit G.Bănulescu – Bodoni, tronsonul cuprins între str. Columna și str. 31 August 1989, va fi suspendat. Măsura a...
13:10
Care sunt atribuțiile și până când Guvernul își exercită mandatul după alegerile parlamentare? # Ziarul de Garda
Mandatul actualului Guvern încetează în ziua în care sunt validate alegerile parlamentare. Până atunci, Guvernul își exercită atribuțiile în deplinătatea lor. Precizările au fost făcute astăzi, 1 octombrie, de purtătorul de cuvânt al Executivului, Daniel Vodă. Oficialul a prezentat mai mulți pași legali care urmează să fie parcurși după alegerile parlamentare din 28 septembrie: Pasul...
13:10
România planifică să producă drone defensive împreună cu Ucraina, pentru a proteja estul NATO # Ziarul de Garda
România speră să înceapă rapid producția pe teritoriul său de drone defensive împreună cu Ucraina, destinate atât uzului intern, cât și aliaților din Uniunea Europeană și NATO, a declarat ministra de Externe Oana Țoiu într-un interviu. Țoiu a declarat pentru Reuters că discuțiile cu Ucraina au început înainte de seria de încălcări ale spațiului aerian...
13:00
FOTO/ Literatura a adus împreună inimi și idei la FILIT Chișinău 2025. CHILL Edition # Ziarul de Garda
FILIT Chișinău 2025 a adunat zeci de autori, traducători, editori, critici literari și profesioniști din 11 țări ale lumii. Evenimentul, care a atras peste 3 000 de participanți s-a desfășurat timp de patru zile, perioadă în care au avut loc întâlniri cu scriitori celebri, ateliere, activități pentru copii, întâlniri ale autorilor cu elevi, mese rotunde,...
12:50
LIVE TEXT/ Atac ucrainean la Herson: Un oficial rus ar fi fost ucis. Război în Ucraina, ziua 1316 # Ziarul de Garda
UPDATE 12:45 În urma unui atac ucrainean, pe 1 octombrie, ar fi fost ucis un oficial instalat de ruși în orașul ocupat Nova Kahovka din regiunea Herson, Volodimir Leontiev. Declarația a fost făcută Volodimir Saldo, șeful numit de Moscova al regiunii parțial ocupate, scrie The Kyiv Independent. Leontiev ar fi fost rănit în atacul lansat...
12:30
Zity Office devine pionier pe piața imobiliară din Republica Moldova, fiind prima clădire de birouri din țară certificată LEED® v4.1 O+M: Operations and Maintenance la nivel Platinum. Distincția atestă că proiectul se aliniază celor mai înalte standarde internaționale de sustenabilitate și confirmă faptul că excelența poate fi atinsă și local, prin investiții responsabile și viziune pe...
12:10
Dinu Plîngău și Stela Macari vor susține un Guvern PAS: „Sfadă nu există și nu va exista” # Ziarul de Garda
Dinu Plîngău și Stela Macari, aleși în Parlament pe listele Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), vor reprezenta „vocile celor tăcuți” și vor munci „alături de PAS” pentru investirea noului Guvern. Declarația a fost făcută miercuri, 1 octombrie, de către Plîngău, după ce în presă au apărut informații potrivit cărora cei doi ar urma să fie...
Acum 6 ore
12:00
Vitalie Șalari, fostul primar de Băcioi condamnat anterior pentru corupere pasivă, mai primește o pedeapsă cu închisoarea pentru 8 ani # Ziarul de Garda
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, l-a găsit vinovat pe un fost primar al comunei Băcioi de comiterea infracțiunii de corupere pasivă. Instanța a dispus, pe 26 septembrie, o pedeapsă cu închisoare pe un termen de 8 ani în privința acestuia, cu amendă în mărime de 150 000 de lei și cu privarea de dreptul de a...
11:40
229 de granturi doctorale și 23 de locuri la programele de postdoctorat finanțate din bugetul de stat # Ziarul de Garda
Guvernul Republicii Moldova a aprobat, în ședința de miercuri, planul de admitere la studiile superioare de doctorat, ciclul III, cu finanțare din bugetul de stat pentru anul academic 2025–2026. Documentul prevede acordarea unui număr de 229 de granturi doctorale pentru cetățenii R. Moldova și 3 granturi pentru cetățenii străini. De asemenea, Ministerul Educației anunță că...
11:20
LIVE TEXT/ Zelenski avertizează în legătură cu centrala nucleară de la Zaporijjea: „Situația este critică”. Război în Ucraina, ziua 1316 # Ziarul de Garda
UPDATE 11:10 Președintele Volodîmîr Zelenski a declarat, pe 30 septembrie, că Centrala Nucleară de la Zaporijjea, aflată sub ocupație rusă, este deconectată de la rețeaua electrică de șapte zile consecutiv – cea mai lungă perioadă de acest fel de la începutul invaziei pe scară largă, scrie The Kyiv Independent. „Este a șaptea zi – ceea...
11:20
Avocată din Bălți, reținută pentru trafic de droguri și transmiterea acestora în penitenciar # Ziarul de Garda
O avocată din Bălți a fost reținută în timp ce i-ar fi transmis droguri unui client aflat în Penitenciarul nr. 11, anunță oamenii legii. Femeia de 54 de ani a fost reținută chiar în sala de întrevederi cu clientul său, un bărbat de 34 de ani, aflat în detenție. În timpul controlului, asupra deținutului a...
11:10
Moldova HiTech Park a primit titlul de parc industrial. O investiție de 200 de milioane de euro pe 50 ha la Stăuceni cu finanțare europeană # Ziarul de Garda
Guvernul a aprobat astăzi, 1 octombrie, acordarea titlului de parc industrial pentru SRL „Moldova HiTech Park”, hotărâre elaborată de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării (MDED) împreună cu Agenția Proprietății Publice, se arată în comunicatul de presă emis de MDED. Parcul va fi creat pe o suprafață totală de 50 ha în comuna Stăuceni, în proximitatea...
11:00
Ambasada SUA din R. Moldova rămâne fără alocări bugetare după ce guvernul SUA a intrat în blocaj # Ziarul de Garda
Guvernul federal al Statelor Unite a intrat în blocaj după miezul nopții de miercuri, iar de suferit are și Ambasada SUA din R. Moldova. Aceasta a anunțat că i-au fost suspendate alocările bugetare, însă serviciile programate de eliberare a pașapoartelor și vizelor pentru Statele Unite, precum și cele oferite de ambasadele și consulatele SUA din...
10:50
Nouă persoane au murit la Odesa în urma ploilor abundente care au provocat inundații severe în oraș. Printre victime, potrivit Serviciului de Stat pentru Situații Excepționale a Ucrainei, se numără și un copil. „Salvatorii au ajutat toată noaptea locuitorii din orașul Odesa și din regiunea cu același nume să iasă din capcanele formate de apă....
10:40
Un cutremur cu magnitudinea 6,9 a lovit centrul Filipinelor. Autoritățile au confirmat cel puțin 69 de decese și aproximativ 150 de răniți # Ziarul de Garda
Un cutremur cu magnitudinea 6,9 a lovit marți, 30 septembrie, seara centrul Filipinelor, în largul orașului Bogo, la nord de insula Cebu. Autoritățile au confirmat cel puțin 69 de decese și aproximativ 150 de răniți, iar bilanțul este în continuă actualizare. De altfel, Bogo a înregistrat până acum cele mai multe victime – 19 morți...
10:30
Un nou medicament pentru osteoporoză va fi compensat, începând cu 1 noiembrie, din fondurile de asigurare obligatorie de asistență medicală, anunță Ministerul Sănătății. Lista medicamentelor compensate a fost completată cu denumirea comună internațională Acidum ibandronicum, destinat tratamentului osteoporozei la femei. Preparatul, atât în formă de comprimate filmate, cât și soluție injectabilă, va fi parțial compensat...
10:20
Artur Mija, după 10 ani de politică: „Am fost acolo unde s-au luat multe decizii importante pentru PAS și pentru R. Moldova” # Ziarul de Garda
După 10 ani de politică, Artur Mija a depus cererile de demisie din funcțiile deținute – secretar general al Guvernului și secretar general al Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS). În acest context, Mija a publicat un mesaj cu „câteva convingeri”. În textul său, Mija a vorbit despre PAS, despre democrație și oameni, inclusiv despre cei...
10:20
A cerut 18 mii de lei pentru un permis de conducere, dar a primit o pedeapsă cu închisoarea de un an și jumătate # Ziarul de Garda
Un tânăr în vârstă de 20 de ani a fost găsit vinovat, printr-o sentință recent pronunțată, pentru comiterea infracțiunii de trafic de influență, anunță Procuratura Generală într-un comunicat. Astfel, acestuia i-a fost aplicată o pedeapsă de 1 an și 6 luni închisoare, ce urmează a fi executată într-un penitenciar de tip semiînchis. Potrivit materialelor cauzei, în luna...
10:10
Guvernul a aprobat o nouă metodă de finanțare a grădinițelor, testată timp de un an în 4 raioane # Ziarul de Garda
Astăzi, 1 octombrie, Guvernul a aprobat o nouă metodă de finanțare a grădinițelor, care va fi aplicată începând cu anul 2026. Aceasta a fost testată, timp de un an, în patru raioane și urmează să fie extinsă la nivel național, se arată în comunicatul de presă emis de Executiv. Potrivit noii formule, bugetul fiecărei grădinițe se va...
10:10
VIDEO/ „Au fost alegeri parlamentare care s-au desfășurat pentru prima dată în toiul unui război hibrid”. Igor Boțan, la Podcast ZdCe # Ziarul de Garda
La alegerile parlamentare din 28 septembrie s-a votat din nou geopolitic și s-a ales între perspectiva europeană și cea de a păstra R. Moldova în zona gri controlată de Rusia, consideră analistul politic Igor Boțan. El a explicat într-un interviu pentru Ziarul de Gardă ce le-a propulsat și ce le-a tras în jos pe formațiunile...
Acum 8 ore
10:00
Trei piețe regionale, reabilitarea unei străzi din Bălți și reparația mai multor clădiri social-culturale. Guvernul va implementa 11 proiecte noi de dezvoltare în localitățile din țară # Ziarul de Garda
11 proiecte noi de dezvoltare regională și locală, cu o valoare totală de circa 208 milioane de lei, vor fi implementate în localitățile din R. Moldova. Includerea proiectelor în Documentul Unic de Program pentru anii 2025–2027 a fost aprobată de Guvern, conform unui comunicat de presă. Inițiativele ar urma să contribuie la creșterea calității vieții...
09:50
După incidentul de la Centrala Zaporijia ocupată de armata rusă, IGSU informează că nu există riscuri de contaminare radioactivă pe teritoriul R. Moldova # Ziarul de Garda
Agenția Internațională pentru Energie Atomică, structură sub egida ONU, a anunțat că în urma incidentului produs la centrala nucleară din sudul Ucrainei ocupată trupele ruse, s-a format un crater și a avut loc avarierea la structură și la o linie electrică regională, dar nu a afectat siguranța nucleară. Reactoarele centralei sunt oprite, nivelurile de radiație...
09:40
Pe lângă facilitățile pe care ni le oferă viața la oraș, aceasta vine la pachet și cu un șir de provocări. Iar cea mai mare provocare este deplasarea prin oraș cu micuțul. Transport public aglomerat, mașini parcate pe trotuare, treceri înguste, pavaj neuniform – sunt doar câteva dintre obstacolele vieții urbane. Iată de ce, alegerea...
09:40
Maia Sandu va participa la Summitul Comunității Politice Europene 2025, având și o intervenție la deschiderea evenimentului # Ziarul de Garda
Președinta R. Moldova, Maia Sandu, va participa, în perioada 1-2 octombrie 2025, la Summitul Comunității Politice Europene (CPE), organizat la Copenhaga, anunță Președinția. Șefa statului va susține și o intervenție la sesiunea de deschidere a reuniunii. Pe parcursul summitului, Maia Sandu va avea întrevederi bilaterale și multilaterale cu lideri europeni, șefi de stat și de...
09:30
LIVE TEXT/ Atac cu rachete la Harkiv: piața și blocuri de locuințe – în flăcări. Șase persoane au fost rănite # Ziarul de Garda
UPDATE 9:20 În noaptea de 1 octombrie, armata rusă a atacat orașul Harkiv cu bombe aeriene ghidate și rachete. În urma loviturilor, șase persoane au fost rănite, printre care și un polițist. Potrivit Serviciului pentru Situații de Urgență al Ucrainei și poliției regionale, atacurile au vizat piața din raionul Kiev al orașului, unde au luat...
09:30
Preşedintele României, Nicuşor Dan a declarat că R. Moldova va fi membră a Uniunii Europene în trei ani și că ar putea paria pentru acest lucru. Declarația a fost făcută la Timișoara, unde Nicușor Dan participă la Conferinţa „Europa la răscruce – Securitate, Prosperitate şi Viitorul Nostru Comun”, scrie TVR. „Da, eu sunt convins, aş...
09:20
Ana Calinici va prelua atribuțiile de secretar general al Guvernului după demisia lui Artur Mija. „După 10 ani de implicare, am decis să iau o pauză de la activitatea politică” # Ziarul de Garda
Guvernul a aprobat astăzi, 1 octombrie, decizia de eliberare a lui Artur Mija din funcția de secretar general al Executivului. Până la numirea unui nou secretar general, atribuțiile acestuia vor fi asigurate de Ana Calinici, informează MOLDPRES. Propunerea a fost prezentată de premierul Dorin Recean la ședința Guvernului de astăzi, 1 octombrie. „Artur Mija ne...
Acum 24 ore
22:10
LIVE TEXT/ Numărul victimelor atacurilor cu drone în orașul Dnipro a crescut la 28. Război în Ucraina, ziua 1315 # Ziarul de Garda
UPDATE 22:00 Numărul victimelor atacurilor cu drone în orașul Dnipro a crescut la 28. Printre acestea se află un băiat de 10 ani și o fată de 17 ani. 12 persoane au fost spitalizate. „12 drone trimise de ruși în regiune au fost distruse astăzi de apărătorii noștri ai cerului”, a transmis guvernatorul regiunii Dnipropetrovsk,...
22:00
Lotul olimpic al R. Moldova a obținut o medalie de argint și o medalie de bronz în cadrul Olimpiadei Balcanice de Informatică, desfășurată în orașul Udine, Italia, în perioada 25 septembrie – 1 octombrie 2025, a anunțat Ministerul Educației și Cercetării. Medalia de argint a fost obținută de către Alin Popescu, elev la Liceul Teoretic...
21:40
Important pentru moldovenii care călătoresc în UE: țările europene vor introduce o nouă procedură de control al pașapoartelor pentru călătorii din țările din afara spațiului comunitar # Ziarul de Garda
Țările europene vor introduce treptat, din 12 octombrie, o nouă procedură de control al pașapoartelor la punctele de trecere a frontierelor externe. Sistem de Intrare/Ieșire al Uniunii Europene (EES) va înlocui treptat ștampilele din pașapoarte cu un sistem digital care înregistrează momentul intrării și ieșirii călătorilor care nu dețin cetățenia unei țări europene, accelerând controalele...
20:30
Care a fost diferența dintre alegerile parlamentare și cele prezidențiale și referendum, în privința fraudării voturilor? Maia Sandu: „Nu a fost situația de anul trecut – când o instituție a zis că lucrează iar alta nu vrea să lucreze” # Ziarul de Garda
Președinta Maia Sandu afirmă că „marea diferență dintre rezultatele instituțiilor” la alegerile parlamentare, față de alegerile prezindențiale și referendumul din toamna anului trecut, în privința investigării fraudelor electorale, ar fi „cooperarea Procuraturii”. Șefa statului a sugerat că, în 2024, Procuratura „nu a vrut să lucreze”. Declarațiile au fost făcute marți, 30 septembrie, la emisiunea „În...
19:40
LIVE TEXT/ Dnipro: 15 persoane au fost rănite, iar un bărbat a decedat, în urma atacurilor cu drone asupra orașului. Război în Ucraina, ziua 1315 # Ziarul de Garda
UPDATE 19:39 În Dnipro, în urma loviturilor cu drone, o persoană a murit și 15 au fost rănite, au anunțat salvatorii. Pompierii au stins incendiul unui clădire de birouri cu o suprafață de 700 mp și a 5 mașini. În plus, au fost incendiate un hangar de 400 mp, o clădire agricolă și 1,5 hectare...
19:10
Cei trei bărbați reținuți în ziua alegerilor, în dosarul pregătirii destabilizărilor, au fost plasați în arest pentru 30 de zile # Ziarul de Garda
Cei trei bărbați reținuți în ziua alegerilor parlamentare, în cadrul unei cauze penale pornită pe faptul pregătirii destabilizărilor și dezordinilor în masă, au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile. Oamenii legii au anunțat duminică, 28 septembrie, că desfășoară acțiuni în cadrul unei cauze penale pornită pe faptul pregătirii destabilizărilor și dezordinilor în...
18:30
Marina Tauber – condamnată la 7 ani și 6 luni de închisoare. Instanța a dispus și confiscarea a peste 206 milioane de lei în folosul statului. Tauber: „Tot ce am făcut pentru cetățeni merită acest sacrificiu” # Ziarul de Garda
Instanța a dispus confiscarea în folosul statului a peste 206 milioane de lei din contul deputatei Marina Tauber, găsită vinovată pe patru capete de acuzare – de falsificare a rapoartelor privind finanțarea campaniei electorale și a ex-partidului politic Șor, și acceptarea finanțării ilegale din partea unui grup criminal organizat. „Cred că tot ce am făcut pentru...
18:20
LIVE TEXT/ Atac masiv cu drone rusești asupra orașului Dnipro: 11 persoane au fost rănite, iar un bărbat a decedat. Război în Ucraina, ziua 1315 # Ziarul de Garda
UPDATE 18:16 Cel puțin 11 persoane au fost rănite, iar un bărbat a decedat, în urma atacului rusesc cu drone asupra orașului Dnipro. „În prezent, echipele de salvare și toate serviciile comunale și de urgență lucrează în Dnipro după atacul dronelor rusești asupra orașului. Un atac pur și simplu obraznic – în timpul zilei, asupra...
