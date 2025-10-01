Cel puțin nouă persoane au decedat în regiunea Odesa în urma ploilor violente
Moldpres, 1 octombrie 2025 09:30
Ploile violente care s-au abătut asupra regiunii Odesa, din sudul Ucrainei, au cauzat cel puțin nouă decese, inclusiv al unui copil, au anunțat miercuri serviciile de urgență din această țară, informează AFP, citată de AGERPRES și MOLDPRES.'Toată noaptea trec...
• • •
Acum 10 minute
09:40
Guvernul alocă 116 milioane de lei autorităților publice centrale și locale pentru acoperirea cheltuielilor pentru resurse energetice # Moldpres
Guvernul a decis alocarea a 116 milioane de lei autorităților publice centrale și locale pentru acoperirea cheltuielilor pentru resurse energetice, transmite MOLDPRES.Din suma totală, către autoritățile publice centrale au fost repartizate 32,4 milioane de lei. Alte 83...
09:40
Mesajul IGSU în contextul situației de la centrala nucleară din Zaporojie: Nivelul radiațiilor din Republica Moldova este normal # Moldpres
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) anunță că, la acest moment, nu există niciun risc de contaminare radioactivă pe teritoriul Republicii Moldova, comunică MOLDPRES.Potrivit instituției, Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA), s...
Acum 30 minute
09:30
Liderii celor 27 de țări ale Uniunii Europene se reunesc miercuri la Copenhaga la Summitul Comunității Politice Europene pentru a consolida apărarea continentului în fața amenințării ruse, în contextul în care drone misterioase apărute pe cerul Danemarc...
09:30
Ploile violente care s-au abătut asupra regiunii Odesa, din sudul Ucrainei, au cauzat cel puțin nouă decese, inclusiv al unui copil, au anunțat miercuri serviciile de urgență din această țară, informează AFP, citată de AGERPRES și MOLDPRES.'Toată noaptea trec...
09:20
Grădinițele vor fi finanțate în baza unei noi formule. Metodologia a fost aprobată de Guvern # Moldpres
Grădinițele din Republica Moldova vor fi finanțate în baza unei noi formule. Metodologia aprobată de Guvern se distinge fundamental de mecanismul aplicat în cazul instituțiilor școlare, întrucât nu presupune redistribuirea bugetelor actuale și nu se...
Acum o oră
09:10
Membrii Cabinetului de miniștri s-au reunit miercuri, 1 octombrie, în prima ședință de după alegerile parlamentare din 28 septembrie. Prim-ministrul Dorin Recean a transmis cetățenilor un mesaj de mulțumire subliniind participarea activă a acestora la alegeri, comu...
09:10
Autoritățile elaborează mecanisme pentru acordarea compensațiilor la sezonul rece. Declarația a fost făcută de ministrului Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu, înaintea ședinței Guvernului, comunică MOLDPRES.„Lucrăm la acest subiect și, cu si...
Acum 2 ore
08:40
Guvernul a aprobat astăzi decizia de eliberare a lui Artur Mija din funcția de secretar general al Executivului. Până la numirea unui nou secretar general, atribuțiile acestuia vor fi asigurate de Ana Calinici, informează MOLDPRES.Propunerea a fost prezentată de p...
08:40
Președinta Maia Sandu oferă detalii despre planul de reintegrare a Transnistriei: „Le putem oferi o viață mai bună. Armata rusă trebuie să plece” # Moldpres
Chișinău, 1 octombrie /MOLDPRES/ – Procesul de reintegrare a Republicii Moldova presupune în mod prioritar retragerea trupelor rusești de pe teritoriul țării, dar și costuri economice considerabile, pentru a asigura integrarea regiunii transnistrene în toa...
08:10
„Integrarea europeană va consolida economia și va atrage investiții în Moldova”, susține Maia Sandu # Moldpres
Problemele demografice și productivitatea scăzută împiedică creșterea economică, iar războiul din Ucraina accentuează dificultățile. Afirmațiile au fost făcute de șefa statului Maia Sandu. Aceasta a accentuat că integrarea europeană este văzută ca soluția ...
08:10
Luna octombrie începe cu deprecierea dolarului și cu o cotație neschimbată a monedei unice europene, transmite MOLDPRES. Astfel, dolarul costă astăzi 16 lei și 68 de bani, după o scădere de cinci bani.Pentru moneda unică europeană, Banca Națion...
07:50
70 de pompieri și 18 autospeciale au intervenit aseară la un incendiu de proporții care a mistuit un depozit de materiale de construcție bituminoase, amplasat pe șoseaua Muncești, din municipiul Chișinău, comunică MOLDPRES.Potrivit IGSU, apelul la Serviciul 112...
Acum 12 ore
23:40
Comisia pentru Integrare Europeană va fi instituită în noul Parlament. Igor Grosu: „Trebuie să muncim repede pentru a deschide negocierile cu UE” # Moldpres
Noul Parlament ales pe 28 septembrie va include o Comisie pentru Integrare Europeană, a anunțat Igor Grosu, liderul PAS, care a câștigat scrutinul. Aceasta va fi a 12-a comisie a Legislativului, iar integrarea europeană rămâne prioritatea principală, responsabil...
23:40
Artur Mija, Secretar General al Guvernului și Secretar General al Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), a anunțat miercuri pe rețelele sociale că demisionează din funcțiile deținute, după aproape un deceniu de implicare activă în politică, transmite MOLDPRES...
23:20
„Miniștrii care și-au făcut treaba bine își vor păstra portofoliile”. Igor Grosu răspunde la întrebarea cine va conduce noul Guvern # Moldpres
Chișinău, 30 septembrie 2025 // Miniștrii care au muncit și și-au făcut bine treaba ar putea fi parte a noului Guvern constituit după alegerile parlamentare din 28 septembrie. Declarația aparține liderului Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Igor Grosu, aflat la ...
22:30
Centrala nucleară din Zaporojie funcționează în condiții extreme, cu generatoare diesel, după ce atacurile rusești au deconectat-o de la rețeaua electrică. Situația pune în pericol nu doar Ucraina, ci întreaga lume, avertizează președintele Ucrainei, ...
22:10
Pe 1 octombrie, cerul va fi predominant noros. Noaptea, temporar, se vor înregistra ploi pe arii extinse, iar pe parcursul zilei, izolat, vor cădea ploi slabe, transmite MOLDPRES.Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla slab până la ...
22:10
Președintele României, Nicușor Dan: „Un rezultat favorabil forțelor pro-ruse ar fi blocat integrarea europeană a Republicii Moldova și ar fi generat noi tensiuni în Transnistria” # Moldpres
Victoria forțelor pro-europene la alegerile din Republica Moldova este decisivă pentru viitorul țării și pentru securitatea regională. Președintele României, Nicușor Dan, a declarat într-un interviu pentru Euronews că un rezultat favorabil forțelor pro-ruse ...
21:20
Președinta Maia Sandu explică de ce Moscova a vrut să preia controlul puterii de la Chișinău: „Moldova era doar un podișor de pe care să poată face rău Uniunii Europene” # Moldpres
Chișinău, 30 sept. /MOLDPRES/. Prin votul exprimat la alegerile parlamentare din 28 septembrie, cetățenii Republicii Moldova au demonstrat că pot rezista presiunilor Federației Ruse și își pot continua calea de dezvoltare conform propriei voințe. Declarația a fost...
20:50
Liderii statelor UE se vor întruni miercuri la Copenhaga în cadrul unui Consiliu European informal # Moldpres
Liderii statelor Uniunii Europene se vor întruni, miercuri, la Copenhaga în cadrul unui Consiliu European informal, pentru a discuta despre modul în care se poate consolida apărarea comună a Europei și sprijinul pentru Ucraina, indică un comunicat difuzat pe...
20:50
Locuitorii din Soroca vor plăti mai mult pentru apă, după ce ANRE a aprobat majorarea tarifului pentru consumatorii casnici de la 19,56 lei la 26,26 lei pentru un metru cub. Autoritatea explică scumpirea prin creșterea costurilor operaționale, în special a energiei el...
Acum 24 ore
20:20
Mesajul Maiei Sandu către judecători: „Cei care se tem de dosare nu au ce căuta în sistem” # Moldpres
Reforma justiției rămâne cea mai importantă prioritate pentru Republica Moldova, iar procesul de curățare a sistemului trebuie continuat până la capăt. Declarațiile au fost făcute de președinta Maia Sandu, în cadrul emisiunii „În context&rd...
20:20
Un nou Guvern ar putea fi învestit în câteva săptămâni. Maia Sandu: „Vom avea multe reforme de făcut” # Moldpres
Chișinău, 30 sept. /MOLDPRES/. Un nou Guvern, rezultat în urma alegerilor parlamentare din 28 septembrie, ar putea fi învestit peste câteva săptămâni. Declarația a fost făcută de președinta Maia Sandu în cadrul emisiunii „În conte...
18:10
15 elevi și studenți din țară au primit Bursa Prezidențială, acordată de Președinta Maia Sandu # Moldpres
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat decretul prin care 15 elevi și studenți cu rezultate deosebite vor beneficia, în anul de studii 2025–2026, de Bursa Președintelui Republicii Moldova.Distincția este oferită tinerilor care au demonstrat perf...
17:20
Cehia limitează intrarea pe teritoriul său a cetățenilor ruși cu pașapoarte diplomatice și vize de afaceri # Moldpres
Guvernul ceh a declarat marți că dorește să dea un exemplu și să devină prima țară din Uniunea Europeană care limitează, cu efect imediat, intrarea pe teritoriul său a cetățenilor ruși cu pașapoarte diplomatice sau vize de afaceri, invocând îngrijorăr...
17:10
Expoziția „Pavel Goma: Memoria unui exil. 90 de ani de la naștere”, la Biblioteca Națională # Moldpres
Biblioteca Națională organizează o expoziție dedicată celor 90 de ani de la nașterea scriitorului Paul Goma - un omagiu adus acestui prozator și disident anticomunist, originar din Basarabia. Expoziția va putea fi vizitată în perioada1 octombrie – 1 noie...
17:00
În luna octombrie, în capitală vor fi organizate mai multe târguri și iarmaroace cu produse autohtone # Moldpres
Târgul tematic dedicat Zilei Vinului și Târgul meșterilor populari vor fi organizate, în perioada 4-5 octombrie, în Piața Marii Adunări Naționale din capitală, informează MOLDPRES.De asemenea, în luna octombrie, târgurile micilor ant...
16:50
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat marți trimiterea unei echipe militare în Danemarca pentru a împărtăși experiența de luptă contra dronelor ruse în cadrul unor exerciții comune, după înmulțirea incidentelor ce implică drone &i...
16:30
15:50
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis astăzi o avertizare meteorologică cu Cod Galben de înghețuri, valabilă pentru perioada 2–3 octombrie, transmite MOLDPRES.Potrivit prognozelor, în orele nocturne și ale dimineții, pe arii extinse se vor &...
15:40
Mai multe școli din Republica Moldova au primit cărți pentru susținerea performanței elevilor # Moldpres
Un număr de 27 de instituții de învățământ general din Republica Moldova au fost dotate cu un lot de peste 5000 de exemplare de carte în limba română, oferite prin proiectul „Dotarea bibliotecilor din Republica Moldova, ediția a II-a”. A...
15:20
Fostul deputat democrat Vladimir Andronachi va sta încă 30 de zile în arest preventiv. Astăzi magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, au admis demersul procurorilor privind prelungirea cu încă 30 de zile a arestului preventiv în privința...
15:10
The 7th edition of the Global Healthcare Travel Forum has been held in Chisinau. During the five discussion panels, professionals from tourism, health, and new technologies sectors discussed the challenges of global healthcare travel, including the advantages brought by new techn...
15:00
VIDEO // IGP oferă detalii despre reținerea liderului unui partid extraparlamentar: „Ar fi administrat resurse financiare provenite din Rusia pe teritoriul R. Moldova” # Moldpres
Un bărbat de 40 de ani a fost reținut pentru spălare de bani, conversie de criptomonede și finanțare ilegală a activităților politice. În perioada 2021–2025, acesta ar fi efectuat conversii de peste 150 000 de dolari și ar fi administrat resurse financiare pr...
14:50
Deversările din lacul Dnestrovsk ridică nivelul apei în Nistru pe sectorul Unguri-Camenca, fără risc de revărsare # Moldpres
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis o avertizare hidrologică pentru râul Nistru, valabilă în perioada 30 septembrie – 4 octombrie 2025, transmite MOLDPRES.Potrivit hidrologilor, din cauza măriri deversării apei din lacul de acumulare Dnestro...
14:50
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a anunțat că a examinat și a acceptat cererea de demisie depusă de judecătoarea Viorica Puica de la Curtea Supremă de Justiție /CSJ/, comunică MOLDPRES.Potrivit membrilor CSM, magistrata era detașată pentru exercitarea manda...
14:40
Republica Moldova a găzduit Forumul Global de Turism Medical. Ce țară va prelua președinția Forumului # Moldpres
La Chișinău s-a desfășurat cea de-a 7-a ediție a Forumului Global de Turism Medical. În cadrul celor cinci paneluri de discuție, profesioniști din domeniul turismului, sănătății și noilor tehnologii au discutat despre provocările turismul medical global, inclus...
14:30
Forța de muncă la nivel de țară a constituit, în trimestrul I al anului curent, 783,8 mii de persoane, iar în trimestrul II – 824,7 mii de persoane. Datele denotă o creștere cu 40,9 mii de cetățeni sau cu 5,2% față de trimestrul precedent. Informațiil...
14:20
Majestatea Sa Margareta Custodele Coroanei, va găzdui, miercuri, 1 octombrie, la Palatul Elisabeta din București, o seară dedicată Republicii Moldova. Alături de Majestatea Sa se vor afla Alteța Sa Regală Principele Radu și Alteța Sa Regală Principesa Sofia, informează...
13:40
Lider al unei formațiuni politice extraparlamentare, reținut într-un dosar de finanțare ilegală # Moldpres
Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) anunță reținerea, în această dimineață, a liderului unei formațiuni politice extraparlamentare. Informația a fost confirmată pentru MOLDPRES de comunicatorul instituției, Emil Ga...
13:30
Trafic sistat în centrul capitalei în contextul desfășurării sărbătorii Ziua Națională a Vinului # Moldpres
Traficul rutier din centrul capitalei va fi suspendat în perioada 3 octombrie, ora 16:00 - 6 octombrie, ora 06:00, în contextul desfășurării sărbătorii Ziua Națională a Vinului, informează MOLDPRES.Potrivit primăriei capitalei, circulația rutieră va fi ...
13:00
Numărul șomerilor înregistrează o scădere de 13,5%. Directorul BNS, Oleg Cara: „Indicii de șomaj au fost mai mari în mediul urban” # Moldpres
Rata șomajului la nivel de țară a înregistrat valoarea de 4,8% în trimestrul I și de 4,0% în trimestrul II al anului curent. În această perioadă, indicii de șomaj au fost mai mari în mediul urban – 4,9% și 4,1%, în comparație cu ...
12:50
Pepinierele pomicole din R. Moldova vor fi modernizate cu un nou lot de utilaje performante # Moldpres
Institutul Național de Cercetări Aplicative în Agricultură și Medicină Veterinară (IP-INCAMV) a recepționat astăzi un nou lot de utilaje agricole, menit să sprijine modernizarea pepinierelor pomicole din Republica Moldova. Livrarea face parte din cadrul proiectului...
12:50
Ziua Națională a Vinului 2025, organizată pe 4-5 octombrie, cu peste 100 de vinificatori și experiențe unice din R. Moldova # Moldpres
Ziua Națională a Vinului 2025 se va desfășura în perioada 4–5 octombrie, în Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău. Evenimentul este organizat de Oficiul Național al Viei și Vinului (ONVV), cu sprijinul Ministerului Agriculturii și Industriei Ali...
12:40
Rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie urmează să fie validate, iar procedurile legale prevăd mai mulți pași până la formarea oficială a noului Parlament și a Guvernului, comunică MOLDPRES.Potrivit legislației, Comisia Electorală Centrală are ...
12:20
Președinta Grupului de lucru al Convenției de la Aarhus privind accesul la informații, Iordanca-Rodica Iordanov, a reprezentat, în perioada 29–30 septembrie, Asociaţia EcoContact la Conferința globală dedicată Zilei internaționale a accesului universal la info...
12:00
Irina Rîngaci a câștigat medalia de aur la campionatul mondial Beach Wrestling World Series, transmite MOLDPRES.Competiția s-a desfășurat în perioada 27-28 septembrie, la Katerini, Grecia.Sportiva noastră a obținut performanța în etapa ...
11:30
11:30
PIB-ul Republicii Moldova a crescut în trimestrul II 2025, motoarele creșterii fiind domeniile de construcții, energetică, IT şi comerț # Moldpres
Economia Republicii Moldova a înregistrat o creștere modestă, dar semnificativă, în trimestrul II 2025. Potrivit Biroului Național de Statistică (BNS), Produsul Intern Brut (PIB) s-a majorat cu 1,1% în termeni reali comparativ cu aceeași perioadă a anului...
11:10
Expoziție comemorativă: „Paul Goma – 90 de ani de la naștere”, la Muzeul Național al Literaturii Române # Moldpres
O expoziție comemorativă dedicată împlinirii a 90 de ani de la nașterea scriitorului și disidentului român Paul Goma va fi deschisă joi, 2 octombrie, la Muzeul Național al Literaturii Române din Chișinău. Considerat una dintre cele mai curajoase vo...
