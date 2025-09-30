„Miniștrii care și-au făcut treaba bine își vor păstra portofoliile”. Igor Grosu răspunde la întrebarea cine va conduce noul Guvern
Moldpres, 30 septembrie 2025 23:20
Chișinău, 30 septembrie 2025 // Miniștrii care au muncit și și-au făcut bine treaba ar putea fi parte a noului Guvern constituit după alegerile parlamentare din 28 septembrie. Declarația aparține liderului Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Igor Grosu, aflat la ...
Alte ştiri de Moldpres
Acum o oră
23:40
Comisia pentru Integrare Europeană va fi instituită în noul Parlament. Igor Grosu: „Trebuie să muncim repede pentru a deschide negocierile cu UE” # Moldpres
Noul Parlament ales pe 28 septembrie va include o Comisie pentru Integrare Europeană, a anunțat Igor Grosu, liderul PAS, care a câștigat scrutinul. Aceasta va fi a 12-a comisie a Legislativului, iar integrarea europeană rămâne prioritatea principală, responsabil...
23:40
Artur Mija, Secretar General al Guvernului și Secretar General al Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), a anunțat miercuri pe rețelele sociale că demisionează din funcțiile deținute, după aproape un deceniu de implicare activă în politică, transmite MOLDPRES...
Acum 2 ore
23:20
22:30
Centrala nucleară din Zaporojie funcționează în condiții extreme, cu generatoare diesel, după ce atacurile rusești au deconectat-o de la rețeaua electrică. Situația pune în pericol nu doar Ucraina, ci întreaga lume, avertizează președintele Ucrainei, ...
Acum 4 ore
22:10
Pe 1 octombrie, cerul va fi predominant noros. Noaptea, temporar, se vor înregistra ploi pe arii extinse, iar pe parcursul zilei, izolat, vor cădea ploi slabe, transmite MOLDPRES.Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla slab până la ...
22:10
Președintele României, Nicușor Dan: „Un rezultat favorabil forțelor pro-ruse ar fi blocat integrarea europeană a Republicii Moldova și ar fi generat noi tensiuni în Transnistria” # Moldpres
Victoria forțelor pro-europene la alegerile din Republica Moldova este decisivă pentru viitorul țării și pentru securitatea regională. Președintele României, Nicușor Dan, a declarat într-un interviu pentru Euronews că un rezultat favorabil forțelor pro-ruse ...
21:20
Președinta Maia Sandu explică de ce Moscova a vrut să preia controlul puterii de la Chișinău: „Moldova era doar un podișor de pe care să poată face rău Uniunii Europene” # Moldpres
Chișinău, 30 sept. /MOLDPRES/. Prin votul exprimat la alegerile parlamentare din 28 septembrie, cetățenii Republicii Moldova au demonstrat că pot rezista presiunilor Federației Ruse și își pot continua calea de dezvoltare conform propriei voințe. Declarația a fost...
20:50
Liderii statelor UE se vor întruni miercuri la Copenhaga în cadrul unui Consiliu European informal # Moldpres
Liderii statelor Uniunii Europene se vor întruni, miercuri, la Copenhaga în cadrul unui Consiliu European informal, pentru a discuta despre modul în care se poate consolida apărarea comună a Europei și sprijinul pentru Ucraina, indică un comunicat difuzat pe...
20:50
Locuitorii din Soroca vor plăti mai mult pentru apă, după ce ANRE a aprobat majorarea tarifului pentru consumatorii casnici de la 19,56 lei la 26,26 lei pentru un metru cub. Autoritatea explică scumpirea prin creșterea costurilor operaționale, în special a energiei el...
Acum 6 ore
20:20
Mesajul Maiei Sandu către judecători: „Cei care se tem de dosare nu au ce căuta în sistem” # Moldpres
Reforma justiției rămâne cea mai importantă prioritate pentru Republica Moldova, iar procesul de curățare a sistemului trebuie continuat până la capăt. Declarațiile au fost făcute de președinta Maia Sandu, în cadrul emisiunii „În context&rd...
20:20
Un nou Guvern ar putea fi învestit în câteva săptămâni. Maia Sandu: „Vom avea multe reforme de făcut” # Moldpres
Chișinău, 30 sept. /MOLDPRES/. Un nou Guvern, rezultat în urma alegerilor parlamentare din 28 septembrie, ar putea fi învestit peste câteva săptămâni. Declarația a fost făcută de președinta Maia Sandu în cadrul emisiunii „În conte...
Acum 8 ore
18:10
15 elevi și studenți din țară au primit Bursa Prezidențială, acordată de Președinta Maia Sandu # Moldpres
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat decretul prin care 15 elevi și studenți cu rezultate deosebite vor beneficia, în anul de studii 2025–2026, de Bursa Președintelui Republicii Moldova.Distincția este oferită tinerilor care au demonstrat perf...
17:20
Cehia limitează intrarea pe teritoriul său a cetățenilor ruși cu pașapoarte diplomatice și vize de afaceri # Moldpres
Guvernul ceh a declarat marți că dorește să dea un exemplu și să devină prima țară din Uniunea Europeană care limitează, cu efect imediat, intrarea pe teritoriul său a cetățenilor ruși cu pașapoarte diplomatice sau vize de afaceri, invocând îngrijorăr...
17:10
Expoziția „Pavel Goma: Memoria unui exil. 90 de ani de la naștere”, la Biblioteca Națională # Moldpres
Biblioteca Națională organizează o expoziție dedicată celor 90 de ani de la nașterea scriitorului Paul Goma - un omagiu adus acestui prozator și disident anticomunist, originar din Basarabia. Expoziția va putea fi vizitată în perioada1 octombrie – 1 noie...
17:00
În luna octombrie, în capitală vor fi organizate mai multe târguri și iarmaroace cu produse autohtone # Moldpres
Târgul tematic dedicat Zilei Vinului și Târgul meșterilor populari vor fi organizate, în perioada 4-5 octombrie, în Piața Marii Adunări Naționale din capitală, informează MOLDPRES.De asemenea, în luna octombrie, târgurile micilor ant...
16:50
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat marți trimiterea unei echipe militare în Danemarca pentru a împărtăși experiența de luptă contra dronelor ruse în cadrul unor exerciții comune, după înmulțirea incidentelor ce implică drone &i...
16:30
Acum 12 ore
15:50
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis astăzi o avertizare meteorologică cu Cod Galben de înghețuri, valabilă pentru perioada 2–3 octombrie, transmite MOLDPRES.Potrivit prognozelor, în orele nocturne și ale dimineții, pe arii extinse se vor &...
15:40
Mai multe școli din Republica Moldova au primit cărți pentru susținerea performanței elevilor # Moldpres
Un număr de 27 de instituții de învățământ general din Republica Moldova au fost dotate cu un lot de peste 5000 de exemplare de carte în limba română, oferite prin proiectul „Dotarea bibliotecilor din Republica Moldova, ediția a II-a”. A...
15:20
Fostul deputat democrat Vladimir Andronachi va sta încă 30 de zile în arest preventiv. Astăzi magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, au admis demersul procurorilor privind prelungirea cu încă 30 de zile a arestului preventiv în privința...
15:10
The 7th edition of the Global Healthcare Travel Forum has been held in Chisinau. During the five discussion panels, professionals from tourism, health, and new technologies sectors discussed the challenges of global healthcare travel, including the advantages brought by new techn...
15:00
VIDEO // IGP oferă detalii despre reținerea liderului unui partid extraparlamentar: „Ar fi administrat resurse financiare provenite din Rusia pe teritoriul R. Moldova” # Moldpres
Un bărbat de 40 de ani a fost reținut pentru spălare de bani, conversie de criptomonede și finanțare ilegală a activităților politice. În perioada 2021–2025, acesta ar fi efectuat conversii de peste 150 000 de dolari și ar fi administrat resurse financiare pr...
14:50
Deversările din lacul Dnestrovsk ridică nivelul apei în Nistru pe sectorul Unguri-Camenca, fără risc de revărsare # Moldpres
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis o avertizare hidrologică pentru râul Nistru, valabilă în perioada 30 septembrie – 4 octombrie 2025, transmite MOLDPRES.Potrivit hidrologilor, din cauza măriri deversării apei din lacul de acumulare Dnestro...
14:50
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a anunțat că a examinat și a acceptat cererea de demisie depusă de judecătoarea Viorica Puica de la Curtea Supremă de Justiție /CSJ/, comunică MOLDPRES.Potrivit membrilor CSM, magistrata era detașată pentru exercitarea manda...
14:40
Republica Moldova a găzduit Forumul Global de Turism Medical. Ce țară va prelua președinția Forumului # Moldpres
La Chișinău s-a desfășurat cea de-a 7-a ediție a Forumului Global de Turism Medical. În cadrul celor cinci paneluri de discuție, profesioniști din domeniul turismului, sănătății și noilor tehnologii au discutat despre provocările turismul medical global, inclus...
14:30
Forța de muncă la nivel de țară a constituit, în trimestrul I al anului curent, 783,8 mii de persoane, iar în trimestrul II – 824,7 mii de persoane. Datele denotă o creștere cu 40,9 mii de cetățeni sau cu 5,2% față de trimestrul precedent. Informațiil...
14:20
Majestatea Sa Margareta Custodele Coroanei, va găzdui, miercuri, 1 octombrie, la Palatul Elisabeta din București, o seară dedicată Republicii Moldova. Alături de Majestatea Sa se vor afla Alteța Sa Regală Principele Radu și Alteța Sa Regală Principesa Sofia, informează...
13:40
Lider al unei formațiuni politice extraparlamentare, reținut într-un dosar de finanțare ilegală # Moldpres
Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) anunță reținerea, în această dimineață, a liderului unei formațiuni politice extraparlamentare. Informația a fost confirmată pentru MOLDPRES de comunicatorul instituției, Emil Ga...
13:30
Trafic sistat în centrul capitalei în contextul desfășurării sărbătorii Ziua Națională a Vinului # Moldpres
Traficul rutier din centrul capitalei va fi suspendat în perioada 3 octombrie, ora 16:00 - 6 octombrie, ora 06:00, în contextul desfășurării sărbătorii Ziua Națională a Vinului, informează MOLDPRES.Potrivit primăriei capitalei, circulația rutieră va fi ...
13:00
Numărul șomerilor înregistrează o scădere de 13,5%. Directorul BNS, Oleg Cara: „Indicii de șomaj au fost mai mari în mediul urban” # Moldpres
Rata șomajului la nivel de țară a înregistrat valoarea de 4,8% în trimestrul I și de 4,0% în trimestrul II al anului curent. În această perioadă, indicii de șomaj au fost mai mari în mediul urban – 4,9% și 4,1%, în comparație cu ...
12:50
Pepinierele pomicole din R. Moldova vor fi modernizate cu un nou lot de utilaje performante # Moldpres
Institutul Național de Cercetări Aplicative în Agricultură și Medicină Veterinară (IP-INCAMV) a recepționat astăzi un nou lot de utilaje agricole, menit să sprijine modernizarea pepinierelor pomicole din Republica Moldova. Livrarea face parte din cadrul proiectului...
12:50
Ziua Națională a Vinului 2025, organizată pe 4-5 octombrie, cu peste 100 de vinificatori și experiențe unice din R. Moldova # Moldpres
Ziua Națională a Vinului 2025 se va desfășura în perioada 4–5 octombrie, în Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău. Evenimentul este organizat de Oficiul Național al Viei și Vinului (ONVV), cu sprijinul Ministerului Agriculturii și Industriei Ali...
12:40
Rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie urmează să fie validate, iar procedurile legale prevăd mai mulți pași până la formarea oficială a noului Parlament și a Guvernului, comunică MOLDPRES.Potrivit legislației, Comisia Electorală Centrală are ...
12:20
Președinta Grupului de lucru al Convenției de la Aarhus privind accesul la informații, Iordanca-Rodica Iordanov, a reprezentat, în perioada 29–30 septembrie, Asociaţia EcoContact la Conferința globală dedicată Zilei internaționale a accesului universal la info...
12:00
Irina Rîngaci a câștigat medalia de aur la campionatul mondial Beach Wrestling World Series, transmite MOLDPRES.Competiția s-a desfășurat în perioada 27-28 septembrie, la Katerini, Grecia.Sportiva noastră a obținut performanța în etapa ...
11:30
11:30
PIB-ul Republicii Moldova a crescut în trimestrul II 2025, motoarele creșterii fiind domeniile de construcții, energetică, IT şi comerț # Moldpres
Economia Republicii Moldova a înregistrat o creștere modestă, dar semnificativă, în trimestrul II 2025. Potrivit Biroului Național de Statistică (BNS), Produsul Intern Brut (PIB) s-a majorat cu 1,1% în termeni reali comparativ cu aceeași perioadă a anului...
Acum 24 ore
11:10
Expoziție comemorativă: „Paul Goma – 90 de ani de la naștere”, la Muzeul Național al Literaturii Române # Moldpres
O expoziție comemorativă dedicată împlinirii a 90 de ani de la nașterea scriitorului și disidentului român Paul Goma va fi deschisă joi, 2 octombrie, la Muzeul Național al Literaturii Române din Chișinău. Considerat una dintre cele mai curajoase vo...
11:10
VIDEO // Protestul din fața Parlamentului. Peste 30 de persoane, majoritatea din regiunea transnistreană, conduse la poliție pentru documentare # Moldpres
Peste 30 de persoane, majoritatea din regiunea transnistreană, au fost conduse la inspectoratele de poliție Centru și Buiucani pentru documentare, în urma protestului organizat ieri în fața Parlamentului, comunică MOLDPRES.Potrivit Inspectoratului General al ...
11:10
Decizia ANRE: Consumatorii noncasnici mari vor procura gaze naturale doar la prețuri negociate, începând cu 1 aprilie # Moldpres
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat calendarul privind liberalizarea graduală a pieței gazelor naturale. Decizia stabilește trecerea etapizată a anumitor categorii de consumatori către furnizarea gazelor naturale la prețuri de...
11:00
Fermieri din sectorul zootehnic vor primi peste 73 milioane lei sub formă de subvenții în plăți directe # Moldpres
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) a desfășurat, în perioada 15 august – 26 septembrie 2025, apelul destinat fermierilor din sectorul zootehnic pentru acordarea plăților directe per kilogram de produs. Conform instituţiei, au fost rec...
11:00
Marina Tauber, judecată pentru finanțări ilegale și fals în acte, și-ar putea afla astăzi sentința # Moldpres
Fosta deputată Marina Tauber, apropiată fugarului Ilan Șor, își poate afla astăzi sentința. Magistrații Judecătoriei Chișinău se întrunesc la ora 16:00 pentru a examina dosarul, după ce au fost prezentate toate pledoariile. Procurorii au cerut o pedeapsă d...
10:50
10:20
O familie de patru persoane a fost ucisă într-un atac rus cu drone, în regiunea Sumî, în nordul Ucrainei, a anunțat marţi, serviciul situații de urgență al Ucrainei, citat de MOLDPRES.„În această seară (luni seara - n.r.), in...
10:10
Circa 450 de tineri au fost înmatriculați în anul I la studii de rezidențiat la USMF „Nicolae Testemițanu” # Moldpres
Cei 449 de tineri specialiști care au promovat concursul de admitere la studii postuniversitare de rezidențiat la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie (USMF) „Nicolae Testemițanu” au participat la tradiționala adunare generală, înainte de î...
10:00
Experți din Germania evaluează capacitățile ANSA pentru modernizarea siguranței alimentare # Moldpres
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) găzduiește, în perioada 29 septembrie – 2 octombrie 2025, două misiuni de experți desfășurate în cadrul parteneriatului instituțional și strategic cu Oficiul de Stat pentru Protecția Consumatoril...
10:00
Procurorii PCCOCS, în colaborare cu ofițerii SPIA ai MAI, au reținut în flagrant un bărbat care ar fi cerut 4.500 de euro (peste 85.000 lei) pentru a facilita obținerea permisului de conducere categoria „B” pentru soția unui cunoscut, comunică MOLDPR...
10:00
Kaja Kallas, mesaj în numele liderilor UE: „Bruxelles-ul este pregătit să colaboreze cu noul Parlament și viitorul Guvern pentru a avansa procesul de aderare a Republicii Moldova”” # Moldpres
Uniunea Europeană transmite un semnal puternic după alegerile parlamentare din 28 septembrie: viitorul Republicii Moldova este în UE, în pofida presiunilor și atacurilor hibride lansate de Rusia pentru a submina procesul democratic, transmite MOLDPRES.Înt...
09:50
Un bărbat de 47 de ani, originar din municipiul Chișinău, a fost condamnat la șase ani de închisoare într-un penitenciar de tip semiînchis pentru comiterea a cinci episoade de escrocherie, comunică MOLDPRES.Potrivit Procuraturii Generale, inculpatul pub...
09:30
R. Moldova investește peste 253 milioane de lei pentru a crește competitivitatea agricultorilor cu livezi și vii moderne # Moldpres
Republica Moldova accelerează procesul de modernizare a agriculturii, mizând pe tehnologii performante pentru a consolida competitivitatea și reziliența antreprenorilor din sectorul agroalimentar. Statutul de țară candidată la Uniunea Europeană, obținut la 23 iunie ...
