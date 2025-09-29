Partidul Acțiune și Solidaritate va deține majoritatea în noul Parlament arată rezultatele preliminare
Mold-Street, 29 septembrie 2025 06:00
Blocul Patriotic al Comuniștilor, Socialiștilor şi Viitorul Moldovei a acumulat circa 24,4% din voturi va fi reprezentat de 26 de deputați. Blocul Alt...
Acum 30 minute
06:00
Acum 24 ore
10:00
Construcţia unui terminal multimodal la Chişinău, considerată drept un proiect emblematic # Mold-Street
Studiul de fezabilitate pentru viitorul terminal este deja în desfășurare, cu sprijinul Facilității EPIC, finanțată de UE, și în cooperare...
08:10
La cealaltă extremă se află viziunea distopică conform căreia IA va provoca pierderi bruște și pe scară largă de locuri de muncă și perturbări economi...
06:50
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare a redus prognoza de creștere pentru 2025, dar a menținut-o pentru 2026. BERD a redus prognoza de cr...
Ieri
15:10
Un sanatoriu privatizat pe timpul guvernării comuniste, revine în proprietatea statului # Mold-Street
Revenirea are loc după ce Curtea de Apel Sud-Vest a Ucrainei, a admis în şedinţa din 24 septembrie 2025, parțial apelul APP și a fost recun...
11:30
Guvernul rus a prelungit interdicția privind exporturile de benzină până la sfârșitul anului 2025, încercând să păstreze toate...
08:50
Unul dintre cei mai mari creditori ai Moldovei, oferă pentru IMM acces la credite în condiţii favorabile # Mold-Street
Garanțiile sunt susținute de Fondul de garantare al EU4Business, finanțată din bugetul Uniunii Europene, iar grație lor, băncile partenere din Republi...
Mai mult de 2 zile în urmă
18:00
Potrivit Procuraturii Anticorupție instanța a dispus, în cazul unui inculpat care a deținut funcția de viceprimar al municipiului Chișinău, apli...
10:20
Potrivit Serviciului Vamal, aderarea la regimul de tranzit comun va însemna pentru operatorii economici simplificarea operațiunilor, or va fi ne...
09:50
Floarea Soarelui SA a lansat procesarea rapiței: un pas strategic pentru diversificarea industriei oleaginoase din Republica Moldova # Mold-Street
Procesarea a început la începutul lunii august, iar capacitatea tehnologică a fabricii din Bălţi atinge 1.000 tone pe zi. Astfel, Republic...
08:30
Planul de dezvoltare pentru următorii 10 ani, este unul ambițios (precum este şi actualul plan pentru anii 2018-2027, dar care este deja învechi...
25 septembrie 2025
22:50
Potrivit documentului revizuirea în scădere a prognozei creșterii economice a Moldovei se datorează „performanței slabe în agricultu...
14:50
Proiectul a fost analizat de Comisia pentru spații de testare inovativă în materie de reglementare în domeniul energiei și a fost recomand...
11:00
Plahotniuc a fost îmbarcat sub escortă pe zborul din Atena, fiind așezat pe ultimul rând al aeronavei, înconjurat de ofițeri mascați...
10:40
Forța de muncă calificată rămâne principalul factor de atractivitate a Moldovei pentru investitori # Mold-Street
În deschiderea evenimentului, Marin Ciobanu, președintele APIP și administratorul Zonei Economice Libere (ZEL) Bălți, a subliniat urgența adoptă...
07:10
Potrivit autorităţii, operațiunea de concentrare economică conduce la obținerea de către cumpărător (Maspex România SRL, parte a Maspex Group) a...
24 septembrie 2025
15:10
Cu un deficit bugetar de 50 miliarde euro, Rusia va majora TVA la 22%, precum și alte taxe, pentru finanţarea războiului din Ucraina # Mold-Street
Potrivit estimărilor Ministerului de Finanțe aceste majorări de taxe vor permite acumularea a unor venituri suplimentare la buget de circa un trilion...
14:20
Grădinița „Andrieș” din Ialoveni, câștigătoarea campaniei „Alege filtre în loc de plastic”, premiată de Moldindconbank și ULTRA # Mold-Street
Atmosfera a fost una de sărbătoare, emoție și recunoștință, cu participarea conducerii Moldindconbank, reprezentanților ULTRA, autorităților publice l...
10:50
Potrivit Guvernului, aplicarea scutirilor de taxa pe valoare adăugată, accize și taxe vamale va reduce costurile de realizare a proiectului cu circa 8...
07:40
Sistemul energetic nu este pregătit pentru liberalizarea pieţelor serviciilor de sistem și a energiei electrice de echilibrare # Mold-Street
Astfel ANRE anunţa că prin Hotărârea nr. 558/2025 din 22 septembrie, "a avizat ultimul pachet de proceduri operaționale aferente piețe...
23 septembrie 2025
16:20
Un agent secret plăteşte pentru gazele livrate regiunii transnistrene. Este deja al treilea la număr # Mold-Street
La costul actual de pe bursele externe, crearea unor astfel de stocuri ar necesita cheltuieli de 20-23 de milioane de euro (aproximativ 400-...
12:40
Investiții de peste 43 de miliarde de euro în UE. Philip Morris International a prezentat impactul economic în economia europeană # Mold-Street
Studiul arată că, în ultimii cinci ani, PMI a susținut crearea a 1 milion de locuri de muncă, a realizat investiții de 19.6 miliarde de euro &ic...
12:10
Firmele ce nu au inițiat construcția de centrale electrice, obligate să achite statului peste 103 milioane lei # Mold-Street
Potrivit ANRE decizia din 22 septembrie 2025, este conformă prevederilor Legii privind energia electrică și a cadrului normativ aferent garanțiil...
10:40
Prin această emisiune, în valoare de 4,5 milioane lei, primăria Costești apelează la piața de capital și alege un instrument modern și eficient...
08:30
Ministerul Dezvoltării Economice şi Digitalizării, autorul Iniţiativei face trimitere la multiplele solicitări din partea Asociației „Spera...
22 septembrie 2025
20:20
Încă un pas spre liberalizare: lansarea piețelor serviciilor de sistem și a energiei electrice de echilibrare # Mold-Street
"Decizia dată este ultima din seria de decizii ale ANRE, aprobate cu scopul creării cadrului de reglementare necesar pentru lansarea acestor pieț...
10:50
Cel mai mare retailer de materiale de construcţie din România face a treia tentativă de a intra pe piaţa Republicii Moldova # Mold-Street
Potrivit Economica, decizia de a pătrunde pe piața Republicii Moldova a fost luată de conducerea Dedeman în urma unei întâlniri cu p...
09:50
Conform analizei Republica Moldova este un exportator net de servicii, iar excedentul din comerțul extern cu servicii a crescut de la 1% din PIB &icir...
21 septembrie 2025
11:10
Transportatorii de mărfuri din Moldova vor continua să circule liber în UE până pe 31 martie 2027 # Mold-Street
Documentul semnat de secretarul de stat în domeniul transporturilor, Mircea Păscăluță, și de Kristian Schmidt, director pentru Transport Terestr...
10:50
Cu sediul central la New York, Geneva, Paris, Viena și Nairobi, ONU este un gigant care angajează peste 133.000 de persoane în 193 de țări, o ci...
07:10
Pe 30 iunie 2025, soldul datoriei de stat externe a fost de circa 78,7 miliarde de lei. Cine sunt cei mai mari creditori externi ai Republicii Moldova...
20 septembrie 2025
13:00
O viză de 100.000 de dolari: Trump vrea să limiteze sosirea străinilor în domeniul tehnologiei # Mold-Street
Howard Lutnick, secretarul american pentru comerț, a declarat că această măsură va împiedica companiile să „aducă oameni care să ne ia loc...
11:50
Potrivit ANRCETI fenomenul CLI Spoofing, a căpătat o amploare îngrijorătoare la nivel internațional și produce efecte directe asupra pieței de c...
08:40
Potrivit analizei e vorba de un mix de ţări, atât din Uniunea Europeană, acordurile EFTA, cât şi din alte locaţii. "Cehia, S...
07:40
UE va impune sancţiuni şi faţă de statele care ajută Rusia să eludeze sancţiunile occidentale sau să-şi vândă petrolul # Mold-Street
La două luni după cel de-al 18-lea “pachet”, Uniunea Europeană continuă să exercite presiuni asupra Rusiei. Vineri, 19 septembrie, Comisia...
19 septembrie 2025
20:10
Cine afectează cel mai mult exportul Moldovei: condiţiile climaterice sau politicile statului? # Mold-Street
Potrivit analizei tendința se menține și în acest an. Astfel în prima jumătate a anului 2025, exportul de bunuri a scăzut cu 10% față de p...
13:40
Lucrările la cea mai importantă structură de infrastructură de transport peste Prut sunt în grafic # Mold-Street
Irinel Ionel Scriosteanu, secretar de Stat la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii din România a vizitat şantierul împreună cu Mi...
10:20
Cum "băieţii deştepţi" din sectorul energetic puteau obţine aprobarea construcţiei de centrale electrice mari # Mold-Street
Potrivit Ministerului Energiei, care a propus introducerea acestei prevederi, în Regulamentul actual, aprobat prin hotărârea Guvernului nr...
08:30
Potrivit New York Times (NYT), China a devenit centrul industriei încălțămintei după deschiderea sa în anii 1980, datorită forței de muncă...
18 septembrie 2025
16:10
Dacă reprezentanţii oficialităţilor s-au referit mai mult la ceea ce fac instituţiile pentru a facilita accesul businessului la piaţa de capital, apoi...
12:40
”Alege filtre în loc de plastic” de la Moldindconbank, la final: 114 grădinițe, 3 câștigători și sute de copii implicați # Mold-Street
La această ediție au participat 114 grădinițe care au pregătit materiale creative – desene, colaje și videoclipuri – pe tema „De ce...
12:30
Instituția susține că, această decizie, adoptată în unanimitate, face parte dintr-o serie de măsuri de relaxare a politicii monetare, menite să...
11:10
Astfel Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) a aprobat emisiunea suplimentară de acțiuni ale SA „Basarabia-Nord”, în sum...
09:10
Potrivit AND suma valorificată pentru toate lucrările executate în prima jumătate a anului 2025 este de peste 1 miliard de lei, ceea ce constitu...
08:50
În acest context Mold-Street.com a solicitat de la Energocom, Ministerul Energiei şi Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică i...
17 septembrie 2025
22:50
O „singură vară” de vreme severă a avut „efectul imediat” de a reduce producția europeană cu 0,26% față de 2024, conform unui...
18:40
"Potrivit notificării recepționate astăzi prin canalele Interpol, în urma deciziei Ministerului Justiției al Republicii Elene din data de 1...
14:00
Unul din motivele tergiversărilor sunt problemele legale cu care s-ar confrunta APM în relaţia cu acţionarii minoritari Administația Portur...
11:50
Securitate energetică: Americanii vor finanţa construcţia unei linii electrice strategice din Moldova # Mold-Street
Linia electrică va avea o lungime de 190 km, iar investiţia SUA se ridică la 130 milioane de dolari, respectiv noua conexiune va elimina șantajul...
09:20
Potrivit Agenţiei de Investiţii proiectul investițional de circa 20 milioane euro ar urma să fie realizat de Zener Group (Republica Moldova) &ici...
