Rusia revendică cucerirea a trei localităţi în Ucraina. Moscova anunţă că a cucerit 0,8% din suprafaţa Ucrainei în 2025
ProTV.md, 27 septembrie 2025 16:00
Rusia revendică cucerirea a trei localităţi în Ucraina. Moscova anunţă că a cucerit 0,8% din suprafaţa Ucrainei în 2025
Acum 5 minute
16:50
Rolul Parlamentului în țara noastră. Află totul despre instituția care ia în mare parte deciziile în stat - VIDEO
Rolul Parlamentului în țara noastră. Află totul despre instituția care ia în mare parte deciziile în stat - VIDEO
16:50
În China se fac ultimele pregătiri pentru ca cel mai înalt pod din lume să fie dat în circulație. Câți metri are
În China se fac ultimele pregătiri pentru ca cel mai înalt pod din lume să fie dat în circulație. Câți metri are
Acum 15 minute
16:40
În ziua alegerilor, PRO TV te așteaptă cu ediții speciale de știri: Din oră în oră, vă vom oferi informații actuale despre cum decurge procesul de vot. Primele rezultate le vom afla la emisiunea În Profunzime - VIDEO
În ziua alegerilor, PRO TV te așteaptă cu ediții speciale de știri: Din oră în oră, vă vom oferi informații actuale despre cum decurge procesul de vot. Primele rezultate le vom afla la emisiunea În Profunzime - VIDEO
Acum o oră
16:00
Rusia revendică cucerirea a trei localităţi în Ucraina. Moscova anunţă că a cucerit 0,8% din suprafaţa Ucrainei în 2025 # ProTV.md
Rusia revendică cucerirea a trei localităţi în Ucraina. Moscova anunţă că a cucerit 0,8% din suprafaţa Ucrainei în 2025
Acum 2 ore
15:40
Vicepreședinte al Parlamentului European: „Alegerile din Republica Moldova sunt cruciale pentru viitorul său european." Cu ce îndemn a venit către moldoveni
Vicepreședinte al Parlamentului European: „Alegerile din Republica Moldova sunt cruciale pentru viitorul său european." Cu ce îndemn a venit către moldoveni
15:20
Un preot din Hîncești ar fi distribuit enoriașilor ziare cu mesaje denigratoare în adresa instituțiilor statului. Totul s-a întâmplat în timpul slujbei religioase - VIDEO
Un preot din Hîncești ar fi distribuit enoriașilor ziare cu mesaje denigratoare în adresa instituțiilor statului. Totul s-a întâmplat în timpul slujbei religioase - VIDEO
15:20
The Wall Street Journal: Trump i-a spus lui Zelenski că este deschis să-i permită să lovească Rusia cu rachete americane
The Wall Street Journal: Trump i-a spus lui Zelenski că este deschis să-i permită să lovească Rusia cu rachete americane
15:00
Versiunea lui Victor Ponta, după dialogul cu doi farsori ruși: „Credeam că este evident”
Acum 4 ore
14:20
Noi drone văzute peste noapte în Danemarca, de data aceasta lângă baze militare
14:00
Tragic. Tânăra din Cahul, dispărută după ce a plecat de la colegiu - găsită moartă într-o pădure. Detaliile poliției
Tragic. Tânăra din Cahul, dispărută după ce a plecat de la colegiu - găsită moartă într-o pădure. Detaliile poliției
13:50
Ce s-ar putea întâmpla mâine, în ziua alegerilor parlamentare. Scenariile luate în calcul de autorități
Ce s-ar putea întâmpla mâine, în ziua alegerilor parlamentare. Scenariile luate în calcul de autorități
13:50
Tragic. Tânăra din Cahul, dispărută după ce a plecat de la colegiu - găsită moartă. Detaliile poliției # ProTV.md
Tragic. Tânăra din Cahul, dispărută după ce a plecat de la colegiu - găsită moartă. Detaliile poliției
13:00
Președinția dezminte noi falsuri: „Toate poveștile despre pretinse înțelegeri de a trimite trupe sunt minciuni grosolane"
Președinția dezminte noi falsuri: „Toate poveștile despre pretinse înțelegeri de a trimite trupe sunt minciuni grosolane"
Acum 6 ore
12:10
Razie de amploare în Germania. Metoda prin care mai mulți români au păcălit sistemul de ajutor social
Razie de amploare în Germania. Metoda prin care mai mulți români au păcălit sistemul de ajutor social
12:00
Biserica Moscovei, activă și în Ziua Tăcerii. Consultanții politici de la Kremlin îndeamnă enoriașii și preoții la „acte patriotice" - NordNews
Biserica Moscovei, activă și în Ziua Tăcerii. Consultanții politici de la Kremlin îndeamnă enoriașii și preoții la „acte patriotice” - NordNews
11:50
Tânără din Cahul care a dispărut după ce a plecat de la colegiu încă nu a fost găsită. Poliția: Căutările continuă
Tânără din Cahul care a dispărut după ce a plecat de la colegiu încă nu a fost găsită. Poliția: Căutările continuă
11:40
În 30 de secții de votare din țară și din străinătate alegătorii vor semna în lista electorală folosind tableta digitală. Anunțul CEC
În 30 de secții de votare din țară și din străinătate alegătorii vor semna în lista electorală folosind tableta digitală. Anunțul CEC
11:20
Fostul prim-ministru al României, Victor Ponta - păcălit de doi comedianți ruși, care s-au dat drept Poroșenko. Ce le-a spus despre Maia Sandu și Vlad Plahotniuc
Fostul prim-ministru al României, Victor Ponta - păcălit de doi comedianți ruși, care s-au dat drept Poroșenko. Ce le-a spus despre Maia Sandu și Vlad Plahotniuc
11:10
Ponta a fost păcălit de doi comedianți ruși, care s-au dat drept Poroșenko. Ce le-a spus despre Maia Sandu și Vlad Plahotniuc # ProTV.md
Ponta a fost păcălit de doi comedianți ruși, care s-au dat drept Poroșenko. Ce le-a spus despre Maia Sandu și Vlad Plahotniuc
Acum 8 ore
10:20
Drone observate în nordul Germaniei, aproape de granița cu Danemarca. Autoritățile investighează posibile acte de spionaj
Drone observate în nordul Germaniei, aproape de granița cu Danemarca. Autoritățile investighează posibile acte de spionaj
10:10
Maia Sandu, la ZDF: „Viitorul Moldovei trebuie decis de moldoveni, nu de Moscova”
10:00
Secțiile de votare - pregătite pentru scrutinul de mâine: Șefii secțiilor au primit buletinele de vot, listele electorale, ștampilile și sigiliile - FOTO/VIDEO
Secțiile de votare - pregătite pentru scrutinul de mâine: Șefii secțiilor au primit buletinele de vot, listele electorale, ștampilile și sigiliile - FOTO/VIDEO
09:30
Adresele tuturor secțiilor de votare din străinătate. De ce acte au nevoie cetățenii din diasporă pentru a vota - FOTO
Adresele tuturor secțiilor de votare din străinătate. De ce acte au nevoie cetățenii din diasporă pentru a vota - FOTO
09:20
Actele în baza cărora vor putea vota cetățenii la alegerile parlamentare de duminică
09:00
Bloomberg: Rusia, principala adversară a Europei. Planurile lui Putin de a perturba alegerile din Moldova
Bloomberg: Rusia, principala adversară a Europei. Planurile lui Putin de a perturba alegerile din Moldova
09:00
„Ziua Tăcerii" înainte de alegerile parlamentare din Moldova: Cum vor fi pedepsiți cei care vor face agitație electorală
„Ziua Tăcerii” înainte de alegerile parlamentare din Moldova: Cum vor fi pedepsiți cei care vor face agitație electorală
Acum 12 ore
08:30
Legendara armă pe care Zelenski i-a cerut-o lui Trump pentru a-l forța pe Putin să facă pace
Legendara armă pe care Zelenski i-a cerut-o lui Trump pentru a-l forța pe Putin să facă pace
08:20
Un alt scenariu privind miza alegerilor. Analist militar: „Imediat ce Republica Moldova ar pica în mâna lor, rușii ar avea pretenții teritoriale asupra Moldovei din România"
Un alt scenariu privind miza alegerilor. Analist militar: „Imediat ce Republica Moldova ar pica în mâna lor, rușii ar avea pretenții teritoriale asupra Moldovei din România”
08:10
Început de weekend cu temperaturi minime de până la 3 de grade Celsius. Cum va fi vremea în toată țara. Prognoza meteo
Început de weekend cu temperaturi minime de până la 3 de grade Celsius. Cum va fi vremea în toată țara. Prognoza meteo
Acum 24 ore
23:40
O femeie de 76 de ani din Germania se poate lăuda cu titlul de cea mai în vârstă șoferiță de camion - VIDEO
O femeie de 76 de ani din Germania se poate lăuda cu titlul de cea mai în vârstă șoferiță de camion - VIDEO
23:30
Polonia îndeamnă cetățenii săi să părăsească „imediat” Belarusul - VIDEO
23:20
Furt ca în filme în statul american California. Cel puțin 25 de indivizi mascaţi au spart un magazin de bijuterii şi au furat marfă de un milion de dolari. - VIDEO
Furt ca în filme în statul american California. Cel puțin 25 de indivizi mascaţi au spart un magazin de bijuterii şi au furat marfă de un milion de dolari. - VIDEO
23:20
Moldoveanca Alexandra Moisei a devenit campioană mondială la lupte pe plajă în categoria de până la 17 ani - VIDEO
Moldoveanca Alexandra Moisei a devenit campioană mondială la lupte pe plajă în categoria de până la 17 ani - VIDEO
23:20
FC Barcelona rămâne pe urmele rivalilor de la Real Madrid, care sunt lideri în campionat - VIDEO
FC Barcelona rămâne pe urmele rivalilor de la Real Madrid, care sunt lideri în campionat - VIDEO
23:10
Panathinaikos a obținut singura victorie clară în cele nouă partide jucate aseară în Europa League - VIDEO
Panathinaikos a obținut singura victorie clară în cele nouă partide jucate aseară în Europa League - VIDEO
23:10
Semifinală surpriză la mondialul de volei masculin. Selecționatele Cehiei și Bulgariei au șocat pe toți după ce au ajuns în premieră în penultimul act - VIDEO
Semifinală surpriză la mondialul de volei masculin. Selecționatele Cehiei și Bulgariei au șocat pe toți după ce au ajuns în premieră în penultimul act - VIDEO
23:10
FIFA a prezentat mascotelele Campionatului Mondial de anul viitor. Fiecare dintre cele trei țări organizatoare: SUA, Canada și Mexic, va avea propriul personaj reprezentativ - VIDEO
FIFA a prezentat mascotelele Campionatului Mondial de anul viitor. Fiecare dintre cele trei țări organizatoare: SUA, Canada și Mexic, va avea propriul personaj reprezentativ - VIDEO
23:10
Debut cu dreptul în noua ediție a Ligii Europei pentru campioana României, FCSB - VIDEO
23:00
Restricții pentru deplasările diplomaţilor ruşi în interiorul UE, în noul pachet de sancțiuni contra Moscovei
Restricții pentru deplasările diplomaţilor ruşi în interiorul UE, în noul pachet de sancțiuni contra Moscovei
23:00
Premierul ungar Viktor Orbán se opune planului UE de a confisca active rusești în valoare de 140 de miliarde de euro și de a le împrumuta Ucrainei
Premierul ungar Viktor Orbán se opune planului UE de a confisca active rusești în valoare de 140 de miliarde de euro și de a le împrumuta Ucrainei
22:50
Te afli în altă localitate pe 28 septembrie? Cere certificat cu drept de vot. Cum îl poți obține - VIDEO
Te afli în altă localitate pe 28 septembrie? Cere certificat cu drept de vot. Cum îl poți obține - VIDEO
22:20
Comandă de sus, executare în teritoriu: Ilan Șor le-ar fi cerut apropiaților să mobilizeze voturi pentru Blocul Patriotic. Reacția lui Igor Dodon - VIDEO
Comandă de sus, executare în teritoriu: Ilan Șor le-ar fi cerut apropiaților să mobilizeze voturi pentru Blocul Patriotic. Reacția lui Igor Dodon - VIDEO
22:10
Vladimir Andronachi, avere nejustificată de peste 10 milioane de lei. Ce au depistat inspectorii de integritate - VIDEO
Vladimir Andronachi, avere nejustificată de peste 10 milioane de lei. Ce au depistat inspectorii de integritate - VIDEO
22:10
Rusia se implică agresiv în alegerile din Republica Moldova: Dezinformare, propagandă și riscul unor proteste violente după scrutin - VIDEO
Rusia se implică agresiv în alegerile din Republica Moldova: Dezinformare, propagandă și riscul unor proteste violente după scrutin - VIDEO
22:10
Promo-LEX trage un semnal de alarmă: Abuz de resurse administrative, discursuri de ură și implicarea bisericii, în campania pentru alegerile de duminică - VIDEO
Promo-LEX trage un semnal de alarmă: Abuz de resurse administrative, discursuri de ură și implicarea bisericii, în campania pentru alegerile de duminică - VIDEO
22:00
Promisiuni, atacuri, lozinci și apeluri la vot: Cu orele numărate până la ziua tăcerii, candidații își încheie campania cu apeluri emoționale, alianțe și acuzații - VIDEO
Promisiuni, atacuri, lozinci și apeluri la vot: Cu orele numărate până la ziua tăcerii, candidații își încheie campania cu apeluri emoționale, alianțe și acuzații - VIDEO
21:40
Ucraina lovește o rafinărie rusească cu drone: explozii și foc în spatele liniei frontului, Moscova neagă pagubele - VIDEO
Ucraina lovește o rafinărie rusească cu drone: explozii și foc în spatele liniei frontului, Moscova neagă pagubele - VIDEO
21:20
CEC a decis excluderea candidaților din partea partidului Inima Moldovei de pe lista Blocului Patriotic pentru alegerile parlamentare de duminică - VIDEO
CEC a decis excluderea candidaților din partea partidului Inima Moldovei de pe lista Blocului Patriotic pentru alegerile parlamentare de duminică - VIDEO
21:20
Ultima oră. Partidul „Moldova Mare", condus de Victoria Furtună, exclus din cursa electorală
Ultima oră. Partidul „Moldova Mare”, condus de Victoria Furtună, exclus din cursa electorală
20:10
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 26.09.2025
