Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Valeria Capra - 26.09.2025
ProTV.md, 26 septembrie 2025 17:10
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Valeria Capra - 26.09.2025
Acum 5 minute
17:30
Grup infracțional specializat în comercializarea drogurilor, destructurat de oamenii legii în nordul țării și la Chișinău. Două persoane au fost reținute - VIDEO # ProTV.md
17:30
Documente sensibile arată că Rusia pregătește trupe chineze pentru o posibilă invazie a Taiwanului # ProTV.md
17:30
Zelenski acuză Ungaria că a trimis drone de recunoaştere în spaţiul aerian al Ucrainei
Acum 10 minute
17:20
Victoriabank extinde accesul la finanțare pentru antreprenori printr-un acord de garantare cu Grupul BEI # ProTV.md
Acum 30 minute
17:10
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Valeria Capra - 26.09.2025
Acum o oră
16:50
Fum dens și flăcări puternice au cuprins o clădire părăsită din capitală. La fața locului au intervenit 5 echipe de pompieri. Imagini, surprinse de martori - VIDEO # ProTV.md
Acum 2 ore
16:30
Orban i-a spus lui Trump că renunțarea la petrolul rusesc ar aduce economia Ungariei „în genunchi” # ProTV.md
16:20
Alertă la granița de est a UE. Avioanele de luptă ale Ungariei au interceptat mai multe aeronave rusești # ProTV.md
16:20
Kremlinul lansează ideea repornirii gazoductului Nord Stream: „Linia rămasă poate fi pornită chiar acum” # ProTV.md
15:50
Mai multe persoane - bănuite de creșterea, păstrarea și întrebuințarea drogurilor pe teritoriul raioanelor Cahul și Cantemir. Ce au găsit polițiștii în urma perchezițiilor - VIDEO # ProTV.md
15:40
Nepal: 33 de protestatari uciși cu „gloanțe reale" în timpul demonstrațiilor anticorupție, într-o țară cu arme de foc rare # ProTV.md
Acum 4 ore
15:20
Victoria Furtună, coordonată de Moscova și Ilan Șor. Cum Rusia a finanțat activitățile partidului „Moldova Mare” # ProTV.md
15:10
Încă un aliat al fugarului Ilan Șor - condamnat la 4 ani de închisoare. Despre cine este vorba # ProTV.md
14:50
Neînțelegeri în AUR? Reprezentanții din România anunță că se retrag din cursa electorală, iar cei din Moldova spun că rămân - VIDEO # ProTV.md
14:30
Reacția partidului Inima Moldovei după ce a fost acos din cursa electorală: „Reprezintă ultimul act dintr-un spectacol politic” # ProTV.md
14:10
Ultima oră. CEC a decis excluderea candidaților din partea partidului Inima Moldovei de pe lista Blocului Patriotic pentru alegerile parlamentare de duminică # ProTV.md
13:40
„Fuga, că trage de ușă. Zvârle tot după stencă. În dos zvârle tot ce e în cemodan și telefonul”. CNA a publicat convorbirile telefonice din dosarul coruperii alegătorilor, în urma perchezițiilor de la Criuleni - AUDIO/VIDEO # ProTV.md
Acum 6 ore
13:30
Alianța pentru Unirea Românilor anunță că se retrage din cursa electorală din Republica Moldova. Ce motive invocă formațiunea - VIDEO # ProTV.md
13:20
Un bărbat - plasat în arest pentru 30 de zile, după ce a fost surprins în flagrant, în timp ce aștepta să preia un grup de cetățeni ucraineni pentru a-i ajută să treacă ilegal frontiera # ProTV.md
13:20
Tragedie la Strășeni. Un bărbat a murit, după ce a fost înjunghiat de fiul său vitreg. Făptașul, reținut # ProTV.md
13:10
ISW: Rusia ar putea planifica proteste violente după alegerile parlamentare din Moldova
13:10
ANRE a stabilit prețurile carburanților pentru weekend: Cât vor achita șoferii pentru benzină și motorină - FOTO # ProTV.md
13:00
9 persoane din rețeaua Șor, cercetate. Percheziții la Criuleni: coruperea alegătorilor, coordonată de lideri locali # ProTV.md
13:00
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 26.09.2025
12:50
Perchezițiile continuă la Criuleni. 9 persoane din rețeaua Șor, vizate într-o cauză privind coruperea alegătorilor. Ce au depistat procurorii # ProTV.md
12:50
Protest în fața CEC. Blocul Patriotic și-a adus susținătorii - VIDEO
12:50
Atac rusesc masiv la Herson: Aproape 20 de bombe aeriene au fost lansate asupra oraşului în decurs de o oră # ProTV.md
12:40
Ședința de la Judecătoria Buiucani, unde urma să se examineze solicitarea procurorilor privind judecarea separată a lui Plahotniuc în dosarul furtului miliardului, amânată # ProTV.md
12:30
Încă o ședința la care urma să se examineze solicitarea procurorilor privind judecarea separată a lui Plahotniuc în dosarul furtului miliardului - amânată # ProTV.md
12:30
Vladimir Andronachi, avere nejustificată de peste 10 milioane de lei. Ce au depistat inspectorii de integritate /DOC # ProTV.md
12:10
Rețeaua rusă greu de oprit. Peste o sută de site-uri care răspândesc știri false, blocate în Republica Moldova - Rise.md # ProTV.md
12:00
Putin și sărăcia îi despart pe moldoveni înaintea alegerilor de duminică. Analiza unei importante agenții de presă americane # ProTV.md
12:00
Alegeri parlamentare 2025. Uniunea Europeană acuză Rusia de un „amestec profund”, o „tactică clasică de manipulare” # ProTV.md
11:40
Reuters: „Război sfânt”. Cum a recrutat Rusia preoți ortodocși pentru a influența alegătorii din Moldova # ProTV.md
11:40
Codul GALBEN de înghețuri - prelungit de meteorologi. Câte grade se pot înregistra - FOTO # ProTV.md
Acum 8 ore
11:30
Plahotniuc a lipsit la prima ședință de judecată. Avocatul: „Ne-au fost aduse la cunoștință învinuirile și am solicitat un termen pentru ca clientul să ia cunoștință cu actele" - VIDEO # ProTV.md
11:10
Droguri de circa jumătate de milion de lei, ridicate la Orhei. Două persoane, reținute pentru 72 de ore - VIDEO # ProTV.md
10:50
Percheziții la Bălți. O persoană, plasată în arest pentru 30 de zile pentru corupere electorală. Ce spun procurorii # ProTV.md
10:40
Ucraina a atacat peste noapte rafinăria Afipsky din Rusia - VIDEO
10:40
Valul de alerte de drone continuă în Danemarca: Încă un aeroport a fost închis temporar joi noapte # ProTV.md
10:30
Creditul croit pentru tine, sprijinul financiar pe măsura planurilor tale
10:20
Apartament în Durlești de la Milanin — o investiție inteligentă
10:20
Alertă cu bomba la Judecătoria Buiucani, acolo unde urma să fie examinată solicitarea procurorilor privind separarea dosarului lu Plahotniuc de cauza penală „Frauda bancară” - VIDEO # ProTV.md
10:10
Un nou nivel de confort în Botanica: complex rezidențial premium pentru cei care aleg ce e mai bun # ProTV.md
10:10
O tânără din Cahul a dispărut. A plecat de la colegiu și nu s-a mai întors
10:00
Procurorul pe cazul lui Plahotniuc: „Instanța a stabilit că există posibilitatea de a examina această procedură în lipsa învinuitului" - VIDEO # ProTV.md
09:40
Polonia îndeamnă cetățenii săi să părăsească „imediat” Belarusul
Acum 12 ore
09:20
Avocatul lui Plahotniuc, primele declarații pentru presă: „Ne-au fost aduse la cunoștință învinuirile și am solicitat un termen pentru ca clientul să ia cunoștință cu actele" - VIDEO # ProTV.md
09:00
„Vreau să-l văd pe Putin judecat la Haga. El nu luptă doar pentru a lichida Ucraina”. Interviu cu laureata Nobel Oleksandra Matviiciuk, care dezvăluie crimele de război ale Rusiei în Ucraina # ProTV.md
08:50
E ultima zi de agitație electorală pentru alegerile parlamentare. Mâine, dar și în ziua alegerilor, agitația electorală este interzisă # ProTV.md
