/VIDEO/ „Câte 5.000 o primit”: Percheziții la Criuleni. Cum ar fi funcționat o rețea de cumpărare a voturilor pentru parlamentare

/VIDEO/ „Câte 5.000 o primit”: Percheziții la Criuleni. Cum ar fi funcționat o rețea de cumpărare a voturilor pentru parlamentare

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de TV8