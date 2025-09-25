Fostul președinte francez, Nicolas Sarkozy, a fost condamnat la 5 ani de închisoare - VIDEO
ProTV.md, 25 septembrie 2025 23:30
Fostul președinte francez, Nicolas Sarkozy, a fost condamnat la 5 ani de închisoare - VIDEO
Acum o oră
23:30
Argentinianul Julian Alvarez oprește criza formației Atletico Madrid - VIDEO
23:30
Fostul președinte francez, Nicolas Sarkozy, a fost condamnat la 5 ani de închisoare - VIDEO
23:30
Căpitanul formației Nice, Dante, a devenit cel mai vârstnic jucător din istoria competiției, evoluând în partida cu AS Roma - VIDEO
23:30
Petrocub Hîncești a ratat șansa de a urca în fruntea campionatului intern - VIDEO
Acum 2 ore
23:20
România are două tenismene calificate în runda secundă a Masters-ului din Beijing - VIDEO
23:20
Nottingham Forest a revenit în cupele europene, după aproape trei decenii și a încheiat la egalitate bătălia cu Real Betis - VIDEO
23:20
Eze debutează cu gol pentru Arsenal, iar favoritele defilează: City, Spurs și Newcastle avansează fără emoții în Cupa Ligii - VIDEO
23:20
Leo Messi a făcut din nou spectacol în liga nord-americană de fotbal, iar echipa sa a ajuns matematic în play-off - VIDEO
23:10
Aeroporturi din Danemarca, survolate din nou de drone necunoscute. Autoritățile au fost nevoite să închidă unul temporar - VIDEO
23:10
Cod GALBEN de înghețuri în toată țara. Câte grade se pot înregistra - VIDEO
23:10
Curtea de Apel a limitat activitatea partidului Inima Moldovei. Reacția Irinei Vlah - VIDEO
23:10
Avertisment direct: Un oficial al Moscovei spune că „va fi război” dacă NATO doboară un avion rusesc
23:00
A doua armată ca mărime din NATO face o mutare-surpriză: Unde și-a trimis o aeronavă AWACS, după incursiunile repetate ale Rusiei cu avioane și drone
23:00
Planul Germaniei pentru finanțarea Ucrainei, prin folosirea banilor Rusiei, prezentant de Merz. De ce echivalează, practic, cu o confiscare
22:50
Organizație criminală, corupere, escrocherie și milioane sustrase: Vladimir Plahotniuc a fost informat oficial despre acuzațiile penale din cele patru dosare - VIDEO
22:50
Cu o zi înainte de extrădare, Plahotniuc a îndemnat oamenii să voteze opoziția: Blocurile vizate se dezic de sprijinul fostului lider PD - VIDEO
22:30
Concursuri „din veceu”, donații în numerar și promisiuni trădate: Ultima dezbatere electorală dintre Nichiforciuc și Stamate s-a transformat într-o confruntare despre trecutul corupt și reformele eșuate – VIDEO
Acum 4 ore
22:00
Extrădarea lui Plahotniuc, cu trei zile înainte de alegeri, pune justiția sub reflector: Experții spun că soarta lui depinde de viitoarea guvernare - VIDEO
21:50
SONDAJ, cu trei zile înainte de alegeri: Cine ar intra în Parlament dacă scrutinul ar avea loc mâine - VIDEO
21:50
Rusia lansează atac cu rachete Iskander asupra unei baze de instruire ucrainene. Mai mulți soldați au fost răniți - vIDEO
21:40
Vladimir Plahotniuc, oligarhul care a condus din umbră Moldova timp de un deceniu: cum a transformat un partid într-un instrument de putere absolută - VIDEO
21:30
Sub escortă armată și huiduieli, Vlad Plahotniuc a fost adus la Penitenciarul nr. 13, unde își va petrece următoarele 30 de zile în celulă separată - VIDEO
21:10
Mascați, proteste și lozinci împotriva lui: Plahotniuc, extrădat din Grecia și adus în Moldova sub escortă, după 6 ani de fugă - VIDEO
Acum 6 ore
20:00
Dezbaterile electorale „Te votezi la PRO TV”. Invitați: Eugeniu Nichiforciuc, Olesea Stamate și Vadim Vacarciuc - VIDEO
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 25.09.2025
19:50
Ultima oră. Curtea de Apel a limitat activitatea partidului Inima Moldovei. Reacția Irinei Vlah
19:30
Cum vrea Slovacia să continue să cumpere petrol rusesc, în ciuda presiunilor puse de Trump. Fico: „Pur și simplu nu avem alte opțiuni”
18:30
UE spune că Rusia „se amestecă profund” în alegerile din Republica Moldova
18:30
„Ce bine ard”. Spionajul militar ucrainean revendică noi lovituri în Crimeea, inclusiv distrugerea a două aeronave militare Antonov An-26 - VIDEO
18:20
Organizație criminală, corupere, escrocherie și milioane sustrase: Vladimir Plahotniuc a fost informat oficial despre acuzațiile penale din cele patru dosare
18:20
Irina Vlah, vizată de noi sancțiuni internaționale: Estonia și Letonia îi interzic accesul pe teritoriul lor
Acum 8 ore
18:10
Personaj controversat care a intrat în politică în 2010. Totul despre Vlad Plahotniuc - funcții, dosare și cum a reușit să fugă din Moldova - VIDEO
18:10
Vladimir Plahotniuc, oficial informat despre acuzațiile penale: fraude de zeci de milioane, corupție și spălare de bani
18:00
LIVE. Dezbaterile electorale „Te votezi la PRO TV”. Invitați: Eugeniu Nichiforciuc, Olesea Stamate și Vadim Vacarciuc
17:20
Irina Vlah, interzisă în Polonia pentru cinci ani. MAE polonez: „Se implică în activități ce contravin stabilității din regiune”
17:20
„Am VOTAT” revine: CEC anunță stickere personalizate pentru alegători la alegerile din 28 septembrie
17:10
Copiii din 114 grădinițe au spus DA apei curate și NU plasticului, în cea de-a doua ediție a campaniei naționale susținută de Moldindconbank și ULTRA - VIDEO
17:00
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 25.09.2025
16:50
Moment istoric: Republica Moldova, invitată să adere la Convenția privind simplificarea formalităților în comerțul cu mărfuri
16:50
Trump l-a sunat pe Orban pentru a-l îndemna să oprească importurile de petrol din Rusia
16:40
Recean, după ce Plahotniuc a fost adus în Moldova după 6 ani de fugă: „Legea trebuie să fie întotdeauna în fruntea mesei”
16:30
Un senator rus recunoaște că Ucraina domină războiul cu drone, iar frontul se află într-un impas. „Avansăm cu costuri colosale”
16:20
„Până și infractorii care păreau invincibili ajung în fața justiției." Ce fotografie a publicat Maia Sandu după ce Vlad Plahotniuc a fost adus în Moldova - FOTO
16:20
Peste 1.000 de copii intoxicați din cauza meselor gratuite de la școală, în ultimele zile, într-o țară care a investit miliarde de dolari în programul său alimentar
Acum 12 ore
16:00
În ce condiții Vladimir Plahotniuc ar putea ajunge din nou în funcții de conducere? Declarațiile expertului Valeriu Pașa - VIDEO
16:00
Curtea de Apel Centru i-a redus pedeapsa fostului vicepreședinte al Parlamentului, Iurie Roșca. Câți ani va sta după gratii
16:00
Cod GALBEN de înghețuri în toată țara. Câte grade se pot înregistra - FOTO
15:20
În ce condiții Vladimir Plahotniuc ar putea ajunge din noi în funcții de conducere? Declarațiile expertului Valeriu Pașa - VIDEO
14:50
Ce se va întâmpla dacă după 30 de zile de arest în penitenciar, Plahotniuc va fi plasat în arest la domiciliu apoi eliberat? Răspunsul președintelui Maia Sandu
14:30
Președintele Maia Sandu, dezvăluiri despre extrădarea lui Vlad Plahotniuc: „Am avut semnale de la el și Dodon că dacă este adus în țară, o să mă pună pe mine la închisoare"
