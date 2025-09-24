Maria Bieșu, omagiată la 90 de ani prin conferință și lansarea unei noi cărți
Noi.md, 24 septembrie 2025 09:00
Pentru prima dată, Festivalul Internațional de Operă și Balet „Maria Bieșu” include în program o conferință științifică și culturală dedicată aniversării a 90-a de la nașterea marii primadone.Evenimentul a avut loc marți, 23 septembrie, la Academia de Științe a Moldovei, unde a fost lansată și o nouă carte semnată de muzicologul Aurelian Dănilă – „Maria Bieșu. Scrieri de altă dată, viața în ro
• • •
Alte ştiri de Noi.md
Acum 30 minute
09:00
Pentru prima dată, Festivalul Internațional de Operă și Balet „Maria Bieșu” include în program o conferință științifică și culturală dedicată aniversării a 90-a de la nașterea marii primadone.Evenimentul a avut loc marți, 23 septembrie, la Academia de Științe a Moldovei, unde a fost lansată și o nouă carte semnată de muzicologul Aurelian Dănilă – „Maria Bieșu. Scrieri de altă dată, viața în ro
09:00
Actrița italiană, Claudia Cardinale, un monument al cinematografiei anilor 1960, a încetat din viaţă marţi, lîngă Paris, acolo unde locuia, a anunţat impresarul ei.Actriţa s-a născut la 15 aprilie 1938, în zona La Goulette din Tunis, capitala Tunisiei. Părinţii săi au avut origini siciliene.S-a remarcat în 1957, cînd a cîştigat concursul de „Cea mai frumoasă fată” în Tunisia. Premiul a con
09:00
Pe șantierul de pe drumul Hîncești – Lăpușna – M1, lucrările de reabilitare continuă, iar progresul fizic de execuție a ajuns la circa 57%.Astfel, în această etapă a proiectului, șantierul înregistrează următoarele progrese: aproximativ 90% din structura rutieră veche a fost decapată; stratul de beton asfaltic a fost așternut; podețele au fost executate în proporție de 90%; trotuar
Acum o oră
08:30
Investiții de 8 miliarde de lei în dezvoltarea rețelelor electrice de transport, pînă în 2034 # Noi.md
Investițiile în dezvoltarea rețelelor electrice de transport vor însuma, în următorii zece ani, aproximativ 8 miliarde de lei, potrivit unui plan elaborat de întreprinderea de stat Moldelectrica și aprobat de Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), transmite IPN.Fondurile vor fi direcționate către modernizarea infrastructurii existente de tr
08:30
Škoda și DAAC Hermes inaugurează două showroomuri ultramoderne în Chișinău – unice în Europa # Noi.md
Piața auto din Republica Moldova atinge un nou nivel de performanță și design odată cu deschiderea a două showroomuri Škoda complet noi în Chișinău, construite conform celor mai recente standarde internaționale ale mărcii. Ambele locații îndeplinesc în premieră absolută pentru Europa toate cerințele noului stil corporativ Škoda, ceea ce le transformă în spații-model pentru viitoarele imple
08:30
La Institutul de Medicină Urgentă din Chișinău a fost inaugurat Centrul Național de Epileptologie, complet modernizat în urma unei reconstrucții capitale.Lucrările de construcție și renovare, care vizează o suprafață totală de aproximativ 400 de metri pătrați, au fost finanțate de Ministerului Sănătății și Institutul de Medicină Urgentă, cu o investiție totală de 39 de milioane de lei.Potr
Acum 2 ore
08:00
Ucraina are șanse reale să își recîștige întreg teritoriul, dacă beneficiază de sprijin militar și financiar din partea Uniunii Europene și NATO, a declarat președintele Statelor Unite, Donald J. Trump, pe rețeaua sa socială. Liderul de la Casa Albă a remarcat că războiul prelungit a slăbit Rusia, atît pe plan militar, cît și economic, iar actualul context ar putea fi favorabil Kievului.„C
08:00
Vă invităm zilnic să cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unică în felul său. Cele mai importante știri ale zilei:24 septembrie — a 267-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pînă la sfîrşitul anului au rămas 98 de zile.Sărbători religioase sau Ortodoxe: Sf. Cuv. Teodora din Alexandria. Sf. Cuv. EufrosinCe se sărbătorește în lume:
07:30
Vremea va fi preponderent senină, fără precipitații.Pentru astăzi, sinopticienii prognozează cer variabil.Vînt slab pînă la moderat, ziua din sud-est.Pe alocuri, în special în zonele joase, pe timp de noapte și dimineața se va forma ceață slabă.Ziua, în sudul țării aerul se va încălzi pînă la +25…+27°C, în regiunile centrale temperatura va fi de +23…+25°C, iar în nord va fi în ju
Acum 4 ore
07:00
Moldova se află în prima linie a cercetărilor fundamentale în domeniul spațial și, în ciuda tuturor greutăților și vremurilor dificile, știința națională continuă să apere cu demnitate prestigiul patriei noastre.Această opinie a fost exprimată de profesorul, diplomatul și fostul ambasador al Moldovei în China, Victor Borșevici, care se ocupă de cercetări în domeniul fizicii găurilor negre și a
06:30
Valeriu Demidețchi: „Cel mai grav lucru pe care l-au făcut autoritățile este că au împărțit cetățenii în ai noștri și ai lor” # Noi.md
Cel mai grav lucru pe care l-au făcut actuala guvernare din Moldova este că au împărțit oamenii din țară în oameni buni și oameni răi, în „ai noștri” și „ai voștri”.Această opinie a fost exprimată de cunoscutul jurnalist Valeriu Demidețchi, în cadrul emisiunii „Без галстуков” cu Alexandru Stahurschi, difuzată pe canalul de televiziune N4, relatează Noi.md.Potrivit lui, acest lucru e foarte
Acum 6 ore
05:00
Nicolae Eșanu: "Una dintre cele mai mari probleme ale societății noastre este lipsa elitelor" # Noi.md
"Cred că una dintre cele mai mari probleme ale societății noastre este lipsa elitelor, care să aibă inteligența și integritatea necesară, pentru a împiedica politicienii mediocri sau (și) rău intentionați, să deturneze campaniile electorale, de la dezbaterea problemelor actuale ale societății, a cauzelor acestor probleme și a programelor cu măsuri concrete pentru soluționarea acestora". De această
04:30
Cîştigătoare pentru a treia oară consecutiv, Aitana Bonmati a primit luni seara Balonul de Aur feminin.Atacanta spaniolă a trebuit să treacă Balonul de Aur prin scanerul de control al aeroportului, înainte de a se îmbarca în avion, transmite news.ro.La doar cîteva ore după ce a păşit pe covorul roşu, încă îmbrăcată în rochia de seară, Aitana Bonmati nu a întîrziat să se urce în avion cu Ba
04:30
"Am atenționat de mai multe ori că parteneriatele dintre partidele progresiste și globaliste din Republica Moldova și România, create pentru a-și oferi sprijin reciproc în scrutinele electorale, stîrnesc reacții tot mai dure". De această părere este Corneliu Popovici, fostul ministru al Educației, notează Noi.md.Potrivit lui Corneliu Popovici, "nemulțumirea nu vine doar din partea formațiunilo
03:30
Roverul autonom al NASA VIPER (acronmul de la 'Volatiles Investigating Polar Explorer Rover') va fi transportat pe Lună în 2027 de compania lui Jeff Bezos.Blue Origin, transmite duminică Space.com care preia un comunicat al Agenţiei spațiale americane."NASA este Iider in explorarea selenară mai mult decît oricînd, lar această misiune este doar una dintre multele misiuni prin care sprijinim
Acum 8 ore
02:30
Piramida, creată din sute de persoane, a avut o înălțime de 14,73 metri și a stabilit un nou record mondial.„Piramida vie” este compusă din zece niveluri și corespunde înălțimii unei clădiri cu trei etaje, a anunțat Cartea Recordurilor Guinness.Construcția a fost realizată în orașul Thane, statul Maharashtra, în timpul festivalului hindus Dahi Handi, care marchează nașterea zeului Krishna.
01:30
Tatăl lui Lamine Yamal nu s-a putut abține și ”a explodat”, după ce Ousmane Dembele a cîștigat Balonul de Aur # Noi.md
Ousmane Dembele (28 de ani), atacantul celor de la PSG, a cîștigat Balonul de Aur 2025, acordat pentru performanțele înregistrate de francez pe parcursul sezonului 2024/2025. Pe locul doi în clasamentul Balonului de Aur s-a clasat Lamine Yamal (18 ani), super-starul Barcelonei care a uimit lumea în ultimii doi ani prin prestațiile sale extraordinare la o vîrstă destul de fragedă, transmite dig
Acum 12 ore
01:00
Autoritățile Indoneziei intenționează să finalizeze procesul de mutare a capitalei de la Jakarta la Nusantara pînă în 2028.Potrivit Oxu.Az, cu referire la ziarul Jakarta Globe, despre acest lucru a declarat șeful administrației prezidențiale a republicii, Muhammad Kodari.„Dacă există doar palat prezidențial, fără instituții legislative și judiciare, cum poate funcționa eficient guvernul? T
00:30
În SUA, un bărbat necunoscut, îmbrăcat în preot, a încercat să se apropie de președintele Poloniei, Karol Nawrocki.Potrivit Oxu.Az, despre acest lucru a anunțat canalul de televiziune Polsat News.Se menționează că incidentul a avut loc în timpul slujbei la biserica din Doylestown, Pennsylvania.{{837027}}Bărbatul, îmbrăcat în sutană, dar care nu era preot, a fost scos din altar.
00:00
Un grup de locuitori din Amsterdam a decis să dea în judecată consiliul local, acuzîndu-l că nu a reușit să gestioneze creșterea numărului de turiști. Nemulțumirea vine după ce limita de 20 de milioane de nopți de cazare pe an, stabilită de consiliu în 2020, a fost depășită în ultimii trei ani, potrivit Dutch News. {{837078}}În 2024, prognozele arată aproape 24 de milioane de înnoptări
00:00
Festivalul coloanelor sonore de film „Centenarul cu lumini și umbre, parteneriatul China-Franța", a avut loc luni, la Beijing, scrie romanian.cgtn.comAcesta este unul dintre evenimentele Dialogului Imaginilor China-Franța, din cadrul Forumului de Cultură Beijing 2025.Prin intermediul muzicii și imaginilor, evenimentul marchează realizările ambelor părți în domeniul cinematografic, fiind de
23 septembrie 2025
23:30
Președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a declarat că Ucraina are toate șansele să-și recucerească întregul teritoriu în cadrul granițelor inițiale.„După ce am făcut cunoștință cu situația din sfera militară și economică a Ucrainei și Rusiei și am înțeles-o pe deplin, precum și după ce am văzut dificultățile economice pe care aceasta le provoacă Rusiei, consider că Ucraina, cu
23:30
Un restaurant nord-coreean s-a deschis în Moscova, consolidînd relațiile dintre Rusia și Coreea de Nord. Clienții trebuie să prezinte pașaportul pentru a intra, iar cei care au vizitat Coreea de Sud sînt interziși, transmite agenția NK News. {{837756}} Recent, Vladimir Putin și Kim Jong-un au fost văzuți împreună la parada militară de la Beijing, alături de liderul chinez Xi J
23:00
Instituția de dezvoltare timpurie nr.10 „Miorița” de la Bălți este una dintre instituțiile care au beneficiat de asistență în inițiere în limba franceză, prin proiectul pilot „Sprijin pentru atractivitatea limbii franceze prin activități educaționale în învățămîntul preșcolar și în clasele bilingve francofone din ciclul primar”, implementat în anul 2024–2025, transmite Noi.md.Potrivit unui mes
23:00
Doliu în lumea teatrului din Republica Moldova. Actrița Nina Doni, una dintre cele îndrăgitele figuri ale scenei și una dintre fondatoarele Teatrului Republican „Luceafărul”, s-a stins din viață la vîrsta de 89 de ani. Anunțul a fost făcut instituția teatrală, scrie tv8.md.„Pentru echipa Teatrului Republican „Luceafărul” a fost o onoare și o adevărată binecuvîntare să lucreze alături de Ni
23:00
Pericolul ascuns în beciuri: IGSU avertizează asupra intoxicării cu CO₂ în timpul fermentării vinului # Noi.md
În plină perioadă a preparării vinului de casă, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) atrage atenția cetățenilor asupra riscului de intoxicare cu dioxid de carbon (CO₂) în gospodării. Salvatorii desfășoară acțiuni de informare în întreaga țară pentru a preveni accidentele și tragediile, transmite Noi.md.Specialiștii IGSU recomandă respectarea unor reguli simple, dar esențiale
22:30
Show-ul de seară al lui Jimmy Kimmel va reveni pe 30 septembrie pe micile ecrane ale canalului american ABC.Potrivit Oxu.Az, despre acest lucru a anunțat canalul NBC News.{{837079}}Programul a fost suspendat temporar din cauza declarațiilor prezentatorului TV cu privire la uciderea activistului conservator Charlie Kirk. Decizia de suspendare a fost criticată de personalitățile de la Hollyw
22:00
Conform Cărții Recordurilor Guinness, există un tort care a fost preparat acum aproximativ 4200 de ani, devenind, astfel, cel mai vechi tort din lume despre care se știe.„El este format din două lipii de grîu cu lățimea de 10 centimetri, care se crede că sînt umplute cu lapte, miere și susan, ceea ce permite să fie considerat mai degrabă un tort decît pîine. Sună destul de gustos, pînă cînd îț
22:00
Înaintea deschiderii celei de-a opta ediții a Festivalului Recoltei Țăranilor Chinezi, Xi Jinping, secretarul general al Partidului Comunist Chinez, președintele Chinei și președintele Comisiei Militare Centrale, a transmis, în numele Comitetului Central al PCC, sincere felicitări și urări de bine țăranilor și tuturor celor care lucrează în domeniul agriculturii și în mediul rural, scrie romanian.
21:30
Inspectoratul General pentru Migrație a organizat două evenimente socioculturale în regiunile de Nord și Sud ale țării, menite să promoveze patrimoniul național, nmotează Noi.md.Evenimentele au fost găzduite de Muzeul de Istorie și Etnografie din municipiul Bălți și de Muzeul Ținutului Cahul din municipiul Cahul.{{828118}}Muzeul de Istorie și Etnografie din municipiul Bălți a fost gazda un
21:30
Franța va detașa un expert tehnic pe l îngă Ministerul Agriculturii din Republica Moldova, pentru a sprijini negocierile în sectorul vitivinicol și armonizarea legislației cu acquis-ul european, iar Agenția Franceză pentru Dezvoltare (AFD) va finanța proiecte de reabilitare a sistemelor de irigații, în valoare de peste 44 milioane de euro, transmite moldpres.Subiectele au fost discutate în cad
21:00
Ghețarul Griss din Elveția, cu o lungime de 5,4 km, se topește rapid, deoarece schimbările climatice grăbesc topirea fără precedent a gheții în întreaga țară.Despre acest lucru a anunțat serviciul elvețian de monitorizare a ghețarilor.{{835839}}„Este un ghețar care moare”, a declarat directorul Serviciului de monitorizare a ghețarilor din Elveția, Matthias Huss. Potrivit acestuia, grosimea
21:00
Prim-ministrul polonez Donald Tusk a declarat marți că Polonia va redeschide, săptămîna aceasta, punctele de trecere a frontierei cu Belarus, care au fost închise din cauza exercițiilor militare „Vest-2025”.Despre aceasta informează „Adevărul European”, citînd Polsat News.La deschiderea ședinței de marți a Seimului, Tusk a declarat că, împreună cu ministrul de Interne al Poloniei, a luat d
20:30
Republica Moldova s-a alăturat declarației pentru protecția personalului umanitar, prin care este reafirmat angajamentul statului față de dreptul internațional și activitatea umanitară sigură.Documentul a fost semnat la New York de către reprezentantul permanent al țării noastre pe lîngă ONU, Gheorghe Leucă.Declarația a fost elaborată de un grup de țări, printre care Australia, Brazilia, C
20:30
În cîteva zile, expiră termenul-limită pentru participarea la un concurs anunțat de Consiliul Superior al Procurorilor # Noi.md
În scurt timp expiră termenul-limită pentru participarea la concursul public anunțat de Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) pentru selectarea a doi membri și a membrului supleant în Colegiul de disciplină și etică din rîndul reprezentanților societății civile, notează Noi.md.Candidații pentru funcțiile menționate trebuie să întrunească cumulativ următoarele condiții: deține cetățenia Repu
20:30
Xi Jinping participă la celebrarea a 70 de ani de la înființarea Regiunii Autonome Xinjiang-Uigură # Noi.md
Secretarul general al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, președinte al statului și președinte al Comisiei Militare Centrale, Xi Jinping, a ajuns marți în Urumqi pentru a participa la celebrare a 70-a aniversare a înființării Regiunii Autonome Xinjiang-Uigură, scrie romanian.cgtn.com.Prezența sa la eveniment, în această dublă calitate de lider politic și militar, reprezintă o pr
Acum 24 ore
20:00
Arheologii irakieni au anunțat descoperirea unei statui care ar putea schimba percepția asupra artei asiriene. În ruinele palatului regelui Asarhaddon din vechiul Ninive (azi Mosul) a fost descoperită o statuie de șase metri înălțime care reprezentă un lamassu - o creatură mitică cu corp de taur, aripi de vultur și cap de om.Sculptura făcea parte dintr-o compoziție de la intrarea în sala tronu
20:00
CA dezminte: Moldova nu a interzis difuzarea filmului sovietic „Ivan Vasilievici își schimbă profesia” # Noi.md
Nicio instituție din R. Moldova nu a interzis difuzarea filmului artistic de producție sovietică „Ivan Vasilievici își schimbă profesia” („Иван Васильевич меняет профессию”), așa cum pretinde o informație falsă distribuită în presa din Federația Rusă.Precizarea a fost făcută de Consiliul Audiovizualului (CA), care amintește că legislația națională interzice doar retransmiterea de programe audi
20:00
Moldova se pregătește să negocieze cu UE primele trei clustere. Parlamentul a dat undă verde Pozițiilor de Negociere # Noi.md
Membrii Comisiei politică externă și integrare europeană au aprobat avizele consultative pentru proiectele Pozițiilor de Negociere pentru trei clustere.La ședință au participat și președinții comisiilor parlamentare de profil, a căror activitate vizează domeniile abordate în capitolele care vor fi negociate.Astfel, au fost discutate Pozițiile de Negociere pentru Clusterul 3 „Competitivitat
19:30
Miercuri, unii consumatori din capitală vor rămîne temporar fără apă la robinet, notează Noi.md.Astfel, în intervalul 09:00 – 20:00, în data de 24 septembrie fără apă vor fi consumatorii de pe următoarele adrese:{{824742}}-str. Uzinelor 124-140;- str. L. Bîcului 41/1, 28 (cu fracții), 24, 19 (cu fracții), 21, 23, 27;-str. Varnița 34.Măsura este luată în legătură cu executarea l
19:30
Moldova adoptă bune practici pentru creșterea siguranței rutiere în apropierea școlilor și grădinițelor # Noi.md
Astăzi, la Chișinău, a fost prezentat ghidul „Mai multă siguranță în drum spre școală”, elaborat de Agenția de Infrastructură din Slovenia.Evenimentul a fost organizat de Secretariatul Permanent al Comunității Transporturilor și autoritățile slovene, cu sprijinul Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale.Ghidul conține un set de recomandări și soluții practice menite să reducă
19:00
Fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc va fi extrădat în Republica Moldova pe 25 septembrie.Informația a fost confirmată pentru Moldpres de serviciul de presă al Ministerului Afacerilor Interne (MAI).Potrivit sursei citate, conform procedurilor, Vladimir Plahotniuc urmează a fi condus la Penitenciarul numărul 13, întrucît anterior pe numele acestuia a fost emis un mandat de arestare.
19:00
Comisia Electorală Centrală (CEC) a denunțat un nou fals care circulă în mediul online și care pretinde că buletinele de vot destinate alegătorilor ce au optat pentru votul prin corespondență ar fi fost tipărite fără unii concurenți electorali, transmite moldpres.CEC precizează că această informație este „complet falsă” și reprezintă o încercare de a submina încrederea cetățenilor în procesul
19:00
Astăzi, în satul Țînțăreni raionul Anenii Noi a avut loc lansarea oficială a sistemului de colectare separată a deșeurilor reciclabile, transmite Noi.md.Potrivit unui comunicat al Primăriei municipiului Chișinău, proiectul este realizat în parteneriat cu Î.M. Regia „Autosalubritate” și Primăria comunei Țînțăreni, în baza unui contract de societate civilă, avînd drept scop reducerea volumului d
19:00
În această săptămînă, pe malul rîului Prut, în urma unor măsuri speciale de investigație, polițiștii de frontieră, sub coordonarea Procuraturii raionului Leova, au dejucat o tentativă de contrabandă la frontiera de stat cu România.În cadrul operațiunii, au fost găsite peste 50 000 de țigarete cu timbru de acciz al Republicii Moldova, în valoare estimativă de peste 100 000 de lei, două autoturi
18:30
Curtea de Apel a transmis cauza privind excluderea partidului „Inima Moldovei” către Curtea Constituțională # Noi.md
Curtea de Apel Chișinău a admis solicitarea reprezentantului partidului „Inima Moldovei”, Fadei Nagacevschi, privind verificarea constituționalității unor prevederi din legea partidelor politice.{{837844}}Anume în baza acestei prevederi Ministerul Justiției solicită suspendarea activității partidului.După decizia Curții Constituționale, ședința la Curtea de Apel va continua, transmite News
18:30
Partidul Nostru pune accent pe dezvoltarea economiei, deoarece fără o economie puternică țara nu are viitor. În ultimii ani, Moldova trece tot mai mult pe importuri – un semn clar al degradării activității economice. Despre aceasta a declarat, în cadrul dezbaterilor la BASTV, candidatul la funcția de deputat din partea Partidului Nostru, Roman Ciubaciuc. „Noi pornim de la ideea că fără o e
18:30
China a prezentat pentru prima dată zborurile unui avion de vînătoare de generația a cincea de pe noul portavion „Fujian” # Noi.md
China a făcut publice primele imagini cu zborurile efective ale avioanelor de vînătoare de pe noul său portavion „Fujian”.Despre aceasta informează RBC-Ucraina, citînd CNN. Potrivit publicației, au fost prezentate nu numai imagini cu decolarea și aterizarea vechiului avion de vînătoare J-15T. Au fost publicate și imagini cu noul avion de vînătoare de generația a cincea J-35, precum și cu avion
18:30
Inspectorii de mediu din Dondușeni au găsit cazuri de tăieri ilegale de arbori, notează Noi.md.În cadrul raziilor desfășurate conform planului de lucru săptămînal, inspectorii de mediu din Dondușeni au identificat două cazuri de tăiere și sustragere ilegală a masei lemnoase.{{825615}}În fîșia forestieră de protecție gestionată de Primăria Scăieni, au fost descoperite 53 de cioate de arbori
18:00
Moldova a trecut la achiziții publice digitale: ce noutăți a adus parteneriatul cu Lituania # Noi.md
Moldova și Organizația Centrală de Achiziții din Lituania (CPO LT) au încheiat un proiect care a vizat modernizarea și digitalizarea achizițiilor publice centralizate, transmite Noi.md.Potrivit unui comunicat al Ministerului Finanțelor, inițiativa a fost implementată în perioada septembrie 2024 – septembrie 2025, în baza unui parteneriat între Ministerul Finanțelor și CPO LT, cu scopul de a co
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.