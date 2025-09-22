«Шериф» потерпел поражение от «Зимбру» в чемпионате Молдавии по футболу

17:40

Мероприятия, посвященные 81-й годовщине освобождения г. Бендеры от немецко-фашистских захватчиков 9:00 Митинг и церемония возложения цветов, посвященные 81-й годовщине Освобождения г. Бендеры от немецко-фашистских захватчиков 18:00 Премьера спектакля для всей семьи «Сказка о военной тайне» по мотивам произведения Аркадия Гайдара, театр Э.Т.О. г. Бендеры, МУ «Дворец культуры им. П. Ткаченко» (камерный зал) 19:00 Концертная программа Муниципального духового оркестра, посвященная 81-й годовщине осв...