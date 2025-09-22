Judocanii Ion Basoc și Oleg Crețul au urcat pe podium de premiere la Campionatul European de para judo
Noi.md, 22 septembrie 2025 12:00
Judocanii Ion Basoc și Oleg Crețul au urcat pe același podium de premiere la Campionatul European de para judo, care s-a desfășurat în orașul Tbilisi, Georgia.Ion Basoc a ajuns pînă în finala categoriei de greutate de +95 kg, categoria J1, unde a cedat în fața dublului campion paralimpic și dublu campion mondial, azerul Ilham Zakiyev, obținînd medalia de argint.Reprezentantul Azerbaidjanul
Acum 10 minute
12:00
Sportivul moldovean Vitalie Eremenco a cîștigat medalia de bronz la Campionatul Mondial de lupte greco-romane, care s-a desfășurat în perioada 13-21 septembrie la Zagreb, în Croația.Potrivit Media Sport, în calea către mica finală a turneului, în categoria de greutate pînă la 63 kg, compatriotul nostru i-a învins pe reprezentanții Qatarului (4:1) și Turkmenistanului (3:1), iar în semifinală a
12:00
Acum o oră
11:30
Astăzi, 22 septembrie, are loc echinocţiul de toamnă, atunci cînd ziua este aproape egală cu noaptea. Este sfîrșitul oficial al verii și începe toamna astronomică.În acest an, fenomenul va avea loc la ora 21.19, ora Republicii Moldova. De acum, durata zilei scade treptat, iar noaptea devine mai lungă, pînă la solstițiul de iarnă din 21 decembrie.Toamna meteorologică începe la 1 septembrie
11:30
Finanțarea ilegală a unor partide: În urma perchezițiilor de azi, o persoană a fost reținută # Noi.md
Centrul Național Anticorupție, în colaborare cu Procuratura municipiului Chișinău, Oficiul Principal, desfășoară acțiuni de urmărire penală într-un dosar penal privind finanțarea ilegală a partidelor politice, spălarea banilor și coruperea alegătorilor, comise în circumstanțe agravante, notează Noi.md.În dimineața zilei de astăzi, ofițerii CNA au descins cu percheziții pe teritoriul municipiil
11:30
Întreruperi la aeroportul din Berlin: mii de pasageri s-au confruntat cu întîrzieri ale zborurilor # Noi.md
Pasagerii aeroportului din Berlin sînt avertizați cu privire la cozile lungi - acestea sînt consecințele unui atac cibernetic de amploare. Se preconizează că, pe 22 septembrie, mii de participanți la maratonul din Berlin, care a avut loc cu o zi înainte, se vor confrunta cu întîrzieri și perturbări.Potrivit Noi.md, care citează DW pe rețelele sociale, aeroportul preconizează să primească 95.00
Acum 2 ore
11:00
Percheziții de amploare la Chișinău: 20 de milioane de lei ridicate în dosare privind coruperea alegătorilor # Noi.md
Peste 20 de milioane de lei au fost ridicate săptămîna trecută în urma perchezițiilor desfășurate la Chișinău, în dosare vizînd coruperea alegătorilor și finanțarea ilegală a partidelor politice, transmite Noi.md.Potrivit unui comunicat al Centrului Național Anticorupție (CNA), în total pe întreg teritoriul Republicii Moldova au fost efectuate peste 150 de percheziții , în urma cărora au fost
11:00
Treisprezece cazuri de documente de călătorie falsificate au fost depistate la frontiera Republicii Moldova în ultima săptămînă. Polițiștii de frontieră au identificat documentele cu semne evidente de falsificare atît la intrarea, cît și la ieșirea din țară, transmite Noi.md.Cazurile au fost înregistrate în mai multe puncte de trecere a frontierei: PTF Leușeni – 2 cazuri, PTF Sculeni – 1 caz,
10:30
Așa-zisa luptă împotriva dezinformării, dusă în prezent de autoritățile din Moldova, este o luptă cu morile de vînt.Această opinie a fost exprimată de redactorul-șef al publicației Logos-press, Dmitri Calac, în cadrul emisiunii „Без галстуков” cu Alexandru Stahurschi, difuzată pe canalul de televiziune N4, relatează Noi.md..El a menționat că în prezent, cînd există acces la internet, exist
10:30
Fiecare vis are nevoie de un început, iar atunci când ai planuri importante, ai nevoie de un partener care să te înțeleagă. La OTP Bank, am creat „Creditul croit pentru tine” – un credit de consum personalizat, gândit după profilul și nevoile tale, cu dobândă adaptată la situația ta.Cu creditul de consum de la OTP Bank beneficiezi de: Dobândă fixă sau flotantă: de la 8% * Suma maximă per c
10:30
Poliția de Frontieră anunță că, în baza deciziei Grupului de management al riscurilor, în perioada 25 septembrie 2025, ora 00:00 – 30 septembrie 2025, ora 23:59, vor fi aplicate măsuri speciale de acces în terminal.Intrarea va fi permisă exclusiv pasagerilor care dețin bilet și documente de călătorie, precum și personalului autorizat și echipajelor aeronavelor.Autoritățile recomandă călăto
10:30
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a aplicat, în perioada 15–19 septembrie 2025, amenzi în valoare de 49 750 de lei în urma emiterii a 29 de procese-verbale contravenționale, transmite Noi.md.Cele mai multe abateri vizează depunerea cu întîrziere a declarațiilor de avere și interese. Pentru această încălcare au fost sancționați 4 conducători ai unor organizații publice, 11 funcționari
Acum 4 ore
10:00
Cetățenii Moldovei trebuie să aleagă politicieni foarte înțelepți, care să nu implice țara în confruntări între actorii geopolitici.Această opinie a fost exprimată de cunoscutul jurnalist Valeriu Demidețchi, în cadrul emisiunii „Без галстуков” cu Alexandru Stahurschi, difuzată pe canalul de televiziune N4, relatează Noi.md.El a remarcat că în țara noastră se încearcă prezentarea unei astfe
10:00
Cel mai mare aeroport din Polonia, Aeroportul Frederic Chopin din Varșovia, nu va mai primi și nu va mai trimite avioane în nopțile de 27 și 28 septembrie.„De la ora 19:00, ora universală, sîmbătă, pînă la ora 05:00, ora universală, duminică, aeroportul va fi închis pentru decolări și aterizări”, a declarat serviciul de dispecerat al aeroportului. {{837271}}De asemenea, aerodromul va fi în
10:00
Ploile torenţiale au perturbat transportul terestru şi aerian duminică în Catalonia, în nord-estul Spaniei, au raportat autorităţile locale.Pompierii au intervenit pentru a scoate mașini luate de apele rîurilor lîngă Barcelona.{{836807}}Totodată, au salvat 27 de persoane care erau blocate în funicularul celebrei mănăstiri Montserrat, la nord-vest de oraș, în urma unei alunecări de teren, p
09:30
În raionul Căușeni, a început recoltarea strugurilor tehnici pentru vin. Mijlocul lunii septembrie îi determină pe vinificatorii din sud-estul Republicii Moldova să aleagă cei mai buni struguri pentru a fi transformați în vin.O parte dintre vinificatori au renunțat la soiurile vechi, precum noha, lidia sau zaibăr, și au trecut la soiuri mai căutate, cum ar fi feteasca albă, feteasca neagră, vi
09:30
Administrația Națională a Drumurilor (AND) informează despre finalizarea lucrărilor de reconstrucție a podului de șosea situat în localitatea Buțeni, r-nul Hîncești, notează Noi.md.Circulația a fost reluată pe pod, iar traficul se desfășoară în prezent în condiții optime de siguranță și fluență, cu respectarea tuturor normelor și standardelor de siguranță rutieră.{{836941}}Construit în ani
09:00
Igor Dodon acuză PAS de presiuni politice: „Percheziții la colegii noștri din Drochia și Rîșcani” # Noi.md
Fostul președinte al Republicii Moldova și liderul PSRM, Igor Dodon, a anunțat printr-o postare pe rețelele sociale că în aceste clipe ar avea loc percheziții la colegii săi din nordul țării, mai exact la conducătorii organizațiilor teritoriale din Drochia și Rîșcani.Dodon acuză guvernarea și o califică drept „regim criminal PAS”, afirmînd că aceste acțiuni ar fi menite să intimideze opoziția
09:00
Un caz de violență școlară repetată scoate în evidență eșecul instituțiilor statului în protejarea copiilor. O elevă din Rezina a fost agresată în mod constant de un coleg – lovită și umilită – fără ca poliția, procuratura sau școala să intervină eficient.După un an de plîngeri către autorități, părinții fetei au decis să o transfere la o altă școală, pentru a o proteja de coșmarul zilnic.
08:30
Weekend plin de emoții pentru Cleopatra Stratan, care a trăit un moment special alături de cea mai bună prietenă a sa. Artista a avut onoarea de a fi nașă la nuntă și a împărtășit cu fanii imagini de la eveniment.„Prietena cea mai bună se căsătorește și tu ești nașă”, a scris Cleopatra pe rețelele sociale, vizibil emoționată.Pentru marele eveniment, interpreta a ales o rochie lungă, elegan
08:30
Interpreta Dara și-a încîntat fanii cu lansarea noului album, intitulat „Zenit”, un proiect la care a lucrat timp de un an și care conține șase piese. Materialul muzical surprinde o călătorie interioară, de la căutarea perfecțiunii pînă la acceptarea vieții așa cum este ea.„Este un proiect extrem de personal, care vorbește despre momentele în care atingi culmea și despre cele în care trebuie s
Acum 6 ore
08:00
Vă invităm zilnic să cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unică în felul său. Cele mai importante știri ale zilei:22 septembrie — a 265-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pînă la sfîrşitul anului au rămas 100 de zile.Sărbători religioase sau Ortodoxe: Sf. Părinţii Ioachim şi Ana. Sf. Mc. SeverianCe se sărbătorește în lume:
08:00
Vizita președintei Maia Sandu la Festivalul Etniilor s-a transformat într-un moment tensionat, după ce mai multe femei din Găgăuzia au interpelat-o pe șeful statului.Acestea au reclamat faptul că bătrîni din regiune, care au primit ajutoare din partea autorităților locale, ar fi fost ulterior amendați de organele de drept.{{837608}}„Tatăl meu este orb, are 88 de ani. I-au oferit un ajutor
08:00
Oamenii legii au desfășurat în această dimineață peste 250 de percheziții în mai multe localități din Republica Moldova. În vizorul anchetatorilor se află peste 100 de persoane, bănuite că ar fi implicate într-o schemă de pregătire a dezordinilor și destabilizărilor în masă.Potrivit autorităților, acțiunile ar fi fost coordonate din Federația Rusă, scopul fiind subminarea stabilității interne
07:30
Săptămîna de lucru va începe fără precipitații.Pentru astăzi, meteorologii prognozează cer variabil. Vîntul va sufla slab pînă la moderat, din nord-vest cu trecere spre sud-est.Ziua, în sudul țării temperatura aerului va fi de +27...+29°C.În centru se așteaptă +24...+27°C, iar în nord termometrele vor indica +23...+25°C.
07:30
Sondaj Noi.md: intențiile de vot ale cititorilor pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie # Noi.md
Redacția Noi.md a realizat, în perioada 9–21 septembrie 2025, un sondaj de opinie în rândul cititorilor, pentru a afla cum se conturează intențiile de vot la alegerile parlamentare din 28 septembrie. La întrebarea „Pentru cine intenționați să votați?” au răspuns în total 4626 de persoane.Conform rezultatelor, primele trei formațiuni politice care au acumulat cele mai multe voturi sunt:
07:30
La începutul săptămînii de muncă, leul moldovenesc a slăbit și mai mult față de euro și față de dolar.Astfel, pe parcursul zilelor de odihnă el a cedat monedei unice europene mai mult de 5 bani, iar dolarului american – circa 15 bani, transmite Noi.md.Banca Naţională a Moldovei a stabilit pentru ziua de 22 septembrie un curs oficial de schimb valutar egal cu 19,5507 lei pentru un euro (+5,
07:30
CEC a respins contestația PAS și a acreditat sute de observatori pentru alegerile din 28 septembrie # Noi.md
Comisia Electorală Centrală (CEC) s-a întrunit duminică, 21 septembrie, într-o ședință plină de decizii importante pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie.CEC a respins plîngerea depusă de Partidul Acțiune și Solidaritate împotriva Partidului Nostru și a candidatei Nina Cereteu, prin care se invoca utilizarea resurselor administrative. Comisia nu a găsit elemente care să confirme acuza
06:30
În Irlanda, potrivit unor date, jumătate din populație nu are origini irlandeze, iar în cîteva decenii irlandezii ar putea deveni o minoritate în propria țară.Această opinie a fost exprimată de jurnalistul independent din Irlanda Gerard O' Coleman.El a povestit că recent se plimba prin Paris cu fiul său, cînd un tînăr de origine africană a trecut pe lîngă ei și a făcut un gest obscen.„
06:30
Noi.md lansează un nou sondaj: care este tradiția moldovenească de care ești cel mai mîndru? # Noi.md
Portalul Noi.md invită cititorii să participe la un nou sondaj de opinie cu tematică culturală și identitară. De această dată vrem să aflăm care este tradiția sau obiceiul moldovenesc de care sînteți cel mai mîndri și pe care îl considerați o emblemă a țării noastre.Întrebarea adresată este: „Care este tradiția sau obiceiul moldovenesc de care ești cel mai mîndru?” Tradițiile și obic
Acum 8 ore
05:30
Numărul 2 mondial, Iga Swiatek, a cîştigat Korea Open, turneu de categorie WTA 500 de la Seul. Swiatek a reuşit să cîştige al treilea trofeu în acest an, în cinci finale disputate.La Seul, poloneza de 24 de ani s-a impus în faţa rusoaicei Ekaterina Alexandrove, locul 11 mondial şi cap de serie 2, scor 1-6, 7-6 (3), 7-5.Meciul a durat două ore şi 43 de minute.
05:00
Forma lui este de pară şi după culoare acest fruct se aseamănă cu o pară. Pulpa lui are un gust acru şi este destul de tare, însă devine moale şi dulce atunci cînd gutuiul este pregătit – de aceea a fost atît de populară din cele mai vechi timpuri dulceaţa din gutui.Dar gutuiul nu este numai delicios şi sănătos, printre altele, el este un cosmetician minunat.Gutuiul conţine multe substanţe
04:30
Un grup hotelier din Polonia oferă beneficii cuplurilor care concep copii în unităţile sale # Noi.md
Un grup hotelier şi imobiliar din Polonia a lansat o iniţiativă inedită pentru a sprijini redresarea demografică a ţării, unde rata natalităţii este în scădere de peste un deceniu.Grupul Arche, care deţine 23 de hoteluri şi numeroase proprietăţi imobiliare în întreaga Polonie, a anunţat că va recompensa cuplurile care pot demonstra că şi-au conceput copilul în timpul şederii într-unul dintre h
Acum 12 ore
04:00
Băuturile îndulcite înrăutățesc memoria, precum și abilitățile de învățare la copii. La această concluzie au ajuns oamenii de știință de la universitățile din Georgia și California de Sud (SUA). Cercetările lor au fost publicate pe portalul ScienceDaily.Experții au efectuat o serie de experimente pe șobolani și au aflat că rozătoarele care consumau apă cu zahăr la o vîrstă fragedă s-au confrun
03:30
O femeie s-a dus la bijutier cu inelul moștenit de la bunica ei și a avut o surpriză uriașă când a auzit cât valorează # Noi.md
O bunică din Italia i-a lăsat o adevărată comoară tinerei sale nepoate. Este vorba despre un inel vintage Bulgari model „Trombino” din platină care a fost creat de la începutul anilor 1970 şi prezintă un diamant roz de o frumusețe și raritate extraordinare. Valoarea inelul este de aproximativ 800.000-1,2 milioane de euro, transmite antena3.ro.Diamantul roz, cu tăietură dreptunghiulară în trept
02:30
Comisia Electorală Centrală anunță lansarea unei campanii de prevenire a dezinformării: „7 moduri de a recunoaște dezinformarea”.În zilele următoare, care preced scrutinul parlamentar din 28 septembrie, autoritatea electorală va oferi „sfaturi simple și practice pentru identificarea și combaterea dezinformării”, transmite IPN.„Alăturați-vă efortului de a proteja votul și democrația. Împr
02:00
Alimentele acide sînt cele care creeaza un mediu acid in corp, foarte periculos. Indulcitorii, cafeina, junk food si alcoolul sînt extrem de daunatoare.In schimb, ar trebui sa consumi mai multe alimente alcaline care te apara de cancer.Varza - Are proprietati antibacteriene, antivirale si anticarcinogene.Ulei de masline - Este o sursa bogata de acizi grasi monosaturati si de vitamina E
01:30
Traficul rutier va fi complet suspendat, timp de două zile, pe strada Nicolae Costin din sectorul Buiucani al capitalei, pe tronsonul cuprins între străzile Onisifor Ghibu și Liviu Deleanu. Restricțiile vor fi valabile pe 22 și 23 septembrie, în intervalul orar 09:00–20:00, transmite IPN.Primăria municipiului Chișinău anunță că măsura este necesară pentru desfășurarea lucrărilor de asfaltare
01:00
Uneori credem că unele organe sînt mai importante decît altele, deoarece ele au o funcție mai semnificativă în organism.Cu toate acestea, trebuie să precizăm că fiecare organ joacă un rol foarte important în organismul nostru, de aceea toate au nevoie de îngrijiri speciale. În acest caz, vom evidenția importanța ficatului și modul în care puteți contribui la sănătatea dumneavoastră.Cînd un
00:30
„Pacea începe în inimile noastre. Fără ea, nu putem construi nimic durabil”, a declarat președinta Maia Sandu, la deschiderea celei de-a XXIV-a ediții a Festivalului Etniilor, care se desfășoară duminică, în Grădina Publică „Ștefan cel Mare și Sfînt” din Chișinău.Potrivit șefei statului, „Festivalul Etniilor este un eveniment care ne arată cît de frumoasă, cît de puternică este Moldova noastră
00:00
Toată lumea ştie deja cît de benefică este sfeclă roşie pentru sănătatea întregului organism, iar dacă nu ai aflat deja, trebuie să o incluzi chiar de astăzi în alimentaţia ta.Mai multe studii ştiinţifice au ajuns la concluzia că sfeclă roşie este un aliment extraordinar, care lupta cu demenţă, cu bolile de inima şi cu hipertensiunea arterială.În plus, sfeclă stimulează oxigenarea muşchilo
21 septembrie 2025
23:30
Imagini șocante au fost surprinse pe o șosea din Spania. Un șofer a parcurs aproximativ 14 kilometri fără anvelopele din față și spate stînga, după ce a făcut pană.Incidentul a provocat haos în trafic și pagube. Șoferul este cercetat, acum, pentru încălcarea regulilor de siguranță rutieră și conducere imprudentă.Autoritățile din Mallorca subliniază că un asemenea comportament pune în peric
Acum 24 ore
23:00
Nu toate legumele sînt la fel de folositoare în stare proaspătă.De exemplu, țelina, morcovul, roșiile și mazărea verde, înainte de a fi consumate, este mai bine să fie prelucrate termic, pentru că, după tratamentul termic sînt mai bine assimilate de organism.La această concluzie au ajuns specialiștii care, în cursul experimentelor au încercat să clarifice care legume ar trebui să fie con
22:30
„Bunica Rosi”, cea mai în vîrstă șoferiță de camion din Germania, la 76 de ani încă străbate Europa # Noi.md
Roswitha Hellmuth-Gamberger, cunoscută de toată lumea drept „Bunica Rosi”, a devenit o adevărată legendă pe șoselele Europei. La 76 de ani, femeia conduce săptămînal mii de kilometri la volanul camionului ei și își dorește să continue să muncească încă cel puțin doi-trei ani.Rosi petrece cea mai mare parte a timpului în cabina camionului, unde spune că doarme cel mai bine. În fiecare săptămînă
22:00
Terciul de mult timp se considera un aliment tradiţional slav. Cu toate acestea, în ultimii ani terciurile sînt înlocuite cu produse noi la modă: o varietate de fulgi din cereale, batoane, muesli.Oamenii de ştiinţă de la Institutul Naţional al Cancerului din oraşul Rockville (SUA) îndeamnă să ne întoarcem la prepararea tradiţională a terciurilor. Ei au ajuns la concluzia că includerea regulată
21:30
Avînd în vedere că pînă în prezent au fost explorate doar 20% din oceanele Pămîntului, aceasta înseamnă că vor fi descoperite și mai multe specii, iar cea mai recentă descoperire are o culoare roz distinctivă și o suprafață denivelată.Pe lîngă ochii mari și zîmbetul inexpresiv, această creatură este doar una dintre cele trei specii de pești melc descoperite recent în adîncurile fundului oceanu
21:00
Fiziologul Sheldon Cohen şi colegii lui de la Universitatea Carnegie Mellon au realizat experimente pe voluntari şi au constatat că probabilitatea de a captura răceala la oamenii fericiţi este de trei ori mai mică.Pentru experiment, oamenii de ştiinţă au adunat 300 de voluntari, a căror stare emoţională a fost studiată timp de două săptămîni pentru a identifica pe cei fericiţi şi cei nefericiţ
20:30
Un bărbat înarmat a fost reținut de forțele de ordine pe stadionul State Farm, înaintea ceremoniei de comemorare a activistului conservator Charlie Kirk, la care sînt așteptați peste 100.000 de participanți, inclusiv președintele Donald Trump și alte personalități politice.Joshua Runkles, în vîrstă de 42 de ani, a fost descoperit în incinta stadionului avînd asupra sa un pistol, un cuțit și do
20:00
Au trecut deja 7 milenii de cînd rolul terapeutic al dovleceilor a fost observat pentru prima dată.Și egiptenii, și grecii, și asirienii, chiar și chinezii le-au acordat un loc pe podiumul celor mai sănătoase legume, folosind de la dovlecei atît fructul (leguma, cum am zice), cît și floarea. În dietele de tip mediteranean și în ziua de astăzi ei își au importanța lor și statut de vedetă culina
19:30
Scump pentru moldoveni, dar ieftin pentru europeni. Chișinău, atractiv din punct de vedere al investițiilor în imobiliare # Noi.md
Republica Moldova se află la coada clasamentului european privind costul locuințelor, potrivit celui mai recent top GlobalPropertyGuide (iulie 2025).Datele arată că în Chișinău, prețul mediu al unui metru pătrat de apartament este de doar 1.540 de euro, unul dintre cele mai mici din regiune și de câteva ori sub media capitalelor europene, notează Noi.md cu referire la bani.Comparativ, la B
19:00
Aparent banala păpădie este una din cele mai puternice plante antitoxice şi depurative. Frunzele, tulpinile şi rădăcinile sale ajută la mobilizarea şi eliminarea toxinelor din organism, intensifică tranzitul intestinal şi cresc tonusul întregului organism.Păpădia este utilă pentru drenarea surplusului de apă din organism, pentru că este un diuretic puternic. Ceaiul de papadie are rezultate rem
