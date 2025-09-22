Peste 100 de sportivi au participat la Campionatul Național la Trântă, rezervat seniorilor
Oficial.md, 22 septembrie 2025 10:10
Peste 100 de sportivi din 12 echipe din întreaga țară au participat la ediția din..
• • •
Acum 5 minute
10:30
Olga Cebotari și Grigore Novac, candidați ai Blocului Electoral Patriotic, au avut o serie de..
Acum 15 minute
10:20
Ca urmare a deciziei Grupului de management a riscurilor, vă informăm că, în perioada 25..
10:20
Sinteza CNA: 150 de percheziții efectuate și peste 20 de mln. de lei ridicate în dosare de corupere electorală, 76 de mii de euro pretinse în dosare de trafic de influență și sechestre de 2,1 mln. de lei aplicate de ARBI # Oficial.md
Centrul Național Anticorupție (CNA) prezintă bilanțul săptămânal al activităților desfășurate în domeniile de combatere și..
10:20
Ion Ceban, unul dintre liderii Blocului ALTERNATIVA, spune că „Toată lumea trebuie să iasă la..
Acum 30 minute
10:10
Peste 100 de sportivi din 12 echipe din întreaga țară au participat la ediția din..
Acum o oră
09:40
Selecționata Under 15 a Republicii Moldova a desfășurat, în perioada 15–19 septembrie 2025, un stagiu..
09:40
Perspectivele avansării proiectului de reconstrucție a Filarmonicii Naționale discutate de ministrul Culturii cu arhitectul german câștigător al concursului # Oficial.md
Ministrul Culturii, Sergiu Prodan, a avut o întrevedere cu Thorsten Kock, arhitectul german câștigător al..
09:40
Nan de botez – condamnat la 15 ani de închisoare pentru abuzul sexual al finei sale și surorii ei # Oficial.md
Datorită acțiunilor procesuale ale procurorilor și organului de urmărire penală, printr-o sentință recent pronunțată, un..
Acum 2 ore
09:20
Au loc percheziții și la conducătorii organizațiilor teritoriale din Drochia și Rîșcani ale PSRM # Oficial.md
Liderul PSRM, Igor Dodon, anunță că au loc percheziții la colegii din nord: conducătorii organizațiilor..
08:40
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI), în comun cu procurorii PCCOCS, cu suportul mascaților din..
Acum 24 ore
14:40
PL a lansat o invitație partidelor unioniste și pro-europene: Să decidă, prin tragere la sorți, retragerea din campania electorală # Oficial.md
Partidul Liberal invită mâine, 22 septembrie, ora 10:00, la sediul PL, str. Nicolae Iorga nr...
Ieri
19:20
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a pornit dimineață în ultima săptămână de campanie electorală pentru..
13:00
Andrei Năstase, în Marea Britanie, s-a întâlnit cu comunitățile de moldoveni din Hull, Northampton și Londra # Oficial.md
Andrei Năstase, candidat independent la alegerile parlamentare din 28 septembrie, a efectuat o vizită de..
13:00
De Ziua lucrătorului din silvicultură, Președinta Maia Sandu a venit cu un mesaj de felicitare..
Mai mult de 2 zile în urmă
10:20
Adresare către diplomați și observatori. Partidul „Inima Moldovei”: Suntem lipsiți de dreptul elementar de a ne apăra # Oficial.md
Irina Vlah, liderul Partidului Republican „Inima Moldovei”, s-a adresat diplomaților și observatorilor acreditați în Republica..
19 septembrie 2025
17:00
Pe 19 septembrie 2025, Î.S. „Poșta Moldovei” a lansat, în cadrul Oficiului Poștal 2002, Chișinău,..
17:00
CUB a participat, la Odesa, la atelierul privind promovarea cooperării inter-municipale și transfrontaliere între Moldova și Ucraina # Oficial.md
Astăzi, la Odesa, reprezentanții Coaliției pentru Unitate și Bunăstare (CUB) au participat la atelierul practic..
17:00
Transportatorii de mărfuri din Republica Moldova vor continua să circule liber în Uniunea Europeană până la 31 martie 2027 # Oficial.md
Astăzi, la Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, a fost aprobată prelungirea Acordului dintre Uniunea Europeană..
16:40
Un medic de pe ambulanță a sustras lănțișorul de aur al unui bărbat implicat într-un grav accident rutier și l-a vândut # Oficial.md
Poliția din Orhei a fost sesizată de tatăl unui bărbat, implicat într-un grav accident rutier..
16:30
Donație vitală de echipamente medicale pentru combaterea cancerului în Republica Moldova # Oficial.md
Institutul Oncologic din Chișinău a fost dotat cu echipamente medicale avansate, donate de Organizația Mondială..
16:00
Președinta Curții de Conturi a participat la conferința internațională în domeniul auditului public extern # Oficial.md
În perioada 16–17 septembrie 2025, Președinta Curții de Conturi a Republicii Moldova (CCRM), Tatiana Șevciuc,..
16:00
Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM) a anunțat astăzi, în cadrul unei conferințe de presă,..
16:00
Agenția Națională pentru Siguranța Aliimentelor informează că operatorii din domeniul alimentar: Kaufland SRL și Forward..
15:50
Inginerii-șefi și conducerea secțiilor de producere a întreprinderilor din cadrul „Moldovagaz” au avut un seminar privind pregătirile pentru sezonul de încălzire # Oficial.md
Pregătirea sistemului de gaze al țării, inclusiv a rețelelor de distribuție și de transport a..
14:50
Partidul Republican „Inima Moldovei” califică drept un nou abuz al guvernării decizia Ministerului Justiţiei de a solicita limitarea activităţii formaţiunii # Oficial.md
Partidul Republican „Inima Moldovei” califică drept un nou abuz al guvernării decizia Ministerului Justiţiei de a solicita..
14:50
La 19 septembrie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani a aprobat acordul de recunoaștere a vinovăției semnat..
14:40
Andrei Năstase: Vă chem să sprijiniți inițiativele care redau școlii demnitatea pierdută # Oficial.md
Andrei Năstase, candidat independent la funcția de deputat, spune că educația este un pilon central..
14:30
VIDEO// Partidul Republican „Inima Moldovei” a contestat astăzi decizia CEC: E ilegală! # Oficial.md
Partidul Republican „Inima Moldovei” a contestat astăzi „decizia ilegală” a Comisiei Electorale Centrale (CEC), prin..
14:30
Angajații IGSU urmează să întreprindă o misiune neobișnuită. Aceștia vor asigura evacuarea în siguranță a..
14:30
Pompierii din capitală au intervenit la lichidarea flăcărilor care a cuprins mai multe automobile # Oficial.md
În această noapte, pompierii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență au intervenit de urgență pentru..
14:30
Igor Dodon, liderul socialiștilor, fost președinte al țării, o invită pe Maia Sandu, actualul președinte..
14:20
Ministerul Justiției a depus o cerere de chemare în judecată a Partidului Republican „Inima Moldovei” # Oficial.md
Ministerul Justiției a depus azi, 19 septembrie, la Curtea de Apel Centru, o cerere de..
13:40
Igor Grosu: Vin cu îndemnul să ne unim eforturile, sa nu permitem nimănui să ne vândă țara. Haideți să votăm asumat și cu conștiință împăcată # Oficial.md
Igor Grosu, liderul Partidului Acțiune și Solidaritate, a lansat un îndemn către cetățeni să voteze..
13:30
Alexandr Stoianoglo: „Guvernarea a transformat justiția într-un instrument politic, iar reforma a rămas doar o iluzie” # Oficial.md
Alexandr Stoianoglo, unul dintre liderii Blocului Electoral ALTERNATIVA, a declarat în cadrul emisiunii ,,Gonța Media”..
12:30
Vlad Batrîncea, în discuții cu colective de angajați din Chișinău: „Credem în Moldova!” # Oficial.md
Candidatul Blocului electoral patriotic, Vlad Batrîncea, a avut întrevederi cu colectivele fabricii „Ionel” și companiei..
12:20
CNA operează percheziții în capitală. În vizor este un grup de persoane, antrenat în activități de dezinformare și manipulare a opiniei publice, contra cost, în interesul unor formațiuni politice # Oficial.md
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în colaborare cu procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Chișinău, efectuează..
11:40
Blocul Electoral ALTERNATIVA a prezentat astăzi, 19 septembrie, în cadrul unei conferințe de presă, programul..
11:40
Ziua Mondială a Salubrizării este un prilej pentru implicarea în activități de curățenie și creștere..
11:40
Ca urmare a demersurilor și eforturilor susținute ale Procuraturii Republicii Moldova, situația privind extrădarea lui Vladimir Plahotniuc a fost deblocată # Oficial.md
Procuratura informează că, în urma discuțiilor purtate cu diferite nivele de răspundere din cadrul autorităților..
11:30
Candidatul Blocului electoral patriotic, Vlad Batrîncea, a avut întrevederi cu colectivele fabricii „Ionel" și companiei..
10:40
Realizarea acțiunilor de pregătire pentru sezonul de încălzire 2025-2026 a fost examinată în ședința Comisiei guvernamentale de..
10:40
Prim-ministrul Dorin Recean a avut o întrevedere cu ambasadorul Italiei, Giuseppe Maria Perricone și cu..
10:40
Circulație sistată în centrul Capitalei în contextul desfășurării Festivalului Etniilor # Oficial.md
Sistarea circulației transportului pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, în perimetrul str. Mitropolit G...
10:40
Ofițerii Centrului Național Anticorupție și procurorii mun. Chișinău desfășoară astăzi acțiuni de urmărire penală în..
10:30
Irina Vlah, lider al Partidului Republica „Inima Moldovei”, parte a Blocului Electoral Patriotic, a anunțat..
10:30
Proceduri mai simple pentru calculul pensiei și prestațiilor sociale pentru cetățenii moldoveni stabiliți în Franța și pentru cei francezi stabiliți în Republica Moldova # Oficial.md
Cetățenii francezi stabiliți în Republica Moldova și cetățenii moldoveni stabiliți în Franța vor beneficia de..
10:30
Asigurarea creșterii economice prin integrarea europeană a Republicii Moldova, sporirea competitivității întreprinderilor și productivității muncii..
10:00
Cu suportul Ministerului Sănătății al Republicii Moldova, la CIE „Moldexpo”, va avea loc Expoziția „MoldMedizin..
09:40
Ministerul Energiei și PNUD Moldova monitorizează Programul Pilot de instalare a contoarelor inteligente # Oficial.md
Ministerul Energiei și PNUD Moldova au organizat astăzi ședința Grupului de lucru pentru monitorizarea Programului..
18 septembrie 2025
16:50
Centrul de sănătate publică (CSP) Bălți a fost inaugurat astăzi, 18 septembrie, după o reparație..
