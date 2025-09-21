Volumul de miere s-a înjumătățit în acest an
MyBusiness.md, 21 septembrie 2025 07:20
Producția de miere a înregistrat o scădere dramatică, ajungând la doar jumătate din media obișnuită a anilor precedenți. Reducerea semnificativă…
Acum o oră
07:20
Ieri
20:40
Pensionarii din Marea Britanie vor plăti impozit pe pensie: Va fi un șoc fiscal în perioada următoare! # MyBusiness.md
O nouă lovitură pentru pensionari. Pensionarii din Marea Britanie au fost avertizați că pensiile lor ar putea fi afectate de…
Mai mult de 2 zile în urmă
07:30
Bărbat din Republica Moldova condamnat pentru viol, reținut la Iași. Urmează să fie extrădat # MyBusiness.md
La data de 16 septembrie, polițiștii din cadrul Secției 6 Iași au depistat un bărbat de 39 de ani, cetățean…
17 septembrie 2025
12:50
Sean Penn are o iubită originară din Republica Moldova, mai tânără decât el cu 34 de ani # MyBusiness.md
Sean Penn (64 de ani), actor american de prestigiu, cunoscut pentru numeroase roluri memorabile și pentru viața personală intens mediatizată,…
09:30
Companie moldovenească exportă popcorn în Europa în valoare de zeci de milioane de lei # MyBusiness.md
Povestea companiei Sadro-Ursu este una dintre cele mai inspiraționale istorii de afaceri din Republica Moldova. Lansată în 1993, compania a…
16 septembrie 2025
18:40
O companie din Moldova printre primii zece producători de fibră de sticlă din Europa # MyBusiness.md
Djofra-M, compania care își propune să ajungă cu produsele sale până în cosmos. Când spui fibră de sticlă, te gândești…
11:10
Republica Moldova se află pe primul loc în Europa la ponderea economiei tenebre raportată la PIB – 37,1%, potrivit datelor…
15 septembrie 2025
18:20
Financial Times descrie povestea Sheriff, imperiul de afaceri care a capturat Transnistria # MyBusiness.md
O fabrică de coniac. O echipă importantă de fotbal. Supermarketuri. Benzinării. Bănci. O fabrică de textile. Un post de televiziune.…
9 septembrie 2025
10:10
Cehia va expulza un diplomat belarus, acuzat de spionaj, într-un caz care are legături în România și R. Moldova # MyBusiness.md
Cazul are legătură cu cel în care, în România, este cercetat un fost oficial de rang înalt al Serviciului de…
5 septembrie 2025
18:40
Actionarii producătorului de gaze naturale deținut de stat Romgaz (SNG) au aprobat într-o ședință a acționarilor de joi desființarea firmei…
4 septembrie 2025
10:20
FC Barcelona invită publicul la concertul legendarei trupe SCORPIONS, care va avea loc pe 9 septembrie, la Chișinău # MyBusiness.md
Barça Mobile aduce în atenția publicului din Republica Moldova serviciul Global Travel eSIM, o soluție modernă de conectivitate mobilă disponibilă…
2 septembrie 2025
18:20
Din 1 ianuarie 2026 va fi aplicat un regim fiscal simplificat pentru antreprenorii independenți. Legea nr.228 din 10 iulie pentru…
30 august 2025
19:10
Ce se întâmplă în organismul tău dacă mănânci murături în fiecare zi. Există alimente pe care știi că ar trebui…
19:10
Meșterița populară din Fălești, care îmbracă artiști de pe ambele maluri ale Prutului (video) # MyBusiness.md
Meșterița populară din satul Musteața, raionul Fălești, Svetlana Paladi, creează costume pentru artiști de pe ambele maluri ale Prutului. Artista…
19:00
Trăim într-o perioadă în care promovarea nu mai înseamnă doar „să afle cât mai mulți despre tine”, ci mai ales…
26 august 2025
12:50
În Republica Moldova va fi creat primul parc industrial dedicat inovațiilor digitale în agricultură # MyBusiness.md
Societatea cu răspundere limitată „Agrotek Park” care are ca unic fondator Universitatea Tehnică din Moldova va deține în următorii 30…
25 august 2025
20:10
Fiecare sticluță ascunde în ea esența unei plante. Un mic secret al echilibrului interior. Aroma unei picături de ulei esențial…
18:30
România este principala piaţă de export pentru vinurile din Republica Moldova, ţara vecină având o cotă de piaţă de 20%,…
24 august 2025
10:40
Ieri în Chișinău a fost prezentat primul avion asamblat în Republica Moldova, dintr-un kit adus din Statele Unite. Doi piloţi au lucrat peste…
23 august 2025
18:20
România și Republica Moldova introduc controlul coordonat la punctul de trecere a frontierei Galați – Giurgiulești # MyBusiness.md
Poliția de Frontieră din România anunță implementarea controlului coordonat pe sensul de intrare în țară în al doilea punct de…
18:20
Un nou studiu al Massachusetts Institute of Technology (MIT) a stârnit agitație în rândul investitorilor din sectorul tehnologic, după ce…
21 august 2025
11:50
Un avocat britanic va fi extrădat în Republica Moldova sub acuzația de complot la asasinat # MyBusiness.md
Toper Hassan, în vârstă de 58 de ani, este cercetat în legătură cu împușcarea lui Izzet Eren, capul bandei Tottenham…
