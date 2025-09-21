Volumul de miere s-a înjumătățit în acest an

MyBusiness.md, 21 septembrie 2025 07:20

Producția de miere a înregistrat o scădere dramatică, ajungând la doar jumătate din media obișnuită a anilor precedenți. Reducerea semnificativă…

Acum o oră
07:20
Ieri
20:40
Pensionarii din Marea Britanie vor plăti impozit pe pensie: Va fi un șoc fiscal în perioada următoare! MyBusiness.md
O nouă lovitură pentru pensionari. Pensionarii din Marea Britanie au fost avertizați că pensiile lor ar putea fi afectate de…
Mai mult de 2 zile în urmă
07:30
Bărbat din Republica Moldova condamnat pentru viol, reținut la Iași. Urmează să fie extrădat MyBusiness.md
La data de 16 septembrie, polițiștii din cadrul Secției 6 Iași au depistat un bărbat de 39 de ani, cetățean…
17 septembrie 2025
12:50
Sean Penn are o iubită originară din Republica Moldova, mai tânără decât el cu 34 de ani MyBusiness.md
Sean Penn (64 de ani), actor american de prestigiu, cunoscut pentru numeroase roluri memorabile și pentru viața personală intens mediatizată,…
09:30
Companie moldovenească exportă popcorn în Europa în valoare de zeci de milioane de lei MyBusiness.md
Povestea companiei Sadro-Ursu este una dintre cele mai inspiraționale istorii de afaceri din Republica Moldova. Lansată în 1993, compania a…
16 septembrie 2025
18:40
O companie din Moldova printre primii zece producători de fibră de sticlă din Europa MyBusiness.md
Djofra-M, compania care își propune să ajungă cu produsele sale până în cosmos. Când spui fibră de sticlă, te gândești…
11:10
Moldova este lider european în economia subterană MyBusiness.md
Republica Moldova se află pe primul loc în Europa la ponderea economiei tenebre raportată la PIB – 37,1%, potrivit datelor…
15 septembrie 2025
18:20
Financial Times descrie povestea Sheriff, imperiul de afaceri care a capturat Transnistria MyBusiness.md
O fabrică de coniac. O echipă importantă de fotbal. Supermarketuri. Benzinării. Bănci. O fabrică de textile. Un post de televiziune.…
9 septembrie 2025
10:10
Cehia va expulza un diplomat belarus, acuzat de spionaj, într-un caz care are legături în România și R. Moldova MyBusiness.md
Cazul are legătură cu cel în care, în România, este cercetat un fost oficial de rang înalt al Serviciului de…
5 septembrie 2025
18:40
Romgaz își face firmă de trading de gaze în Republica Moldova MyBusiness.md
Actionarii producătorului de gaze naturale deținut de stat Romgaz (SNG) au aprobat într-o ședință a acționarilor de joi desființarea firmei…
4 septembrie 2025
10:20
FC Barcelona invită publicul la concertul legendarei trupe SCORPIONS, care va avea loc pe 9 septembrie, la Chișinău MyBusiness.md
Barça Mobile aduce în atenția publicului din Republica Moldova serviciul Global Travel eSIM, o soluție modernă de conectivitate mobilă disponibilă…
2 septembrie 2025
18:20
"Legea freelancerilor" va intra în vigoare la 1 ianuarie 2026 MyBusiness.md
Din 1 ianuarie 2026 va fi aplicat un regim fiscal simplificat pentru antreprenorii independenți. Legea nr.228 din 10 iulie pentru…
30 august 2025
19:10
Ce se întâmplă în organismul tău dacă mănânci murături în fiecare zi MyBusiness.md
Ce se întâmplă în organismul tău dacă mănânci murături în fiecare zi. Există alimente pe care știi că ar trebui…
19:10
Meșterița populară din Fălești, care îmbracă artiști de pe ambele maluri ale Prutului (video) MyBusiness.md
Meșterița populară din satul Musteața, raionul Fălești, Svetlana Paladi, creează costume pentru artiști de pe ambele maluri ale Prutului. Artista…
19:00
Cum se promovează companiile în 2025. De ce majoritatea aleg să creeze un site MyBusiness.md
Trăim într-o perioadă în care promovarea nu mai înseamnă doar „să afle cât mai mulți despre tine”, ci mai ales…
26 august 2025
12:50
În Republica Moldova va fi creat primul parc industrial dedicat inovațiilor digitale în agricultură MyBusiness.md
Societatea cu răspundere limitată „Agrotek Park” care are ca unic fondator Universitatea Tehnică din Moldova va deține în următorii 30…
25 august 2025
20:10
Top 10 beneficii ale uleiurilor esențiale pentru sănătate MyBusiness.md
Fiecare sticluță ascunde în ea esența unei plante. Un mic secret al echilibrului interior. Aroma unei picături de ulei esențial…
18:30
România a importat peste 10 milioane de litri de vin din Republica Moldova, în 2024 MyBusiness.md
România este principala piaţă de export pentru vinurile din Republica Moldova, ţara vecină având o cotă de piaţă de 20%,…
24 august 2025
10:40
Primul avion, asamblat în Republica Moldova MyBusiness.md
Ieri în Chișinău a fost prezentat primul avion asamblat în Republica Moldova, dintr-un kit adus din Statele Unite. Doi piloţi au lucrat peste…
23 august 2025
18:20
România și Republica Moldova introduc controlul coordonat la punctul de trecere a frontierei Galați – Giurgiulești MyBusiness.md
Poliția de Frontieră din România anunță implementarea controlului coordonat pe sensul de intrare în țară în al doilea punct de…
18:20
Investitorii în alertă: inteligența artificială nu aduce profit companiilor MyBusiness.md
Un nou studiu al Massachusetts Institute of Technology (MIT) a stârnit agitație în rândul investitorilor din sectorul tehnologic, după ce…
21 august 2025
11:50
Un avocat britanic va fi extrădat în Republica Moldova sub acuzația de complot la asasinat MyBusiness.md
Toper Hassan, în vârstă de 58 de ani, este cercetat în legătură cu împușcarea lui Izzet Eren, capul bandei Tottenham…
