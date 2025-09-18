Liverpool și Atletico Madrid au oferit meciul serii în Liga Campionilor - VIDEO
ProTV.md, 18 septembrie 2025 22:00
Liverpool și Atletico Madrid au oferit meciul serii în Liga Campionilor - VIDEO
Acum 5 minute
22:20
Andrei Năstase, absent de la dezbaterile PRO TV: și-a trimis un reprezentant fără acreditare CEC, încălcând regulile dezbaterilor electorale - VIDEO
22:20
Naționala Ucrainei s-a calificat pentru prima dată în semifinalele Billie Jean King Cup - VIDEO
Acum 15 minute
22:10
Dmitri Kozak, un vechi asociat al lui Putin, a demisionat din funcția de șef adjunct al administrației președintelui Rusiei - VIDEO
22:10
Statele Unite dau undă verde primelor arme pentru Ucraina: Zelenski anunță livrări de rachete Patriot și HIMARS, în timp ce Rusia lovește din nou cu drone - VIDEO
22:10
Vizită cu fast, dar fără rezultate concrete: Donald Trump pleacă din Londra fără o declarație clară privind Ucraina, în ciuda apelurilor ferme ale premierului britanic - VIDEO
Acum 30 minute
22:00
Acum o oră
21:30
Dezbateri aprinse la PRO TV: Candidatul Blocului Alternativa, Ion Bulgac, pus în fața propriilor declarații anti-Ceban: „A fost o strategie de campanie” - VIDEO
Acum 2 ore
21:10
Autoritățile din România analizează posibilitatea de a o lăsa pe Victoria Furtună fără cetățenia românească - VIDEO
21:10
După ani de așteptări în frig și în condiții precare, locuitorii din Bălți vor avea acces la servicii medicale într-un centru modern și eficient energetic - VIDEO
21:00
A început tipărire buletinelor de vot pentru secțiile de votare din țară la alegerile parlamentare. Câte vor fi la număr - VIDEO
20:50
Dezbaterile electorale „Te votezi la PRO TV”. Invitați: Ion Bulgac, Alexandru Bujoreanu și Andrei Năstase - VIDEO
20:50
Start fulminant pentru finalistele Ligii Campionilor: PSG spulberă cu 4-0, iar Interul lui Chivu debutează cu victorie clară - VIDEO
Acum 4 ore
20:20
Andrei Năstase, absent de la dezbaterile PRO TV: și-a trimis un reprezentant fără acreditare CEC, încălcând regulile dezbaterilor electorale
20:00
Victorie de prestigiu pentru Irina Rîngaci: A învins o medaliată olimpică și cucerește bronzul mondial pentru Moldova - VIDEO
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 18.09.2025
19:50
Motivul amânării extrădării lui Plahotniuc ar fi legat de un dosar din România. Reacția avocatului - VIDEO
19:40
Trump și Starmer anunță „o nouă eră a relației speciale” dintre SUA și Marea Britanie. Critici dure la adresa lui Putin și „o divergență de opinie” pe un subiect sensibil
19:40
Putin spune că peste 700.000 de soldați ruși luptă acum pe front în Ucraina. Ce le promite el celor care au participat la „operaţiunea militară specială”
19:40
Polonia primește de la Ucraina un ajutor militar concret pentru doborârea dronelor, după incursiunea rusească ce a declanșat alarma la Varșovia
19:30
Autoritățile din România analizează posibilitatea de a o lăsa pe Victoria Furtună fără cetățenia românească
Acum 6 ore
18:00
Ruble rusești, telefoane codate, „ordine” primite pe Telegram și o persoană reținută: detalii despre noile percheziții din dosarul de corupere electorală - VIDEO
18:00
Lovitură puternică a dronelor ucrainene în adâncul Rusiei, la 1.400 de kilometri de graniță. Un incendiu a izbucnit după atac - VIDEO
18:00
LIVE. Dezbaterile electorale „Te votezi la PRO TV”. Invitați: Ion Bulgac, Alexandru Bujoreanu și Andrei Năstase
17:50
Trafic intens la frontiera Palanca–Maiaki–Udobnoe: Cozi lungi de mașini și călători în ambele direcții
17:50
Arabia Saudită a semnat un acord-surpriză de apărare reciprocă cu o putere nucleară
17:30
Adjunctul Procurorului General, Sergiu Russu, a trecut evaluarea Vetting. CSP a aprobat raportul Comisiei de evaluare
17:30
Sute de moldoveni pierd bani pe cursuri de beauty nerecunoscute: cum te protejezi de diplomele fără valoare
17:10
Ruble rusești, telefoane codate și „ordine” primite pe Telegram: Autoritățile investighează o rețea suspectată că influențează alegerile din Moldova cu bani ilegali - VIDEO
17:00
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 18.09.2025
16:50
Traian Băsescu, despre alegerile din Republica Moldova: „Ne putem trezi cu oamenii lui Putin la putere la Chișinău”
16:40
Scenă rară în politica moldovenească: Liderul CUB, Igor Munteanu, jură pe Biblie că nu a trădat interesele Republicii Moldova, după acuzațiile legate de gruparea ȘOR - VIDEO
Acum 8 ore
16:20
Ion Bulgac, Alexandru Bujoreanu și Andrei Năstase - așteptați joi, la ora 18:00, la dezbateri
16:20
Oamenii lui Șor - din nou vizați de percheziții. Ofițerii CNA au descins în nordul țării într-un dosar complex de corupere electorală - FOTO
16:20
Profilul de integritate al candidatului la alegerile parlamentare, Rodica Țîpovici
16:10
Fără restricții pentru foști membri de partid și fără limită a mandatelor pentru judecătorii Curții Constituționale: Sesizarea lui Vartanean, respinsă de instanță
16:10
Profilul de integritate al candidatului la alegerile parlamentare, Ghenadi Mitriuc
16:10
Rusia reînvie rivalul sovietic al Eurovisionului. La concursul organizat sâmbătă participă și reprezentantul SUA
16:00
Profilul de integritate al candidatului la alegerile parlamentare, Eugeniu Nichiforciuc
15:50
Profilul de integritate al candidatului la alegerile parlamentare, Andrei Năstase
15:50
Caz tragic în Italia: Un moldovean a murit după ce a fost lovit de o mașină în timp ce mergea pe drum
15:40
Campanie cu crucea în mână: Deși interzisă prin lege, agitația electorală făcută de preoți continuă nestingherit. Promo-LEX trage un nou semnal de alarmă
15:30
„A fost racheta noastră.” Polonia a confirmat că o rachetă interceptoare a avariat o clădire rezidențială în timpul atacului dronelor ruse
15:20
Fără interdicții pentru foști membri de partid și fără limită la mandate: Curtea Constituțională respinge sesizarea lui Vartanean
15:00
Profilul de integritate al candidatului la alegerile parlamentare, Renato Usatîi
15:00
Profilul de integritate al candidatului la alegerile parlamentare, Olesea Stamate
14:40
Politico: Blocarea frontierelor Poloniei amenință să paralizeze comerțul dintre UE și China. Șah politic la Varșovia
14:30
Ministrul Mediului - avertizat de CEC pentru încălcarea prevederilor legislației electorale privind suspendarea activității în funcție pe durata campaniei electorale
Acum 12 ore
14:10
Europarlamentar: Ingerința Rusiei în alegerile din Republica Moldova e ca începutul unei pandemii
14:00
Donald Trump a plecat de la Castelul Windsor spre întâlnirea cu Keir Starmer. O fotografie memorabilă cu familia regală
13:20
Ultima oră. Autoritățile din România analizează posibilitatea de a o lăsa pe Victoria Furtună fără cetățenia românească
