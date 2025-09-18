Europarlamentar: Ingerința Rusiei în alegerile din Republica Moldova e ca începutul unei pandemii
ProTV.md, 18 septembrie 2025 14:10
Europarlamentar: Ingerința Rusiei în alegerile din Republica Moldova e ca începutul unei pandemii
Ministrul Mediului - avertizat de CEC pentru încălcarea prevederilor legislației electorale privind suspendarea activității în funcție pe durata campaniei electorale # ProTV.md
Ministrul Mediului - avertizat de CEC pentru încălcarea prevederilor legislației electorale privind suspendarea activității în funcție pe durata campaniei electorale
Europarlamentar: Ingerința Rusiei în alegerile din Republica Moldova e ca începutul unei pandemii
Donald Trump a plecat de la Castelul Windsor spre întâlnirea cu Keir Starmer. O fotografie memorabilă cu familia regală # ProTV.md
Donald Trump a plecat de la Castelul Windsor spre întâlnirea cu Keir Starmer. O fotografie memorabilă cu familia regală
Ultima oră. Autoritățile din România analizează posibilitatea de a o lăsa pe Victoria Furtună fără cetățenia românească # ProTV.md
Ultima oră. Autoritățile din România analizează posibilitatea de a o lăsa pe Victoria Furtună fără cetățenia românească
Ambasadorul Moldovei în România, Victor Chirilă: Este un război total împotriva Republicii Moldova declanșat de Federația Rusă - VIDEO # ProTV.md
Ambasadorul Moldovei în România, Victor Chirilă: Este un război total împotriva Republicii Moldova declanșat de Federația Rusă - VIDEO
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 18.09.2025
Ce primește Coreea de Nord de la Rusia în schimbul armelor și soldaților trimiși pe frontul din Ucraina # ProTV.md
Ce primește Coreea de Nord de la Rusia în schimbul armelor și soldaților trimiși pe frontul din Ucraina
„Virați 20 de grade la dreapta, imediat.” Avionul lui Trump risca să se ciocnească cu o altă aeronavă în zborul spre Marea Britanie # ProTV.md
„Virați 20 de grade la dreapta, imediat.” Avionul lui Trump risca să se ciocnească cu o altă aeronavă în zborul spre Marea Britanie
ANRE anunță noi prețuri la carburanți. Cât vor achita șoferii pentru benzină și motorină - FOTO # ProTV.md
ANRE anunță noi prețuri la carburanți. Cât vor achita șoferii pentru benzină și motorină - FOTO
Reuters: Rusia ia în calcul creșterea TVA pentru a reduce deficitul. Măsura contrazice promisiunile făcute de Putin # ProTV.md
Reuters: Rusia ia în calcul creșterea TVA pentru a reduce deficitul. Măsura contrazice promisiunile făcute de Putin
„Așa bani nu am văzut în viața mea." CNA publică înregistrări audio după perchezițiile la oamenii lui Șor, în dosarul finanțării ilegale a partidelor politice - VIDEO # ProTV.md
„Așa bani nu am văzut în viața mea." CNA publică înregistrări audio după perchezițiile la oamenii lui Șor, în dosarul finanțării ilegale a partidelor politice - VIDEO
Credit Imobiliar „Prima Casă” – sprijin real pentru prima ta casă
Ultima oră. Autoritățile din România analizează posibilitatea de a o lăsa pe Victoria Futună fără cetățenia românească # ProTV.md
Ultima oră. Autoritățile din România analizează posibilitatea de a o lăsa pe Victoria Futună fără cetățenia românească
Greva generală paralizează Franța. Sindicatele protestează față de austeritatea bugetară. „Bugetul va fi decis pe străzi" # ProTV.md
Greva generală paralizează Franța. Sindicatele protestează față de austeritatea bugetară. „Bugetul va fi decis pe străzi"
Ultima oră. Autoritățile din România analizează posibilitatea să o lase pe Victoria Futună fără cetățenia românească # ProTV.md
Ultima oră. Autoritățile din România analizează posibilitatea să o lase pe Victoria Futună fără cetățenia românească
A început tipărire buletinelor de vot pentru secțiile de votare din țară la alegerile parlamentare. Câte vor fi la număr - FOTO # ProTV.md
A început tipărire buletinelor de vot pentru secțiile de votare din țară la alegerile parlamentare. Câte vor fi la număr - FOTO
Reuters: Motivul amânării extrădării lui Plahotniuc ar fi legat de un dosar din România
A intrat cu mașina într-o stație de așteptare și a lovit un pieton, în capitală. Victima a ajuns la spital # ProTV.md
A intrat cu mașina într-o stație de așteptare și a lovit un pieton, în capitală. Victima a ajuns la spital
A coborât din automobilul său pentru că i s-a defectat, dar a fost lovită de o altă mașină. O șoferită a ajuns la spital # ProTV.md
A coborât din automobilul său pentru că i s-a defectat, dar a fost lovită de o altă mașină. O șoferită a ajuns la spital
Atenție, șoferi. Circulație restricționată în sectorul Buiucani al capitalei
Reuters: Motivul pentru care a fost amânată extrădarea lui Plahotniuc ar fi legat de un dosar din România # ProTV.md
Reuters: Motivul pentru care a fost amânată extrădarea lui Plahotniuc ar fi legat de un dosar din România
Un șofer a ajuns la spital, după ce s-a izbit cu mașina într-un copac, la Ungheni. Salvatorii l-au descarcerat din automobil # ProTV.md
Un șofer a ajuns la spital, după ce s-a izbit cu mașina într-un copac, la Ungheni. Salvatorii l-au descarcerat din automobil
De ce se amână extrădarea lui Vlad Plahotniuc? Urmează să fie anchetat într-un dosar din România # ProTV.md
De ce se amână extrădarea lui Vlad Plahotniuc? Urmează să fie anchetat într-un dosar din România
Ion Bulgac, Alexandru Bujoreanu și Andrei Năstase - așteptați joi, la ora 18:00, la dezbateri # ProTV.md
Ion Bulgac, Alexandru Bujoreanu și Andrei Năstase - așteptați joi, la ora 18:00, la dezbateri
Oamenii lui Șor - din nou vizați de percheziții. Ofițerii CNA au descins în nordul țării într-un dosar complex de corupere electorală - FOTO # ProTV.md
Oamenii lui Șor - din nou vizați de percheziții. Ofițerii CNA au descins în nordul țării într-un dosar complex de corupere electorală - FOTO
Armata digitală a Kremlinului (II). Salarii în cripto, partidul prieten și inamicul declarat. Investigație ZdG sub acoperire - VIDEO # ProTV.md
Armata digitală a Kremlinului (II). Salarii în cripto, partidul prieten și inamicul declarat. Investigație ZdG sub acoperire - VIDEO
200 de mii de țigări de contrabandă - găsite în urma a 18 percheziții la Briceni și Edineț: 12 persoane - cercetate în libertate - VIDEO # ProTV.md
200 de mii de țigări de contrabandă - găsite în urma a 18 percheziții la Briceni și Edineț: 12 persoane - cercetate în libertate - VIDEO
Șofranul - acum și în Moldova! Cristina Rotari, fondatoarea VV Gold Saffron: „Prețul unui kilogram ajunge până la 60 de mii de euro” - VIDEO # ProTV.md
Șofranul - acum și în Moldova! Cristina Rotari, fondatoarea VV Gold Saffron: „Prețul unui kilogram ajunge până la 60 de mii de euro” - VIDEO
Macron va prezenta „dovezi științifice” în fața instanței din SUA pentru a demonstra că soția sa Brigitte este femeie, în procesul cu o vedetă MAGA # ProTV.md
Macron va prezenta „dovezi științifice” în fața instanței din SUA pentru a demonstra că soția sa Brigitte este femeie, în procesul cu o vedetă MAGA
Slovacia şi Ungaria avertizează: fără rute alternative, nu renunțăm la petrolul și gazele rusești # ProTV.md
Slovacia şi Ungaria avertizează: fără rute alternative, nu renunțăm la petrolul și gazele rusești
Modelul de dronă rusească venit în România și în Polonia e plin de componente electronice făcute în mai multe țări, spune Ucraina # ProTV.md
Modelul de dronă rusească venit în România și în Polonia e plin de componente electronice făcute în mai multe țări, spune Ucraina
Donald Trump, forțat să ia masa la banchetul regal din Marea Britanie cu un „dușman” pe care îl considera cândva prieten # ProTV.md
Donald Trump, forțat să ia masa la banchetul regal din Marea Britanie cu un „dușman” pe care îl considera cândva prieten
Dmitri Kozak, un vechi asociat al lui Putin, a demisionat din funcția de șef adjunct al administrației președintelui Rusiei # ProTV.md
Dmitri Kozak, un vechi asociat al lui Putin, a demisionat din funcția de șef adjunct al administrației președintelui Rusiei
Trump își pune un apropiat director general adjunct al FMI
Friedrich Merz îl acuză pe Putin de crimă şi de încercarea de a destabiliza Occidentul: „Testează de mult timp limitele” # ProTV.md
Friedrich Merz îl acuză pe Putin de crimă şi de încercarea de a destabiliza Occidentul: „Testează de mult timp limitele”
Maxime de până la 23 de grade. Cum va fi vremea astăzi, dar și în următoarele zile. Prognoza meteo # ProTV.md
Maxime de până la 23 de grade. Cum va fi vremea astăzi, dar și în următoarele zile. Prognoza meteo
Curs valutar BNM pentru 18 septembrie. Cât costă un euro și un dolar - FOTO
Descinderi şi în această dimineață pe faptul coruperii electorale, finanțării ilegale a partidelor politice şi spălare de bani # ProTV.md
Descinderi şi în această dimineață pe faptul coruperii electorale, finanțării ilegale a partidelor politice şi spălare de bani
Ce armament primește Ucraina din SUA prin noul program de finanțat de aliații europeni. Zelenski îi cere lui Trump „o poziție clară” în două chestiuni esențiale ale războiului # ProTV.md
Ce armament primește Ucraina din SUA prin noul program de finanțat de aliații europeni. Zelenski îi cere lui Trump „o poziție clară” în două chestiuni esențiale ale războiului
O românca da, alta ba. Sorana Cârstea s-a calificat în turul secund la turneul de WTA 500 Korea Open, în timp ce Jaqueline Cristian a pierdut în fața Emmei Răducanu la competiția din Seul - VIDEO # ProTV.md
O românca da, alta ba. Sorana Cârstea s-a calificat în turul secund la turneul de WTA 500 Korea Open, în timp ce Jaqueline Cristian a pierdut în fața Emmei Răducanu la competiția din Seul - VIDEO
„Nu credeam că se poate întâmpla”. După trei ani și jumătate de război, Rusia a luat o decizie în privința unuia dintre cele mai importante aeroporturi # ProTV.md
„Nu credeam că se poate întâmpla”. După trei ani și jumătate de război, Rusia a luat o decizie în privința unuia dintre cele mai importante aeroporturi
Start spectaculos în noul sezon al Ligii Campionilor: Juventus și Dortmund oferă un thriller de 8 goluri, iar Real Madrid scapă cu greu în fața lui Marseille - VIDEO # ProTV.md
Start spectaculos în noul sezon al Ligii Campionilor: Juventus și Dortmund oferă un thriller de 8 goluri, iar Real Madrid scapă cu greu în fața lui Marseille - VIDEO
Șocul zilei în Liga Campionilor s-a produs la Lisabona, acolo unde vice-campioana Portugaliei a cedat în fața modestei echipe Qarabag - VIDEO # ProTV.md
Șocul zilei în Liga Campionilor s-a produs la Lisabona, acolo unde vice-campioana Portugaliei a cedat în fața modestei echipe Qarabag - VIDEO
Cod galben de vânt, emis de meteorologi. Până când va fi valabil - VIDEO
Rusia și Belarus au încheiat exercițiile militare Zapad: Vladimir Putin a fost prezent pe teren, iar pentru prima dată din 2022, oficiali americani au asistat ca observatori - VIDEO # ProTV.md
Rusia și Belarus au încheiat exercițiile militare Zapad: Vladimir Putin a fost prezent pe teren, iar pentru prima dată din 2022, oficiali americani au asistat ca observatori - VIDEO
Naționala de tenis a Italiei este prima echipă calificată în semifinalele Billie Jean King Cup - VIDEO # ProTV.md
Naționala de tenis a Italiei este prima echipă calificată în semifinalele Billie Jean King Cup - VIDEO
Echipa cu cel mai ieftin lot din acest sezon al Ligii Campionilor, Kairat Almaty, va face deplasări de aproape 45 de mii de kilometri, mai mult decât o călătorie în jurul Pământului - VIDEO # ProTV.md
Echipa cu cel mai ieftin lot din acest sezon al Ligii Campionilor, Kairat Almaty, va face deplasări de aproape 45 de mii de kilometri, mai mult decât o călătorie în jurul Pământului - VIDEO
Peste ocean, în campionatul Statelor Unite, starul Lionel Messi a strălucit din nou - VIDEO # ProTV.md
Peste ocean, în campionatul Statelor Unite, starul Lionel Messi a strălucit din nou - VIDEO
SUA oferă 130 de milioane de dolari Moldovei pentru o nouă linie electrică spre România - VIDEO # ProTV.md
SUA oferă 130 de milioane de dolari Moldovei pentru o nouă linie electrică spre România - VIDEO
5 milioane de lei și documente contabile, ridicate de anchetatori de la un trust media pro-rus: Noi detalii despre perchezițiile de astăzi, în urma cărora a fost reținut Ion Perju - VIDEO # ProTV.md
5 milioane de lei și documente contabile, ridicate de anchetatori de la un trust media pro-rus: Noi detalii despre perchezițiile de astăzi, în urma cărora a fost reținut Ion Perju - VIDEO
