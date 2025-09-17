SUA investesc 130 de milioane de dolari în construirea ...
InfoMarket, 17 septembrie 2025 14:50
SUA investesc 130 de milioane de dolari în construirea ...
• • •
Alte ştiri de InfoMarket
Acum 30 minute
14:50
Întreprinderile mici și mijlocii vor avea acces la ...
14:50
SUA investesc 130 de milioane de dolari în construirea ...
14:50
Guvernul Moldovei va continua să sprijine dezvoltarea ...
Acum 24 ore
18:20
Moldova a câștigat 21 de medalii la prestigiosul concurs ...
18:20
Giuseppe Grimaldi a fost numit noul șef al reprezentanței ...
18:20
Agenția de Guvernare Electronică și Ukraine-Moldova ...
Ieri
14:20
Prețul mediu de achiziție al gazului pentru Moldova ...
14:20
Investiții de 20 de milioane de euro în domeniul mobilității ...
14:20
Iwona Piorko: Investind în Moldova, investiți în viitorul ...
13:50
Vinul Moldovei cucerește 21 de medalii la Concours ...
10:40
DeepTech GigaHack 2025: Inovație, energie și creativitate ...
15 septembrie 2025
18:40
În prima jumătate a anului 2025, salariul mediu în ...
18:40
La cadrul Moldova Business Week, a fost semnat un memorandum ...
18:40
În Moldova a început ediția aniversară ”Moldova Business ...
16:00
GALERIE FOTO „Let’s Get Lost”: Cum turiștii italieni ...
15:50
O platformă bursieră modernă va fi înființată la Chișinău ...
15:30
La Chișinău s-a deschis cel de-al 33-lea Festival Internațional ...
15:30
În perioada 8-14 septembrie, Serviciul Vamal a transferat ...
15:30
Volumul exporturilor moldovenești în iulie 2025 a fost ...
15:30
Ministerul Energiei: Moldova are nevoie de investiții ...
Mai mult de 2 zile în urmă
10:00
DeepTech GigaHack 2025 a început! 300+ inovatori, ...
09:30
Mii de oameni au venit la Festivalul Pădurilor la Reședința ...
12 septembrie 2025
20:50
Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării prognozează ...
20:40
Moldova, destinație-surpriză pentru campania „Let’s ...
14:40
Peste 300 de programatori, designeri, antreprenori ...
14:40
Transportatorii care transportă produse ale companiilor ...
14:40
Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării prognozează ...
14:10
Maib susține programul național de parenting pozitiv ...
14:10
Visuri care merită trăite: câștigă o călătorie de poveste ...
11 septembrie 2025
18:20
MAE: Acordul privind recunoașterea reciprocă a permiselor ...
18:20
Cei mai buni fermieri din Moldova au primit diplome ...
18:10
TaxCon-2025: Moldova trebuie să solicite UE prelungirea ...
18:10
TaxCon-2025: Este important ca Moldova să rămână atractivă ...
18:10
TaxCon-2025: Combaterea economiei subterane și reducerea ...
18:10
TaxCon-2025: Moldova trebuie să accelereze digitalizarea ...
18:10
MDED: Inflația încetinește și prețurile se stabilizează ...
14:10
Japonia va ajuta la identificarea rutelor de export ...
14:10
Băncile centrale din Moldova și România vor implementa ...
14:10
Agenția pentru Investiții din Moldova va adera la Asociația ...
10 septembrie 2025
18:20
Mentorat strategic pentru echipe inovatoare! Află cine ...
18:10
Aeroportul din Chișinău a ocupat locul 1 printre aeroporturile ...
18:10
O nouă centrală fotoelectrică cu o capacitate de 22 ...
18:10
Guvernul a actualizat cadrul normativ în domeniul responsabilității ...
18:10
Satele din Moldova vor primi mai mulți bani pentru ...
14:30
Dorin Junghietu: Tariful la gaz pentru consumatorii ...
14:30
În ianuarie-august 2025, inflația a fost de 4,77% față ...
14:30
Dorin Recean: Moldova, cu sprijinul UE, dezvoltă infrastructura, ...
11:30
Al doilea Cinematograf în Aer Liber organizat pentru ...
9 septembrie 2025
17:50
Ministerul Energiei: Prima oprire a caravanei EcoVoucher ...
17:50
Forumul economic Moldova-România va avea loc la Chișinău ...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.