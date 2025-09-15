Raportul Curții de Conturi asupra administrării și întrebuințării resurselor financiare publice și patrimoniului public în anul 2024
CCRM, 15 septembrie 2025 09:50
Raportul Curții de Conturi asupra administrării și întrebuințării resurselor financiare publice și patrimoniului public în anul 2024
Curtea de Conturi a publicat Raportul misiunii de follow-up privind implementarea recomandărilor pentru dezvoltarea SIA GEAP # CCRM
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a publicat Rapor...
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a publicat Raportul m...
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) își consolidea...
Curtea de Conturi constată deficiențe în administrarea veniturilor bugetare de către Serviciul Vamal # CCRM
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a publicat Raportul audit...
Curtea de Conturi, apreciată pentru progresele în consolidarea auditului public extern în contextul integrării europene # CCRM
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a fost...
Curtea de Conturi evaluează conformitatea administrării terenurilor publice și a sistemului de impozitare imobiliară # CCRM
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a examinat, la data d...
Curtea de Conturi relevă deficiențe în administrarea și valorificarea terenurilor publice ale UAT # CCRM
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a publicat Raportul de audi...
7 septembrie 2025
Curtea de Conturi a publicat Raportul misiunii de follow-up privind implementarea recomandărilor pentru dezvoltarea SIA GEAP # CCRM
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a publicat Raportul m...
Vizită de lucru la Curtea de Conturi în contextul creării unei instituții fiscale independente # CCRM
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a fost gazda unei viz...
Se invită pentru a participa la proba scrisă următorii candidați:La funcția de Auditor public superior în DGA: Bîrcă Dumitru Furn...
În temeiul art.17 din Legea privind organizarea și funcț...
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) își consolidea...
Curtea de Conturi monitorizează aplicarea măsurilor corective în vederea remedierii deficiențelor financiare constatate la UAT s. Măgdăcești # CCRM
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a publicat Raportul misiu...
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a publicat Rapor...
Curtea de Conturi constată deficiențe în administrarea veniturilor bugetare de către Serviciul Vamal # CCRM
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a publicat Raportul ...
Auditul de follow-up relevă carențe în aplicarea recomandărilor privind politica fiscală și vamală # CCRM
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a publicat Raportul a...
În luna iulie curent, a fost pornită etapa de fo...
Certificarea personalului cu atribuții de audit public reprezintă u...
Curtea de Conturi, apreciată pentru progresele în consolidarea auditului public extern în contextul integrării europene # CCRM
Curtea de Conturi a Republicii Moldova ...
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCR...
Curtea de Conturi evaluează conformitatea administrării terenurilor publice și a sistemului de impozitare imobiliară # CCRM
Curtea de Conturi a Republicii Moldova ...
Curtea de Conturi relevă deficiențe în administrarea și valorificarea terenurilor publice ale UAT # CCRM
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a publicat Raportul de...
Audit CCRM: Deficiențe în procesul de înregistrare, evaluare și impozitare a bunurilor imobile # CCRM
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a publicat Raportul d...
Regimul de utilizare a terenurilor î...
Felicitări cu prilejul Zilei Independenței Republicii Moldova!
La 31 august celebrăm ...
Curtea de Conturi a Republicii Moldova anunță desfășurarea concursului public - proba Interviu, la funcția de membru al Curții de Conturi a Republi...
Ca urmare a efectuării totalurilor rezultatelor Concursului public pentru selectarea candidatului la funcția de membru al Curții de Conturi a Repub...
4 septembrie 2025
Ca urmare a efectuării totalurilor rezultatelor Concursului public pentru selectarea candidatului la funcția de membru al Curții de Conturi a Repub...
2 septembrie 2025
11:00
Curtea de Conturi a Republicii Moldova anunță desfășurarea concursului public - proba Interviu, la funcția de membru al Curții de Conturi a Republi...
29 august 2025
La 31 august celebrăm ...
26 august 2025
21 august 2025
Regimul de utilizare a terenurilor î...
20 august 2025
Curtea de Conturi relevă deficiențe în administrarea și valorificarea terenurilor publice ale UAT # CCRM
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a publicat Raportul de...
Curtea de Conturi evaluează conformitatea administrării terenurilor publice și a sistemului de impozitare imobiliară # CCRM
Curtea de Conturi a Republicii Moldova ...
