VIDEO „Moldova Mare” acuză guvernarea că folosește poliția pentru a bloca întâlnirile cu cetățenii
HotNews, 14 septembrie 2025 18:00
Partidul Moldova Mare acuză guvernarea PAS că încearcă să împiedice desfășurarea campaniei electorale prin blocarea întâlnirilor cu oamenii. Declarațiile au fost făcute de președintele formațiunii, Victoria Furtună, care susține că poliția a încercat să oprească accesul membrilor partidului și al simpatizanților la o întâlnire planificată. „Poliția a blocat toate cele trei intrări în oraș, doar […]
Acum 30 minute
18:00
Partidul Moldova Mare acuză guvernarea PAS că încearcă să împiedice desfășurarea campaniei electorale prin blocarea întâlnirilor cu oamenii. Declarațiile au fost făcute de președintele formațiunii, Victoria Furtună, care susține că poliția a încercat să oprească accesul membrilor partidului și al simpatizanților la o întâlnire planificată. „Poliția a blocat toate cele trei intrări în oraș, doar […]
Acum 4 ore
15:20
Olesea Stamate: Oamenii din Strășeni declară că pensiile mici și sunt nevoiți să vină la piață ca să poată achita serviciile comunale și medicamentele # HotNews
Olesea Stamate, candidat independent pentru alegerile parlamentare, s-a aflat astăzi printre cetățenii din piață agricolă de la Strășeni, unde a întâlnit oameni harnici, muncitori și deschiși pentru discuții. M-am bucurat să putem sta de vorbă, susține Olesea Stamate. Majoritatea semnalează că pensiile mici și sunt nevoiți să vină în fiecare duminică la piață ca să […]
Acum 12 ore
08:10
Renato Usatîi: Prin „Poșta Moldovei” vom lansa un sistem de plăți pentru moldovenii aflați în Federația Rusă! # HotNews
Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, anunță intenția de a crea, pe baza Întreprinderii de Stat „Poșta Moldovei", un sistem propriu de plată care să permită cetățenilor Republicii Moldova aflați în Federația Rusă să efectueze transferuri către rudele lor din țară. În cadrul întrevederilor cu cetățenii, Renato Usatîi a explicat că măsura ar veni să înlocuiască […]
07:00
Horoscop 14 septembrie – CAPRICORN – se poate să vă scoată la cafea cineva care visează la o colaborare # HotNews
Horoscop 14 septembrie – o zi amestecată. O să fim nerăbdători să ajungem într-un spațiu de agrement, în vizită la prieteni, la rude, să spunem ce simțim, ca să știm la ce să ne așteptăm din partea celuilat. FECIOARĂ O să primiți și aprecieri, dar și posibile reproșuri pentru felul în care v-ați achitat de […]
Acum 24 ore
21:40
Olesea Stamate: CRED că o țară nu se pierde într-o zi și nici nu se salvează cu slogane, de aceea, să rămânem cu mintea limpede în aceste vremuri tulburi # HotNews
Olesea Stamate, candidat independent pentru alegerile parlamentare, declară că prin retorica unor lideri de partid, de fapt, încearcă să exploateze frica oamenilor, deoarece este unul din instrumentele cele mai eficiente în alegeri, dar totodată și cel mai cinic. Apelul meu este să rămâneți cu mintea limpede în aceste vremuri tulburi!, mai susține Stamate. Potrivit ei, […]
Ieri
16:10
BREAKING NEWS: Avocatul Lucian Rogac denunță posibile provocări legate de procesul de extrădare a lui Vladimir Plahotniuc # HotNews
Instituțiile statului, responsabile de extrădarea lui Vlad Plahotniuc, sunt îndemnate să țină sub control tot procesul și să ia toate măsurile de securitate pentru revenirea fostului lider al PDM în țară. Apelul este făcut de Lucian Rogac, avocatul lui Vlad Plahotniuc, care precizează că în ultima perioadă a primit mai multe semnale că s-ar pregăti […]
14:20
VIDEO: Vladimir Cebotari: Unii din PAS tresar noaptea la gândul că Vlad Plahotniuc urmează să revină în Moldova # HotNews
Unii dintre exponenții PAS au apelat de nenumărate ori la ajutorul lui Vlad Plahotniuc, iar alții au participat și la executarea deciziilor luate de fostul lider al Partidului Democrat. Despre acest lucru vorbește fondatorul PDMM, Vladimir Cebotari, care subliniază că acum mulți dintre ei „tresar noaptea doar de la gândul că Plahotniuc urmează să revină […]
12:10
Olesea Stamate: Producătorul autohton trebuie susținut, ori mai bun decât ceea ce producem acasă, nu găsim în altă parte # HotNews
Olesea Stamate, candidat independent pentru alegerile parlamentare, declară că producătorii autohtoni trebuie susținuți, pentru că ei vor să rămână în Moldova, să lucreze pentru dezvoltarea țării noastre. Să nu-i lăsăm să plece, susține Olesea Stamate. Dimineața am petrecut-o in discuții cu oamenii, la piața agricolă din sectorul Ciocana, unde am ascultat opinia lor la diverse […]
10:50
Republica Moldova devine parte a unei inițiative regionale pentru modernizarea coridorului de transport Alexandroupolis – Odesa # HotNews
Grecia coordonează o inițiativă regională pentru modernizarea coridorului de transport Alexandroupolis – Odesa, care va trece prin Bulgaria, România și Moldova, scrie publicația grecească GTP. Ministrul elen al Infrastructurii și Transporturilor, Christos Dimas, și adjunctul său, Konstantinos Kyranakis, au avut recent o videoconferință cu miniștri din Bulgaria, România, Moldova și Ucraina, alături de comisarul european […]
10:00
Roman Ciubaciuc, Partidul Nostru: Doar împreună putem obține schimbări în bine, am demonstrat acest lucru la nivel local și vom reuși la nivel național! # HotNews
Candidatul la funcția de deputat din partea Partidului Nostru, primarul orașului Cantemir, Roman Ciubaciuc, subliniază importanța unității și sprijinului din partea partenerilor în realizarea proiectelor de amploare, bazându-se pe experiența sa acumulată la nivel local. „Puține localități în țară se pot lăuda de faptul că beneficiază de canalizare, apă potabilă, iluminat stradal în proporție de […]
08:50
Președintele american Donald Trump amenință cu deschiderea unei anchete la adresa miliardarului George Soros pentru că finanțează campanii de agitare a maselor în scopuri obscure. Trump a dezvăluit în cadrul unui interviu acordat Fox News faptul că mișcările de protest din țară nu sunt spontane, ci controlate de Soros și alte persoane interesate să răstoarne […]
08:40
Partidul Politic „NOI – Noua Opţiune Istorică”: În politica externă, Republica Moldova trebuie să preia exemplul Austriei # HotNews
„În politica externă, Republica Moldova trebuie să preia exemplul Austriei. Această ţară şi-a construit politica sa externă pe baza neutralităţii. Astăzi, Austria este unul din cele 6 state europene, care şi-au declarat neutralitatea, iar respectivul principiu este pe deplin funcţional, oferind beneficii reale cetăţenilor. Poziţia de principiu a Partidului Politic „NOI – Noua Opţiune Istorică" […]
07:10
Horoscop 13 septembrie – BERBEC – e posibil să aflați că urmează să se concretizeze un proiect și veți semna contractul # HotNews
Horoscop 13 septembrie – o zi frumoasă. Primim vești bune, vin și oameni cu diverse invitații pe la mondeniități și o să alegem unde și cu cine să ne petrecem timpul. FECIOARĂ O să vă bucurați de un plus de atenție, poate e și zi aniversară și primiți cadouri, faceți și voi o tratație și […]
12 septembrie 2025
20:40
Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, critică soluția Guvernului de concediere a aproape 40% din angajații CFM # HotNews
În timpul întâlnirii cu locuitorii orașului Criuleni, Renato Usatîi, discutând cu un fost angajat al Întreprinderii de Stat „Calea Ferată a Moldovei", a criticat acțiunile autorităților care au concediat peste două mii de feroviari pentru a raporta că „au rezolvat" problema plății salariilor. „Savanții" noștri de la guvernare au publicat un material – mai bine […]
20:10
BREAKING NEWS:Ministerul Justiției anunță că procedura de extrădare a lui Plahotniuc a fost finalizată # HotNews
Ministerul Justiției a recepționat astăzi, 12 septembrie, prin intermediul Biroul Național Central Chișinău Interpol, decizia de extrădare emisă de autoritățile elene în urma cererilor formulate de Ministerul Justiției și Procuratura Generală privind extrădarea lui Vladimir Plahotniuc. În rezultat, setul de acte necesar pentru extrădare a fost transmis Ministerului Afacerilor Interne, instituție competentă pentru preluarea persoanei […]
19:50
Olesea Stamate: Dacă nu punem educația ca prima prioritate, nu avem cum să fim un stat dezvoltat nici în 10, nici în 20 de ani # HotNews
Deputata Olesea Stamate, candidat independent pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie, declară CREDe cu tărie că dacă nu punem educația ca prima prioritate, nu avem cum să fim un stat dezvoltat nici în 10, nici în 20 de ani. Olesea Stamate susține că a avut o după amiază foarte frumoasa la Orhei, unde a purtat […]
Mai mult de 2 zile în urmă
15:20
CEC a aprobat lista de candidați la funcția de deputat prezentată de Partidul „Moldova Mare” # HotNews
Comisia Electorală Centrală (CEC) a aprobat lista de candidați la funcția de deputat prezentată de Partidul „Moldova Mare", după ce a eliminat clauza de condiționare care oferea posibilitatea excluderii ulterioare a acestora. Decizia vine după ce instituția a fost obligată să opereze modificări la propria hotărâre de către Curtea de Apel Centru. Anterior, lista fusese […]
13:02
Renato Usatîi: Nicio pensie mai mică de 5000 de lei pe lună și indexarea la rata inflației! Partidul Nostru are soluții de unde să găsim rapid bani pentru aceasta! # HotNews
Pensie minimă de 5000 de lei, iar în Constituție să fie expres stabilită indexarea pensiei la rata inflației. Aceste două inițiative au fost prezentate de președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, în cadrul întrevederilor cu cetățenii. El a explicat că astfel, pe viitor, pensionarii nu vor mai depinde de "mofturile unor guvernări". "Pensia minimă să fie […]
13:02
Fadei Nagacevschi: Disperarea se amplifică în rândul PAS, iar sondajele interne indică o pierdere a puterii # HotNews
Fostul ministru al Justiției, Fadei Nagacevschi, constată că disperarea se amplifică în rândul PAS, iar sondajele interne indică o pierdere a puterii. În acest context, au decis să speculeze pe marginea transferului datoriei pentru gazele naturale de pe malul stâng al Nistrului către malul drept. Potrivit lui, este important de menționat că atât datoria malului […]
13:02
Igor Grosu: Cel mai mare pericol este să pierdem țara unei majorități pro-ruse în Parlament # HotNews
Igor Grosu, președintele Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), și Dorin Recean – primii pe lista PAS la parlamentare, în cadrul unei conferințe de presă, au vorbit despre importanța alegerilor parlamentare și amenințările care există. Ei au subliniat că, cel mai mare pericol este crearea unei majorități pro-ruse în viitorul Parlament, informează TRIBUNA. Igor Grosu a […]
13:02
Dorin Recean despre arestarea lui Balan în România: „Este un efort comun al țărilor europene” # HotNews
Arestarea fostului adjunct al șefului Serviciului de Informații și Securitate, Alexandru Balan, în România, face parte din eforturile de prevenire a amestecului Federației Ruse în alegerile și treburile interne ale Republicii Moldova, precum și ale statelor membre ale Uniunii Europene. Declarația a fost făcută de premierul Dorin Recean, solicitat de presă să comenteze reținerea și […]
13:02
Belarusul a eliberat 52 de deţinuţi de diverse naţionalităţi şi a obţinut de la Trump relaxarea unor sancţiuni # HotNews
Belarusul, aliat al Moscovei, a eliberat joi 52 de deţinuţi de diferite naţionalităţi, după un apel în acest sens al preşedintelui american Donald Trump, iar aceştia s-au îndreptat spre Lituania împreună cu delegaţia americană care a negociat eliberarea lor, a anunţat Ambasada SUA la Vilnius, relatează Reuters şi AFP. Belarusul şi Lituania au confirmat ulterior […]
13:02
Rusia cere Poloniei să reexamineze decizia închiderii graniței cu Belarusul. „Etapă conflictuală, continuarea escaladării” # HotNews
Rusia cere Varșoviei să revizuiască cât mai curând posibil decizia de a închide punctele de trecere a frontierei cu Belarus, a declarat Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei. Ea a calificat acțiunile Varșoviei drept „un pas conflictual" și „o escaladare a tensiunilor", relatează polsatnews.pl. „Este evident că măsurile conflictuale luate […]
13:02
Horoscop 12 septembrie – Rezolvări azi. O să ne găsim acea liniște interioară și multe dintre lucruri se rezolvă de la sine dacă o să avem răbdare și îngăduință față de cei din jur. FECIOARĂ Poate v-ați făcut program de plimbare și o să vă împărțiți timpul să vă ajungă și pentru treburile gospodărești și […]
13:02
VIDEO: Irina Vlah: Simţind că pierd puterea, au declanşat cel mai mare val de teroare împotriva cetăţenilor ce gândesc altfel decât PAS. „Inima Moldovei” e ținta principală # HotNews
Irina Vlah, liderul Partidului Republican „Inima Moldovei", afirmă că, înțelegând că pierde puterea, PAS a declanșat teroare împotriva cetățenilor cu alte opinii și a Partidului Republican „Inima Moldovei", subliniind că „Inima Moldovei" a devenit ținta principală pentru PAS, iar cu cât se apropie alegerile, cu atât abuzurile devin mai dure. În cadrul unui briefing, politiciana a […]
13:02
În Republica Moldova se conturează un nou peisaj mediatic: rețelele de socializare au devenit principala sursă de informare, neîncrederea în presă a devenit o normă, iar capacitatea de a distinge adevărul de ficțiune este privită drept cea mai importantă abilitate. Despre acest fenomen vorbește studiul „Evaluarea nivelului de alfabetizare mediatică în Moldova", realizat la comanda […]
13:02
Președinta Maia Sandu invită toți iubitorii de natură la Festivalul Pădurilor, care se va desfășura duminică la Reședința prezidențială de la Condrița. „Ușile vor fi deschise pentru toți cei care iubesc pădurea și își doresc un viitor mai verde pentru țara noastră", transmite IPN. Președinta a subliniat că Moldova se dezvoltă frumos atunci când oamenii […]
9 septembrie 2025
20:10
Un nou val de Covid lovește Europa. Creștere bruscă de 50% a îmbolnăvirilor, 11 morți numai în România # HotNews
Europa este lovită de nou val de Covid, cu o creștere bruscă de 50% a cazurilor de îmbolnăvire. Doar în prima săptămână din septembrie, România
17:30
Partidul Nostru condamnă cu fermitate falsurile și acuzațiile mincinoase răspândite de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) și reprezentanții săi. În loc să se ocupe de guvernarea țării, oamenii galbeni inventează scandaluri și manipulează opinia publică, se spune într-un comunicat de presă al formațiunii. Suntem categoric împotriva oricărei forme de discriminare și de dezbinare a societății. […] The post Partidul Nostru condamnă minciunile și falsurile lansate de PAS first appeared on HotNews.md.
13:10
Partidul Nostru a depus sesizări oficiale împotriva abuzurilor electorale ale PAS și ale ministrului Alexei Buzu # HotNews
Partidul Nostru a depus mai multe sesizări către autoritățile competente în legătură cu încălcările grave comise de reprezentanți ai Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) în campania electorală. 1. Ministrul Alexei Buzu face campanie pentru PAS, din funcția publică și insultă alegătorii La 7 septembrie 2025, în satul Pelenia, raionul Drochia, ministrul Muncii și Protecției Sociale, […] The post Partidul Nostru a depus sesizări oficiale împotriva abuzurilor electorale ale PAS și ale ministrului Alexei Buzu first appeared on HotNews.md.
11:30
Sergiu Butuc, despre politica socială a Blocului Patriotic: Doar o generație educată va face țara noastră mai puternică, mai independentă, mai stabilă # HotNews
Sergiu Butuc, fruntaș al Partidului Republican „Inima Moldovei”, candidat pe lista Blocului Electoral Patriotic, a vorbit despre oferta socială a blocului. Nemijlocit, el s-a referit la restabilirea educației accesibile și de calitate și garantarea sprijinului statului pentru tineri atât la etapa planificării familiei, cât și după nașterea copiilor. „Astăzi familile cu copii sunt lăsate fără […] The post Sergiu Butuc, despre politica socială a Blocului Patriotic: Doar o generație educată va face țara noastră mai puternică, mai independentă, mai stabilă first appeared on HotNews.md.
11:20
VIIDEO Renato Usatîi: PAS îi va promite lui Vladimir Plahotniuc garanții de securitate în schimbul susținerii la alegeri # HotNews
Partidul de guvernare ar urma să îi propună lui Vladimir Plahotniuc să îi ajute neoficial să obțină majoritatea la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Dezvăluirea a fost făcută de liderul „Partidului Nostru”, Renato Usatîi, în cadrul unei emisiuni la TV8. Potrivit lui, Plahotniuc are susținerea mai multor primari și șefi de organizații teritoriale importante, iar […] The post VIIDEO Renato Usatîi: PAS îi va promite lui Vladimir Plahotniuc garanții de securitate în schimbul susținerii la alegeri first appeared on HotNews.md.
10:10
Guvernarea manifestă o lipsă totală de respect față de cetățeni. declară Victoria Furtună după afirmațiile ministrului Buzu # HotNews
Lidera Partidului Moldova Mare, Victoria Furtună, a venit cu o reacție dură la adresa ministrului Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu, după ce acesta a folosit termenul „bîdle” într-un discurs ținut în fața locuitorilor din satul Pelinia, raionul Drochia. „Afirmațiile ofensatoare, de care s-a grăbit ulterior să se dezică, se reflectă în fiecare acțiune întreprinsă […] The post Guvernarea manifestă o lipsă totală de respect față de cetățeni. declară Victoria Furtună după afirmațiile ministrului Buzu first appeared on HotNews.md.
09:30
Fostul șef adjunct al SIS, audiat la DIICOT în dosarul de trădare. Riscă până la 20 de ani de închisoare # HotNews
Un fost șef din Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova e transferat spre sediul DIICOT din Capitală, unde urmează să fie audiat. Este suspectat de trădare, prin transmitere de informații secrete de stat, care ar fi afectat securitatea națională a României. Bărbatul a fost capturat în Timișoara, de procurorii DIICOT și ofițerii de […] The post Fostul șef adjunct al SIS, audiat la DIICOT în dosarul de trădare. Riscă până la 20 de ani de închisoare first appeared on HotNews.md.
09:10
Olesea Stamate: Consumul drogurilor în rândul tinerilor este foarte îngrijorător. Cum ajung drogurile în Moldova sau poate sunt produse în țară? # HotNews
Deputatul Olesea Stamate atrage atenția la un fenomen periculos în rândul tinerilor cu acces tot mai facil la droguri, alcool, țigări și țigări electronice, iar acest impact va genera un impact dramatic pentru viitoarele generații, respectiv și pentru Republica Moldova. Drogurile sintetice sunt accesibile ca preț și se găsesc ușor online de către tineri, respectiv, […] The post Olesea Stamate: Consumul drogurilor în rândul tinerilor este foarte îngrijorător. Cum ajung drogurile în Moldova sau poate sunt produse în țară? first appeared on HotNews.md.
07:00
Horoscop 9 septembrie – o zi senină. O să putem aplica tot ce am învățat ca să ne croim un drum al nostru, să ne facem auziți și apreciați. FECIOARĂ Se rezolvă chestiuni mai vechi și intrați în posesia unor bani, niște restanțe pentru care ați făcut demersuri de mai multe ori. Poate investiți în […] The post Horoscop 9 septembrie – BALANȚĂ – Vă contactează cineva cu o idee de afacere first appeared on HotNews.md.
8 septembrie 2025
12:20
Partidul Republican „Inima Moldovei”: Poliția pregătește o nouă provocare împotriva noastră # HotNews
Partidul Republican „Inima Moldovei” atenţionează opinia publică despre faptul că „Inspectoratul General al Poliţiei (IGP) pune la cale noi provocări cu scopul de a compromite formaţiunea, iar în acest sens au fost date indicaţii directe la cel mai înalt nivel”. „Potrivit informaţiilor în posesia cărora a intrat Partidul Republican „Inima Moldovei”, conducerea Poliţiei este supărată […] The post Partidul Republican „Inima Moldovei”: Poliția pregătește o nouă provocare împotriva noastră first appeared on HotNews.md.
12:10
Boris Volosatîi: „Republica Moldova este un stat eșuat. Singura soluție este Unirea cu România” # HotNews
Liderul AUR din Republica Moldova, Boris Volosatîi, a lansat astăzi un mesaj ferm și tranșant către cetățeni, afirmând că actuala stare a țării este rezultatul direct al guvernărilor care au trădat speranțele oamenilor. „Fraților, astăzi trebuie să privim adevărul în față: Republica Moldova este un stat eșuat. Nu pentru că poporul ar fi slab, ci […] The post Boris Volosatîi: „Republica Moldova este un stat eșuat. Singura soluție este Unirea cu România” first appeared on HotNews.md.
09:40
SCANDALOS Olesea Stamate: Am primit un mesaj din Penitenciarul nr. 17. Este încă o dovadă cât de ipocriți pot fi unii oameni … # HotNews
Olesea Stamate a publicat un mesaj primit “din Penitenciarul nr. 17″ și subliniază că acesta este încă o dovadă cât de … pot fi unii oameni și cât de tare s-a distanțat PAS de ceea ce pretindea că va fi la începuturi”. Olesea Stamate: “Tot ceea ce am criticat și am condamnat la guvernările precedente […] The post SCANDALOS Olesea Stamate: Am primit un mesaj din Penitenciarul nr. 17. Este încă o dovadă cât de ipocriți pot fi unii oameni … first appeared on HotNews.md.
09:30
Horoscop 8 septembrie – BERBEC – vin niște bani și o să vă străduiți să faceți cumpărături la prețuri mai bune # HotNews
Horoscop 8 septembrie – o zi cu confirmări. O să avem niște conștientizări și o să înțelegem de ce ni se întâmplă anumite lucruri – și totul o să fie mai simplu după aceea. FECIOARĂ O să dați zor să vă achitați de toate obligațiile, atât la serviciu cât și acasă, că vreți să mergeți […] The post Horoscop 8 septembrie – BERBEC – vin niște bani și o să vă străduiți să faceți cumpărături la prețuri mai bune first appeared on HotNews.md.
7 septembrie 2025
18:00
Olesea Stamate: Afirmația ministrului Alexei Buzu va ajunge la Comisia Electorală Centrală # HotNews
Olesea Stamate, candidat independent: “Dacă până acum s-a încercat a împărți societatea în “oameni buni” și ceilalți, ministrul Buzu a decis să treacă la alt nivel, împărțind oamenii în votanții PAS și restul… “bîdle”. Sincer, am rămas fără cuvinte. Însă pe de altă parte această declarație, demonstrează încă odată că PAS a trădat valorile cărora […] The post Olesea Stamate: Afirmația ministrului Alexei Buzu va ajunge la Comisia Electorală Centrală first appeared on HotNews.md.
12:30
Au fost înregistrate nouă lovituri de rachete şi 56 de atacuri cu drone în 37 de locaţii din Ucraina. Resturile dronelor şi rachetelor doborâte au căzut în 8 locaţii. Reporterii Associated Press au văzut nor de fum ridicându-se de pe acoperişul clădirii cabinetului de miniştri din Kiev, dar nu a fost clar imediat dacă fumul […] The post Rusia a atacat Ucraina cu peste 800 de drone, cel mai mare atac de acest gen din război first appeared on HotNews.md.
10:30
VIDEO Vladimir Cebotari: PAS are două scenarii pregătite – să nu recunoască scrutinul sau să provoace anticipate. Știe că pierde aceste alegeri # HotNews
Partidul de la guvernare este convins că nu va câștiga alegerile parlamentare, așa că va recurge la mai multe scenarii, inclusiv să nu recunoască rezultatele scrutinului. Despre acest lucru vorbește fondatorul Partidului Democrat Modern, Vladimir Cebotari, care susține că PAS „este într-un picaj continuu, în pofida mașinării de intimidare pe care masiv o pune în […] The post VIDEO Vladimir Cebotari: PAS are două scenarii pregătite – să nu recunoască scrutinul sau să provoace anticipate. Știe că pierde aceste alegeri first appeared on HotNews.md.
09:10
Renato Usatîi: „Vom obliga instituțiile statului să cumpere doar produse locale – sprijin pentru producători și calitate pentru oameni!” # HotNews
Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, a declarat că viitorul guvern trebuie să susțină producătorii autohtoni prin măsuri concrete, una dintre acestea fiind obligativitatea ca toate instituțiile publice să cumpere exclusiv produse moldovenești. “Partidul Nostru va asigura ca toate instituțiile publice – de la grădinițe și școli, până la spitale și alte unități de stat – […] The post Renato Usatîi: „Vom obliga instituțiile statului să cumpere doar produse locale – sprijin pentru producători și calitate pentru oameni!” first appeared on HotNews.md.
09:00
VIDEO: Olesea Stamate: Cea mai mare problemă cu care se confruntă Republica Moldova este sărăcia! # HotNews
Candidata independentă la alegerile parlamentare, Olesea Stamate, declară că cea mai mare problemă cu care se confruntă Republica Moldova este sărăcia Nu este un secret și asta o arată și sondajele, oamenii reclamă venituri mici și prețuri foarte mari. Potrivit Olesei Stamate, dacă o să ne uităm la prețurile din Republica Moldova, o să vedem […] The post VIDEO: Olesea Stamate: Cea mai mare problemă cu care se confruntă Republica Moldova este sărăcia! first appeared on HotNews.md.
08:10
Horoscop 7 septembrie – o zi cu Lună Plină și vești de tot felul. Se poate să ne fi făcut un program încărcat și să vrem să atingem toate punctele de pe ordinea de zi – că așa e la Lună Plină. O să reușim. FECIOARĂ O să vă scoată cineva la plimbare și scăpați […] The post Horoscop 7 septembrie – zodia dispusă să cheltuie bani pe surprize first appeared on HotNews.md.
6 septembrie 2025
15:10
Persoanele cu dizabilități vor primi ambele pensii – și de vârstă, și de dizabilitate! O nouă inițiativă a Partidului Nostru # HotNews
Liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, a criticat dur politica statului în privința persoanelor cu dizabilități și a modului în care acestea sunt tratate la pensionare. În viitorul parlament, Partidul Nostru va insista pe modificarea legislației astfel încât persoanele cu dizabilități să nu mai fie obligate să aleagă între pensia de dizabilitate și cea pentru limită […] The post Persoanele cu dizabilități vor primi ambele pensii – și de vârstă, și de dizabilitate! O nouă inițiativă a Partidului Nostru first appeared on HotNews.md.
12:20
Vladimir Cebotari, fondatorul PDMM: „Pentru prima dată, la comandă politică, niște instituții decid cine să candideze la un scrutin” # HotNews
Partidul Democrat Modern (PDDM) continuă acuzațiile că decizia de neînregistrare în cursa electorală „reprezintă o comandă politică”. Unul dintre forndatorii formațiunii, Vladimir Cebotari, susține că „în așa-zisele notificări ale SIS și ASP în cazul PDMM nu se vorbește nimic despre pretinse acțiuni destabilizatoare” și că toți candidații de pe lista formațiunii au fost agreați prin […] The post Vladimir Cebotari, fondatorul PDMM: „Pentru prima dată, la comandă politică, niște instituții decid cine să candideze la un scrutin” first appeared on HotNews.md.
11:20
Olesea Stamate: Apropo, cele două eliberări care au stârnit scandalul, au fost eliberați în baza prevederilor codului penal, modificat la inițiativa Ministerului Justiției # HotNews
Deputata Olesea Stamate declară că acele două eliberări, care au stârnit un scandal public, în ambele cazuri, nu a fost vorba despre aplicarea amnistiei. Ambii au fost eliberați în baza prevederilor codului penal, articolul 91 și 92. Apropo, ambele articole fiind modificate în anul 2024 la inițiativa Ministerului Justiției. Olesea Stamate fiind întrebată în cadrul […] The post Olesea Stamate: Apropo, cele două eliberări care au stârnit scandalul, au fost eliberați în baza prevederilor codului penal, modificat la inițiativa Ministerului Justiției first appeared on HotNews.md.
11:20
Renato Usatîi: „Vom obliga instituțiile statului să cumpere doar produse locale – sprijin pentru producători și calitate pentru oameni!” # HotNews
Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, a declarat că viitorul guvern trebuie să susțină producătorii autohtoni prin măsuri concrete, una dintre acestea fiind obligativitatea ca toate instituțiile publice să cumpere exclusiv produse moldovenești. “Partidul Nostru va asigura ca toate instituțiile publice – de la grădinițe și școli, până la spitale și alte unități de stat – […] The post Renato Usatîi: „Vom obliga instituțiile statului să cumpere doar produse locale – sprijin pentru producători și calitate pentru oameni!” first appeared on HotNews.md.
