VIDEO „Moldova Mare” acuză guvernarea că folosește poliția pentru a bloca întâlnirile cu cetățenii

21:40

Olesea Stamate, candidat independent pentru alegerile parlamentare, declară că prin retorica unor lideri de partid, de fapt, încearcă să exploateze frica oamenilor, deoarece este unul din instrumentele cele mai eficiente în alegeri, dar totodată și cel mai cinic. Apelul meu este să rămâneți cu mintea limpede în aceste vremuri tulburi!, mai susține Stamate. Potrivit ei, […] The post Olesea Stamate: CRED că o țară nu se pierde într-o zi și nici nu se salvează cu slogane, de aceea, să rămânem cu mintea limpede în aceste vremuri tulburi first appeared on HotNews.md.