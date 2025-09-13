Ungheniul va avea o grădină urbană
Unghiul, 13 septembrie 2025 12:30
Ungheniul se pregătește să devină mai verde și mai aproape de Europa – la propriu. Pe un teren de 0,8 hectare, între Scuarul Înfrățirii și Catedrala Episcopală, va prinde rădăcini prima Grădină Urbană din municipiu, un loc unde natura și oamenii vor lucra mână în mână, susține echipa proiectului. Proiectul este implementat de Asociația „Business […]
Acum o oră
12:30
Acum 24 ore
15:10
În perioada 05-07 septembrie, în municipiul Bălți s-a desfășurat un Turneu Internațional la tenis de masă cu participarea sportivilor din Bulgaria, România, Ucraina și Republica Moldova. La acest turneu au participat și tenismenii de la Școala Sportivă pentru copii și juniori a municipiului Ungheni în următoarea componență: Nichita Mandatari, Sergiu Nazaria, Luca Stepan, Iulian Panța, […]
13:40
Peste 64% dintre cetățenii Republicii Moldova se informează zilnic de pe rețelele de socializare, însă, paradoxal, aceleași platforme sunt considerate de 70% dintre respondenți drept principala sursă de dezinformare. Constatările se conțin într-un studiu realizat de Consiliul Europei și Consiliul Audiovizualului, care analizează nivelul de alfabetizare media al populației, transmite IPN. Potrivit studiului, părinții cu […]
13:40
În primele opt luni ale anului, au fost identificate 5 200 de cazuri de muncă nedeclarată, depășind totalul de 4 029 de cazuri înregistrate pe parcursul anilor 2017-2024. Potrivit datelor prezentate de Inspectoratul de Stat al Muncii, 91% dintre persoanele depistate fără contracte legale au fost deja formalizate, ceea ce le asigură respectarea drepturilor și […]
Ieri
12:20
Azi, se vorbește senin despre despre cedarea de teritorii ca despre ceva normal. Dacă vrea pace (din Biroul Oval al lui Trump) ni se spune, Ucraina trebuie să cedeze teritorii proprii, ocupate cu forță de către ruși. Argumentul Kremlinului – protejarea etnicilor majoritari în regiunile estice ale Ucrainei. Zelenski încearcă deseori să-l convingă pe Trump […]
10:10
Aproape 33 de mii de locuri de muncă vacante au fost înregistrate în Republica Moldova la sfârșitul trimestrului II al anului, în creștere cu 1,4% față de începutul anului, arată datele Biroului Național de Statistică. Dintre acestea, aproape 13 mii de posturi – circa 40% – sunt disponibile în sectorul bugetar, transmite IPN. Potrivit BNS, […]
11 septembrie 2025
15:10
Unfok, grupul de chitariști condus de Aliona Leșanu, directoarea Centrului Cultural Multifuncțional „Regina Maria”(CCM „Regina Maria”), timp de trei zile au participat la cel mai mare eveniment, unde muzica rock și folk este transformată într-o experiență magnifică. Un vis realizat și unicii din Republica Moldova care au participat la Guitar Meeting Festival 2025 „Timp de […]
14:10
Comisia Electorală Centrală atrage atenția că fețele bisericești nu au voie să desfășoare acțiuni de agitație electorală și că implicarea cultelor religioase în activități politice sau electorale este strict interzisă. În contextul campaniei pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie, CEC subliniază necesitatea respectării stricte a Codului Electoral și a legislației conexe, transmite IPN. Potrivit CEC, […]
Mai mult de 2 zile în urmă
12:10
Centrul municipiului Ungheni a prins viață în ultimele zile de august. Aici s-a desfășurat cea de-a IV-a ediție a Târgului meșterilor populari și produselor tradiționale locale. Am pornit și eu acolo cu un amestec de curiozitate și nerăbdare, dorind să văd cum tradițiile prind viață în mâinile oamenilor, cum produsele locale își spun povestea și […]
09:30
După zilele calde la început de septembrie, toamna își intră în drepturi. Un front atmosferic care traversează Moldova va aduce în zilele de joi și vineri ploi de scurtă durată și o ușoară scădere a temperaturilor, transmite IPN. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, precipitații slabe vor cădea joi seara, pe alocuri, în special în raioanele […]
09:30
Zi de post și de rugăciune pentru creștinii ortodocși care prăznuiesc astăzi, 11 septembrie, „Tăierea capului Sf. Prooroc Ioan Botezătorul și Înainte-Mergătorul Domnului”, transmite IPN. Biserica spune că în această zi se comemorează evenimentul tragic al morții Sfântului Proroc Ioan Botezătorul. Din Sfânta Evanghelie se cunoaște că Irod a poruncit tăierea capului Sfântului Proroc Ioan […]
10 septembrie 2025
15:40
Alina Butnaru, șefă interimară la Centrul Raional de Tineret: „Am înțeles cât de mare este nevoia și cât de puțin sprijin real primesc” # Unghiul
Continuăm seria de materiale dedicate educației sexuale, un subiect esențial pentru sănătatea și bunăstarea tinerilor noștri, dar încă perceput ca tabu în societatea noastră. În contextul în care nevoia de informație corectă, accesibilă și livrată într-un mediu sigur devine tot mai stringentă, am stat de vorbă cu reprezentanții Centrului Raional de Tineret Ungheni. Ei ne-au […]
15:00
Satele din Moldova vor beneficia de mai multe resurse pentru modernizare, după ce cabinetul de miniștri a aprobat modificări la Programul „Leader”. Noul cadru prevede majorarea plafonului de finanțare pentru Grupurile de Acțiune Locală până la 4 milioane de lei anual și lărgirea domeniilor eligibile pentru inițiative de afaceri și proiecte sociale, transmite IPN. Prin […]
12:20
La invitația Comisarei Europene pentru Extindere, Marta Kos, 27 de primari din Republica Moldova au participat la o vizită de lucru în capitala Belgiei. Printre aceștia s-a numărat și Galina Uscatu, primara comunei Negurenii Vechi, raionul Ungheni. Vizita, desfășurată pe parcursul a patru zile, a avut pe agendă întâlniri la instituții europene de referință: Comitetul […]
10:30
Ministerul Afacerilor Externe a emis o atenționare de călătorie pentru Republica Franceză, în contextul unei greve generale naționale care are loc astăzi, 10 septembrie. Protestul este organizat de principalele sindicate din domeniile transporturilor, educației, sănătății, serviciilor publice, comerțului și industriei, transmite IPN. MAE recomandă cetățenilor Republicii Moldova care se află în Franța, se află în […]
09:40
Acoperișul Centrului de Sănătate Mănoilești, din raionul Ungheni, va fi reconstruit, iar la Șoldănești vor fi îmbunătățite condițiile de lucru în laboratorul clinic al Centrului de Sănătate. Compania Națională de Asigurări în Medicină anunță că aceste investiții sunt posibile datorită economiilor generate în urma procedurilor de achiziție publică pentru proiectele selectate prin concurs și finanțate […]
09:00
Alte 10 profiluri de integritate: foști și actuali miniștri și deputați care pretind la un mandat de parlamentar # Unghiul
În cadrul campaniei de informare „Pentru un Parlament Curat 2025”, Asociația Presei Independente (API) și portalul MoldovaCurata.md realizează profilurile de integritate ale unor candidați la funcția de deputat din partea partidelor și blocurilor cu cele mai mari șanse de accedere în Parlamentul Republicii Moldova și ale unor candidați independenți. Profilurile sunt documentate de jurnaliști de […]
9 septembrie 2025
15:20
Turneul tradițional de joc de dame, organizat cu prilejul Zilelor Municipiului Ungheni și a sărbătorilor naționale – Ziua Independenței și Ziua Limbii Române – a reunit 15 pasionați ai acestui sport al minții. Competiția s-a desfășurat după sistemul elvețian, oferind participanților șansa de a se măsura în mai multe runde, indiferent de rezultatele anterioare. Câștigătorul […]
15:00
Din 8 septembrie, alegătorii pot merge la secția de votare pentru a verifica dacă datele din lista electorală sunt corecte, transmite IPN, citând Comisia Electorală Centrală. La prezentarea actului de identitate și a altor documente doveditoare necesare, poate fi solicitată includerea sau excluderea din listă a alegătorilor, dar și corectarea greșelilor referitoare la datele personale, […]
12:20
Sfârșit. Început aici. După evenimentele din 1848, Alecu Russo pleacă la Viena, călătorește prin Transilvania, asistă la adunarea populară de pe Câmpia Libertății de la Blaj, semnează la Brașov programul revoluționarilor moldoveni, iar la Paris se alătură luptei politice a emigrației românești, condusă de N. Bălcescu. La 1850 apare în România viitoare, organul revoluționarilor români, […]
11:10
Meteorologii anunță un început de săptămână cu soare și temperaturi generoase de până la 30 de grade Celsius. Marți seara în unele localități va ploua, transmite IPN. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, marți se vor înregistra temperaturi între 11 și 16 grade pe timp de noapte și până la 30 de grade ziua. Cerul va […]
10:20
Uniunea Europeană interzice, de la 1 septembrie, oja semipermanentă pentru unghii și gelurile care conțin substanța TPO, transmite IPN. Cauza este că ingredientul TPO este toxic și, respectiv, prezintă riscuri asupra sănătății. Studiile au arătat că TPO poate provoca iritații și alergii cutanate la contactul cu pielea, poate afecta ADN-ul, și este toxic pentru sistemul […]
8 septembrie 2025
14:30
Chișinău, 4 septembrie 2025– Kaufland Moldova marchează 5 ani de la lansarea programului de loialitate Kaufland Card prin campania de comunicare 360° – „5 Ani de Lucruri Bune”. Clienții se pot bucura de premii în valoare totală de 340.000 MDL și o colecție specială de figurine Ștrumfii. Campania se desfășoară în perioada 4 septembrie –12 noiembrie 2025. Lansat în […]
14:10
Ziua Limbii Române, sărbătorită pe 31 august, a avut o semnificație aparte pentru comunitatea culturală din Ungheni. Membrii Cenaclului literar-artistic „Suflet de poet” au marcat această zi prin lansarea celei de-a treia antologii, intitulată „Zestrea Neamului”, coordonată de Rodica Toma, președinta cenaclului și directoarea Casei Limbii Române „Mihai Eminescu”. Evenimentul, organizat cu sprijinul Primăriei municipiului […]
12:10
Fiecare om are dreptul fundamental la libera exprimare. Este dreptul de a-și spune opinia, de a protesta, de a manifesta, de a milita, de a cere schimbare, de a spune „nu” atunci când simte că drepturile îi sunt încălcate sau că societatea merge într-o direcție greșită. Într-un proces democratic, într-un stat democratic această libertate stă […]
10:30
Majoritatea locuințelor din Moldova, aproximativ 65%, sunt încălzite după metode tradiționale, folosind sobe pe lemne și cărbune – o realitate care reprezintă principala provocare în tranziția către un sistem energetic sustenabil. Declarația a fost făcută de ministrul energiei, Dorin Junghietu, în contextul lansării Foii de parcurs pentru încălzire durabilă, transmite IPN. Potrivit ministrului, dependența de […]
10:20
Cetățenii și mediul de afaceri din Republica Moldova vor putea beneficia de servicii notariale în format digital. Guvernul a aprobat conceptul sistemului informațional e-Notariat, care prevede digitalizarea mai multor procese din activitatea notarilor, transmite IPN. Noua platformă va permite autentificarea, semnarea și procesarea online a actelor notariale, prin utilizarea semnăturilor electronice calificate, tehnologiilor moderne de […]
5 septembrie 2025
15:30
Performanțe frumoase pentru micii tenismeni din Ungheni la Cupa Internațională „Memorialul Nagy Ferenc” # Unghiul
În perioada 15–17 august, la Odorheiu Secuiesc, România, s-a desfășurat Cupa Internațională la tenis de masă „Memorialul Nagy Ferenc”, competiție prestigioasă ce a reunit peste 200 de sportivi din România, Republica Moldova, Ungaria și Serbia. Turneul s-a disputat la mai multe categorii de vârstă: Under 9 (2016 și mai mici), Under 11 (2014 și mai […]
12:20
Conferința de la Ialta între liderii de atunci ai SUA, Angliei și Uniunii Sovietice, respectiv Roosevelt, Churchill și Stalin, s-a ținut la 4-11 februarie 1945, zilele tragice ale celui de-al doilea război mondial (1939-1945). Războiul a înghițit milioane de vieți omenești. Ulterior, în urma împărțirii Europei, s-a declanșat așa-numitul „război rece”, care a fost o […]
09:30
În luna iulie, costul mediu al medicamentelor compensate eliberate prin sistemul „eRețeta” a fost de 639 de lei per beneficiar. Cele mai scumpe preparate au fost cele destinate tratamentului bolilor pielii și țesutului celular subcutanat, cu un cost mediu de peste 1105 lei per pacient, transmite IPN. Potrivit Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, în […]
09:30
Meteorologii prognozează un sfârșit de săptămână cu cer senin, vreme stabilă și temperaturi ce vor urca până la +32 de grade Celsius. Vântul va sufla slab până la moderat din nord-est, transmite IPN. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vineri și sâmbătă sunt prognozate temperaturi de +27 până la +32 de grade Celsius ziua, iar noaptea […]
4 septembrie 2025
14:20
Ajutorul financiar unic în valoare de 1 000 de lei, destinat elevilor din clasele I-IX-a, este disponibil începând cu ziua de astăzi. Casa Națională de Asigurări Sociale precizează că a efectuat finanțările în acest sens, transmite IPN. Suportul se acordă conform listelor transmise de Ministerul Educației și Cercetării, împreună cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale, […]
14:00
La data de 28 august, satul Unțești a fost gazda unui concert de zile mari, organizat cu prilejul Zilei Independenței Republicii Moldova și a Zilei Limbii Române, sub genericul „Țara mea – meleag de doine”. Evenimentul a adunat localnici și oaspeți de peste Prut, devenind nu doar o manifestare culturală, ci și o ocazie de […]
14:00
Pe 12 septembrie, între orele 07:00 și 10:00, în municipiul și raionul Ungheni vor răsuna sirenele de avertizare. Autoritățile atenționează că acestea fac parte dintr-un amplu exercițiu de Protecție Civilă și nu trebuie să creeze panică în rândul populației. În contextul desfășurării aplicației, circulația rutieră va fi sistată pe strada Națională, între intersecțiile cu străzile […]
13:40
Pe 27 august, la București, a avut loc lansarea oficială a brandului românesc de parfumuri de nișă EMIRAI, creat de ungheneanca Alexandrina Bodrug. Data aleasă nu a fost întâmplătoare: de Ziua Independenței Republicii Moldova, Alexandrina a dorit să transmită că noul său brand reprezintă un pod simbolic între Ungheni și București. Povestea EMIRAI a început […]
11:10
La Sinești, recunoștința față de dascăli nu se pierde odată cu trecerea anilor. Elevii Gimnaziului Sinești merg, an de an, să le aducă un omagiu profesorilor pensionari la fiecare eveniment special din viața unui dascăl – 1 septembrie, 5 octombrie, 31 mai etc. Florile, urările și zâmbetele copiilor transformă aceste momente în clipe pline de […]
10:50
Tinerii din Ungheni și alte trei orașe pot deveni „makeri”: cursuri gratuite de robotică, drone și imprimare 3D # Unghiul
Începând cu 15 septembrie 2025, tinerii din colegii, centre de excelență și școli profesionale pasionați de tehnologie și inovație pot participa gratuit la instruirile practice organizate de Clubul Tinerilor Makeri (CTM), în Chișinău, Bălți, Cahul și Ungheni. Fiecare curs cuprinde 10 ateliere de câte două ore, desfășurate pe parcursul a patru săptămâni. Participanții vor învăța […]
10:40
COMUNICAT DE PRESĂ. „Pentru un Parlament Curat 2025” – profiluri de integritate ale candidaților la funcția de deputat în parlament # Unghiul
Asociația Presei Independente (API) și portalul MoldovaCurata.md lansează o nouă ediție a campaniei de informare „Pentru un Parlament Curat”, desfășurată în ajunul alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Organizatorii campaniei își propun să sprijine cetățenii cu drept de vot în luarea unor decizii informate și conștiente la alegeri, prin oferirea de informații verificate și relevante despre […]
3 septembrie 2025
13:10
Moldova a atras în primele șase luni ale anului peste 222 de mii de turiști, cu 10 mii mai mulți decât în aceeași perioadă din 2024, potrivit datelor prezentate de Biroul Național de Statistică, transmite IPN. „Tot mai mulți turiști aleg Moldova: peste 222 de mii de vizitatori în prima jumătate a anului”, a declarat […]
11:00
Armata Națională marchează astăzi 34 de ani de la fondare. Ziua a început cu activități militare în toată țara și cu depuneri de flori la monumentul lui Ștefan cel Mare din centrul capitalei și la „Maica Îndurerată” din cadrul Complexului memorial „Eternitate”. Ceremonia de la Chișinău s-a desfășurat cu participarea gărzii de onoare și a […]
10:50
De la Recean la Dodon și Ceban: ce dezvăluie primele profiluri din campania „Pentru un Parlament Curat 2025’” # Unghiul
Începând cu 2 septembrie 2025, Asociația Presei Independente (API) și portalul MoldovaCurata.md au lansat o nouă ediție a Campaniei de informare „Pentru un Parlament Curat”, în cadrul căreia un grup de jurnaliști de investigație realizează, în baza unor criterii de integritate, profilurile pentru 50 de candidați ai partidelor și blocurilor cu cele mai mari șanse […]
10:30
Lipsa locurilor de muncă flexibile, accesul limitat la servicii de îngrijire și prejudecățile angajatorilor sunt obstacolele principale cu care se confruntă femeile din Moldova, la revenirea din concediul de maternitate. Problemele au fost abordate în cadrul unui atelier organizat de Organizația Internațională a Muncii și Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, transmite IPN. Evenimentul […]
2 septembrie 2025
15:00
Aproape doi din zece moldoveni au studii superioare, astfel încât ponderea absolvenților de universități a crescut în 10 ani de la 4,2% la 19,1% din populație. În schimb, numărul persoanelor analfabete a scăzut la 0,4% din populație, echivalentul a 7 500 de persoane, majoritatea din mediul rural. Datele recensământului populației și locuințelor, realizat în anul […]
12:20
Europa și bazinul mediteraneean se confruntă cu o secetă fără precedent la începutul lunii august. Potrivit Observatorului european al secetei, 51% din soluri sunt afectate, cel mai ridicat procent înregistrat pentru această perioadă de la începutul monitorizărilor, în 2012, transmite IPN cu referire la Agerpres. Fenomenul durează din aprilie și depășește deja, ca gravitate, seceta extremă […]
12:20
Cei 44 de pompieri moldoveni care au participat la misiunea internațională de stingere a incendiilor în Grecia au fost distinși cu diplome de onoare. Pe durata misiunii, echipa moldovenească a intervenit în peste 30 de locații grav afectate de incendii de vegetație, în special în regiunea Patras, una dintre cele mai expuse și afectate zone, […]
09:50
Ponderea femeilor în populația Republicii Moldova a ajuns la 52,8% în 2024, în creștere față de 52% în 2014. Raportul dintre bărbați și femei a scăzut, fiind acum 89 bărbați la 100 de femei, comparativ cu 92 în 2014. Datele Recensământului Populației și Locuințelor realizat anul trecut, comparativ cu recensământul precedent, au fost prezentate astăzi […]
1 septembrie 2025
15:20
Începând cu 29 august, candidații la obținerea permisului de conducere din Edineț și Ungheni își pot programa online examenele auto, atât proba teoretică, cât și cea practică, transmite IPN. Pentru a accesa serviciul, doritorii trebuie să intre pe pagina web oficială a Agenției Servicii Publice, să completeze cererea online, să achite taxa prin sistemul guvernamental […]
13:50
Poliția din Moldova anunță că a eliminat pașii birocratici tradiționali și a introdus soluții digitale pentru întocmirea documentelor oficiale. Astfel, agenții de patrulare vor folosi echipamente mobile și tablete, pentru a întocmi procesele-verbale direct în teren, iar toate datele vor fi transmise instantaneu în sistemul informatic al instituției, transmite IPN. Potrivit IGP, această inovație contribuie […]
09:40
În peste 1 200 de școli și licee din întreaga țară a răsunat astăzi primul clopoțel, marcând începutul anului de studii 2025-2026. Elevii s-au reîntors în bănci cu emoție, iar tema primei lecții este „Valorile care ne unesc”, transmite IPN. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, tema este dedicată promovării unui climat școlar incluziv și prietenos. […]
09:10
Asociația Presei Independente (API) desfășoară concursul de creație „Un vot informat pentru un viitor mai bun”, destinat tinerilor care locuiesc în Regiunea de dezvoltare Nord și în raionul Ungheni, care au împlinit sau urmează să împlinească vârsta de 18 ani și vor vota pentru prima dată la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. La concurs […]
